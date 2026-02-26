Als ich anfing zu recherchieren, hatte ich befürchtet, dass ich mich von einem Vorbild meiner Promotion verabschieden müsste. ABER SPOILER Frances Arnolds war Epstein zu langweilig. Er brach den Kontakt ab. Sie fand ihn intellektuell wohl interessant und einen guten Gesprächspartner. Wissenschaft alleine reichte jedoch nicht, sein Interesse zu wecken. Nach einem Ausflug auf Epsteins Insel brach der Kontakt ab. Wissenschaftler können anscheinend selbst einem Sexualstraftäter seine eigene Lustinsel verleiden mit ihrer langweiligen Wissenschaftlichkeit, die Epstein selbst teilweise als Schulniveau empfand.

2018 erhielt Frances H. Arnold den Nobelpreis für Chemie für die gerichtete Evolution von Proteinen. Genau der Fachbereich der Biochemie auf dem ich promoviert habe und mit dessen Hilfe man auch ziemlich fiese Protein herstellen kann.

Wenn man bedenkt, dass Jeffrey Epstein über Thorbjørn Jagland Kontakt zum Nobelpreiskomitee hatte können einem Bedenken kommen. Aber Frances Arnold war schon lange vor Epstein auf dem Weg zum Nobelpreis, sie brauchte ihn dafür nicht und er fand sie langweilig.

Ich verstehe. Ich versuche nur mein Bestes, um Sie nicht zu enttäuschen, das ist alles. Ich bin froh, dass Sie das übernehmen. Dennoch ist die Gruppe, die ich zusammengestellt habe, ausgezeichnet, und Frances Arnold wurde letzte Woche mit einem der renommiertesten Preise in der Wissenschaft ausgezeichnet, 500.000 Dollar. Sie ist auf dem Weg zum Nobelpreis, das ist die Insider-Information.

In der Pandemie war sie ab Januar 2021 war sie (ehrenamtlich) Co-Vorsitzende (Co-Chair) des President’s Council of Advisors on Science and Technology (PCAST) unter Präsident Joe Biden. Dieses Beratungsgremium beriet die US-Regierung zu wissenschaftlichen Themen, darunter Vorbereitung auf künftige Pandemien, Impfstoff-Entwicklung, Biowissenschaften und öffentliche Gesundheit.

Warum und was schrieb diese Frau Jeffrey Epstein?!

Die neuen Suchmaschinen um die Epstein Files, die deutlich komfortabler sind als die offizielle Seite, haben die Daten zu Frances H Arnolds schon zusammengefasst, war mir die Arbeit deutlich erleichtert: https://epsteingraph.com/people/frances-arnold

Es gib 73 Dokumente von 2009 - 2015, also NACH 2008, als klar war, das Epstein ein Kinderschänder war. Die meisten Dokumente wiederholen sich jedoch, mal zensiert, mal unzensiert.

Emails bei denen jemand im CC ist, finde ich nicht so spannend, da ich selbst unaufgefordert viele Emails im CC bekomme und mich teils frage, was genau ich mit denen anfangen soll.

Der Graph der Email Menge zeigt aber, dass es vor 2009 noch deutlich mehr Emails geben könnte, die noch nicht öffentlich sind. ABER da der Erstkontakt zwischen Epstein und Arnold erst am 29. Mai 2010 statt fand, deutet die Korrespondenz eher an ein langsames abflauen und auslaufen des Kontaktes hin.

Der Kontakt zwischen Epstein und Arnold wurde wahrscheinlich von Al Seckel, dem Schwager von Ghislaine Maxwell hergestellt. Er war einer derjenigen, die nach Epsteins erster Verurteilung diese Spuren im Netz durch Suchmaschinenoptimierung verschwinden lies und unter mysteriösen Umständen umkam. In einer Email vom 29 Mai 2010 schrieb Al Seckel Jeffrey Epstein (EFTA00734954):

Oh Jeff, heute Abend haben wir unsere liebe Freundin Frances Arnold zum Abendessen zu Gast. Vielleicht gefällt es dir, dich mit ihr zu unterhalten. Sie ist eine der klügsten Frauen, die ich kenne. Wir könnten dich gegen 21 Uhr deiner Zeit anrufen, wenn du da bist.

Epsteins Antwort: Versuchen wir’s.

Das war nicht der erste Versuch Arnold und Epstein miteinander bekannt zu machen. Es handelte sich wohl um ein Telefonat.

In einem weitergeleiteten E-Mail-Verlauf (16.–17. April 2009), schlug Al Seckel Jeffrey Epstein Frances Arnold bereits auf eine Liste mit Personen für eine gesellschaftliche Veranstaltung/ein Treffen in Florida vor. Jeffrey Epstein wollte “eine Liste der Personen geben, die deiner (Al Seckel) Meinung nach Spaß an einem Treffen in Florida hätten? Kluge, unkonventionelle Typen.” (EFTA00694711) Damals kam der Kontakt wohl nicht zustande, am 29. Mai 2010 jedoch scheint es funktioniert zu haben und Epstein und Arnold hatten von da an auch direkten Kontakt, der auf Initiative von Frances Arnold ausging.

Frances bekam Jeffreys Email von Al Seckel (EFTA00892728)

Al leitete Frances Anfrage an ihn mit einem Zwinkersmiley an Jeffrey weiter:

Hallo Al

Ich wollte fragen, ob dein Freund Epstein sich bei dir gemeldet hat. Es hat viel Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen, und ich konnte feststellen, dass er sich mit Themen, die mich interessieren, ziemlich gut auskennt.

Viele Grüße,

Frances

Jeffrey antwortet: Du kannst ihr meine E-Mail-Adresse direkt geben.

Frances hat also den Kontakt zu Jeffrey aktiv gesucht und das nach 2008.

Sie kontaktiert ihn bereits am gleichen Tag (EFTA02413460).

Lieber Jeffrey,

Ich habe mich sehr über das Gespräch mit Ihnen am Samstag gefreut, als ich bei Al zu Besuch war. (Normalerweise werde ich nicht durch einen unangekündigten Anruf oder mit einer so lebhaften Unterhaltung vorgestellt, daher vielen Dank, Al.) Ich gehe davon aus, dass Sie die Fortschritte in der Evolutionstheorie verfolgen, die mir sehr am Herzen liegt, aber klug genug sind, kein Akademiker zu sein (und sich nicht jeden Tag den ganzen Tag damit zu beschäftigen). Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Sie direkt zu den guten Fragen kommen und Verbindungen zu anderen Bereichen herstellen können. Wenn ich Ihnen weitere Informationen über die Züchtung von Molekülen und Mikroben oder über einige der coolen Dinge, die man tun kann, wenn man die Evolution versteht, geben kann, lassen Sie es mich wissen.

Viele Grüße, Frances

Epsteins Antwort: Darf ich Sie am Wochenende anrufen?

Frances: Ja, mach das.

Am 5. Juni 2010 (EFTA00751018) kontaktiert sie ihn erneut.

Guten Morgen, Jeffrey. Du hast mich dabei erwischt, wie ich an meiner 5-minütigen Präsentation für die ADHS-Generation in einem Club in Santa Monica am Montagabend gearbeitet habe... Ich weiß nicht, wie ich dazu überredet wurde.

Irgendwann zwischen 12 und 18 Uhr PST passt mir heute am besten. Aber ich habe auch heute Vormittag Zeitfenster.

Wie sieht es bei dir aus?

Viele Grüße,

Frances

Juni 2010 00:49 (EFTA00751071):

Jeffrey (5. Juni 20:29): Es muss bis morgen warten, da wir mit Besuchern überflutet sind.

Frances (6. Juni 00:49): Keine Sorge. Ich bin morgen bis 18 Uhr flexibel, dann habe ich selbst Besuch. Viel Spaß beim Besuch. Frances

Jeffrey (6. Juni 13:26 -4 = 9:26?): Jetzt? (EFTA00751163, unzensiert EFTA02413770)

Frances (6. Juni 17:58) “Ja, das funktioniert.” (EFTA00751151)

Frances (6. Juni 18:07): Jeffrey, ich bin bis 12 Uhr bei einem Kung-Fu-Turnier. Können wir uns um 14 Uhr PST unterhalten? Frances (EFTA00751163).

EFTA00735105:

Jeffrey: (6. Juni 18:13): 10 Minuten

Wie auch immer das Telefonat verlief, man hat sich bei Al Seckel persönlich getroffen und bis zum 10. September irgendwann gemeinsam auf dem Sofa gesessen (EFTA02420470). Al Seckel schickte Jeffrey am 10. Oktober eine Vorschlagsliste für ein Wissenschaftlertreffen am 8. Januar 2011 auf der Insel. Man hat das Gefühl, das Al Frances Arnold Jeffrey regelrecht aufdrängen wollte.

Nathan Mhyrvold: “ist ein ehemaliger Chief Technical Officer von Microsoft und Mitbegründer von Intellectual Ventures.”

Gerry Sussman : US Informatiker

Sean Carroll: Da fehlt leider der mittlere Buchstabe, es könnte Sean B. Carroll (* 1960), US-amerikanischer Biologe und Genetiker oder Sean M. Carroll (* 1966), US-amerikanischer Kosmologe sein

Paul Kirkaas

Baron Reichart

Pablos Holman: “Erfinder und Technologie-Futurist mit der einzigartigen Fähigkeit, komplexe Technologien in praktische Werkzeuge umzusetzen.”

Frances Arnold

Jay Walker

Eric Mjolsness: Professor für Informatik, Universität von Kalifornien, Irvine

Mike Douglas

Ron Reissman

Terry Sjenowski: “Neurowissenschaftler am Howard Hughes Medical Institute und seit 2004 Francis Crick Professor am Salk Institute for Biological Studies, wo er das Computational Neurobiology Laboratory leitet.”

“Du kennst bereits einen Großteil dieser Liste und hast mit Sean Carroll, Frances Arnold und Mike Douglas gesprochen, als sie mich zu Hause besucht haben. Ich hatte gehofft, dir etwas frisches Blut und neue Köpfe sowie ein wenig Eklektizismus zu bieten, um die Dinge etwas aufzupeppen.”

Die finalisierte Teilnehmerliste findet man unter EFTA00302095. Fances Arnold selbst hatte schon recht früh zugesagt und stand schon am 13. September 2010 als Teilnehmerin fest. (EFTA00756633)

Wenn man aber nach Little St. James Island eingeladen wird, ist das eine ganz andere Geschichte. (EFTA00709064, 22 Dec 2010)

Frances Arnold wird ein unterhaltsames evolutionäres Wortspiel leiten und möglicherweise eine Demonstration der gezielten Evolution vorführen, die mit einer Überraschung endet.

Der Begriff “directed evolution” identifiziert diese Frances Arnold auch ohne H eindeutig. Sie war auf litte St. James Island für Wortspiele und ich schätze, exakt das haben sie dann auch getan.

Ob sie ihrem Mann mitgenommen hat, ist unklar (EFTA00753256).

Die Konferenz hieß Mindshift Konferenz (EFTA00752613)

Jeffrey Epstein veranstaltet Mindshift-Konferenz

Jeffrey Epstein und Al Seckel haben eine vielfältige und eklektische Gruppe außergewöhnlicher Denker und Leistungsträger zusammengebracht, um verschiedene Themen zu diskutieren, darunter:

Künstliche Intelligenz

Komplexitätstheorie

Neue Trends in der theoretischen Physik

Evolutionsbiologie

Kognitive Neurowissenschaften

Minimalinvasive Chirurgie

Verschlüsselung und Entschlüsselung Neue Finanzsysteme und -methoden

Neue Technologien

Die Mindshift-Konferenz findet Anfang Januar auf der Insel Saint Thomas und auf Jeffrey Epsteins Privatinsel Little Saint James in der Karibik statt. Ziel ist es, unterschiedliche Hintergründe, Fachkenntnisse und Standpunkte zusammenzubringen, um die Grenzen substanzieller Themen zu erweitern. Bestätigte Teilnehmer sind:

Lieber Jeffrey,

ich möchte mich bei Ihnen für die Ausrichtung dieser großartigen „Konferenz“ am vergangenen Wochenende bedanken. Ich habe mich in jeder Hinsicht sehr wohlgefühlt. Die Veranstaltung war hervorragend organisiert und durchgeführt, und es war eine großartige Gruppe interessanter Menschen versammelt. Es tut mir leid, dass ich nicht viel Gelegenheit hatte, mich mit Ihnen zu unterhalten, aber ich hoffe, dass Sie uns irgendwann einmal am Caltech besuchen kommen, damit ich Ihnen mehr über die Entwicklung von Laboratorien und all die verrückten, wunderbaren Dinge erzählen kann, die wir dort herstellen können.

Mit besten Grüßen,

Frances

Warum die Anführungszeichen bei Konferenz? Vielleicht weil es nur wenig Arbeit und mehr Geselligkeit gab? Wissenschaftler neigen leider dazu, sich auf Konferenzen die Kante zu geben. Ich selbst kann mich an den Ärger mit der Abrechnung auf einer Konferenz erinnern, weil die Professoren bis spät nachts soffen und vom Vergnügungsschiff regelrecht runtergefegt werden mussten und danach in die nächste Kneipe zogen. Das PTJ weigerte sich natürlich diese Kosten zu übernehmen. Bei späteren Konferenzen waren alkoholische Getränke selbst zu zahlen.

Während Frances auf Epsteins Konferenz wohl Spaß hatte, hatte Epstein keinen Spaß mit ihr, was ich als positiv ansehe und mich sehr erleichtert (EFTA00901970, Epstein setzte sich selbst wohl ins CC EFTA00901814).

Sehr geehrter Herr Epstein,

ich denke, Sie sollten in Betracht ziehen, der Stiftung die Kosten für die sogenannte Mindshift-Konferenz zu erstatten. Es war zweifellos das schlechteste Treffen, das wir je finanziert haben. Murray hielt einen langweiligen Vortrag, den man schon oft gehört hatte, drei Leute schliefen sogar dabei ein. Paul sprach über Hilfe für Afrika, wenn man das Murmeln überhaupt als Sprechen bezeichnen kann. Kathryn sprach wiederholt über ihr Leben, ihr Kind, langweilig, Frances Arnold war eindimensional. Es hat keinen Spaß gemacht, man konnte nicht mitmachen, der Fokus lag auf den Abendessen und dem Wein, die Ehepartner/Freunde waren eine totale Verschwendung von Geld und Energie, Len hielt einen Vortrag, den ich schon in der High School gehört hatte, mit genau denselben Beispielen zum Thema Priming (was sicherlich weit entfernt ist von neuen, modernen, bewusstseinsverändernden Interaktionen). Ron fand es zu schwer, einen Delfin zu beobachten, der sein Junges frisst. Pablos schlief, Reichart war interessant, ebenso wie Brock. Schlecht organisiert. Schlecht investiertes Geld. Es tut mir leid für Sie. Allerdings war das Verhältnis von Gutem zu Schlechtem so stark zugunsten des Schlechten verschoben, dass meiner Meinung nach eine Spende für wohltätige Zwecke nicht gerechtfertigt ist.

So wie es aussieht, war die Konferenz wirklich nur eine Konferenz und noch dazu eine sehr langweilige. Der Kontakt zu Frances Arnold wurde wohl von Epstein abgebrochen, weil sie ihm zu langweilig und wohl nicht korrumpierbar erschien. Die Ehepartner haben die Wissenschaftler möglicherweise davor bewahrt in den Sumpf hineingezogen zu werden, denn eigentlich wollte Al lieber keine Ehepartner dabei haben. (EFTA01831952)

Wer ist/war wohl Susan?

Auch Ron Weissman schrieb ein Feedback zu Konferenz:

Hallo zusammen,

das Treffen im letzten Januar hat mich dazu gebracht, wieder über Delfine nachzudenken, insbesondere über den Einfluss, den Delfine auf die menschlichen Emotionen haben.

Um es kurz zu machen: Ich führe im Dolphin Research Center (DRC) Experimente zur Reaktion des menschlichen sympathischen Nervensystems während der Interaktion mit Delfinen am Kai durch. Die Versuche beginnen morgen (Donnerstag, 18. August 2011) vormittags und dauern zwei Tage.

Wir verwenden einen tragbaren Polygraphen, der von der Cognitive Computing Group des MIT Media Lab und deren kommerziellem Spin-off Affectiva entwickelt wurde, um die viszeralen Reaktionen des Menschen während strukturierter (d. h. wiederholbarer) Interaktionen mit Delfinen zu überwachen. Wenn jemand von Ihnen in der Gegend ist und/oder neugierig auf diese noch sehr frühe Forschungsphase ist, können Sie uns gerne im DRC (auf Grassy Key, FL) besuchen, um sich selbst ein Bild zu machen. Diese Einladung ist (meiner Meinung nach) besonders passend, da ich erst nach (während? :-) unserem Treffen auf den Jungferninseln ernsthaft darüber nachgedacht habe, diese Arbeit zu beginnen, und einige Gespräche mit einigen von Ihnen (Sie wissen, wer Sie sind :-) den Anstoß gegeben haben, dieses Projekt in Angriff zu nehmen.

Inspiriert von Jeffreys Philanthropie ist dies außerdem das erste Forschungsprojekt, das ich selbst finanziert habe (wenn auch in viel kleinerem Umfang als Jeffreys :-).

Alle Last-Minute-Ratschläge und/oder konstruktive Kritik sind willkommen und werden geschätzt. Ich wünsche euch allen viel Erfolg bei all euren Unternehmungen. --Ron

Damit war der Kontakt zu Frances Arnold beendet. Weder sie noch Epstein haben, laut den bisher verfügbaren Dokumenten, jemals wieder Kontakt aufgenommen.

Dennoch hat Epstein sie bis zu dieser Konferenz für seine Zwecke benutzt. In den Emails, in denen die Konferenz vorbereitet wird, wird häufig parallel über die Bereinigung von Epsteins Vergangenheit aus dem Netz geredet. Den Wissenschaftlern musste also klar sein, mit wen sie es zu tun hatten, noch war das Netz zu dem Zeitpunkt nicht bereinigt.

Andererseits, er war für Frances Arnold vielleicht einfach nur ein Freund von Al.

Auf Jeffrey Epsteins Webseite, die zum aufpolieren seines Images genutzt wurde, muss es auch Interviews mit Wissenschaftlern gegeben haben, die Al geführt hat.

Jeff,

Ich bin sehr zurückhaltend, weitere „Pseudo“-Interviews zu führen. Wie du sagst, es ist meine Stimme, nicht deine. Nun weiß ich, dass du hervorragend darin bist, interessante, tiefgehende Fragen zu stellen. Wie wäre es also damit ... Ich führe die Interviews in deinem Namen, aber du lieferst die Fragen. Ich brauche mindestens 15 Fragen zu jedem Thema. Bitte stell die Fragen in einer leicht zugänglichen Form zusammen. Ich möchte Interviews mit den folgenden Personen führen, die persönliche Freunde von mir sind und mir auf Anfrage gerne Zeit für ein Interview zur Verfügung stellen würden. Das ist ein Anfang. Natürlich könnte ich die Liste noch fortsetzen, aber diese Interviews wären besonders interessant. Kannst du das machen?

Antwort Epsteins:

Lassen Sie uns ein praktikables Format finden. Skype, jeweils 30 Minuten? Fragen allein sind schwierig, da sie keine Flexibilität zulassen. Telefonkonferenzen.

Das Interview mit Frances Arnold wurde wohl wirklich aufgenommen und online gestellt (EFTA00753570).

“Zunächst einmal sind sie definitiv nicht „gleich“. Lassen Sie uns also die Fakten richtigstellen, sonst kommen wir zu falschen Annahmen.

Deine Wohltätigkeitswebsite steht ganz oben in der Google-Suche. Jeffreyepstein.org Wir müssen sofort den Inhalt dafür laden, auf den ich von xxx warte. Dann können wir den Rest darauf laden.

Die Wissenschaftsseite befindet sich auf Seite 3, und wenn wir heute die Links, Frances Arnolds Interview mit dir, Project Zero und Goodworks hinzufügen, sollte sie auf Seite 1 nach oben rücken. Dann müssen wir im Laufe der Woche nur noch den Rest optimieren, um den Rest loszuwerden.”

Die Webseite von Jeffrey Epstein ist auf archive.org archiviert: https://web.archive.org/web/20101203132744/http://www.jeffreyepstein.org/

Das erwähnte Interview mit Frances Arnold konnte ich auf der Archivseite bisher leider nicht finden.

Fazit:

Ich bin irgendwie erleichtert, dass nach einem Besuch auf Epsteins Insel Schluss war und zwar weil Arnold langweilig war und sich auf Essen, Wein und normales konzentrierte und wahrscheinlich gar nicht mitbekommen hat, was auf der Insel sonst so lief. Das ist bei Wissenschaftlern durchaus denkbar, besonders wenn ein ganzer Haufen davon zusammen kommt und endlich mal jenseits des Studentenniveaus diskutieren kann. Bei einigen Professoren könnten die Servierdamen nackt sein, sie würden es bei Fachgesprächen nicht bemerken und nur höflich fragen, ob das nicht ein wenig kühl wäre.

Dieser Mailaustausch zwischen Frances Arnold und Epstein gibt mir ein wenig Hoffnung, dass nicht alle korrumpiert waren, die auf der Epstein Insel waren und dass Frances Arnold dazu gehört.

Dennoch sollte sie sich dazu äußern und jeden letzten Zweifel ausräumen.

Ich denke, sie fand Epstein interessant. Einen gebildeten Laien auf hohem Niveau der sie faszinierte, weil er eben keinen Uniabschluss hatte und dennoch mithalten konnte. So jemand begegnet einem Akademiker selten, jemand der außerhalb der Dogmen denken kann. Sie hat den Kontakt aufgenommen, er hat ihn beendet indem er auf ihre Mail, wie toll die Konferenz war, wohl nie geantwortet hat und den Kontakt einfach einschlafen ließ.

Ich würde gerne wissen, wie eine langweilige Wissenschaftlerparty auf Epsteins Insel ablief. Wie haben es biedere Wissenschaftler geschafft, Epstein eine Party auf seiner eigenen Insel zu verleiden?

Frances Arnolds Kontakt zu Epstein zeigt auch noch einmal deutlich den Kontrast zum Verhältnis von Epstein mit Nathan Wolfe, das ganz anders geartet war. Nathan Wolfe und Jeffrey Epstein waren auf einer Wellenlänge und verstanden sich.

Um mit Epstein wirklich abzuhängen, dafür reichte es nicht ein designierter Nobelpreisträger zu sein, dazu gehörte mehr, damit er einen nicht eindimensional und langweilig fand.

Das zeigt aber auch, dass selbst ein kurzer, freundschaftlicher Kontakt zu Epstein nicht bedeutet, dass derjenige auch direkt korrumpiert sein muss.

In dieser Geschichte gibt es keine Sensationen. Sie macht aber auch Hoffnung, dass nicht jeder, der einmal auf der Epsteins Insel gewesen ist, auch ein schlechter Mensch sein muss, der schlimme Dinge getan hat.

Manche Menschen sind selbst für Epsteins Insel zu verkopft und zu langweilig. So verkopft und langweilig, dass selbst einem verurteilten Sexualstraftäter die Lust vergeht.