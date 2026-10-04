DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
Pray With Your Legs's avatar
Pray With Your Legs
Oct 4

The first doctor I read who ever mentioned “cytokine storm” was Dr Shankara Chetty of South Africa who noticed that some of his patients experienced this phenomenon around the 8th day after infection. So he developed his highly effective “ 8 Day Protocol” for his Covid infected patients and like all medical professionals disdainful of the “approved Covid protocols” was subsequently punished.

Your piece today reminded me of Chetty.

Reply
Share
Manuela C.'s avatar
Manuela C.
Oct 5

Danke, auch für diesen hervorragenden Bericht. Meine Frage: Gibt es inzwischen mehr Behandlungsmodule als auch Diagnostikverfahren am Menschen? Ich selber ungeimpft aber schwer an Covid erkrankt in 2020 mit über 1 Jahr Verlust des Riechens bei schweren CFS und Fibromyalgie, leide an Gefässproblemen und Einschränkungen des Nervensystems. Diese Symptome kann ich gut mit Nahrungsergänzung bessern. Unter Hitze und in Städten verschlimmern sich die Probleme massiv. Ihre Berichte liefern gute Erklärungsmodelle und ich bete, dass dies zu verbesserter med. Versorgung führt. Schutz und Segen für Sie und alle Betroffenen wie auch mutig Handelnde.

Reply
Share
3 more comments...

No posts

Ready for more?

© 2026 Dr. Sabine Stebel · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture