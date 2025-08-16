Der Beipackzettel von FluMist (Influenza Vaccine Live, Intranasal) liest sich, milde ausgedrückt, recht “interessant”.

Man kann den Beipackzettel direkt bei der FDA herunterladen:

https://www.fda.gov/media/160349/download

oder schöner formatiert hier:

*FluMist Full Prescribing Information

“12.1 Wirkmechanismus

Die Immunmechanismen, die nach Verabreichung des FluMist-Impfstoffs Schutz vor Influenza bieten, sind nicht vollständig geklärt; Serumantikörper, Schleimhautantikörper und Influenza-spezifische T-Zellen könnten eine Rolle spielen. FluMist enthält lebende attenuierte Influenzaviren, die die Zellen der Nasen-Rachen-Schleimhaut des Empfängers infizieren und sich dort vermehren müssen, um eine Immunität zu induzieren. Impfviren, die infizieren und sich vermehren können, lassen sich aus Nasensekreten von Impfempfängern kultivieren (Ausscheidung) [siehe Klinische Pharmakologie (12.2)].”

Wenn die isolierten Viren sich kultivieren lassen, sind sie noch ansteckend… Wir haben es hier also mit einem potentiell ansteckenden Impfstoff zu tun.

Es wird aber noch besser!

“Shedding-Studien = Ausscheidungsstudien

Die Ausscheidung (Shedding) von Impfviren innerhalb von 28 Tagen nach der Impfung mit FluMist wurde in (1) der multizentrischen Studie MI-CP129 mit gesunden Personen im Alter von 6 bis 59 Monaten (N = 200) und (2) der multizentrischen Studie FM026 mit gesunden Personen im Alter von 5 bis 49 Jahren (N = 344) untersucht. In jeder Studie wurden Nasensekrete täglich während der ersten 7 Tage und anschließend jeden zweiten Tag bis zum Tag 25 und am Tag 28 oder bis zum Tag 28 entnommen. In der Studie MI-CP129 wurden bei Personen mit einer positiven Ausscheidungsprobe am Tag 25 oder Tag 28 alle 7 Tage zusätzliche Ausscheidungsproben entnommen, bis zwei aufeinanderfolgende Proben kulturnegativ waren. Die Ergebnisse dieser Studien sind in Tabelle 3 dargestellt.”

Verstehe ich das richtig, dass 89% der geimpften Kleinkinder die Menschen um sie herum 23 Tage lang infizieren könnten?

Selbst bei den Erwachsenen sind es noch 20% die 17 Tage lang ihre Mitmenschen infizieren können.

Haben wir es hier mit einem sich selbst verbreitenden Impfstoff oder mit einer abgeschwächten Krankheit zu tun, die absichtlich in der Bevölkerung verteilt wird?

“Mindestens ein Impfstamm wurde bei 80 % der FluMist-Empfänger isoliert; die Stämme wurden 1 bis 21 Tage nach der Impfung (mittlere Dauer 7,6 Tage ± 3,4 Tage) gewonnen. Die ca- und ts-Phänotypen blieben bei 135 der 250 im örtlichen Labor isolierten Stämme erhalten. Zehn Influenza-Isolate (9 Influenza A, 1 Influenza B) wurden aus insgesamt sieben Placebo-Probanden kultiviert. Bei einem Placebo-Probanden wurde eine leichte symptomatische Infektion mit dem Typ-B-Virus bestätigt, die durch einen FluMist-Empfänger in derselben Spielgruppe als übertragener Impfvirus nachgewiesen wurde. Dieser Typ-B-Isolat behielt die ca-, ts- und att-Phänotypen des Impfstamms bei und wies im Vergleich zu einem Typ-B-Virus, der aus einem Impfempfänger derselben Spielgruppe kultiviert wurde, dieselbe genetische Sequenz auf. Vier der Influenza-Typ-A-Isolate wurden als Wildtyp A/Panama (H3N2) bestätigt. Die übrigen Isolate konnten nicht weiter charakterisiert werden. Unter der Annahme eines einzigen Übertragungsereignisses (Isolierung des Typ-B-Impfstoffstamms) betrug die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kleinkind nach engem Kontakt mit einem einzigen FluMist-Impfstoff in dieser Kindertagesstätte einen Impfvirus erwirbt, nach dem Reed-Frost-Modell 0,58 % (95 % CI: 0, 1,7). Angesichts der dokumentierten Übertragung eines Typ-B-Virus bei einem Placebo-Probanden und der möglichen Übertragung von Typ-A-Viren bei vier Placebo-Probanden wurde die Wahrscheinlichkeit, sich mit einem übertragenen Impfvirus zu infizieren, unter Verwendung des Reed-Frost-Modells auf 2,4 % (95 % CI: 0,13, 4,6) geschätzt.”

Man hat beobachtet, dass 2,4% der Placebo Probanden sich in der Studie (im Studienzentrum?) bei den anderen Teilnehmern mit Verum angesteckt haben… Was kann da schon schiefgehen, wenn ein “Impfstoff” sich mit p=2,5 in der Bevölkerung verbreitet und so zu einer Pandemie wird…

Würde das schon zum Ausrufen einer neuen P(l)andemie reichen, wenn man die aktuell lasche Pandemiedefinition zu Grunde legt?