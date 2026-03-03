Die Themen sind verstreut in meinem Substack behandelt, ich fasse hier daher diese verstreuten Artikel nach LNP Problemzonen strukturiert zusammen, um es Interessierten zu erleichtern sich in die Problemzonen der Lipidnanotechnologie einzulesen.

Am 15. Januar 2020 erschien folgender, frei verfügbarer Artikel:

Man könnte sagen, der 15. Januar 2020 war der spätestmögliche Termin, wo so ein Artikel noch politisch unbelastet und unzensiert erscheinen konnte. Einige Monate später wäre dieser Artikel wohl zensiert worden. So blieb dieser Artikel weitestgehend unter dem Radar und die Autoren unbehelligt.

Der Artikel fasst die zum 15. Januar 2020 bekannten und noch ungelösten Problemzonen der LNP-Technologie zusammen.

Ich habe in das zusammenfassende Schaubild des Artikels Nummern eingefügt, nach denen ich die Problemzonen mit den mir bekannten Daten für die modRNA-Covid Produkte zusammenfasse.

Folgende in der wissenschaftlichen Literatur generell bekannte Problembereiche der Lipidnanotechnologie waren am 15. Januar 2020 noch nicht gelöst:

1. Ionisierbare Lipide

Die Ionisierbaren Lipide sind schmutzig und scheinen generell nur biotech “Reinheit” zu haben und keinen medizinischen Reinheitsgrad von 99,9x%. Die Art der Verunreinigung ist teilweise nicht einmal bestimmbar/identifizierbar.

Beim pKs, also dem Säurewert haben BioNTech/Pfizer die EMA belogen.

Die biologischen Effekte der chiralen Varianten wurden nicht untersucht und man hat Gemische von ALC-0315 verschiedener Chiralität eingesetzt.

Die LNPs werden von Makrophagen und T-Zellen aufgenommen und transfizieren auch diese Immunzellen, ein Effekt, den man bei Krebsbehandlung bewusst ausnutzt.

LNPs aktivieren das Komplementsystem.

Zudem sind die ionisierbaren Lipide nicht einfach in der Hülle, wie man lange glaubte, sondern bilden einen flüssigen Kern.

Außerdem sind die ionisierbaren Lipide wahscheinlich nicht biologisch abbaubar.

Und wegen der vielen, bekannten Probleme, hat man die Lipide sicherheitshalber lieber nicht separat auf ihre Toxizität hin untersucht.

2. Cholesterin

Beim Zerfall der Lipide, wird das Cholesterin freigesetzt und kristallisiert zu scharfkantigen Kristallen. Die Kristalle können Zellen schädigen und z. Bsp. zu Multipler Sklerose führen. Des Weiteren reflektieren Cholesterolkristalle elektromagnetische Strahlung bzw. können von dieser nach der Lenz’schen Regel erhitzt oder in Bewegung gesetzt werden. Also lieber nicht ins MRT mit Menschen, die Cholesterinkristalle im Gewebe haben, das gibt Frosch im Mixer im kleinen.

3. Phospholipide

Phospholipide scheinen der für die Protein Corona hauptsächlich ursächliche Teil des LNP zu sein.

Die Makrophagenpolarisation ist mittlerweile auch belegt für die modRNA Covid Produkte.

Unter Hypersensitivitätsreaktionen würde ich auch CARPA subsummieren.

4. Der “therapeutische” Inhalt

Der therapeutische Inhalt hat (neben Verunreinigungen) auch ein Problem durch den Austausch von Uracil gegen N1-Methylpseudouridin (m1Ψ). m1Ψ verändert wahrscheinlich die 3D Struktur der modRNA und ist möglicherweise Krebserregend. Wo das m1Ψ nach Zerfall der modRNA Unfug treibt ist unbekannt und unerforscht.

5. Polyethylenglycol

Die Länge des PEG hat Einfluss auf die Nebenwirkungsrate und die Länge des PEG wurde nicht gemessen.

6. Die Protein Corona

Die Protein Corona ist für die modRNA-Covid LNPs nicht wirklich erforscht.

Weitere Problemzonen

1-6 sind die Problemzonen bei einem perfekten, kontrollierten, sauberen, definierten Produkt.

Als weitere Problemzonen kommen noch die durch den Herstellungsprozess bedingten Verunreinigungen die DNA-Rückstände und Endotoxine.

Das Produkt, welches nach Verabreichung in Form des Spike-Proteins entsteht ist damit auch noch nicht abgearbeitet und erfasst. Das ist eine ganz eigene Schadenskategorie.

Die Stabilität der LNPs ist auch noch ein ungeklärter Problembereich.

Das war alles absehbar, weil man es hier mit Nanomedizin zu tun hat.

LNPs unter 100 nm müssten nach nanomedizinischen Vorgaben zugelassen werden. Das ist nicht geschehen und nun haben wir den Schlamassel.

Aktuell diskutiert man ABER noch über Qualitätsmerkmale und Grenzwerte dieser Art Technologie.

Das Thema ist Inhalt einer der Vorträge, die ich halte. Diese Daten gibt es auch als Präsentation:

