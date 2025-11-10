Dass das Spike-Protein selbst neurotoxisch ist, habe ich schon vor langer Zeit geschrieben. Der alte Artikel erklärt auch die zugrundeliegenden Mechanismen, die bereits vor Jahren herleitbar waren aus vorhandener Literatur.

Jetzt trudeln nach und nach immer mehr Studien ein, wie sich das letztendlich medizinisch äußert und wie hoch die Trefferquote ist.

Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem

“Abbildung 1: Durch den COVID-19-Impfstoff verursachte Störung der Blut-Hirn-Schranke und pathogene Folgen.Darstellung des vorgeschlagenen Mechanismus, durch den mRNA-Impfstoff-Lipidnanopartikel (LNPs) und Spike-Proteine zur Störung der BHS beitragen. Sobald die Integrität der BHS beeinträchtigt ist, können Krankheitserreger, Impfstoffkomponenten und Entzündungsmediatoren in das ZNS eindringen und zu vaskulären Entzündungen, Thrombusbildung und Sekundärinfektionen führen. Zu den schwerwiegenden Folgen zählen bakterielle oder virale Meningitis, autoimmune oder infektiöse Enzephalitis, Herpes-Reaktivierungssyndrome, Bildung von Hirnabszessen, Infektionen des Rückenmarks und Myelitis sowie seltene neurodegenerative/prionähnliche Erkrankungen.”

“Beim Vergleich der COVID-19-Impfung mit den jährlichen Grippeimpfungen und allen Impfstoffen zusammen wurden die Sicherheitsschwellenwerte der CDC/FDA für mehrere Ergebnisse überschritten.

Die Daten werden als OR, 95 %-Konfidenzintervall (KI), p-Wert und Z-Score angegeben. Alle untersuchten ZNS-Kategorien ergaben ein Sicherheitssignal beim Vergleich der Ereignisse nach der COVID-19-Impfung mit der Grippeimpfung (Referenz).

Neununddreißig Ereignisse wurden als ZNS-Infektion kategorisiert (29,4, 21,6–40,1, <000,1, 21,4);

11 Ereignisse wurden als herpetische ZNS-Infektion (171, 93,9–312, <000,1, 16,8) gruppiert und

4 als ZNS-Abszess (107, 40,9–280, <000,1, 9,53) kategorisiert.

In ähnlicher Weise ergaben die Kategorien „ZNS-Infektionen”, „herpetische ZNS-Infektion” und „ZNS-Abszess” ebenfalls ein Sicherheitssignal, wenn die Ereignisse nach der COVID-19-Impfung mit allen Impfstoffen zusammen (Referenz) (außer COVID-19) verglichen wurden:

39 Ereignisse, die als ZNS-Infektionen kategorisiert wurden (4,11, 3,03–5,57, <000,1, 9,09);

11 Ereignisse, die als herpetische ZNS-Infektion gruppiert wurden (22,3, 15,4–32,4, <000,1, 16,4) und

4 Ereignisse, die als ZNS-Abszess vermerkt wurden (17,8, 10,5–30,4, <000,1, 10,6).

Beim Vergleich der COVID-19-Impfung mit der Grippeimpfung sowie mit allen Impfstoffen zusammen überschritten 7 von 9 Ereignissen in der Gruppe der seltenen neurologischen Erkrankungen die Sicherheitsgrenzwerte für beide Vergleiche.”

Das Paper ist bedingt zitierfähig, weil von Peter A. McCullough und der ist sehr bekannt und kann vor Gericht eher Beißreflexe auslösen.

Die Autoren haben die Daten auf ihrem Substack auch noch mal zusammengefasst.

Zunehmende kognitive Beeinträchtigungen als Problem für die öffentliche Gesundheit unter Erwachsenen in den USA

Das Problem der kognitiven Beeinträchtigungen besteht in den USA schon länger und ist nicht nur ein Problem der COVID-Injektionen. Die Kurve der 18.39 Jährigen scheint aber ab 2021 kurz ein bisschen steiler zu sein.

“Das unverhältnismäßige Wachstum kognitiver Beeinträchtigungen bei jüngeren Erwachsenen scheint der Hauptgrund für den allgemeinen nationalen Trend zu sein. Diese Erkenntnisse rechtfertigen weitere Untersuchungen, da sie potenzielle langfristige Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung, die Produktivität der Arbeitskräfte und die Gesundheitssysteme haben könnten.”

