Die Kombination von Methylenblau und Kolloidalem Silber wurde in den 1920er Jahren gegen Sepsis und bei anderen Problemen eingesetzt. Hergestellt wurde die Kombi unter dem Namen Argochrom von Merck.

Bisher war die Struktur dieser Kombination unbekannt.

“Über die Strukturformel yon Argochrom liegen keine näheren Angaben vor. Man nimmt an, dass jeweils zwei Methylenblau-Moleküle komplex über zwei Ag+- Ionen gebunden sind.”

Die Antwort auf die Frage, was Argochrom war, könnte eine Arbeit aus einem ganz anderen Gebiet geben.

Eigentlich geht es in dieser Arbeit um Methodenentwicklung.

“ Diese Methode lässt sich unter anderem leicht anwenden, um sowohl die Selektivität von Abwasserreinigungsmembranen für relevante kleinmolekulare Schadstoffe als auch die photokatalytische Wirksamkeit solcher Membranen für den Abbau relevanter Schadstoffe durch quantitative Bewertung im Permeat in sehr geringen Konzentrationsbereichen zu untersuchen.”

ABER

man hat Quantitative oberflächenverstärkte Resonanz-Raman-Streuungsanalyse von Methylenblau unter Verwendung von Silberkolloid betrieben, was in gewisser Weise Argochrom ist, auch wenn nicht die exakten Verhältnisse von Silber zu MB von damals verwendet werden.

Leider habe ich von Ramanspektroskopie so gar keine Ahnung und kann nur einige Dinge herauspicken, die ich soweit verstehe, also normale UV/VIS-Spektren.

Die Publikation hat auch das bisher beste Absorptionsspektrum von Methylenblau, das ich bisher finden konnte.

“ABBILDUNG 1 Absorptionsspektren der UV-Vis-Spektroskopie von wässrigen Lösungen von Methylenblau in verschiedenen Konzentrationen. Einfügung: Kalibrierungskurve der Absorption gegenüber der Konzentration, extrahiert aus den Spektren.”

MB absorbiert zwischen 450 nm bis 725 nm, man sieht es nur erst in entsprechend hohen Konzentrationen. Das erklärt auch alte Beobachtungen, dass die Fotoaktivierung von MB bei Krebs nicht funktioniert hat, wenn Kleidung über der betroffenen Stelle war. Der für Krebs verantwortliche Bereich liegt vielleicht im sichtbaren Spektrum?

Wenn man MB mit Silberkolloid mischt, verschiebt sich die Absorption zum Spektrum von kolloidalem Silber hin. Addiert man NaCl (z. Bsp. durch Infusionslösung bzw. NaCl im Blut) verschiebt sie die Absorption erneut.

Sowohl kolloidales Silber als auch MB sind fotoaktivierte Substanzen, MB fluoresziert nach alten Dokumenten sogar.

Das ist keine einfache Mischung, die Substanzen interagieren miteinander.

“ABBILDUNG 2 Absorptionsspektren von Silberkolloid (schwarze durchgezogene Linie), Silberkolloid mit dem Analyten Methylenblau (MB) –10^−7 M (grüne gepunktete Linie), aggregiertem Silberkolloid mit 100 μl NaCl 1 M (blaue gepunktete Linie) und dem resultierenden Absorptionsspektrum nach Zugabe von MB (rote fette durchgezogene Linie). Das Spektrum von MB-10^−7 M (rosa Linie) ist ebenfalls enthalten, wobei ein Pfeil die Hauptabsorptionsbandmaxima von MB bei 664 nm anzeigt

Wie Argochrom aussehen könnte, findet man nicht in der Publikation selbst, sondern nur in der Vorschau, die Telegram erzeugt, wenn man den Link zur Publikation teilt.

Keine Ahnung, warum dieses Bild, das alles so schön erklärt, sonst nicht zu finden ist.

Wobei wir wieder bei der Vermutung aus dem Jahr 1968 vom Anfang des Artikels sind:

“Über die Strukturformel yon Argochrom liegen keine näheren Angaben vor. Man nimmt an, dass jeweils zwei Methylenblau-Moleküle komplex über zwei Ag+- Ionen gebunden sind.”

Sieht wohl eher nach zwei Silberatomen auf ein Methylenblau aus.