Klappentext:

Um mit ihrem Gatten dem Molekularbiologen und designierten “Oskar-Flobell”-Preisträger Professor Dr. Dr. Dr. Leo Kaminski konkurrieren zu können, entwickelt die Gentechnikerin Lydia Kaminski-Smith mit durchschlagendem Erfolg eine neue Art von Mikroorganismen, die unsere gigantisch anwachsenden Müllhalten sinnvoll zersetzen sollen: Recycling-Bakterien.

Eine unvorhergesehene Panne jedoch setzt im Spiel des rivalisierenden Forscher-Ehepaares ausgerechnet jene Mikroben frei, die Papier in Zucker verwandeln.

Mit rasendem Tempo breitet sich die Seuche weltweit aus und schafft eine neue Zeitrechnung in der Geschichte der menschlichen Kultur: Nämlich “vor” und “nach” dem “Zucker-Phänomen”!

Denn die gefräßigen, vermehrungsfreudigen mikroskopisch kleinen “Zellulose-Killer” haben weder vor den kostbaren Beständen der Staatsbibliothek noch vor Papiergeld Respekt, weder vor Schulheften noch vor Finanzamtsakten, weder vor Parlamentsprotokollen noch vor Toilettenpapier. Nicht einmal vor Tageszeitungen! Auch Telegramme und Liebesbriefe können durch Postboten bald nur noch mündlich übermittelt werden!”

Zucker war das erste Lablit Buch, welches ich noch als Schüler in den späten 1990er Jahren gelesen habe und es ist eines der Bücher, welches ich nie vergessen habe. Der Roman selbst ist aus dem Jahr 1989 lange vor dem Internet und aus einer Zeit, als die Genetik noch in den Kinderschuhen steckte.

Der Roman ist eigentlich eine Satire, man lacht Tränen beim lesen, aber der Humor bleibt einem heutzutage schon ein wenig im Hals stecken, nachdem ein Laborleak ein Virus freigesetzt hat, welches die Menschen und Wirtschaft nachhaltig geschädigt hat. Nun teilt man die Zeit nicht vor und nach dem Zucker-Phänomen ein, sondern vor oder nach der COVID-Plandemie.

Man könnte nun denken, heutzutage würden diese Bakterien nur die Digitalisierung beschleunigen, wenn das Papier endlich weg wäre. Weit gefehlt! Im Buch entkommen auch durch weitere Lableaks sowohl Metall als auch Plastik fressende Bakterien. Dem Internet wäre damit auch heute ein Ende gesetzt, genau wie Autos und vielen anderen modernen Errungenschaften. Übrig blieben nur Holz und Stein.

Das Buch hat mich als Schüler nachhaltig beeinflusst und mir auf unterhaltsame Weise aufgezeigt, welche Verantwortung man als Wissenschaftler für seine Schöpfungen trägt und das alles, was man im Labor entwickelt, Konsequenzen haben kann, wenn es in die Umwelt gerät.

Der Roman wurde auch verfilmt.