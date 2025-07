In den 1990er Jahren arbeitete man an der Universität Saarland im dermatologischen Bereich mit Methylenblau. Diese Paper habe ich direkt auf der Webseite des Professors gefunden: https://www.blt.uni-saarland.de/html/pubdownload.htm

Nur das Paper von 1987 findet man bei pubmed, alle anderen sind nicht gelistet und das letzte Paper von 1993 sogar auf Deutsch.

K. König, V. Bockhorn, W. Dietel, H. Schubert. Photochemotherapy of animal tumors with the photosensitizer Methylene Blue using a krypton laser. J. Cancer Res. Clin. Oncol. 113 (1987) 301-303. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12248389/

K. König, E. Welsch, H.G. Walter. Photoacoustic absorption measurements on tumor tissue stained with the sensitizer Methylene Blue. Lasers Life Sciences. 4 (1992) 209-218.

K. König, H. Meyer. Photodynamically Induced Inactivation of Propionibacterium Acnes using the Photosensitizer Methylene Blue and Red Light. Dermatol. Monatsschr. 178 (1992) 209-218.

K. König, H. Meyer. Photodynamische Aktivität von Methylenblau. Akt. Dermatol. 19 (1993) 195-198.

In den 1960er Jahren und auch in den 1990er Jahren forschte man wohl noch recht intensiv auf Methylenblau als Antitumormittel in Kombination mit Licht. Keine Ahnung, warum das im Westen Vergessenheit geraten ist, bzw. warum ich noch nie von dieser Therapie gehört habe obwohl es dazu mittlerweile Klinische Studien und Übersichtsartikel zu den Klinischen Studien gibt.

“ In dieser Übersicht gehen wir zunächst auf die grundlegenden photophysikalischen, photochemischen und photobiologischen Eigenschaften dieses Moleküls ein und zeigen anschließend seine In-vitro- und In-vivo-Anwendungen im Zusammenhang mit der PDT auf. Die vorgestellten klinischen Fälle umfassen die Behandlung von Basalzellkarzinomen, Kaposi-Sarkomen, Melanomen, Virus- und Pilzinfektionen. Wir kommen zu dem Schluss, dass MB in Kombination mit einer kürzlich entwickelten kontinuierlichen Lichtquelle (RL50®) das Potenzial hat, eine Vielzahl von krebsartigen und nicht krebsartigen Erkrankungen mit geringer Toxizität und ohne Nebenwirkungen zu behandeln.”

“Die Ergebnisse der systematischen Überprüfung stützen die Vermutung, dass die photodynamische Therapie mit Methylenblau bei verschiedenen Krebsarten, darunter Darmtumoren, Karzinomen und Melanomen, hilft. Bei der Verwendung von Nanopharmazeutika wurde eine deutliche Steigerung der Wirksamkeit der Krebstherapie beobachtet. Weitere Forschungen zu Methylenblau in der photodynamischen Krebstherapie sind erforderlich.”

Professor Mosetig hatte bereits 1894 den ersten Beweis einer Krebsheilung mit Methylenblau erzielt. Die aktuellen Daten bestätigen ihn und die im Merck Handbuch von 1911 vermerkte Anwendung von Methylenblau als Krebsmedikament.

Schon damals wusste man, dass für diesen Effekt eine Photoaktivierung notwendig ist. Warum man Krebspatienten nicht Methylenblau zusätzlich gibt und sie einfach in die Sonne legt, wie früher, ist mir schleierhaft.

Ich fasse in diesem Artikel die Highlights der alten Publikationen der 1990er Jahre aus der Gruppe der Uni Saarland hier auf Deutsch zusammen, da sie bis auf eine nicht in pubmed zu finden sind.

Dieser Teil ist der dritte Artikel zum Thema “Fotoaktivierung von Methylenblau”.

Photochemotherapie von Tumoren bei Tieren mit dem Photosensibilisator Methylenblau unter Verwendung eines Kryptonlasers

“Die zytotoxische Wirkung des mit langwelliger Laserstrahlung aktivierten Photosensibilisators Methylenblau wurde an Mäusen mit soliden Ehrlichkarzinomen untersucht. Als Lichtquelle wurde ein Kryptonlaser verwendet, der Laserstrahlung bei 647 nm und 676 nm emittiert. Der rote Spektralbereich ist für die Photochemotherapie wichtig, da er leicht durch Gewebe hindurchgelangt. Eine signifikante Tumorreduktion, einschließlich vollständiger Tumorzerstörung, wurde erreicht.”

“Die Entwicklung von Laser- und Fasertechniken hat neue Möglichkeiten für die Tumortherapie eröffnet. Einerseits wirken Hochleistungslaser durch thermische und ablative Effekte als „optisches Skalpell“, andererseits eignen sich Laser mit niedriger Leistung besser für die Photochemotherapie. In diesem Fall aktiviert die Laserstrahlung spezielle Farbstoffe (Photosensibilisatoren), die zytotoxische Reaktionen auslösen können. Wenn sich der Farbstoff in bösartigen Geweben stärker anreichert als in normalen Geweben, ist eine selektive Therapie möglich. Von größerer Bedeutung sind Photosensibilisatoren mit einer starken Absorption im roten oder infraroten Bereich (Bereich hoher Gewebedurchdringung). Auf diese Weise können auch tiefer liegende Tumore behandelt werden. Der am häufigsten verwendete Photosensibilisator mit tumorlokalisierenden Eigenschaften ist eine Mischung aus verschiedenen Porphyrinen und deren Aggregaten, die als Hämatoporphyrin, HpD, bezeichnet wird (Kessel 1984). Die selektive Zerstörung von Tumoren durch Photochemotherapie mit HpD und Lasern wurde von mehreren klinischen Gruppen nachgewiesen (Dougherty et al. 1978; Hayata et al. 1982).

HpD hat jedoch einige Nachteile. Es absorbiert rotes Licht schlecht und besteht aus einer aktiven Komponente, die noch nicht in reiner Form synthetisiert wurde. Darüber hinaus verbleibt HpD über einen langen Zeitraum im Körper und verursacht Hautempfindlichkeit gegenüber Licht. Daher ist die Suche nach alternativen Photosensibilisatoren von großem Interesse (Doiron und Gomer 1983). Diese Arbeit befasst sich mit Untersuchungen zur photochemischen Wirkung von Methylenblau, das langwelliges rotes Licht stark absorbiert. Seine Zytotoxizität in Verbindung mit Licht wurde 1966 nachgewiesen (Berg und Jungstand 1966). Die zytotoxische Wirkung von Methylenblau wurde in Tumoren von Tieren nach intratumoraler Applikation und Bestrahlung mit einer Hochdruck-Xenonlampe festgestellt. Da eine Korrelation zwischen der Färbung des Gewebes mit Methylenblau und der histologischen Einstufung gefunden wurde (Fukui et al. 1983), stellt sich die Frage, inwiefern Methylenblau als Photosensibilisator in der Photochemotherapie durch Bestrahlung mit rotem Licht wirkt. Das Ziel dieser Untersuchungen war es, die zytotoxischen Wirkungen von Methylenblau zu untersuchen, das mit langwelliger Laserstrahlung aktiviert wurde. Als Tiermodell für Tumore wurde in diesen Experimenten das solide Ehrlich-Karzinom verwendet.”

“In-vivo-Absorptionsspektrum von Hautgewebe, gemessen an der 0,1 mm dicken Ohrmuschel einer weißen Maus.”

Das geht heute deutlich höher auflösend. Für Tageslicht, welches durch den menschlichen Thorax fällt, sieht die Transmission wie folgt aus.

“Absorptionsspektrum von Methylenblau (Konzentration c = 3 x 10-5 M-1; verdünnt mit phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,2)”

An dieser Stelle fehlt, dass Methylenblau ein Fluoreszenzfarbstoff ist. Das Absorptionsspektrum ist nur die halbe Wahrheit.

“Laser. Die Lichtquelle wurde unter Berücksichtigung des Absorptionsspektrums des Farbstoffs und der Gewebedurchlässigkeit ausgewählt. Abbildung 1 zeigt das Absorptionsspektrum von Hautgewebe. Aufgrund der Absorption von Hämoglobin und Pigmenten dringt kurzwelliges sichtbares Licht nur wenig in bluthaltiges Gewebe ein. Um großflächig und tief liegendes (im Millimeterbereich) malignes Gewebe zu behandeln, ist eine gute Lichtdurchlässigkeit erforderlich. Daher eignet sich der langwellige rote und nahinfrarote Bereich besonders gut für die Lichtdurchdringung des Tumorgewebes. Methylenblau zeigt eine starke Absorptionsbande im roten Spektralbereich (Abb. 2). Als Lichtquelle wurde ein Kryptonlaser gewählt, der Strahlung bei 647 nm und 676 nm emittiert. Das Verhältnis der Intensitäten der Linien betrug 4:1. Der Laserstrahl wurde an einen 200 p.m. Step-Index-Behandler gekoppelt. 30 Minuten nach der intratumoralen Injektion von Methylenblau wurden die Tumore in Intervallen von 24 Stunden für 10 bis 30 Minuten bestrahlt. Die Tiere wurden in verschiedene Gruppen aufgeteilt, die unter den gleichen Bedingungen gehalten wurden. Die erste Gruppe bestand aus Tieren ohne Medikamentengabe und ohne Laserbestrahlung, die zweite Gruppe erhielt eine intratumorale Medikamententherapie ohne Bestrahlung und die dritte Gruppe erhielt sowohl eine Medikamentengabe als auch eine Laserbehandlung (siehe Tabelle 2). Bei alleiniger Laserbestrahlung (P = 200 roW, Bestrahlungszeit: 30 min, 2 = 647 nm, 676 nm) wurde kein nachweisbarer Einfluss auf das Tumorwachstum beobachtet. Nach anderen Autoren (Berg und Jungstand 1966) und unseren eigenen Untersuchungen sollte ein geeigneter Zeitpunkt für den Beginn der Behandlung nach dem ersten makroskopischen Auftreten des Tumors und vor dem nekrotischen Stadium liegen. Die Mäuse wurden 10 Tage nach der Behandlung getötet und das Gewicht der Tumoren bestimmt. “

Selbst bei 250 mg/kg Körpergewicht, starb keine Maus.

ABER, wenn man mit Laserlicht kombinierte, kamen Effekte des MB zum tragen, die tödlich waren.

250mg/kg wäre bei einem 75 kg Menschen 18,75 g auf einmal. Die normale Dosierung bei Malaria, Schmerzen und dergleichen lag bei maximal 1g und wurde gut vertragen. 250mg/kg wäre somit grob eine 18x Überdosierung.

125 mg/kg wäre bei einem 75 kg Menschen 9,4 g

25 mg/kg wäre bei einem 75kg Menschen 1,875g und im normalen Rahmen der Dosierung bei Malaria.

“Ergebnisse: Zunächst wurde die Letalrate 10 Tage nach der Behandlung in Abhängigkeit von der applizierten Dosis von Methylenblau und der Laserbestrahlung bestimmt (siehe Tabelle 1). Die verwendete Strahlungsleistung betrug 100 mW (80 mW bei 647 nm und 20 mW bei 676 nm), die Bestrahlungszeit 10 min, wobei 4 Bestrahlungen in einem Zeitraum von 24 Stunden durchgeführt wurden. Das Medikament wurde 30 min vor der Bestrahlung der tumortragenden Tiere subkutan injiziert. Es wurde eine für einen Photosensibilisator typische Reaktion beobachtet. In den folgenden Untersuchungen wurde eine Wirkstoffdosis von 25 mg/kg Körpergewicht verwendet. Der Sensibilisator wurde nun zur Behandlung von soliden Ehrlichkarzinomen eingesetzt. Tabelle 2 zeigt die Tumormassen nach 4 Laserbestrahlungen (P = 150 mW, t = 30 min in einem Zeitraum von 24 Stunden).”

“Es wurden nur zwei Medikamentengaben verabreicht, eine vor der ersten Bestrahlung, die andere vor der dritten. Die Methylenblau-Therapie ohne Laserbehandlung reduzierte die Tumormasse (Gruppe 2), wobei diese Reduktion von der Medikamentendosis und der Anzahl der Verabreichungen abhing. Die erzielten Ergebnisse stimmen mit den Untersuchungen anderer Autoren überein (Berg und Jungstand 1966). Die Photochemotherapie mit einem Kryptonlaser (mit einer Laserstrahlung von 647 nm und 676 nm) verstärkte diese Effekte signifikant (Gruppe 3). In der vorliegenden Untersuchung wurde eine Tumorreduktion von etwa 90 % erreicht. Als Nebenwirkung der Bestrahlung wurden für einen Zeitraum von 1 bis 2 Wochen Ödeme, Erytheme und partielle Entzündungen beobachtet. Die Tiere ohne Bestrahlung (Gruppe 2) zeigten keine sichtbaren Nebenwirkungen. Die Tumore wurden histologisch untersucht, wobei die behandelten Tiere (Gruppe 3) Nekrosen und Zellzerstörung aufwiesen. Temperaturmessungen mittels Thermoelementen innerhalb der Tumormasse zeigten einen Temperaturanstieg von weniger als 4 °C während der Bestrahlungszeit. Thermisch induzierte Nekrosen sollten daher ausgeschlossen werden können.

Diskussion

Die zytotoxische Wirkung des Photosensibilisators Methylenblau in Verbindung mit der Bestrahlung mit einem Kryptonionenlaser wurde an Mäusen mit subkutanem Ehrlichkarzinom gezeigt. Das Tumormodell wurde in Übereinstimmung mit früheren Experimenten mit Methylenblau (Berg und Jungstand 1966) gewählt. Aufgrund der hohen Gewebedurchdringung im langwelligen Spektralbereich sind Photosensibilisatoren mit Absorption im roten und infraroten Bereich für die Photochemotherapie von Bedeutung. (Methylenblau hat eine besonders starke Absorption im roten Bereich). Eine signifikante Tumorreduktion und in einigen Fällen eine vollständige Tumorzerstörung wurde mit roter Laserstrahlung (Kryptonlaser mit 647 nm und 676 nm) erreicht. Eine zytotoxische Wirkung durch die Verabreichung des Photosensibilisators allein ohne Bestrahlung wurde von anderen Autoren beschrieben (Berg und Jungstand 1966). Die Photochemotherapie mit Methylenblau, aktiviert durch langwelliges Laserlicht, kann vor allem für die Behandlung von Blasentumoren von klinischer Bedeutung sein. Fukui et al. berichteten über die Instillation von Methylenblau in die Blase von 129 Patienten mit Blasenkarzinom und fanden eine Korrelation zwischen dem Ausmaß der Färbung und dem histologischen Grad (Fukui et al. 1983). Eine selektive Photochemotherapie ist dann möglich. Darüber hinaus kann die Instillation von Photosensibilisatoren in die Blase die Nebenwirkungen aufgrund der Lichtempfindlichkeit der Haut erheblich reduzieren. Außerdem kann Laserlicht über Lichtfasern und Endoskope in die Blase geleitet werden. Wir haben die Behandlung von Patienten mit Blasentumoren mit dem Photosensibilisator Methylenblau begonnen, deren Ergebnisse in Zukunft veröffentlicht werden.”

Photoakustische Absorptionsmessungen an Tumorgewebe, das mit dem Sensibilisator Methylenblau gefärbt wurde

Das photoakustische Spektrum (unten) unterscheidet sich vom Absorptionsspektrum verläuft aber recht ähnlich.

Das photoakustische Signal (PAA) ist abhängig von der MB-Konzentration.

Unmarkiertes Gewebe (1) reagiert nicht auf das PAA Signal. Gewebe mit einem MB-Film (2) reagiert, Gewebe mit MB drinnen (3) reagiert stärker und bei eher ca. 610 nm.

PAA Signal von MB gefärbtem Blasentumor im Verhältnis zu Modulation und Frequenz.

Photodynamisch induzierte Inaktivierung von Propionibacterium acnes unter Verwendung des Photosensibilisators Methylenblau und rotem Licht

“Die Bestrahluung von Propionibacteria acnes mit sichtbarem Licht induziert sauerstoff-abhängige Photodestruktionsprozesse, die auf der photodynamischen Aktivität endogener Porphyrine basieren. Die zusätzliche Aufnahme von extern applizierten Photosensibilisatoren wie z. B. Methylenblau erhöht die photoinduzierte Inaktivierungsrate. Methylenblau absorbiert im Spektralbereich zwischen 500 und 700 nm. Die Bestrahlung von Methylenblau inkubierten Bakterienkolonien mit der roten Strahlung eines Kryptonionen-Lasers (647 nm und 676 nm) erhöht die Inaktivierungsrate um den Faktor 10 im Vergleich zur 407 nm-Strahlung (Hauptabsorptionsgebiet der Porphyrine) der nicht inkubierten Bakterien. Die Verwendung von Strahlung im roten Spektralbereich erlaubt die Behandlung von sowohl oberflächlichen, als auch tieferliegendem Hautgewebe. Es sollte daher möglich sein, Acne vulgaris mittels Rotlicht-Bestrahlung und topischer Applikation von Photosensibilisatoren zu behandeln. Modifikationen im Fluoreszenzverhalten der Bakterien während der Photodynamischen Therapie können für eine Beobachtung des therapeutischen Effekts genutzt werden.”

“Absorptionsspektrum von Methylenblau in einer wässrigen Lösung (30 µM), die aus einer Mischung von Dimeren (612 nm) und Monomeren (667 nm) besteht.”

“Überlebensanteil von Propionibacterium acnes nach Bestrahlung und in Kontrollgruppen. Koloniebildende Einheiten sind in logarithmischer Skala dargestellt. Mb: Methylenblau, IR: Bestrahlung (4 J/cm2)”

“Bei der Gruppe, der Methylenblau ohne Lichtbehandlung verabreicht wurde, wurde keine signifikante Inaktivierung festgestellt. Die photochemische Zerstörungsrate der mit Methylenblau inkubierten Bakterien bei Bestrahlung mit rotem Licht betrug jedoch etwa 99 %.”

“Diese In-vitro-Ergebnisse zeigen, dass es möglich sein sollte, Akne vulgaris mit rotem Licht in Kombination mit einer topischen Verabreichung bekannter Photosensibilisatoren mit einer hohen Ausbeute an Singulett-Sauerstoffbildung und einer hohen Absorption im roten und nahen Infrarotbereich wie Tetraphenylporphyrine, Phthalocyanine, Benzoporphyrine oder dem Thiazin-Farbstoff Methylenblau zu behandeln.”

Photodynamische Aktivität von Methylenblau

“Der kationische Phenothiazinfarbstoff Methylenblau eignet sich aufgrund seiner hohen Quantenausbeute der Singulett-Sauerstoff-Formation und des hohen Absorptionsvermögens im roten Spektralbereich als effektiver Photosensibilisator in der photodynamischen Therapie von Tumoren und Akne-Erkrankungen. Die Aktivierung von Methylenblau-haltigem Tumorgewebe mittels Kryptonionen-Laser (647 nm, 676 nm) oder Farbstofflaser (600nm - 700nm) induziert Tumordestruktionen. Die Farbstoffmonomere erweisen sich gegenüber den Dimeren als phytodynamisch aktiver. Die Bestrahlung von Methylenblau-gefärbten Propionibacteria acnes bewirkt eine effektive Inaktivierung. Die photodynamische Behandlung von Hauttumoren und Acne vulgaris mittels langwelliger sichtbarer Strahlung und topischer Methylenblau-Applikation erscheint möglich.

[…]

Methylenblau ist nur gering toxisch, beeinflusst jedoch als Redoxsystem bei systemischer Gabe Energiestoffwechsel und Atmung.

In wässriger Lösung liegt Methylenblau (M0320 g) in monomerer und dimerer Form vor. Das Absortionsmaximum der Monomere liegt bei 664 nm […], das der Dimere bei 605nm. “

“[…] Bereits 1924 zeigte Passow , dass lichtaktiviertes Methylenblau auf grampositive Bakterien phototoxisch wirkt. Eine damalige Anwendung als Desinfektionsmittel für lichtexponierte Wasserbäder wird heute erneut diskutiert.”

“1961 erzielten Bellin et al. eine photodynamisch induzierte Inaktivierung von Tumorzellen und 1966 konnten Berg und Jungstand durch intratumorale Methylenblau-Applikation und Bestrahlung mittels Hochdrucklampen in Tierversuchen eine Reduktion des Tumorwachstums demonstrieren. “

“Eine vollständige Tumordestruktion konnte bei diesen Versuchen nicht beobachtet werden. Frühere Untersuchungen belegen jedoch, dass die Wirksamkeit der photodynamischen Behandlung durch mehrmalige Bestrahlung und MB-Injektion gesteigert werden kann.”

(Hier zitieren die Autoren ihr eigenes Paper ( Photochemotherapy of animal tumors with the photosensitizer Methylene Blue using a krypton laser)

“Die bereits vor mehr als 70 Jahren erkannte, photodynamisch induzierte keiminaktivierende Wirkung des Methylenblau und die Möglichkeit der MB-Färbung grampositiver Bakterien kann für die Behandlung von Akne-Erkrankungen genutzt werden.”

Ich schätze, bei der Akne Behandlung war die intensiv blaue Farbe das KO Kriterium. Was ist schlimmer als Pickel? Ein komplett blaues Gesicht, würde ich schätzen.