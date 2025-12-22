Die Pfizer Daten sind an unterschiedlichsten Orten hinterlegt, was es Neueinsteigern in die Materie schwer macht, diese Materialien zu finden.

Re-Uploads auf archive.org ohne Quellenangabe sind juristisch schwierig. Man muss schon wissen, woher die jeweiligen Dokumente kommen.

Da ich auch keine Lust mehr habe, jedes mal in meinen alten Unterlagen suchen zu müssen, trage ich die verschiedenen Quellen nun in einem Artikel zusammen.

Wer weitere Originalquellen hat, bitte in die Kommentare, ich verlinke sie dann.

Batchgröße

Wir kennen die Batchgrößen der Pfizer Chargen aber nicht jene von BioNTech.

Durch die US-Daten kennen wir aber zumindest BioNTech Chargennumern.

Laden Sie die von ICAN über FOIA erhaltenen Chargennummern und Dosierungsdaten zu Pfizer COVID-19 herunter

Veröffentlichung von Daten zu Chargen und Dosierungen von Moderna

Laden Sie die von ICAN über FOIA erhaltenen Johnson & Johnson COVID-19-Chargennummern und Dosierungsdaten herunter.

Batch Release Data

FOI 3390 document 11

EMA Leak

Wenn man auf den Link geht, beginnt sofort der komplette Download der EMA-Leak Daten als Zip-Datei: https://t.co/fFsopN1R00

Pierre Obertin hatte noch Quellen der dazugehörigen E-Mails:

https://t.me/cv19vaccine_reactions/6 (EMA Emails.zip)

https://t.me/cv19vaccine_reactions/7 (EMA Files.zip)

EMA Daten

Die von der EMA erfragten Daten werden von Dr. Silvia Behrendt verwaltet und sortiert. Den Substack sollte man abonnieren, damit man Nachrichten über neue Dokumente direkt bekommt.

PHMPT

Die Seite, auf welcher die herausgeklagten Pfizer und Moderna Daten ursprünglich erschienen sind: Pfizer’s 16+ and Pfizer 12-15/Moderna Documents – Full Productions

Die Daten werden nun auch bei ICAN zur Verfügung gestellt: Pfizer 16+ Documents - ICAN - Informed Consent Action Network

Das UK FragdenStaat Äquivalent:

Das könnte noch eine Goldgrube an Anfragen sein, die man sichten müsste

https://www.whatdotheyknow.com/search/Pfizer/all

Australische FOI Daten

Auch in Australien gibt es ein Äquivalent zu FragdenStaat:

FOI disclosure log | Australian Government Department of Health, Disability and Ageing https://www.health.gov.au/resources/foi-disclosure-log

Auch das ein Schatz, den man noch mal durchsuchen müsste.

Mir bekannte Dokumente

Documents relating to the procurement of the Pfizer COVID-19 Vaccine for Australia

FOI 2429 – release documents – COVID-19 Communications with Pfizer regarding COVID-19 vaccines

Questions on Notice - Community Affairs Committee Agreements with Pfizer

COVID-19 Vaccine and Treatments

COVID-19 Brief - Research and Vaccine

FOI 2389 document 3-1

FOI 2389 document 6

November 2021: Documents released under Section 11C of the Freedom of Information Act 1982, Jul 2020 - Jun 2021 | Therapeutic Goods Administration (TGA)

Dezember 2022: Documents released under Section 11C of the Freedom of Information Act 1982, Jul 2021 - Jun 2022 | Therapeutic Goods Administration (TGA)

August 2023: Documents released under Section 11C of the Freedom of Information Act 1982, Jul 2022 - Jun 2023 | Therapeutic Goods Administration (TGA)

Juli 2024: Documents released under Section 11C of the Freedom of Information Act 1982, Jul 2023 - Jun 2024 | Therapeutic Goods Administration (TGA)

Oktober 2024: Documents released under Section 11C of the Freedom of Information Act 1982, Jul 2019 - Jun 2020 | Therapeutic Goods Administration (TGA)

Juli 2025: Documents released under Section 11C of the Freedom of Information Act 1982, Jul 2024 - Jun 2025 | Therapeutic Goods Administration (TGA)

Judicial Watch Daten

Einige Daten zu den COVID-Injektionen wurden von Juducial Watch herausgeklagt und sind auf deren Webseite gelagert. Einige der Daten sind in anderen Datensätzen vorhanden, einige sind einmalig auf der Judicial watch Seite.

FDA-Aufzeichnungen zeigen, dass eine erhebliche Anzahl von mRNA-Testratten mit Skelettdeformationen geboren wurde.

Pfizer-Unterlagen enthüllen Studie mit 23 Personen zur Sicherheit und Wirksamkeit von Covid-Impfstoff-Auffrischungsimpfungen vor der Zulassung

Pfizer/BioNTech-Studie fand Lipid-Nanopartikel außerhalb der Injektionsstelle bei Versuchstieren

Aufzeichnungen zeigen, dass die „Vertraulichkeitsvereinbarung” zwischen den USA und Großbritannien mit unerwünschten Nebenwirkungen von Impfstoffen in Verbindung steht.

Judicial Watch verklagt HHS wegen Unterlagen zur Vorbereitung auf und Reaktion auf die Covid-19-Pandemie

Judicial Watch klagt auf Herausgabe offizieller E-Mails eines wichtigen Beraters von Fauci, die über ein nichtstaatliches E-Mail-Konto versandt wurden

FBI-Akten weisen darauf hin, dass Faucis Behörde die Funktionsgewinnforschung im Labor in Wuhan finanziert hat „Würde keine Spuren einer gezielten Manipulation durch den Menschen hinterlassen“

JW v. HHS Pfizer application materials 00730

JW v. HHS Pfizer application materials 00730 pgs 2-35

JW v. HHS Pfizer application materials 00730 pgs 36-59

JW v HHS Pfizer Records September 2022 02418 | Judicial Watch

JW v HHS Pfizer Records September 2022 02418 pgs 3-12 | Judicial Watch

JW v HHS Pfizer Records September 2022 02418 pgs 13-26 | Judicial Watch

JW v HHS Pfizer Records September 2022 02418 pgs 27-40 | Judicial Watch

JW v HHS Pfizer Records September 2022 02418 pgs 41-117

JW v HHS FDA Pfizer BioNTech Vaccine prod 3 02418 | Judicial Watch

JW v HHS FDA Pfizer BioNTech Vaccine prod 3 02418 pgs 3-36 | Judicial Watch

JW v HHS FDA Pfizer BioNTech Vaccine prod 3 02418 pgs 49-62 | Judicial Watch

JW v HHS FDA Pfizer BioNTech Vaccine prod 3 02418 pgs 63-139 | Judicial Watch

JW v HHS FDA Pfizer BioNTech Vaccine prod 3 02418 pgs 187-190 | Judicial Watch

JW v HHS FDA Pfizer BioNTech Vaccine prod 3 02418 pgs 268-331 | Judicial Watch

Judicial Watch verklagt das DHS wegen Unterlagen zu Fördermitteln aus dem US-amerikanischen Programm zur biologischen Verteidigung an die EcoHealth Alliance

Unterlagen belegen Finanzierung von EcoHealth/Wuhan Institute-Forschung zur Erzeugung von Coronavirus-„Mutanten“

Judicial Watch klagt auf Herausgabe von Unterlagen zu Studien über die Sicherheit von COVID-Impfstoffen

HHS-Aufzeichnungen zeigen, dass hochrangige CDC-Beamte über Myokarditis bei Jugendlichen nach COVID-Impfung diskutieren

Neue Dokumente enthüllen, dass die vom HHS verwendeten COVID-19-Impfstoffstudien in China durchgeführt wurden

Judicial Watch: NIH Records Reveal FBI Inquiry of Wuhan Grant | Judicial Watch

https://www.judicialwatch.org/illegal-molecular-research/

Judicial Watch Files FOIA Lawsuit for FDA Emails and Records about Pfizer/BioNTech COVID Vaccine | Judicial Watch

Judicial Watch: FBI Letter Shows Pfizer Tied to Investigation of Project Veritas | Judicial Watch

Pfizer FBI Project Veritas January 2022 | Judicial Watch

Judicial Watch Sues HHS for Vaccine Data; Obtains New FDA Records Showing Purchase of Fetal Organs | Judicial Watch

Judicial Watch: New VA Records Document COVID-19 Vaccine Adverse Reaction Reports among Veterans; Agency Withholds Detailed Reports; CRT Wording in Vaccine Plan | Judicial Watch

US right to know

FOI documents on origins of Covid-19, gain-of-function and biolabs

Projekt Veritas

Confidential Pfizer Documents Reveal Pharmaceutical Giant Had ‘Evidence’ Suggesting ‘Increased Risk of Myocarditis’ Following COVID-19 Vaccinations in Early 2022 | Project Veritas https://www.projectveritas.com/news/breaking-confidential-pfizer-documents-reveal-pharmaceutical-giant-had

Substack:

Scoops’ Gazette hat kanadische Daten:

Scoops’ Gazette hat einige Dokumente, die man sonst nirgends findet direkt bei Substack hinterlegt.

PHAC: “300 is too many deaths to investigate [...]” — 2000 pages of covid vaccine internal reports and emails released by Canadian health agency

‘Action Committee on Court Operations in Response to COVID-19’ meeting minutes obtained from Canada’s Department of Justice

Secretly encoded protein in Pfizer covid vaccine mRNA

DNA scandal unravels: Health Canada releases draft “investigation into the SV40 enhancer” in Pfizer covid shots

“Should the sequence have been disclosed to us? Should our analysis have been done earlier?”: Health Canada re DNA contamination in Pfizer vax

Download: Pfizer’s own DNA-contamination Safety Assessment

Health Canada misrepresents vaccine DNA contamination to Parliament in ‘Inquiry of Ministry’

Emails from Health Canada re SV40 contamination in Pfizer vax

Files from the New Zealand govt vax record megaleak

Flight crew incapacitation on the rise: Transportation Safety Board of Canada

A_nineties reads

A Nineties reads Substack hostet einige sehr wichtige Dokumente wie die EMA Daten zur DNA Produktionsrückständen.

https://mega.nz/folder/WQo2QDaa#xp50i-ducJCz8cCHtq2AFg

Die Geschichte und die Herkunft der Daten habe ich hier zusammengefasst:

Er rehostet auch einige EMA-Daten für nicht EU Bürger:

FragdenStaat

Mit der für mich wichtigste Datensatz bei Fragdenstaat ist:

Briefverkehr mit BioNtech - FragDenStaat

Verträge

https://www.hhs.gov/sites/default/files/pfizer-inc-covid-19-vaccine-contract.pdf

APA BioNTech Pfizer https://www.rai.it/dl/doc/2021/04/17/1618676600910_APA%20BioNTech%20Pfizer__.pdf

rai.it/dl/doc/2021/04/17/1618676613043_APA Moderna__.pdf

https://www.rai.it/dl/doc/2021/02/19/1613725900577_AZ_FIRMATO_REPORT.pdf

https://www.rai.it/dl/doc/2021/02/19/1613725900577_AZ_FIRMATO_REPORT.pdf

Pfizer-Israel Deal - 3 agreements + amendments - Google Drive

Pfizer-Israel Deal - supplementary agreements - Google Drive

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1776985/000156459021016723/bntx-ex444_416.htm