Da das Thema Disease X gerade mal wieder hochkocht, welches ich bereits in meiner Substackreihe „Einmal mit Profis arbeiten“ vor vielen, vielen Monaten bearbeitet hatte, hier noch einmal meine damaligen Recherchen zu Themenblock P(l)andemic X/Disease X/60 days challenge/100 days challenge. Alles der gleiche, ausgelutsche Plandemiemist unter verschiedenen Namen.

Nun scheint es aber, dass das diesmal nicht nur erneutes nerviges hochkochen des ausgelutschten Disease X fear porn ist, sondern der US Senat laut Jikkyleaks wohl ernst machen will:

[1]

Erneut: „medical countermeasures“, also OTA-Militärverträge ohne Verantwortung der Hersteller für den Dreck, den sie zusammenbrauen. Erneut eine erfundene Krankheit, der man diesmal nicht einmal einen Namen gibt, sondern sie einfach mit einer Variablen bezeichnet, die beliebig gefüllt werden kann. X oder N, wie man das auch aus der Mathematik kennt. Da ist nicht nur eine Krankheit gemeint, da sind N Krankheiten gemeint, wobei N eine ganze natürliche Zahl im Zahlenraum größer 0 ist.

Aus gegebenem Anlass daher noch einmal die historischen Eckpunkte und was ich damals, am 26.04.2023 bereits in diesem Substack veröffentlich hatte, den wie üblich kaum einer gelesen hat.

Damit man nicht den ganzen langen Substack durchsuchen muss, hier der entsprechende Auszug aus Kapitel 10. Is ja nicht so, dass BioNTech oder Moderna aus diesem Thema ein Geheimnis gemacht hätten. Es steht ALLES in „Project Lightspeed“ und auch in „The Messenger“ ganz offen erzählt, scheint nur kaum einer verstanden zu haben.

Es gab viele Gerüchte über die Verwicklung der DARPA[2] (Die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) (dt. etwa Organisation für Forschungsprojekte der Verteidigung)[3] in die modRNA Projekte. An der Webkennung *.mil erkennt man schon, dass die DARPA US-Militär assoziiert ist. Nichts Genaues weiß man nicht ABER es ist schon ungewöhnlich, entsprechende Hinweise in Kapitel 10 von Ugur Sahins „Project Lightspeed“ zu finden.

„Damals, im Jahr 2013, als Ugur, Özlem und ihr Team in Mainz daran arbeiteten, BioNTechs Kandidaten für eine Krebsimpfung zu verbessern, wurde Colonel Matt Hepburn, ehemaliger Arzt bei der US Army, von der Darpa Agency in Arlington, Virginia, eingestellt und erhielt eine klare Anweisung. Sein Auftrag, so erfuhr er von seinen Vorgesetzten, lautete, «Pandemien aus der Welt schaffen». In den darauffolgenden Jahren startete Hepburn, beeinflusst durch die Ausbrüche von Ebola und Zika, ein Forschungsförderprogramm zur schnellen Eindämmung solcher Ausbrüche. Wissenschaftler sollten innerhalb von sechzig Tagen, nachdem man einem Überlebenden Blut abgenommen hatte, eine Antikörper-basierte Prophylaxe entwickeln und ausreichend Dosen herstellen, um die weitere Ausbreitung einer Krankheit zu verhindern. Er holte dafür damals auch mRNA-Forscher zu Hilfe – sowohl Moderna als auch CureVac waren von der Darpa Agency unterstützt worden. […] In den ersten elf Monaten des Jahres 2020 schien das auch für das neuartige Coronavirus zu gelten. Darpas radikaler Plan war nicht rechtzeitig umgesetzt worden, um die Covid-19-Pandemie zu bekämpfen. Hepburn arbeitete stattdessen letztlich für die «Operation Warp Speed», die Covid-19-Impf- und Therapie-Taskforce der amerikanischen Regierung.“ (S. 321f) (Hervorhebung von mir)

Colonel Matt Hepburn, das kam mir doch irgendwie aus Röpers „Inside Corona“ bekannt vor.

„Das ist keine übertriebene Aussage, denn die DARPA hat die Forschung an mRNA-Impfstoffen noch ausgeweitet, nachdem Durgan die DARPA 2012 verlassen hat. Verantwortlich war dafür Dr. Matthew Hepburn, der 2013 zur DARPA gekommen ist und vorher in Biowaffenlabors des Pentagon gearbeitet hat. Hepburn hat 2013 Pfizer über sieben Millionen Dollar und Moderna sogar 25 Millionen zur Forschung an mRNA-Impfstoffen überwiesen, und 2020, nachdem die Covid-19-Pandemie ausgerufen war, hat Moderna wieder Geld von der DARPA erhalten, nämlich 56 Millionen Dollar für kleine, aber schnelle Produktionsstätten für mRNA-Präparate.

2021 hat Hepburn verkündet, die DARPA habe einen Chip entwickelt, den man unter die Haut eines Menschen pflanzen kann, der dann ständig das Blut auf Krankheitserreger, zum Beispiel Covid-19, untersucht. Das ist kein Scherz, das hat Hepburn am 11. April 2021 in einem Interview mit CBS187

erzählt“ (S. 133f) (Hervorhebungen vom mir)

Netzwerke im Hintergrund, Biowaffen, das würde hier zu weit führen, dazu gibt es ein ganzes Buch von Röper und Mr. X namens „Inside Corona“, diverse Briefings der russischen Armee und das ist auch eher Bioclandestines[4] [5] [6] Gebiet, da kennt er sich viel besser aus.

Hier findet man mehr über Hepburns Arbeit: https://ghss.georgetown.edu/dr-matthew-hepburn/

Laut Hepburn war die Arbeit des US Verteidigungsministeriums bei Warp Speed nur „"transformativ", sagte Hepburn, Leiter der OWS-Entwicklung, und verwies auf Einsatzplanung, Logistik und Lieferketten, die "in unserer DNA" im Verteidigungsministerium liegen. "Es ist ganz natürlich, denn das ist es, was wir tun... und das hat den Unterschied ausgemacht", sagte er den mehr als 1.500 Online-Teilnehmern.[7]“

Ich bin Anglist, ich habe das 1. Staatsexamen in Anglistik. Im Original scheiterte ich am Wort „transformativ“. Daher habe ich mir Deepl zur Hilfe geholt. Deepl scheiterte ebenfalls an diesem Wort und kann mir auch nicht erklären, was das eigentlich heißen soll. Ein Nichtwort, das verschleiern soll, was wirklich gemeint ist, schätze ich, nach dem, was nach und nach über die Verwicklung des DOD aus dem Sumpf hervorblubbert.

Also ab zu linguee… selbes Ergebnis.

Eine Suche nach transformativ + Definition erbrachte:

„Definition, Bedeutung

Der Begriff "transformativ" beschreibt etwas, das eine grundlegende Veränderung oder Umgestaltung bewirkt. Es kann sich auf eine Idee, eine Person, eine Organisation oder eine ganze Gesellschaft beziehen und bezeichnet eine Kraft, die dazu beiträgt, dass sich etwas grundlegend ändert oder verändert. In diesem Sinne wird "transformativ" oft in Bezug auf Bildung, Kunst, Politik oder Sozialarbeit verwendet, um zu beschreiben, wie etwas positive Veränderungen bewirkt oder eine positive Wirkung hat.

Herkunft, Abstammung

Das Wort "transformativ" kommt aus dem Lateinischen "transformare", was so viel wie "umwandeln" oder "verändern" bedeutet. Es wurde in der englischen Sprache in den 1950er und 60er Jahren verwendet, um beschreibend auf Veränderungen in Bereichen wie Kunst, Philosophie und Gesellschaft hinzuweisen. Heute wird es oft verwendet, um einen Prozess oder einen Effekt zu beschreiben, der tiefgreifende und dauerhafte Veränderungen bewirkt.

Verwendung

Wie wird das Wort 'transformativ' verwendet?

"Die Implementierung der neuen Geschäftspolitik war absolut transformativ für die Firma, da sie ihnen eine vollständig neue Kundenbasis und höhere Umsätze brachte, aber auch eine vollständige Überarbeitung der Arbeitsabläufe erforderte."“[8]

Schwammig, aber die Tendenz ist klar und unschön.

„die Arbeit des US Verteidigungsministeriums bei Warp Speed nur „transformativ“

NUR transformativ, also nur eine grundlegende Veränderung/Umgestaltung von was?! Positiv für wen? Uns oder die Parasitenklasse? Und warum hat sich bisher keiner Gedanken über dieses Wort gemacht?! Was wollte Hepburn damit wirklich sagen, z. Bsp. den Eingeweihten?

Hier schließt sich der Kreis zu den in Kapitel 8 erwähnten Warp Speed Verträgen mit dem US Militär, die letztendlich nur Prototypen umfassten. Prototypen brauchen keine abgeschlossene klinische Testung. Hauptsache, das Projekt ist „transformativ“.

Wer das genau wissen will, kann das in zwei ausführlichen Artikel beim Brownstone Instutite nachlesen[9] [10].

Es schließt sich auch der Kreis, dass Corona in Deutschland ebenfalls, zumindest bis zum 1.05.2021, vom Militär (Bundeswehr) kontrolliert und organisiert wurde[11].

„Obwohl es nicht mit den Mitteln der reichsten Regierung der Welt ausgestattet war, kam BioNTechs «Projekt Lightspeed» nah dran, Hepburns Ziel zu erreichen.“ (S. 322)

Nur welcher Art waren die militärischen Ziele Hepburns?

Man versucht die Zusammenarbeit des Militärs in diesem Bereich auch nicht zu leugnen und findet diese Informationen auch ganz regulär in wissenschaftlichen Publikationen „Die Finanzierung der US-Bioabwehr unterstützte die Entwicklung einer mRNA-Impfstoffplattform, die für COVID-19101 schnell eingesetzt werden konnte.[12]“

„Von dem Tag an, als Ugur ein Team zusammenstellte, um an dem Impfstoff zu arbeiten, dauerte es nur 88 Tage, bis der spätere Gewinnerimpfstoff zum ersten Mal einem Menschen injiziert wurde. Wenn man von da an zählt, als das Genom des Coronavirus erstmals ins Internet hochgeladen wurde, also am 11. Januar, dann brauchte das Mainzer Unternehmen 105 Tage, um auf den größten allgemeinen Gesundheitsnotstand der jüngeren Geschichte zu reagieren. Moderna war, dank der starken Unterstützung der amerikanischen National Institutes of Health, sogar noch schneller in der klinischen Phase.“ (S. 322)

Das erinnert doch stark an diese Ziele des US Militärs:

„Die DARPA will eine integrierte End-to-End-Plattform entwickeln, die Nukleinsäuresequenzen nutzt, um die Ausbreitung von Virusinfektionen in höchstens sechzig Tagen zu stoppen[13].“

Bei diesem Programm handelt es sich um jenes oder eines von jenen, an denen Hepburn beteiligt war.

Das war 2017. Ugur brauchte 28 Tage länger für den ersten Schuss. Das nächste Mal schafft er es aber bestimmt schneller als 60 Tage.

„Die von der DARPA geförderten Teams müssen ihre integrierten Plattformen während der geplanten vierjährigen Laufzeit des Programms in fünf Simulationen demonstrieren. Sie werden ihre Plattformen zunächst mit Krankheitserregern ihrer Wahl testen, letztlich aber mit von der DARPA ausgewählten Erregern, darunter zwei Demonstrationen, bei denen die Identität des Erregers für die Teams bis zum Beginn der 60-tägigen Frist undurchsichtig bleibt. Um sicherzustellen, dass die entwickelten Plattformen ein qualitativ hochwertiges Produkt herstellen können, das für die behördliche Prüfung geeignet ist, muss jedes Team vor Ende des Programms eine klinische Sicherheitsstudie der Phase I durchführen[14].“

Moderna hat sich 15 Viren vorgenommen statt nur 5, die scheinen sich aktuell sehr sicher zu sein.[15]

Die Sache hat nur einen Haken. Wenn man die Bedingungen liest, die DARPA gestellt hatte:

„Ein Vorteil des nukleinsäurebasierten Ansatzes zur Begrenzung der Infektionsausbreitung ist, dass die in den Körper eingebrachten genetischen Konstrukte schnell verarbeitet werden und sich nicht in das Genom einer Person integrieren. Ebenso würden die als Reaktion auf die Behandlung gebildeten Antikörper nur für Wochen bis Monate im Körper vorhanden sein. Dies steht im Einklang mit der Absicht der DARPA, mit P3 eine vorübergehende Immunität gegen ein Virus zu erreichen und die Ausbreitung der Krankheit durch die Schaffung einer Firewall zu stoppen. [16]“

Die damalige Deadline war der 1. Mai 2017. Scheint wohl nichts bei rausgekommen zu sein. Daher hat man bei CEPI (einer von Billyboys NGOs) in einem UN Artikel im Dezember 2021 seine Ansprüche auf 100 Tage reduziert bzw. verlängert[17] [18], was nach den super erfolgreichen modRNA Großversuchen schon ein wenige seltsam anmutet. Hatte man bei CEPI die modRNA Plörre bereits Ende 2021 aufgegeben?

Was die Verbindungen von DARPA und Moderna angeht, da gibt es einen hübschen Tweet vom 12. Januar 2017[19].

Chikungunya… da war doch was in den russischen Biowaffen Unterlagen:

„Im September 2016 verletzte sich eine Doktorandin der University of Washington bei Versuchen mit Tieren, die mit einem rekombinanten Stamm des Chikungunya-Virus infiziert waren, den Handschuh. In einem groben Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften wusch sich die Mitarbeiterin lediglich die Hände, zog ihre Schutzkleidung aus und verließ das Labor, ohne jemandem von dem Vorfall zu erzählen oder Maßnahmen zur Isolierung zu ergreifen. Vier Tage später wurde bei ihr eine akute Form der Krankheit diagnostiziert[20]“

„The Intercept“ berichtete ebenfalls über den Zwischenfall[21] und Gates hat bei diesem Virus auch seine Finger im Spiel. Er will Mücken züchten und freisetzen lassen, die dann angeblich dieses Virus und andere Viren nicht mehr übertragen können[22].

Aber ich schweife ab, das ist Clandestines Gebiet.

„«Man muss bedenken, dass keines der extrem seltenen Sicherheitsprobleme, um die es geht, in den Phase-III-Studien für Covid-19-Impfstoffe entdeckt wurden», sagt Richard Hatchett, Chef der CEPI, der für die Obama-Regierung tätig war und dabei half, die Reaktion auf den Ausbruch der Schweinegrippe zu koordinieren.“ (S. 323)

1223 Todesfälle bis Ende Februar 2021[23], 9 Seiten Nebenwirkungen, die man im Augen behalten muss, diverse Tot- und Fehlgeburten, Schlaganfälle, Herzinfarkte… die Berichte über die „sehr seltenen Sicherheitsprobleme“ füllten bis zum April 2023, 68 Berichte auf DailyClout. Zumindest bei deutschen Gerichten versucht man die diversen Geschädigten aktuell als bedauerliche Einzelfälle gegenüber dem „Nutzen für das große Ganze“ Argument abzubügeln. Das persönliche Leid muss man für den größeren Nutzen der Gesamtbevölkerung nun mit Stolz und Solidarität tragen incl. der Arztkosten für Behandlungen, die die Krankenkassen teils nicht übernehmen.

Richard Hatchett, der für CEPI arbeitet, Billyboys Epidemi-Koalition, die im Rahmen des WEF 2016 gegründet wurde.

Die Zeit hat übrigens am 31. Januar 2021 ein Interview mit dem „Epidemiologen“ Richard Hatchett veröffentlicht[24], wo er all diese Dinge auch freimütig erzählt, nur so nebenbei.

Ja, dieser Richard redet von extrem seltenen Sicherheitsproblemen, ohne sich vorher die Definition von extrem selten angeschaut zu haben.

Gelegentlich. Zwischen 1 und 10 Fällen pro 1 000 Behandelten.

Selten. Ein Fall auf 1 000 bis 10 000.

Sehr selten. Weniger als ein Fall bei 10 000 Behandelten.

Einzelfälle. Äußerst selten.[25]

Genauso wie, dass der Richard Impfungen in 100 Tagen will bzw. CEPI[26], weil das ja beim Chinaschnupfen so super funktioniert hat. In „Project Loghtspeed“ nennt man das auf Seite 323 die „100 Days Mission“. Sir Patrick Vallance in UK ist auch ein Fan dieses Projektes, wie es scheint. Man hat sich bei BNT162B2 jedoch gespart, die Probanden zu infizieren, um zu schauen, ob es funktioniert, weil es angeblich keine Therapien gegeben hätte, was seine glatte Lüge ist. Ivermectin[27] [28], Hydrocychloroquin, Vitamin D[29] [30], Methylenblau[31] [32] (welches chemisch eine Vorstufe von Hydroxychloroquin ist) und diverses Andere funktionierten sehr gut, ABER dann hätte man ja direkt schauen müssen, ob die Plörre tut, was sie laut Propaganda tun sollte und hätte somit keine Notfallzulassung bekommen.

Ja, Hydroxycholoquin hat funktioniert. Die gerne zitiert und referenzierte Studie, dass es nicht funktioniert hat[33], musste zurückgezogen werden, weil sie massiv gefälscht war. Eine bekannte Überdosierung tötet halt die Probanden[34]. Keine Sternstunde des Lancet. Das gute, alte, erprobte Choloroquin hätte übrigens auch funktioniert, das hatte man nämlich bereits für SARS-1 2005 als probates Mittel publiziert[35].

Auf all das hatte man halt einfach keine Lust, weil man seine supergeniale Plattform nach so viel Investition endlich anwenden wollte und sich soooooooo sicher war, das es klappen würden. Daher versteckt man sich hinter dem Argument, dass es „unethisch“ gewesen wäre, die Leute mit einem, für gesunde, junge Menschen vollkommen harmlosen Virus, zu infizieren[36] [37] [38] [39]. Das gibt man sogar zu!!!

„«Das Problem bestand darin, dass Covid nicht so schlimm war – ja, viele Leute starben, aber es war nicht Ebola», sagt sie. Die Krankheit erschreckte Wissenschaftler und die Öffentlichkeit nicht genug, und beide Gruppen hätten sehr alarmiert sein müssen, um einen beschleunigten Prozess zu akzeptieren, der eine komplette Phase-III-Studie ausließ.“ (S. 324)

Und weil wir uns einfach nicht genug erschrecken wollten, entwickelte man Seitens der BRD das Panikpapier[40] [41], damit der Deutsche so richtig das Fürchten lernt[42]. Eine ausführliche Analyse des BMI Schriftverkehrs zu dieser Zeit findet man auf Twitter am 26. August 2021 bei Aya Velázquez[43].

Das „Innenministerium spannte Wissenschaftler für Rechtfertigung von Corona-Maßnahmen ein[44]“ bzw. diese „Wissenschaftler“ verkauften ihre Seele für Geld und ließen sich einspannen, genau wie Eckhard von Hirschhausen[45] und diverse andere Künstler und Reporter.

