Normalerweise ignoriere ich die persönlichen Angriffe von NextLevel. NextLevel ist mir einfach nicht die Lebenszeit wert, mich mit ihnen auseinanderzusetzen.

Dass NextLevel mich nicht mögen, dürfte mittlerweile klar sein, weil ich keine Lust habe, mit ihnen zu reden. Warum auch?

Sollen sie doch erst einmal das Gutachten von Ulrike Kämmerer vom Anwalt abholen, das ist bis heute nicht geschehen.

Videos über mich scheinen aber auch deren Quoten zu verbessern.

Nun kursiert wieder ein Video, in welchem NextLevel erneut ihre Unkenntnis in wissenschaftlichem Arbeiten vor der Kamera gestehen, denn sie kennen den Unterschied zwischen “Nichtexistenz” und “Labornachweis steht aus” nicht.

Ich habe das bereits einmal erklärt ohne NextLevel direkt zu benennen, weil prangern mit Namensnennung in wissenschaftlichen Kreisen ein No Go ist.

Man kann in der Wissenschaft Theorien angreifen und widerlegen aber keine ad hominem Angriffe führen.

Auch hier zeigt NextLevel, dass sie die Höflichkeitsregeln der Wissenschaft nicht kennen.

Ich habe mitnichten gesagt, dass es kein Shedding gibt. Aber diese Aussage zieht gerade Kreise.

Man muss unterscheiden ob man etwas biologisch lückenlos theoretisch herleiten kann und ob der endgültige experimentelle Beweis erbracht wurde.

Das ist der Unterschied zwischen dem Wissen, das man hat, wenn man einen Forschungsantrag schreibt, um etwas zu beweisen, und dem Endbericht des entsprechenden Forschungsantrags.

Indirekt kann man Shedding messen, durch den Anstieg der Antikörper bei empfindlichen Menschen, weil

Das Spike-Protein und modRNA-LNPs aktivieren das Komplement System direkt über den alternativen Wegt. Das Spike-Protein Mastzellen direkt aktivieren kann.

Die genauere Herleitung kann man hier herunterladen:

Um einen lückenlosen Beweis zu haben, müsste man nun nur noch das Spike-Protein in Ausscheidungen von Geimpften direkt nachweisen, z. Bsp. im Schweiß oder Atem.

Das ginge mittels Massenspektrometrie oder Gaschromatographie.

Nur, weil das noch keiner gemacht hat, heißt es nicht, dass es nicht stattfindet.

In der aktuellen politischen Lage dürfte es schwierig sein, entsprechende Experimente genehmigt zu bekommen (Ethikantrag), geschweige denn, die Ergebnisse veröffentlicht zu bekommen.

Wer auch immer diese Daten veröffentlicht, kann sich anschließend von seinem Job verabschieden, sollte er noch an einer Uni arbeiten.

Über die Folgen des Sheddings für Menschen, die Betroffen sind, werden mittlerweile Bücher von diesen betroffenen Sheddingopfern geschrieben:

Ich habe mit den Büchern nichts zu tun und kenne die Autoren nicht.

Ich habe mit vielen Betroffenen gesprochen, die mittlerweile teilweise arbeitsunfähig geschrieben sind, weil sie von geimpften Kollegen oder Kunden Nasenbluten bekommen oder Herzrhythmusstörungen.

NextLevel finden es anscheinend lustig, all diese Menschen zu verhöhnen, nur um einen persönlichen Rachefeldzug gegen mich zu führen.

NextLevel machen mit Sheddinggeschädigten exakt das, was Geimpfte ohne offensichtliche Symptome mit Impfgeschädigten machen: Man lacht sie aus und negiert ihre gesundheitlichen Probleme.

Sei es ihnen gegönnt.

Sollen sie ihren Spaß haben.

Die Zeit wird erweisen, wer richtig lag.

Es gibt neben mir mittlerweile viele Ärzte und Wissenschaftler, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und entsprechende Patientengeschichten sammeln. Dass NextLevel sich aber auf mich eingeschossen haben zeigt, es geht ihnen nicht um die Sache, sie sind nur angepisst, dass ich nicht mit ihnen rede und sie meist einfach ignoriere und einen Beweis ihres Glaubenskonstruktes verlange.

