Dass die Plörre über Sperma shedded und in Placenten nachweisbar ist, ist nicht neu, darüber schreibe ich schon seit zwei Jahren.

Um meine Leser nicht mit den einzelnen Artikeln zu langweilen, hier die kurze Zusammenfassung als Vortrag auf dem 3. Fahrenbachsymposium vom 22.11.2025 zum Thema Fertilitätsprobleme durch modRNA-Produkte.

Vortrag von Dr. rer. nat. Sabine Stebel & Holger Reissner

Hier die Folien als pdf zum herunterladen:

Fertilitätsprobleme Durch Modrna Injektionen 19MB ∙ PDF file Download Download

So wie es aussieht, lag ich leider richtig. Es gibt Augenblicke, wo man sich wünscht, widerlegt zu werden.

“Diese Studie untersucht die Persistenz von synthetischer mRNA aus dem COVID-19-Impfstoff Comirnaty im Blut, in der Plazenta, im Sperma und in der Samenflüssigkeit von geimpften und nicht geimpften Personen. Es wurden Proben von 34 Teilnehmern entnommen, darunter 22 schwangere Frauen, vier männliche Patienten aus einer Fertilitätsklinik (die acht Proben lieferten) und acht weitere Personen. Die RNA wurde extrahiert und mittels nested PCR analysiert, und die resultierenden Amplifikate wurden durch Sanger-Sequenzierung bestätigt. In den meisten Proben von geimpften Personen, darunter Blut-, Plazentagewebe-, Sperma- und Samenflüssigkeitsproben, wurde Impfstoff-mRNA nachgewiesen. Bemerkenswert ist, dass die Impfstoff-mRNA in etwa der Hälfte der Proben, die mehr als 200 Tage nach der Impfung entnommen wurden, nachweisbar blieb, was auf eine längere Persistenz im Körper hindeutet. Diese Ergebnisse erweitern die begrenzten Daten, die über die Biodistribution des Comirnaty-Impfstoffs und seine möglichen Auswirkungen auf Schwangerschaft und Fruchtbarkeit verfügbar sind.”

Ich bin schon lange von einer modRNA-Persistenz von einem Jahr ausgegangen, basierend auf der Halbwertszeit von Onpattro.

Meine Shedding-Vorträge sind im Netz einfach zu finden:

Corona-Impfung und Shedding – Gefahren und Abwehr | Dr. Sabine C. Stebel | dieBasis 2025

Der aktuelle Foliensatz, der schon ein wenig verändert ist im Vergleich zum Berlin Vortrag im Sommer zum herunterladen:

Sheddingmechanismen Arnsberg 25.4MB ∙ PDF file Download Download

Ich wollte keine Panik verbreiten, aber in meinem Umfeld häufen sich die Fälle von ungeimpften Menschen mit körpernahen Berufen, die Spike-Protein positiv sowohl in Exosomen, als auch in Immunzellen und Plasma sind. Die hatten keinen Sex mit den Geimpften sondern haben diese nur angefasst (Physiotherapeuten, Ärzte…). Aktuell sind es 4 laborbestätigte Fälle.

Sperm-mediated gene transfer, also die Transfektion des neuen Lebens über Gene, die außen am Sperma kleben, eine gängige Technik in der Tierzucht, besonders bei Schweinen, habe ich schon 2023 thematisiert.

Ich bin davon ausgegangen, dass die ersten 30 Tage die gefährlichsten sind, möglicherweise muss ich das revidieren, die Zeitspanne scheint laut der aktuellen Publikation aus Israel deutlich länger zu sein, als ich bereits befürchtet hatte.

Das Besondere an der neuen Studie ist, dass man sich nicht einfach nur auf ein positives PCR Signal verlässt, sondern das Produkt klassisch Sanger-sequenziert und so sicher stellt, dass sich keine Pseudogene in der PCR gebildet haben, weil man mit sehr hohen PCR-Zyklenzahlen gearbeitet hat.

Sanger Sequenzierung ist das, was man im Biologieunterricht lernt. Das sind diese bunten Kurven, die man sogar von Hand auslesen kann.

“Wir haben auch Impfstoff-mRNA im Sperma aller drei geimpften Spender nachgewiesen, die Sperma produzierten. Interessanterweise steht dies im Gegensatz zum Vorhandensein des SARS-COV-2 selbst.”

Pfizer wusste das wohl.

Die 28 Tagen nach der letzten Injektion waren aber auch bei Pfizer deutlich zu optimistisch.

“Wir haben über 200 Tage nach der Impfung bei einigen Probanden mRNA aus dem Impfstoff im Blut, in der Plazenta und im Sperma nachgewiesen.”

Neu ist die Erkenntnis der Mordechay Publikation nicht. Dieses Paper ist nur der letzte, experimentelle Beweis.

Die Frage ist nun, war die nachgewiesene modRNA noch in Exosomen und somit transfektionsfähig oder einfach “nur” teil der metabolischen RNA/DNA oder Bestandteil biomolekularer Kondensate?

War sie einfach nur da, oder hat sie Funktionen ausgeübt? Wird sie noch in Zukunft einen Effekt haben?

Ich befürchte, das werden wir zwangsläufig in den nächsten Jahren erfahren, denn das Experiment läuft ungebremst weiter.

Das Journal, in welchem der israelische Artikel erschienen ist, gilt als predatory journal. Daher gibt es aktuell einiges an Diskussionen, wie ernst man die Publikation nehmen kann. Andererseits haben sich die medizinischen angeblichen Qualitätszeitschriften als Pharmahuren erwiesen, allen voran NEJM oder Lacet. Selbst der Nobelpreisträger Luc Montagnier musste seine Sequenzanalysen des Spike-Proteins in einem obskuren indischen Journal publizieren.

“Mir ist bewusst, dass Gavin ein predatory journal ist, aber hauptsächlich von der pharmazeutisch-medizinischen Elite (American College of Rheumatology, Cabells Predatory Reports, PubMed-Gatekeeper usw.) gemeldet wird.



Ich ziehe es jedoch vor, mir die Autoren anzusehen:

Dr. Milana Frenkel-Morgenstern (Expertin für Krebsgenomik/RNA, über 11.000 Zitate, Leiterin des Labors für chimäre RNA an der Bar-Ilan-Universität).

Co-Leitung: Dr. Rinat Gabbay-Benziv (Technion-Professorin, Expertin für mütterliche und fetale Medizin, über 50 Veröffentlichungen zu Plazenta- und Risikoschwangerschaftsthemen)



Das sind keine Unbekannten, Frenkel & Gabbay-Benzivs Referenzen machen den Artikel lesenswert, unabhängig vom Journal.



Tatsächlich sind bei einigen als hoch angesehenen und glaubwürdigen Fachzeitschriften häufig pharmanahe oder gezielt ausgewählte Experten für narrative Berichterstattung im Rahmen des „Peer-Review“-Prozesses beteiligt. Sie haben sogar Plattformen wie PubPeer infiltriert, darunter auch Fachzeitschriften wie Taylor & Francis und viele andere. Wer sind also heute noch die glaubwürdigen Fachzeitschriften?



Findest du es nicht merkwürdig, dass dieselbe Gruppe, die jeden Kritiker dieser Injektionen als „nicht glaubwürdig“ bezeichnet, plötzlich Artikel aufgrund der Zeitschrift gerne ablehnt? Kommt dir das nicht ein bisschen bekannt vor?”

Bei dieser Publikation kommt es auf das Renommee der Autoren an und weniger auf das Journal. So ein Artikel würde in angesehenen Journals an Gatekeepern scheitern.

Warum man sich für dieses Journal und nicht für einen preprint Server entschieden hat?

Warum hat die Uni und warum haben die Wissenschaftler das Paper still und leise publiziert?

Received: 07 October 2025; Accepted: 13 October 2025; Published: 15 October 2025

Vaccine Mole hat die Studie wohl eher durch Zufall entdeckt, den sie ist bereits fast 2 Monate online.

Ein interessanter Fall, wie sich wissenschaftliche Informationen aktuell im Netz verbreiten:

Vaccine Mole hat die Publikation am 3. Dezember um 19 Uhr auf Twitter gepostet.

Nicholas Hulscher hat die Publikation am 4. Dez. 2025 um 4:36 auf Twitter gepostet.

TKP um ca. 14:39 (zumindest auf Telegram)

Detaillierte Analysen, des recht kurzen Papers findet man in diesen Artikeln:

