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Dr. Manfred Hauptreif
9m

Gut zusammengefasst! Ich habe die Aortendissektion Gottseidank überlebt. War aber nur ein Zufall. 6 Wochen nach der sogenannten Grundimmunisierung heftige Schmerzen. In den folgenden Tage Ausweitung des Schadens auf 14 cm eingerissene Innenwand der A. Mesenterica Superior.

Hatte laut Richtern natürlich keinen zeitlichen Zusammenhang. Da zog man es vor, die paar Zigaretten, die ich vor ca. 40 (!) Jahren geraucht hab in einen zeitlichen Zusammenhang zu setzen???

Man rechnete auch eine fiktive Anzahl Zigaretten aus, die ich als „starker Raucher“ in meinem Leben geraucht habe. Dass ich nach dem Genuss der Zigaretten in 1975 gar nicht mehr geraucht habe wurde bei dieser Rechnung nicht mit einbezogen. Arteriosklerose bekommt man ja auch als Raucher, ist ja bekannt. Daß explizit im OP-Bericht drin stand es läge keine Arteriosklerose vor, hat man auch geflissentlich ignoriert.

Ich war mehr als sauer! Man wollte den Schaden einfach wegurteilen! Danke für nichts!

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