Das RKI hat vom 14.04.2025 bis 18.05.2025 12.324 Mitarbeiter aus 85 Krankenhäusern zur Influenza-Impfung online mittels der Plattform VOXCO befragt. Vielleicht können die dem PEI erklären, wie man mit großen Datensätzen umgeht, die bekommen das bei der SaveVac App nicht hin. Das RKI hingegen schafft es innerhalb von etwas über einem Monat 12.324 Datensätze zu erheben und sie zeitnah auszuwerten.

Ergebnisbericht_2025.pdf: https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Impfen/Forschungsprojekte/OKaPII/Ergebnisbericht_2025.pdf?__blob=publicationFile&v=8

“In der Saison 2024/25 haben sich 56 % der teilnehmenden Klinikmitarbeitenden gegen Influenza impfen lassen. […] Über 80 % der Ärzteschaft, aber nur rund die Hälfte der therapeutischen und pflegerischen Berufe haben sich gegen Influenza impfen lassen.”

“Es gab diverse Wissenslücken und Unsicherheiten, vor allem in Bezug auf die Sicherheit der Influenza-Impfung. Auch wissen nur 21 % der Teilnehmenden, dass die Impfung das Risiko für einen Herzinfarkt senken kann.”

Für diese Behauptung gibt das RKI keine Quelle an. Grippeimpfung gegen Herzinfarkt wäre mir neu. Das RKI meint wohl dieses Paper:

Increasing Evidence That Influenza Is a Trigger for Cardiovascular Disease | Dr. Aloysius Niroshan Siriwardena (University of Lincoln – School of Health and Social Care) – The Journal of Infectious Diseases, Volume 206, Issue 11, 1 December 2012, Pages 1636–1638, https://academic.oup.com/jid/article-lookup/doi/10.1093/infdis/jis598

Influenza triggert angeblich Herzinfarkt. Und daher will man das Grippeimpfung nach dem Herzinfarkt Standard werden sollte.

Nun ist es leider so, dass die Wahrscheinlichkeit, die Influenza zu bekommen durch die Impfung steigt. Damit müsste die Herzinfarktwahrscheinlichkeit nach Grippeimpfung eigentlich steigen. Die Liste der Publikationen, die das belegt, habe ich hier hinterlegt, damit sich der Text nicht unnötig aufbläht. Irgendwas stimmt somit an der Studie von 2012 nicht, das müsste man sich genauer ansehen, wie dieser angebliche Schutzeffekt zustande kommen soll.

Das RKI hat immerhin in seinem OKAPI Bericht auch gute Nachrichten:

”Neben der Influenza-Impfung ist für medizinisches Personal eine jährliche COVID-19-Impfung empfohlen. Innerhalb der letzten 12 Monate haben sich nur 16 % der Klinikmitarbeitenden gegen COVID-19 impfen lassen. Von allen Teilnehmenden haben außerdem 7 % noch nie eine COVID-19 Impfung erhalten.”

Und auch die Zukunftsaussichten zeigen, dass man in Medizinsektor wohl aus eigener schmerzlicher Erfahrung dazugelernt hat:

“Gegen Influenza wollen sich 23 % eher nicht oder auf keinen Fall impfen lassen, während sich 55 % der Teilnehmenden eher nicht oder auf keinen Fall gegen COVID-19 impfen lassen wollen.”

“60 % der Ärzteschaft und etwa ein Drittel der therapeutischen und pflegerischen Berufe haben in den letzten 10 Jahren eine Pertussis-Impfung erhalten und sind somit ausreichend geschützt. Es bestehen Unsicherheiten bezüglich der Pertussis-Impfempfehlung: 48 % des Klinikpersonals weiß nicht, dass medizinisches Personal alle 10 Jahre eine Impfung erhalten sollte und 71 % der Teilnehmenden wissen nicht, dass Schwangere eine Impfung gegen Pertussis bekommen sollten.”

Leider ist das Gegenteil das Fall, sie haben nun eine lebenslang erhöhtes Risiko für Keuchhusten. Das weiß das RKI aber anscheinend nicht. Zum Glück wissen viele nicht, dass man sich und Schwangere noch mal impfen sollte, so wird möglicherweise der Schaden begrenzt.

Wenn man sich Abbildung 2 so anschaut, scheint das Küchenpersonal klüger zu sein, als die Ärzte. Die Impfaufklärung sollte man sich wahrscheinlich lieber beim Putzpersonal holen.

Nur 11,8% der Angestellten im Gesundheitssektor wissen, dass die Influenzaimpfung das Infektionsrisiko erhöht. Leider wurde hier nicht aufgeschlüsselt, ob es sich hierbei um die Ärzte oder Putzkolonne handelt.

Dennoch scheinen noch sehr viele Geimpfte und erstaunlich viele Ungeimpfte der Influenzaimpfung zu vertrauen.

“Knapp ein Drittel gaben bspw. an, nicht zu wissen, ob eine zeitgleiche Impfung gegen Influenza und COVID-19 das Immunsystem überlaste (falsch) und ob die Influenza-Impfung Allergien fördere (falsch).”

Da liegt leider das RKI falsch und versteht nicht, dass die Angestellten dem RKI damit etwas mitteilen wollten.

“Das höchste Falschwissen bestand zur Frage, ob die Influenza-Impfung die Grippe-Erkrankung auslösen könne (falsch).”

Ja, das ist das höchste Falschwissen bei RKI. Es beruhigt mich, dass sich das Wissen in den Gesundheitsberufen langsam durchsetzt. Das RKI habe ich in dieser Hinsicht aufgegeben.

Und da sich das Wissen zu schnell verbreitet, empfiehlt das RKI Propagandasandwiches mit staatlichen Falschinformationen zu streuen.

Auch bei der COVID-”Impfung” sollte man sich die Aufklärung beim Reinigungspersonal holen.

Insgesamt geht es in Sachen Erkenntnis aber auch im medizinischen Bereich voran.

Fazit:

Das Wissen um die Probleme der Grippe und COVID Injektionen scheint sich auch im medizinischen Bereich langsam durchzusetzen, nur nicht im RKI, die sind weiterhin in ihrer Filterblase gefangen.