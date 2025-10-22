Dass modRNA das Herz schädigt, steht mittlerweile sogar im Beipackzettel. Die Frage ist nur, wie groß ist das Ausmaß?

(Historische) Grundlagen

Wie war die Datenlage zu Myokarditis vor 2020?

“Bei bioptisch gesicherten Myokarditiden liegt die Moralität nach einem Jahr bei 20% und nach 4–5 Jahren bei ca. 56%. Die Langzeit-Überlebensraten schwanken nach 11 Jahren zwischen 45% für die akute, nicht fulminante Myokarditis und 93% für die fulminante Myokarditis. Zu beachten ist, dass die Riesenzellmyokarditis eine deutlich schlechtere 5-Jahres Überlebensrate aufweist (unter 20%).”

Die Prognose des online-Portals Gelbe Liste ist nicht viel besser.

Die Studie um den deutschen Kardiologen Prof. Simon Greulich, Abteilung Innere Medizin III – Kardiologie und Angiologie vom Universitätsklinikum Tübingen zeigt, dass Patienten mit viralbedingten Myokarditiden meist eine ungünstige Prognose aufweisen. Circa 40% der betroffenen Patienten versterben innerhalb von 10 Jahren zumeist an einem kardialen Tod. Jeder zehnte Patient stirbt an einem plötzlichen Herztod.”

Im Falle der modRNA-Produkte haben wir es nicht mit einer viralen Myokarditis zu tun sondern mit einer auch biochemisch möglicherweise etwas anders gelagerten Form der Myokarditis, mit welcher wir noch keine großen Erfahrungen haben.

Als Baseline nehme ich normalerweise die Studie von Nakahara et. al. die Igor Chudov sehr schön erklärt hat: COVID-Impfstoffe schädigen ALLE Herzen, wie eine Studie zeigt.

“Die Studie umfasste 303 nicht geimpfte Patienten (Durchschnittsalter 52,9 Jahre; 157 Frauen) und 700 geimpfte Patienten (Durchschnittsalter 56,8 Jahre; 344 Frauen). Geimpfte Patienten wiesen im Vergleich zu nicht geimpften Patienten insgesamt eine höhere FDG-Aufnahme im Myokard auf (medianer SUVmax 4,8 vs. medianer SUVmax 3,3 ; P < 0,0001) . Die myokardiale SUVmax war bei geimpften Patienten unabhängig vom Geschlecht (medianer Bereich 4,7–4,9) oder Alter (medianer Bereich 4,7–5,6) höher als bei den entsprechenden nicht geimpften Gruppen (Geschlecht medianer Bereich 3,2–3,9; Alter medianer Bereich 3,3–3,3; P-Bereich < 0,001–0,015). Darüber hinaus wurde eine erhöhte FDG-Aufnahme im Myokard bei Patienten beobachtet, die 1–30, 31–60, 61–120 und 121–180 Tage nach ihrer zweiten Impfung untersucht wurden (medianer SUVmax-Bereich 4,6–5,1), und eine erhöhte ipsilaterale axilläre Aufnahme wurde bei Patienten beobachtet, die 1–30, 31–60, 61–120 Tagen nach ihrer zweiten Impfung (medianer SUVmax-Bereich: 1,5–2,0) beobachtet, verglichen mit den nicht geimpften Patienten (P-Bereich: < 0,001–< 0,001).”

Es gab dabei KEINEN UNTERSCHIED zwischen mRNA-1273 und BNT162B2.

Anwendung der Spektralanalyse auf den arteriellen Puls zur Unterscheidung kardiovaskulärer Nebenwirkungen nach Verabreichung des mRNA-1273-Impfstoffs von Moderna

Eine neues Studie untersucht mit Spikevax gespritzte Menschen.

“Nach der Impfung wurden signifikante Veränderungen der Spektralindizes beobachtet. Die Pulsverteilungsmethode erzielte bei der Erkennung kardiovaskulärer Nebenwirkungen einen Bereich unter der Kurve (AUC) von 0,76 und übertraf damit den ML-Ansatz. Die Leistung wurde durch potenzielle Störfaktoren nicht wesentlich beeinflusst. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine durch den Impfstoff verursachte Gefäßsteifigkeit zu einer Diskrepanz in den elastischen Eigenschaften des Gefäßsystems führen kann und dass die Spektralanalyse des arteriellen Pulses einen nicht-invasiven Ansatz zur Beurteilung solcher Veränderungen bieten könnte.”

Vaccine Mole hat das auf Twitter analysiert. Leider ist das komplette Paper hinter einer Bezahlschranke.

Der Versuchsaufbau war denkbar einfach:

Bei Spikevax sind 91% auf die eine oder andere Weise betroffen, was das Herz-Kreislauf System angeht. Warum haben das die Hersteller nicht gemessen? Scheint nicht so aufwändig zu sein.

Die 91% kommen den 100% bei 18F-FDG Uptake at PET/CT ziemlich nahe. Es gab dabei KEINEN UNTERSCHIED zwischen mRNA-1273 und BNT162B2 beim 18F-FDG Uptake at PET/CT. Beide modRNAs scheinen das Herz-Kreislaufsystem ziemlich zielsicher zu beeinflussen und dieses Paper zeigt es noch einmal deutlich für Modernas Spikevax.

Durch das SARS-CoV-2-Spike-Protein ausgelöste Entzündungen sind die Ursache für Proarrhythmie bei COVID-19

“Patienten mit Coronavirus-Erkrankung 2019 (COVID-19) haben ein 1,7-fach höheres Risiko für Herzrhythmusstörungen, wobei die Rate der Herzkomplikationen bei Nicht-Intensivpatienten zwischen 2 % und bei Nicht-Überlebenden bei 59 % liegt. Vorhofflimmern (AF), die häufigste Herzrhythmusstörung, ist eine häufige Komplikation von akutem und langanhaltendem COVID-19. (Anmerkung: Geimpfte oder Ungeimpfte Patienten?) Die hohe Expression von ACE2 im Herzen deutete darauf hin, dass infektiöse Viren den Herzkomplikationen zugrunde liegen könnten. Wir haben jedoch kürzlich in menschlichem Herzgewebe von tödlichen COVID-19-Fällen perivaskuläre Spike-Proteine, erhöhte proinflammatorische Zytokine, Gefäßschäden und Herzumbau ohne Hinweise auf eine direkte Infektion der Herzzellen durch SARS-CoV2 festgestellt. Eine Fehllokalisierung von Komponenten der Interkalardisk (ID), Connexin-43 (Cx43)-Gap-Junctions und Na V 1.5-Natriumkanälen war ebenfalls in den Herzen der Patienten erkennbar, was die strukturelle Umgestaltung wiederholte, die wir zuvor als Substrat für Vorhofarrhythmien nach einer akuten entzündlichen Schädigung identifiziert hatten. Daher stellten wir die Hypothese auf, dass die durch das SARS-CoV2-Spike-Protein ausgelöste Entzündungsreaktion ausreicht, um Vorhofarrhythmien zu provozieren. Fünf Tage nach einer einmaligen intravenösen Bolusinjektion des viralen Spike-Proteins wurden strukturelle und funktionelle Untersuchungen an WT-Mäuseherzen durchgeführt. In-vivo-EKGs zeigten eine erhöhte Vorhofarrhythmiebelastung bei Mäusen, denen das Spike-Protein injiziert worden war, im Vergleich zur Kontrollgruppe. Immunhistochemische Untersuchungen ergaben eine erhöhte Expression von Entzündungsmarkern und Hinweise auf Gefäßschäden bei diesen Mäusen. Darüber hinaus beobachteten wir eine Störung der ID-Ultrastruktur und eine Fehllokalisierung von Cx43 und Na V 1.5 in den Vorhöfen der Mäuse, denen das Spike-Protein injiziert worden war. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass nicht die direkte Infektion mit SARS-CoV2, sondern die durch das virale Spike-Protein verursachte Entzündung, die zu Gefäßundichtigkeiten führt, für die Pathophysiologie der Herzfunktionsstörung bei tödlichem COVID-19 verantwortlich ist.”

Es ist das Spike-Protein NICHT das Virus!

Bei den Mäusen wird, wie beim Menschen IL-6 ausgeschüttet. Das hätten die Firmen in den Tierversuchen auch untersuchen können/sollen.

“Abb. 2. Histologische Beobachtungen nach Spike-Protein-Exposition. (A) Repräsentative Bilder von Mausherzproben, die das Vorhandensein von Spike-Protein und erhöhten Entzündungszytokinen, IL-6 und VEGF, bei Mäusen zeigen, denen Spike-Protein injiziert wurde, im Vergleich zur Albumin-Kontrollgruppe. (B) Repräsentative H&E-Bilder, die normale Blutgefäße in der Albumin-Kontrollgruppe (schwarzer Kreis) im Vergleich zu atypischen Endothelzellen (vergrößerte Endothelzellen, perivaskuläres Ödem; rote Pfeile) und Anzeichen einer Extravasation roter Blutkörperchen, die auf eine Ruptur der Mikrogefäße hindeuten, in hochdosiertem Spike-injiziertem Herz (rote Kreise) zeigen. (C) Die hochvergrößerte Ansicht des gestrichelten Kastens in B) zeigt mehrere Stellen mit Extravasation roter Blutkörperchen (Kreise) und perivaskulärem Ödem (roter Pfeil). Alle Maßstäbe sind 100 μm.”

Leider geht auch TNFalpha hoch, wie bei einer klassischen Myokarditis, was keine guten Nachrichten sind, denn damit würden die alten Statistiken leider zum tragen kommen mit zusätzlich IL-6. Das sind aber “nur” Mausversucht und nicht 100% auf den Menschen übertragbar.

“Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass nicht die direkte Infektion mit SARS-CoV2, sondern die durch das virale Spike-Protein verursachte Entzündung, die zu einer Gefäßundichtigkeit führt, für die Pathophysiologie der Herzfunktionsstörung bei tödlichem COVID-19 verantwortlich ist.”

DAS sind wiederum echt schlechte Nachrichten, weil die Tansfizierten leider Spike-Protein produzieren und auch Novavax “nur” Spike-Protein gebunden an Polysorbat 80 war. Neu ist das wahrlich nicht, das wusste man schon 2021.

Oder wie Karl Lauterbach so schön twitterte.

Nun können wir Tom’s thoughts Frage wohl leider beantworten:

Das injektionsbedingte Spike-Protein schädigt das Herz und die Gefäße, wie es schon 2021 klar war. Jetzt haben wir aber mehr Daten.