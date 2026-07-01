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Isabella Arrada's avatar
Isabella Arrada
9h

Das ist wirklich krass, v.a. nachdem der frühere Forschungschef (Pfizer) für RSV "Viren", Mike Yeadon, jetzt definitiv erkennen und zugeben musste, dass es keine Viren gibt und er ein Leben lang an einem Phantom geforscht hat.

Dass Polysorbat, PEG, Makrogol schädlich ist, habe ich am eigenen Körper bemerkt, nachdem ich alles eliniert hatte: Nahrung, Medikamente, Kosmetik, Putzmittel. Es ging mir um Klassen besser.

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Dr.-Ing. Harald Kaiser,'s avatar
Dr.-Ing. Harald Kaiser,
10h

Wer ist Horst Reissner? Schreibfehler? Soll es Holger Reissner heißen?

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1 reply by DrBines verbales Vitriol
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