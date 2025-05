Nicolas Hulscher hat eine Publikation in seinem Substack besprochen, in welcher es um Nahrungsergänzungsmittel gegen Depressionen geht.

Leider ist dieser Artikel hinter einer Bezahlschranke.

Die Studie jedoch, welche er vorstellt, ist frei verfügbar.

Cheng Y-C, Huang W-L, Chen W-Y, Huang Y-C, Kuo P-H, Tu Y-K. Comparative efficacy and tolerability of nutraceuticals for depressive disorder: A systematic review and network meta-analysis. Psychological Medicine. 2025;55:e134. doi:10.1017/S0033291725000996 https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/article/comparative-efficacy-and-tolerability-of-nutraceuticals-for-depressive-disorder-a-systematic-review-and-network-metaanalysis/5799A126D0B5677764562824C452D545

EN: “Hundred and ninety-two trials involving 17,437 patients and 44 nutraceuticals were eligible for inclusion. Adjunctive nutraceuticals consistently showed better efficacy than antidepressants (ADT) alone in outcomes including SMD, remission, and response. Notable combinations were Eicosapentaenoic acid + Docosahexaenoic Acid plus ADT (EPA + DHA + ADT) (SMD 1.04, 95% confidence interval 0.64–1.44), S-Adenosyl Methionine (SAMe) + ADT (0.99, 0.31–1.68), curcumin + ADT (1.03, 0.55–1.51), Zinc + ADT (1.59, 0.63–2.55), tryptophan + ADT (1.24, 0.32–2.16), and folate + ADT (0.64, 0.17–1.10). Additionally, four nutraceutical monotherapies demonstrated superior efficacy compared to ADT: EPA + DHA (0.6, 0.32–0.88), SAMe (0.52, 0.18–0.87), curcumin (0.62, −0.17 to 1.40) and saffron (0.69, 0.34–1.04). It is noted that EPA + DHA, SAMe, and curcumin showed strong performance as either monotherapies or adjuncts to ADT. Most nutraceuticals showed comparable tolerability to placebo.”

DE: “Es wurden 102 Studien mit 17 437 Patienten und 44 Nahrungsergänzungsmitteln in die Studie aufgenommen. Ergänzende Nahrungsergänzungsmittel zeigten durchweg eine bessere Wirksamkeit als Antidepressiva (ADT) allein in Bezug auf Ergebnisse wie SMD, Remission und Ansprechen. Bemerkenswerte Kombinationen waren Eicosapentaensäure + Docosahexaensäure plus ADT (EPA + DHA + ADT) (SMD 1,04, 95% Konfidenzintervall 0,64-1,44), S-Adenosylmethionin (SAMe) + ADT (0. 99, 0,31-1,68), Curcumin + ADT (1,03, 0,55-1,51), Zink + ADT (1,59, 0,63-2,55), Tryptophan + ADT (1,24, 0,32-2,16) und Folat + ADT (0,64, 0,17-1,10). Darüber hinaus zeigten vier Monotherapien mit Nahrungsergänzungsmitteln eine überlegene Wirksamkeit im Vergleich zu ADT: EPA + DHA (0,6, 0,32-0,88), SAMe (0,52, 0,18-0,87), Curcumin (0,62, -0,17 bis 1,40) und Safran (0,69, 0,34-1,04). Es wird festgestellt, dass EPA + DHA, SAMe und Curcumin entweder als Monotherapie oder als Ergänzung zur ADT gute Ergebnisse erzielten. Die meisten Nahrungsergänzungsmittel zeigten eine vergleichbare Verträglichkeit wie Placebo.”

SAMe: Stoffwechselaktive Form der Aminosäure Methionin: S-Adenosylmethionin, kurz SAM.

EPA + DHA: sind Omega 3 Kapseln

EN: “Our analysis highlights the evidence supporting four nutraceuticals, namely EPA + DHA, SAMe, curcumin, and saffron, as potential add-on treatments or even stand-alone options for adults with depressive disorder. Our study suggests that some adjunctive nutraceuticals may offer superior therapeutic efficacy compared with the use of either antidepressants or nutraceuticals alone. As such, prioritizing adjunctive therapy may be beneficial when considering nutraceuticals for the treatment of depression.”

DE: “Unsere Analyse unterstreicht die Evidenz, die vier Nahrungsergänzungsmittel, nämlich EPA + DHA, SAMe, Curcumin und Safran, als potenzielle Zusatzbehandlungen oder sogar als eigenständige Optionen für Erwachsene mit depressiven Störungen unterstützt. Unsere Studie deutet darauf hin, dass einige ergänzende Nahrungsergänzungsmittel im Vergleich zur alleinigen Verwendung von Antidepressiva oder Nahrungsergänzungsmittel eine bessere therapeutische Wirksamkeit aufweisen könnten. Daher kann es vorteilhaft sein, bei der Behandlung von Depressionen mit Nahrungsergänzungsmittel einer ergänzenden Therapie den Vorzug zu geben.“

Leider wurde in dieser Studie Methylenblau nicht mit untersucht, obwohl es ein altbekanntes Antidepressivum ist.

Abbildung 3. Forest Diagramm für die Veränderung der depressiven Symptome. a Bezeichnet die Signifikanz bei p < 0,05. b Abkürzungen: ADT: Antidepressivum; Ca: Kalzium; CI: Vertrauensintervall; CoQ10: Co-Enzym Q10; DHA: Docosahexaensäure; E amoenum: Echium amoenum; EPA: Eicosapentaensäure; Fe: Ferrum; Mg: Magnesium; PEA: Palmitoylethanolamid; R rosea: Rhodiola rosea; SAMe: S-Adenosylmethionin; SMD: Standard mean difference; SJW: Johanniskraut; Vitamin B1: Thiamin; Vitamin B6: Pyridoxin; Vitamin B7: Biotin; Vitamin B: Vitamin-B-Komplex; Vitamin B12: Cobalamin; Vitamin C: Ascorbinsäure; Vitamin D: Cholecalciferol; 5HTP: 5-Hydroxytryptophan

Abbildung 4: Forest Diagramm für die Ansprechrate. Die Signifikanz ist bei p<0,05 nicht signifikant. Abkürzungen: ADT: Antidepressivum; CI: Konfidenzintervall; DHA: Docosahexaensäure; EPA: Eicosapentaensäure; OR: Oddsratio; PEA: Palmitoylethanolamid; SAMe: S-Adenosylmethionin; SJW: Johanniskraut; VitaminB1:Thiamin; VitaminB6:Pyridoxin; Vitamin B12:Cobalamin; Vitamin C: Ascorbinsäure; Vitamin D: Cholecalciferol Johanniskraut;VitaminB1: Thiamin; VitaminB6: Pyridoxin; VitaminB12: Cobalamin; Vitamin C: Ascorbinsäure; Vitamin D: Cholecalciferol; 5HTP: 5-Hydroxytryptophan.

Abbildung 5: Forest Diagramm für die Remissionsrate. Nicht signifikant bei p<0,05. Abkürzungen: ADT: Antidepressivum; CI: Konfidenzintervall; DHA: Docosahexaensäure; EPA: Eicosapentaensäure; PEA: Palmitoylethanolamid; SAMe: S-Adenosylmethionin; SJW: Johanniskraut Johanniskraut; VitaminB1: Thiamin; VitaminB6: Pyridoxin; VitaminB12: Cobalamin; Vitamin C: Ascorbinsäure; Vitamin D: Cholecalciferol; 5HTP: 5-Hydroxytryptophan.

EN: “Our results demonstrate that certain nutraceuticals whether used as adjunctive therapy or monotherapy, can help improve depressive symptoms and even aid in response rates and remission of depression. These nutraceuticals work through a series of key pathways related to the pathogenesis of depression, such as inflammation, monoamine imbalance, Hypothalamic–Pituitary–Adrenal axis dysregulation, impaired neurogenesis. disrupted carbon metabolism, and circadian rhythm.

Our result showed the effect of nutraceuticals varied according to the severity of depression, one of the possible explanations is that the severity of depression may be associated with different underlying biochemical abnormalities, including imbalances in neurotransmitters and increased inflammatory responses. These biochemical abnormalities may be more pronounced in severe depression, which could potentially limit the effectiveness of nutraceutical interventions. Second, the severity of depression may reflect the severity of psychological and behavioral problems. In cases of severe depression, individuals may experience higher levels of psychological and emotional distress, these factors may also influence affecting the effectiveness of nutraceuticals.”

DE: "Unsere Ergebnisse zeigen, dass bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, egal ob sie als Zusatztherapie oder als Monotherapie eingesetzt werden, zur Verbesserung der depressiven Symptome und sogar zur Verbesserung der Ansprechraten und der Remission der Depression beitragen können. Diese Nahrungsergänzungsmitte wirken über eine Reihe von Schlüsselwegen, die mit der Entstehung von Depressionen in Verbindung stehen, wie z. B. Entzündung, Ungleichgewicht der Monoamine, Dysregulation der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse, gestörte Neurogenese, gestörter Kohlenstoffstoffwechsel und zirkadianer Rhythmus.

Eine der möglichen Erklärungen dafür ist, dass der Schweregrad der Depression mit verschiedenen biochemischen Anomalien verbunden sein kann, einschließlich eines Ungleichgewichts bei den Neurotransmittern und verstärkter Entzündungsreaktionen. Diese biochemischen Anomalien können bei schweren Depressionen ausgeprägter sein, was die Wirksamkeit nutrazeutischer Interventionen möglicherweise einschränkt. Zweitens kann der Schweregrad der Depression den Schweregrad der psychologischen und verhaltensbezogenen Probleme widerspiegeln. Bei schweren Depressionen sind die Betroffenen möglicherweise psychologisch und emotional stärker belastet, und auch diese Faktoren können die Wirksamkeit von Nutrazeutika beeinflussen."

Psychische Störungen durch die Plörre hatte ich hier behandelt.