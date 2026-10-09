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HaJo Kremer's avatar
HaJo Kremer
Oct 9

Überraschung ...

Aber trotzdem vielen Dank!

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2 replies by DrBines verbales Vitriol and others
Andrenio's avatar
Andrenio
Oct 10

Weißrussland sollte in den Vergleich einbezogen werden, denn dort gibt es Daten, die nicht durch Maßnahmen verzerrt wurden.

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