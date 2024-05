Karlchen Klabauterbach wurden im Bundestag Fragen gestellt, die er mit platter, auswendig gelernter Propaganda beantwortete, ohne diese mit Daten und Fakten zu untermauern oder entsprechende wissenschaftliche Publikationen zu zitieren.

Ich will daher Karlchen mal die tatsächliche Datenlage unterbreiten, damit er das nachlesen und sich selbst eine eigene Meinung, fernab der Regierungspropaganda bilden kann.

Ich nutze das Youtube Transkript, dass ich minimal korrigiert habe, so mit minimal Satzzeichen, und hier mal die Diskussion kommentiere. In Fettdruck das Transkript. Normale Schrift meine Gedanken dazu. Zitate in kursiv.

Stephan Brandner:

0:01 ja danke schön ich habe auch eine Frage an den Herrn Lauterbach. Corona Impfungen sind ja Gott sei Dank kein Thema mehr, aber die Zeit war ja mal eine andere. Herr Lauterbach, Oktober 21 haben Sie die Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Innerhalb der nächsten 5 Monate werden alle geimpft genesen oder gestorben. Wir wissen inzwischen das war eine glatte Lüge die sie da vom Stapel gelassen haben.

Jain. Ich denke mal, die meisten Ungeimpften fallen nun unter genesen. So gesehen war die Aussage von Karl Lauterbach nicht direkt falsch. Er hat sogar korrekt nach der Wahrscheinlichkeit gereiht.

Ca. 2/3 der Menschen sind (offiziell) geimpft, 1/3 schätzungsweise ungeimpft und genesen und nur ein Bruchteil verstorben. Man kann Karl Lauterbachs Aussage auch so interpretieren, dass es in 5 Monaten eigentlich rum ist mit Corona, weil eben die Ungeimpften genesen sein werden oder eben schon vorher kreuzimmun waren.

So gesehen war es zu dem Zeitpunkt rum, laut Karl Lauterbach. Die Frage ist dann aber, warum wurde zu dem Zeitpunkt nicht gestoppt mit den Maßnahmen?!

Stephan Brandner:

jetzt ist aber so dass wir im (0:24) Nachgang der Impfung herausgefunden haben oder wir wissen inzwischen, dass tatsächlich an der Impfung sehr viele Menschen gestorben sind, das wird nicht genau erforscht, manche sagen dutzend, manche sagen hunderte, manche sagen tausende. Ich will gar nicht auf die Zahlen hinaus, aber ich möchte von Ihnen wissen, wenn auch nur ein einziger Mensch deshalb gestorben ist, weil Sie ihm eine Impfung empfohlen haben was sagen sie von Angesicht zu Angesicht den Angehörigen dieses Menschen der nur sich nur deshalb hat impfen lassen, weil sie die Impfungen maßlos verharmlost haben.

Karl Lauterbach

0:55 Herr Kollege ich darauf hinweisen es hat sich damals eine andere Variante durchgesetzt die Omicron Variante die wie Sie vielleicht auch der Presse entnehmen konnten, Gott sei Dank harmloser verläuft, als die Varianten mit denen wir damals kämpfen mussten, Delta Variante, somit sind die Verläufe Gott sei Dank, sehr viel harmloser gewesen.

Nur, um mal die „Tödlichkeit“ der ursprünglichen Wuhan-1 Varianten einzuordnen. Da gab es das perfekte Versuchslabor. In sich abgeschlossen, abgeschottet: „Die Diamond Princess wurde am 5. Februar 2020 mit 3711 Passagieren und Crewmitgliedern an Bord im Hafen von Yokohama bis zum 19. Februar unter Quarantäne gestellt.“ (https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_auf_Schiffen#Diamond_Princess)

3711 Passagiere davon staben erst einmal 7.

3711 = 100%

7= 0,188628%

Danach kamen noch ein paar Tote hinzu, es wurden im Ganzen 13 Tote. (https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_auf_Schiffen#Diamond_Princess)

3711 = 100%

13 = 0,35031%

Ein Schiff mit Menschen auf engstem Raum. Davon viele Betagte. Und davon starben 0,35031% laut Dreisatz anhand der Wikipedia Daten.

Wieviele Menschen sterben sonst so auf einer Kreuzfahrt und machen einen sogenannte „Kaltabreise?“. Tatsächlich weniger als auf der „Diamond Princess“:

„Lediglich Tui Cruises nennt Zahlen. So seien von April 2018 bis April 2019 insgesamt elf Menschen auf sieben Kreuzfahrtschiffen mit mehreren hunderttausend Gästen im Jahr gestorben, sagt ein Sprecher.“ (https://www.t-online.de/leben/reisen/kreuzfahrten/id_86149658/was-passiert-bei-todesfaellen-auf-kreuzfahrten-.html)

Also ja, es starben auf der „Diamond Princess“ schon mehr Menschen, als auf einem Kreuzfahrtschiff normalerweise sterben. ABER es waren immer noch nur 0,35%.

Die Menschen, die auf engstem Raum lebend erkrankten, waren auch schon älter

Die tödlichste Version tötete 0,35% Menschen und diese waren wohl allesamt Minimum jenseits der 62. (https://www.jiac-j.com/action/showPdf?pii=S1341-321X%2820%2930161-6)

Gut, man muss unterscheiden zwischen:

Infection fatality rate (IFR), also wieviele Infizierte sterben

Case fatality rate (CFR), also wieviele schwer Erkrankte sterben. Schwer erkrankt, weil bei ihnen einen Fall eröffnet wird, weil sie zum Arzt gehen und erfasst werden.

Ioannidis und Streeck habent sich das mal genauer angeschaut und kam zu einem Schluss, der sich bereits in den Diamond Princess Daten abzeichnete:

„Unsere eingehende Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf die Sterblichkeitsrate in der untersuchten Gemeinde zeigt eine relativ niedrige Sterblichkeitsrate in dieser Gemeinde, wobei sich die Todesfälle ausschließlich auf ältere Menschen konzentrieren“ (https://www.nature.com/articles/s41598-023-32441-7.pdf)

Auch N-TV Berichtete am 15.10.2020: Durchschnittliche Infektionssterblichkeit nur 0,23 Prozent (https://www.n-tv.de/wissen/Covid-19-weniger-toedlich-als-vermutet-article22104272.html)

Omicron war noch harmloser…

Es haben sich dann viele Menschen infiziert das hat Immunität aufgebaut es sind aber bei weitem nicht so viele Menschengestorben wie gestorben wären, wenn es nicht diese harmlosere Omicron Variante sich dann durchgesetzt hat gegeben hätte.

Karl Lauterbach unterschlägt hier leider die Kreuzimmunität, die bereits in der Bevölkerung vorhanden war:

Kreuzimmunität zu SARS-CoV-2 wurde in mehreren Publikationen belegt und stand im Januar 2021 sogar im Ärzteblatt

SARS-CoV-2-derived peptides define heterologous and COVID-19-induced T cell recognition - PubMed (nih.gov)

CD8+ T cells specific for conserved coronavirus epitopes correlate with milder disease in COVID-19 patients - PubMed (nih.gov)

Multifactorial seroprofiling dissects the contribution of pre-existing human coronaviruses responses to SARS-CoV-2 immunity - PubMed (nih.gov)

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/120350/SARS-CoV-2-Forscher-entdecken-kreuzreaktive-Antikoerper-zu-anderen-Coronaviren

Auf dem Hintergrund müssen auch die damaligen Aussagen und auch die Impfempfehlungen gesehen werden.

Ja, dem stimme ich zu. Man hätte aufgrund dieser Daten nie eine Empfehlung aussprechen dürfen. Vor diesem Hintergrund muss die Impfempfehlung gesehen werden.

Zum zweiten selbstverständlich ist es so jeder Mensch der durch eine Impfung ein Schaden genommen hat ob es eine Impfnebenwirkung ist die leicht ist eine schwere Impfnebenwirkung oder im Einzelfall auch dran verstorben ist tut mir leid aber in der Summe ist es so die Impfungen sind damals empfohlen worden von der Ständigen Impfkommission von den Fachexperten von der gesamten Wissenschaft.

Klassisches Blame Game und Verantwortungsdiffusion. Die anderen haben es empfohlen, daher muss ich selbst nicht denken. Daher trage ich keine Verantwortung.

Und nein, die gesamte Wissenschaft hat sie nicht empfohlen. Da gab es noch die Great Barringtion Deklaration, die von den Warnern unterzeichnet wurde (https://gbdeclaration.org/)

Und es ist derzeit unstrittig dass die Impfungen hunderttausenden Menschen in Deutschland das Leben gerettet haben.

Schauen wird uns diesbezüglich die Daten der Ceveland Klinik an (https://academic.oup.com/ofid/article/10/6/ofad209/7131292?login=false)

Kumulative Inzidenz der Coronavirus-Erkrankung 2019 (COVID-19) bei Studienteilnehmern, geschichtet nach der Anzahl der zuvor erhaltenen COVID-19-Impfstoffdosen. Tag 0 war der 12. September 2022, das Datum, an dem der bivalente Impfstoff den Mitarbeitern erstmals angeboten wurde.

Impfbeginn war mit „Impfstoffen“ gegen Wuhan 1 (Grundimmunisierung 2 Dosen) Anfang 2021.

Tag 0: 12.September 2022 BA.4 und BA.5 Stämme dominant

September 2022: bivalente „Booster“ Wuhan 1 + Omikron-Subvariante BA.1

12. September 2022: Bivalente, insbesondere an die Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 angepasste COVID-19-Impfstoffe

Tag 98: 19. Dezember 2022 BQ-Stämme dominant

Tag 140: 30. Januar 2023 XBB-Stämme dominant

31. August 2023: monovalentes Comirnaty Omicron XBB.1.5

(https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Impfstoff#Bivalente,_an_den_Wildtyp_und_Omikron-Subvarianten_von_SARS-CoV-2_angepasste_COVID-19-Impfstoffe und https://de.wikipedia.org/wiki/Tozinameran)

Sieht mir persönlich eher so aus, als wenn sich die „Geimpften“ öfter infiziert hätten.

Was das Leben retten angeht, sieht das Denis Rancourt anders. Rancourt geht von 13 Mlilionen modRNA-Opfern aus (2023-02-09-Correlation-Age-stratified-vaccine-dose-fatality-Israel-Australia.pdf (correlation-canada.org))

Daher sind die Impfungen an Segen und wenn wir die Impfungen nicht gehabt hätten dann wäre die Coronapandemie noch eine viel größere Katastrophe gewesen als sie ohne dies gewesen ist.

Zeitliche Verteilung der Zahl der Patienten, bei denen nach der Impfung eine SARS-CoV-2-Infektion auftrat, je nach dem Zeitraum zwischen Impfung und Infektionsdiagnose. Die roten und grünen Kurven kennzeichnen Patienten, die eine erste bzw. zweite Dosis erhalten haben.

Frontiers | SARS-CoV-2 Vaccination and Protection Against Clinical Disease: A Retrospective Study, Bouches-du-Rhône District, Southern France, 2021 (frontiersin.org)

Das Produkt hat das Gegenteil seiner Indikation erzeugt und die Wahrscheinlichkeit einer Infektion in den ersten Tagen war nach der zweiten Impfung massiv erhöht. In dieser Zeit galt der Impfling jedoch die ersten 14 Tage als ungeimpft und wurde somit statistisch fehlkategorisiert.

In Japan gab es daher neun Wellen (https://uncutnews.ch/japans-experten-sind-von-der-9-covid-welle-begeistert/) im Gegensatz zu den Ländern, die früher mit den Injektionen gestoppt haben.

Stephan Brandner

2:19 Also ich habe sie richtig verstanden es tut ihnen leid, dass Menschen deshalb verstorben sind, weil sie den Menschen zur Impfung geraten weil sie die Menschen in die Impfung gedrängt haben also da würde von einem Minister der dutzende, hunderte, tausende Menschenleben auf dem Gewissen hat doch mal wünschen dass er sich klar positioniert und nicht nur sagt es tut mir leid sondern ratzfat seinen Job räumt und seinen Platz räumt und sagt: Leute ich mache nie mehr wieder Politik. Meine Frage die sich daran anschließt ist, wussten sie das den vorher also haben sie genau das gemacht was das Bundesverfassungsgericht beispielsweise verboten hat Menschenleben gegen Menschenleben abgewogen.

Nicht Karl Lauterbach persönlich hat die Menschen in die Impfung getrieben, er hat viele Mittäter erzeugt, die das für ihn erledigt haben. Persönlich hat Karl Lauterbach aber ein paar Kinder gespritzt. Die hat er persönlich geschädigt. Wie geht es diesen Kinder heute wohl? Karl Lauterbach: Gesundheitsminister impft in Corona-Krise selbst - DER SPIEGEL

Wenn diese Kinder schaden genommen haben, dann ist Herr Lauterbach darin persönlich involviert.

Was das zitierte Urteil des Bundesverfassungsgerichtes angeht, so scheint mir der Kontakt des Urteils nicht so wirklich zu stimmen. Ja da steht „Eine quantitative oder qualitative Abwägung von Menschenleben gegen Menschenleben“ ABER der Text geht noch weiter „sehe § 14 Abs. 3 LuftSiG nicht vor. Der Abschuss eines Luftfahrzeugs sei verfassungsrechtlich allenfalls dann zulässig, wenn sich in diesem nur der "Störer" befinde, der durch sein Verhalten einen besonders schweren Unglücksfall herbeiführen wolle.“ https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2006/02/rs20060215_1bvr035705.html

Vielleicht meint er aber auch ein anderes Urteil, dann bitte unten in die Kommentare, wenn jemand das Urteil kennt, auf das sich Herr Brandner bezieht.

Karl Lauterbach:

(2:45) Gestatten Sie mir eine offene Bemerkung für eine solche Unterstellung und solche Einlassung hier sollten Sie sich schämen das ist meine Überzeugung sollten Sie sich schämen.

Kein Argument, sondern ein Totschlagargument. Er erklärt nicht, warum man sich schämen sollte. Er appeliert sich zu schämen. Warum auch immer, ich verstehe auch nicht, warum man sich an der stelle schämen sollte.

Stephan Brandner:

sie haben die Menschen auf dem Gewissen nicht ich.

Christina Baum:

Ich vielen Dank ich hätte gern eine Antwort von Herrn Lauterbach ich zitiere aus einem öffentlich gewordenen RKI Protokoll vom 19 März 2021 darin heißt es covid-19 sollte nicht mit Influenza verglichen werden bei normaler influenzwelle versterben mehr Leute das RKI ist nun ihre Behörde arbeitet eng mit Ihnen zusammen berät Sie das heißt mit anderen Worten wussten auch Sie dass bei einer normalen Grippewelle mehr Menschen versterben als bei Corona. Dennoch haben Sie unsere Kinder mit Masken gequält Ihnen den Kontakt zu Freunden verboten und sie zu Hause eingesperrt mit all den seelischen Folgen die wir bis heute feststellen eine Studie aus ihrem eigenen Haus hat festgestellt dass sieben von zehn Kindern heute noch unter den Maßnahmen leiden und das alles obwohl sie wussten, dass Kinder überhaupt nicht gefährdet sind durch Corona und das alles obwohl Professor klund bereits am 9 September 2090 von einer Kindeswohlgefährdung gesprochen hat hier im Bundestag warum haben Sie das gemacht warum haben sie das wieder besseren Wissens unseren Kindern angetan .

Ich glaube, da gab es noch Jens Spahn.

Des Weiteren, es war nicht der Minister persönlich, es waren mit Mitläufer und Mittäter, die willfährig Kinder gequält haben, allen voran die Lehrer und die Rektoren, die die Anordnungen befolgt haben. Da gibt es eine ganze Ketter von Mittätern. Hier macht es sich die AFD zu einfach, das alles Herrn Lauterbach zuzuschieben und Jens Spahn und die Bundesländer und Schulämter zu ignorieren. Da gibt es sehr viele Mittäter. Karl Lauterbach war aber auch ein Anstifter, neben Jens Spahn und Böhmermann und vielen anderen, das ist aber was anderes. Das sollte man differenzieren.

Karl Lauterbach:

Es fällt mir wirklich schwer auf diese beschämende Frage zu antworten aber ich will ich will es trotzdem ich will es trotzdem mal versuchen ich fange mal damit an sie sagen dass covid Kindern nicht schaden würde wir haben bestürzende Schicksale von Kindern die an long covid leiden Kinder die nicht weiter beschult werden können Kinder die in ihren Zimmern in abgedunkelten Zimmern keine Freunde empfangen können wo Familien zusammenbrechen wo Menschen beispielsweise bei nichtgenesenden Kids sich organisieren sind bestürzende schreckliche Schicksale. Wir haben versucht diese Schichsale zu verhindern, und wenn Sie sich jetzt hier hinstellen und versuchen nachträglich den Eindruck zu erwecken als wenn Kinder nicht gefährdet gewesen wäre dann ist es einfach falsch und beschämend der zweite Punkt ist der es ist unstrittig in wissenschaftlichen Kreisen, immer gewesen, heute es wird immer so bleiben, dass Covid gefährlicher ist als eine Influenza die Sterblichkeit ist höher es befällt viel mehr Menschen wir haben daher auch viel mehr Todesfälle gehabt als wir jemals an einer Influenz Pandemie gehabt haben das ist noch nie in dieser Größen Ordnung da gewesen und somit die Unterstellung in Ihrer Frage dass es sich hier um etwas handelt wie eine Influenza ist einfach beschämend und falsch.

Reine Behauptungen ohne Fakten.

Wie will Karl Lauterbach das Belegen, wenn „Für plötzlich neu auftretende häufige Erkrankungen mit noch ungeklärter Genese wie COVID-19 gilt aber die Regel, dass so genannte Emergency Codes zum Einsatz kommen.12 Diese Codes haben bei der Erfassung des Grundleidens immer Vorrang, was im Gegensatz zur Grippe bei COVID-19 zu einer Überschätzung des Einflusses auf die Sterblichkeit führt.“ Sterblichkeit-in-Deutschland-muss-schneller-und-besser-erfasst-werden.pdf (bund.de) (Seite 5)

Es war zudem immer strittig, dass Covid tödlicher sein soll als Influenza, weil man das gar nicht bestimmen kann, weil die Tödlichkeit geschätzt wird (RKI - Influenza - Häufig gestellte Fragen und Antworten zur Grippe) und die Case Fatality Rate nicht mal in der Literatur verzeichnet ist (https://cdn-links.lww.com/permalink/ede/a/ede_24_6_2013_07_24_cowling_201453_sdc1.pdf und Case fatality risk of influenza A(H1N1pdm09): a systematic review - PMC (nih.gov)).

So gesehen konnte auch das RKI nicht belegen, dass die Influenza schlimmer als COVID ist, wenn man es streng nimmt.

Zudem verwechselt Karl Lauerbach LongCovid mit PostVac. Welche der Schäden, die er bei Kindern benennt, waren bei ungeimpften Kindern? Darauf geht auch Christina Baum ein.

Christina Baum

also ich habe hier nicht meine Meinung ich habe hier nicht meine Meinung kund gegeben sondern aus einem RKI Protokoll zitiert was jetzt öffentlich wurde und dann komme ich auf Ihre Antwort zurück sie behaupten jetzt, dass sehr viele Kinder krank sind das ist richtig aber sehr viele Kinder sind erkrankt durch die mRNA Injektion, die sie eben empfohlen haben, und die liegen heute schwer krank zu Hause als Pflegefälle einige sind sogar daran verstorben. Und deshalb meine Frage: Wann übernehmen Sie die Verantwortung für all das Leid das sie den Kindern angetan haben

Karl Lauterbach:

Ich möchte zunächst einmal nur sachte den Hinweis darauf geben dass ich damals noch nicht im Amt gewesen bin und dass ich damals auch das RKI daher nicht verantwortet habe.

Das ist korrekt. Das habe ich auch schon angemerkt. Da hat die AFD unsauber formuliert.

Das RKI wird hier von ihnen aus dem Zusammenhang herauszitiert ich kann nur so viel sagen das RKI hat in der Pandemie eine hervorragende eine herausragende Arbeit gemacht und ohne das RKI ohne die herausragende Arbeit des RKIs wären noch sehr viel mehr Menschen gestorben.

Das RKI hat soweit sauber gearbeitet, leider hat die Politik das ignoriert und eine Agenda durchgezogen gegen alle vorliegenden Daten.

Und mein Eindruck ist der wenn jemand aus Ihrer Partei damals in Verantwortung gewesen wer in welcher Funktion auch immer dann hätte uns Gott Gnaden dürfen.

So wie in Schweden?

Martin Sichert:

Kollegin Baum hat ja gerade die RKI Protokolle aus den RKI Protokollen zitiert. Herr Minister sie haben heute vor vier Wochen gesagt sie hätten veranlasst dass die Protokolle weitgehend entschwärzt werden sollen das wäre würde voraussichtlich vier Wochen dauern. Wann kommen die entschwärzten Protokolle und werden auch die Teilbereiche der Protokolle veröffentlicht die nach April 2021 sind also das ist ja auch im Interesse der Öffentlichkeit also das was nach April 21 im RKI passiert ist wird auch das veröffentlicht werden?

Karl Lauterbach:

Frau Präsidentin die RKI Protokolle werden entschwärzt derzeit werden die Rechte Dritter geprüft die dritten die hier angesprochen sind müssen mit der Entschwärzung konfrontiert werden können sich dazu verhalten und die Entschwärzung ist daher auf dem Weg ich habe damals gesagt dass es voraussichtlich vier Wochen dauern wird voraussichtlich bedeutet es ist eine ungefähre Abschätzung das war die Information die ich damals bekommen habe es sind sehr viele dritte die hier gefragt werden müssen aber die Entschwärzung wird kommen wir haben da nichts zu verbergen und es wird sich nachher herausstellen was auch jetzt also jeder weiß der dann nicht also böswillig ist das RKI hat eine großartige Arbeit geleistet hat wissenschaftlich unabhängig gearbeitet hat die Politik beraten und war politisch unabhängig.

Karl Lauterbach hat auch gesagt

„Sollen weitgehend entschwärzt werden“ (Lauterbach gibt RKI-Protokolle frei: „Sollen weitgehend entschwärzt werden“ (merkur.de)). Inwieweit weitgehend ist, sei mal dahingestellt.

Ich konnte nicht finden, dass er voraussichtlich gesagt hat, aber „Das werde "vielleicht vier Wochen" dauern, aber dann könne eine deutlich klarere Variante vorgelegt werden.“ RKI Corona-Protokolle: Lauterbach will „entschwärzen“ lassen - unter einer Bedingung - Politik - SZ.de (sueddeutsche.de). So ähnlich steht es auch bei der Tagesschau „"Dies wird eine Zeit lang dauern, vielleicht vier Wochen" (Lauterbach will RKI-Files "weitestgehend" entschwärzen | tagesschau.de). Also auch Karl Lauterbach erinnert sich nicht mehr korrekt an seine eigenen Worte.

Vielleicht sagt gar nichts.

Weitestgehend sagt gar nichts und widerspricht ein klein wenig dem „nichts zu verbergen“. Obwohl, Karl Lauterbach persönlich hat nichts zu verbergen, aber vielleicht die Menschen, die im Protokoll genannt werden.

So gesehen, von der AFD nicht sauber recherchiert.

Karl Lauterbach wurde von der AFD nicht so zerstört, wie die es gerne darstellen. Aber er lügt teilweise bzw. lässt Interpretationsmöglichkeiten seiner Aussagen. Ob bewusst oder unbewusst, sei mal dahingestellt.