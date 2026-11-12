Die PCR-Tests liefen unter Sonderzulassung:

Das BfArM hält dazu selbst in einer Bund-Länder-Besprechung fest: „nur die Sonderzulassungen, nicht aber die Sonderzulassungsbescheide werden veröffentlicht. Hierzu schlägt das BfArM vor, diese Bescheide ggf. auf einer geschützten Website bei der ZLG den Landesbehörden zugänglich zu machen” [T2 p328; 26.02.2021 oder 14.04.2021; „BLB Protokoll”].

Ich habe nun drei dieser Sonderzulassungen erhalten, die während der Plandemie nur auf einer geschützten Webseite zugänglich waren.

Sonderzulassungsbescheide der COVID PCR Tests. (n.d.). https://fragdenstaat.de/anfrage/sonderzulassungsbescheide-der-covid-pcr-tests/

PCR Sonderzulassungen: Was die drei freigegebenen Bescheide belegen

Die drei übermittelten Bescheide dokumentieren konkrete behördliche Entscheidungen über einzelne Testprodukte und benennen dabei Grenzen der vorhandenen klinischen Daten. Besonders deutlich unterscheiden die Bescheide für Qiagen und Cepheid zwischen vorliegenden analytischen Untersuchungen und einer noch durchzuführenden Leistungsbewertung. (Qiagen, Seiten 1 bis 3, Cepheid, Seiten 1 bis 3)

Herkunft und Umfang

Das BfArM übermittelte am 12. November 2026 drei ausgewählte Bescheide zur Anfrage 380028. (BfArM, Antwortschreiben vom 12. November 2026, Seite 1)

Die drei Entscheidungen

Produktnamen sind hier verkürzt wiedergegeben. Die Aktenzeichen bleiben zur eindeutigen Auffindbarkeit in ihrer Originalschreibweise erhalten.

Bedeutung für die bisherige Auswertung

Der zusätzliche Erkenntniswert liegt in den konkreten Entscheidungen selbst: Das BfArM erlaubte bei den bezeichneten Produkten das Inverkehrbringen ohne CE Kennzeichnung, benannte begrenzte klinische Daten und verlangte weitere Nachweise. (Qiagen, Seiten 1 bis 3, Cepheid, Seiten 1 bis 3, GNA, Seiten 2 bis 4)

Für Qiagen und Cepheid lässt sich der dokumentierte Entscheidungsstand so zusammenfassen: Es gab bereits technische Untersuchungen zur Leistung des Tests . Die Behörde hielt aber ausdrücklich fest, dass klinische Daten nur sehr begrenzt vorlagen, und erlaubte den Verkauf zunächst befristet unter der Bedingung weiterer Prüfungen. (Qiagen, Seite 2, Cepheid, Seite 2)

„Nicht geprüft“ wäre deshalb ebenso unzutreffend wie „klinisch bereits umfassend abgesichert“. Die Bescheide dokumentieren einen Zwischenstand mit vorhandenen Untersuchungen, bekannten Erkenntnisgrenzen und nachzureichenden Nachweisen. (Qiagen, Seite 2, Cepheid, Seite 2)

Beim GNA System ist die Aussage differenzierter: Das BfArM bewertet vorhandene Leistungsdaten ausdrücklich positiv, beschreibt aber zugleich deren Grenzen und fordert zusätzliche klinische Leistungsdaten. Eine Darstellung, die nur die Einschränkung oder nur das positive Urteil herausgreift, würde den Bescheid verkürzen. (GNA, Seiten 3 und 4)

Für die Diskussion des Kategoriefehlers ist die ausdrückliche Trennung zwischen analytischen Untersuchungen und klinischer Leistungsbewertung wichtig. Die beiden frühen Bescheide belegen diese Unterscheidung unmittelbar, liefern aber weder eine allgemeine klinische Sensitivität aller PCR Tests noch eine allgemeine Aussage über die Ansteckungsfähigkeit jeder positiv getesteten Person. (Qiagen, Seite 2, Cepheid, Seite 2)

Für die weitere Prüfung würde ich vorrangig die Nachreichungen anfordern:

die tatsächlich eingegangenen Leistungsbewertungen einschließlich Eingangsdatum

die behördlichen Bewertungsvermerke

den dokumentierten Abschluss der Konformitätsbewertung

sowie etwaige Verlängerungen oder Maßnahmen bei Nichterfüllung der Bedingungen.

Bei Qiagen wäre zusätzlich zu klären, ob die beiden angekündigten Studien wie beschrieben durchgeführt wurden.

Der belastbare neue Befund ist die behördlich dokumentierte Zulassung einzelner Produkte bei ausdrücklich begrenzter klinischer Datenlage. Ob die verlangten Nachweise später fristgerecht vorlagen und genügten, bleibt durch diese drei Ausgangsbescheide unbeantwortet. (Qiagen, Seiten 2 und 3, Cepheid, Seiten 2 und 3, GNA, Seiten 2 bis 4)

PCR, staatlich vermeidbare Unsicherheit und Grundrechtseingriffe

Die Entscheidungen zu Qiagen vom 18. März 2020 und Cepheid vom 1. April 2020 halten ausdrücklich fest: „Derzeit liegen nur sehr limitierte klinische Daten vor.“ Sie stützen die Sonderzulassung auf Untersuchungen zur analytischen Sensitivität und Spezifität und verlangen weitere Leistungsbewertungen innerhalb der Befristung bis zum 31. Juli 2020. (Qiagen, Seiten 1 bis 3, Cepheid, Seiten 1 bis 3)

Beim GNA System bewertete das BfArM am 23. Dezember 2020 vorhandene Leistungsdaten positiv, benannte aber zugleich limitierte klinische Daten und verlangte weitere Nachweise sowie das reguläre Konformitätsbewertungsverfahren bis zum 31. März 2021. Die Bescheide dokumentieren somit nicht das völlige Fehlen einer Prüfung, sondern eine bewusste Entscheidung für einen befristeten Marktzugang bei noch zu ergänzender Datenlage. (GNA, Seiten 2 bis 4)

Der entscheidende Kontrollpunkt liegt deshalb nach der vorläufigen Zulassung: Welche Ergebnisse gingen tatsächlich ein, wann wurden sie bewertet und welche Konsequenzen folgten? Die Ausgangsbescheide enthalten die entsprechenden Bedingungen und Auflagen, beantworten aber nicht, ob diese später erfüllt wurden. (Qiagen, Seiten 2 und 3, Cepheid, Seiten 2 und 3, GNA, Seiten 2 bis 4)

Eine nicht weiter verfolgte Nachweispflicht könnte ein starkes Indiz für vermeidbar fortbestehende Unsicherheit sein. Eine fristgerecht eingereichte und fachlich nachvollziehbar bewertete Studie könnte diesen Verdacht hingegen entkräften. Die Anschlussanfrage muss beide Ergebnisse zulassen.

Auch vollständig nachgereichte Produktdaten würden allerdings nicht jede Frage zur späteren Verwendung eines Ergebnisses beantworten. Ob ein Test Erbmaterial erkennt und ob eine Person am Ende einer Erkrankung noch isoliert werden muss, sind verschiedene Untersuchungsfragen, wie der RKI Bericht zur Entlassung aus der Isolation zeigt. (RKI, Epidemiologisches Bulletin 25/2021 vom 24. Juni 2021, Seiten 14 bis 17)

Die neuen Bescheide belegen behördliche Kenntnis begrenzter klinischer Daten und die Forderung nach weiteren Nachweisen. (Qiagen, Seiten 2 und 3, Cepheid, Seiten 2 und 3, GNA, Seiten 2 bis 4)

Für die PCR Aufarbeitung sind zwei Fragen daher gleichermaßen wichtig: Wurden die verlangten Nachweise tatsächlich nachgeholt, und wurden die vorhandenen Erkenntnisse bei belastenden Entscheidungen angemessen berücksichtigt?

Die entscheidende Kritik betrifft nicht nur die Unsicherheit der Messung, sondern die staatliche Verantwortung dafür, ob aus begrenztem Wissen vermeidbare Freiheitsverluste wurden. Der bisherige Bestand liefert dafür konkrete Prüfaufträge und ein einschlägiges Beispiel rechtswidriger Rechtsanwendung, aber keinen pauschalen Beweis der Rechtswidrigkeit sämtlicher Corona Maßnahmen.

Fazit

Die behördlichen Bescheide belegen, dass wesentliche PCR-Testsysteme mittels Sonderzulassung nach §11 Abs. 1 MPG in den Markt gelangten, obwohl dem BfArM nur “sehr limitierte klinische Daten” vorlagen. Das damalige Medizinproduktegesetz (MPG) sah in § 11 Abs. 1 MPG eine Ausnahmeregelung vor. Das BfArM konnte das Inverkehrbringen von Tests ohne abgeschlossenes reguläres Konformitätsbewertungsverfahren (CE-Kennzeichnung) befristet erlauben, wenn dies im Interesse des Gesundheitsschutzes lag.

Bei GNA Biosolutions reichten künstliche mit Virusmaterial versetzte Proben (“gespikte Proben”) aus, um eine staatliche Marktfreigabe zu erwirken.

Während die PCR-Diagnostik in der Öffentlichkeit, der Gesetzgebung (Bundesnotbremse) und vor Gerichten als unfehlbarer Goldstandard dargestellt wurde, zeigen die Originalakten, dass das BfArM die gesetzlichen Leistungebewertungsprüfungen und Konformitätsverfahren faktisch in die Zukunft verschob und die Verantwortung bei den Herstellern beließ.

Unterstützungsmöglichkeiten:

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Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: