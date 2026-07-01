Pfizer startet aktuell wieder eine massiver Werbekampagne für seine RSV Impfung und zwar zeitgleich weltweit .

In USA geht man eher auf Schwangere los:

In Deutschland will man sich die Senioren vorknöpfen:

Was man sicherheitshalber verschweigt ist, dass der RSV-Impfstoff bei schwangeren Frauen mit Präeklampsie und anderen Komplikationen in Verbindung gebracht wird.

Eine Jama Studie zeigte, dass für Frauen, die Abrysvo erhielten

die Wahrscheinlichkeit um 29 % höher war, an Bluthochdruckerkrankungen zu erkranken, darunter Präeklampsie, Eklampsie und das HELLP-Syndrom (Hämolyse, erhöhte Leberenzyme und niedrige Thrombozytenzahl), eine lebensbedrohliche Schwangerschaftskomplikation, die als eine Variante der Präeklampsie gilt.

die Wahrscheinlichkeit war wegen Bluthochdrucks ins Krankenhaus eingewiesen zu werden.

die Wahrscheinlichkeit statistisch signifikant erhöht war für vorzeitigen Blasensprung (PROM) und bei 14,1 % der geimpften Schwangeren ein vorzeitiger Blasensprung vor der 37. Schwangerschaftswoche eintrat.

Auch die Post-Marketing Studie zeigte einen Zusammenhang mit Frühgeburten was sich auch bereits in der Zulassungsstudie abgezeichnet hatte.

Es besteht zudem das Risiko eines Guillian-Barré syndroms.

Dennoch wurde das Produkt zugelassen und wird nun beworben, ohne auf die Risiken hinzuweisen.

Hier die Fachinformation es Produkte: https://figi.pfizer.de/sites/default/files/FI-24164.pdf?cmp=cff0ccd4-1d1b-4023-9a81-80c785608c12&ttype=RTE

Das Produkt enthält Polysorbat 80:

Polysorbat 80 überwindet die Blut-Hirn-Schranke. Wie sieht es da mit der Placentaschranke aus?

Für gesunde Erwachsene ist das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) meist ungefährlich und äußert sich wie eine normale Erkältung.

Beim Arzneitelegram Schneidet das Produkt beim Kosten:Nutzen auch nicht sonderlich gut ab:

„Die Gesamtsterblichkeit ist in der Impfgruppe numerisch höher (5,34 vs. 4,39/1.000 PJ.). Die Verringerung von Krankenhausbehandlungen wegen einer Atemwegserkrankung um absolut 0,2% pro Jahr erscheint uns mit 100.000 € pro verhindertem Ereignis teuer erkauft (10 Impfdosen ABRYSVO: 2.061,91 €, Listenpreis), zumal bei den RSV-Impfstoffen Dauer des Impfschutzes und Boosterfähigkeit weiterhin unklar sind,“

Die Verringerung von Krankenhauseinweisungen wegen Atemwegserkrankungen lag in den Studien bei absolut 0,2 % pro Jahr. Das bedeutet: Man muss statistisch 500 Menschen ein Jahr lang impfen, um eine einzige Hospitalisierung zu verhindern (Number Needed to Vaccinate, NNV = 500).

Basierend auf dem Listenpreis für eine 10er-Packung Abrysvo von 2.061,91 € (entspricht rund 206 € pro Dosis) errechnen die Autoren rein rechnerisch Kosten von 100.000 € für jedes einzelne verhinderte Ereignis (Krankenhausaufenthalt). Aus gesundheitsökonomischer Sicht ist das sinnlos teuer.

Wie lange bleibt die Myalgie? Geht die wieder weg? Sehr häufig klingt nicht besonders vertrauenserweckend.

Der Artikel wirft ein paar nette Fragen auf, die man den Pharmareferenten von Pfizer fragen kann, wenn er demnächst vorbei kommt.

Wer haftet bei Schäden in diesem Fall? Wer haftet bei einer zu frühen Geburt und den damit einhergehenden Schäden? Sollte man das vielleicht vor der Injektion klären, wenn ein Arzt einem dieses Produkt aufschwatzen will? Erst mal den Arzt eine Haftung unterschreiben lassen, dass er persönlich für alle die potentiellen Schäden mit seinem Geld oder seiner Versicherung eintritt.

Oder als Arzt den Pharmavertreter fragen, ob Pfizer bei Schäden haftet und ob er entsprechende Dokumente hätte, dass die Firma vorher die Übernahme der Schäden durch das Produkt vorher bestätigt, zumal der volkswirtschaftliche Nutzen bei einer NNT von 500 nicht vorhanden ist und das deutsche Gesundheitssystem sparen muss.

Unterstützungsmöglichkeiten:

Bücherwunschzettel: https://www.amazon.de/registries/gl/owner-view/30LG3DJ4ET90L?ref_=list_d_gl_lfu_nav

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