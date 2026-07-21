“Nach einer Aortenruptur hat der Tag Struktur” sagte ein befreundeter Pathologe in seinem Vortrag bei einer Tagung. Er meinte damit, eine Aortenruptur ist eine eindeutige Todesursache, da hat man pünktlich Feierabend. Es sei denn, man ist so “dumm” und schaut mal, ob es da nicht vielleicht doch Spike-Protein in der Aorta gibt, dann dauert es etwas länger.

Das Thema Aortenruptur macht in USA gerade die Runde, weil Senator Lindsay Graham daran verstorben ist. Eine Todesursache, die es vorher in dem Maße nicht gab.

Der US-Senator Lindsey Graham war zum Zeitpunkt seiner bekannten Corona-Infektion im August 2021 vollständig geimpft, was damals einer Grundimmunisierung von zwei Impfdosen entsprach. Ob er weitere Injektionen erhalten hat, kann ich nicht sagen.

Auf post-Vac Kongressen ist das Thema Aortendissektion oder Aortenruptur nicht neu, sondern ein alter, bekannter Klassiker. Davon habe ich schon vor mehr als 3 Jahren gehört. Spannend war der Fall eines jungen Mannes (Mitte 30?), der mit Rückenschmerzen zum Orthopäden ging, der jedoch herausfand, dass das Problem ein Aneurysma der Aorta war. Das sollte operiert werden. Eigentlich Routine. Das Gefäß war aber so brüchig, wie ein UV unbeständiger Gartenschlauch im Sommer. Er verblutete auf dem OP-Tisch. Und ja, der junge man war mit modRNA behandelt worden.

Wir haben es hier mit einer Endotheliitis/Vaskulitis zu tun.

Arne Burkhard hat das in seinem Vortrag vor mittlerweile 3 Jahren erklärt:

25:10 wir finden es (das Spike-Protein) auch hier in Endothel aber gelegentlich dann eben auch in der Umgebung hier der Gefäße und dann ganz entscheidend und in fünf Fällen zum Tode führend durch eine Aortenruptur.

In USA spekuliert man aber noch über Dinge, die in Deutschland bereits seit mehr als 3 Jahren geklärt sind.

Arne Burkhardt wird sogar noch genauer: Mesoaortitis lutetica. Durch die zerstörte Elastizität weitet sich die Aorta typischerweise im Bereich der aufsteigenden Hauptschlagader (Aorta ascendens) aus. Oft verläuft die Erkrankung lange Zeit beschwerdefrei, bis lebensbedrohliche Komplikationen wie ein Einriss der Aorta (Aortendissektion) oder Herzbeschwerden auftreten.

1:01:30 das ist genau der Befund, den wir nach der Impfung haben. Wir haben hier eine Spaltbildung in der tiefen Media. Hier ist die Oberfläche und wir haben dann eine entzündliche Infiltration, das sind die Lymphozyten, die hier sich ansammeln.

1:02:14 Ich zeige immer mehrere Bilder und wenn Sie darauf achten ich habe bewusst darauf geachtet ihn immer zu zeigen dass es mehrere Fälle sind also dass ich nicht irgendein exotischen Einzelfall raus fotografiert habe hier sehen Sie diese Spaltbildung, hier das Lumen der Aorta und hier diese Spaltbildung hier die entzündliche Infiltration hierbei stärkerer Vergrößerung Spaltbildung und eben man könnte sagen dass es auch autoytisch oder das ist präparatorisch bedingt aber wie kommen dann die Lymphozyten hierher.

Hier ja hier jetzt auch diese ausgedehnte Nekrose in der Media

und hier die Sekundenentzündlichen hier wieder die Spaltbildungen entzündliche integrale Lymphozyten auch hier wieder die lymphozytären Infiltrate um die Vasa vasorum.

Hier wäre hier wäre das Lumen wo das Blut fließt hier das angrenzende Bindegewebe und hier jetzt die elastischen Lamellen die jetzt zerstört werden

und solche hier sehr schön auszusehen schwarz oder dunkelblau rot dunkelblau gefärbt hier die elastischen Lamellen die hier Unterbrüche zeigen

und dann die vermehrte Ablagerung von Bindegewebsgrundsubstanz also das ist die blau Färbung

und auch hier haben wir dann eben selektiv den Nachweis speziell um die Vasa vasorum herum von positiven Zellen das sind Makrophagen und dann aber auch die Myofibroblasten

Hier noch mal die Folgen einer solchen Media Nekrose. Wir haben hier eine zweiwandige Aorta und wenn der Patient Glück hat kommt es hier wieder zum Rückfluss dann überlebt er diese Blutung und oder es kommt eben zur Perforation nach außen und dann verstirbt er an der Perforation.

Und das ist hier ein 56-jähriger Mann mit nur einer mäßigen Arteriosklerose was für Alter entsprechend ist hier sehen Sie solche Platzung wie sie mir auch schon gezeigt habe und verstorben 46 bzw. 21 Tage nach der Impfung also dpi bedeutet immer das post injection und ich glaube man sieht das hier wäre die Innenseite der Aorta die

ist natürlich aufgeschnitten und hier sehen Sie dass die Wandlung gedoppelt ist hier haben wir eine Wand hier haben wir eine zweite Wand und da ist ein Hohlraum dazwischen und wenn man das schön präpariert hier sehen Sie das ist die Innenseite hier sehen Sie die eine Wand und hier hier ist sie noch zusammen und hier ist die Dissektion da geht’s auseinander und hier hat geblutet und das sieht man auch hier noch schön dass es also die Innenwand und innere und die äußere Wand in der in der Mitte hat’s geblutet.

Es gibt zu diesem Thema auch einige Einzelfallstudien:

Bei einer Autopsiestudie wurde eine ausgeprägte Entzündung im Bereich des Herzbeutels und der äußeren Schicht der Aorta (Aortenadventitia) festgestellt. Die Autoren vermuten, dass diese entzündliche Reaktion (ähnlich einer post-vakzinalen Myoperikarditis) die Stabilität der Aortenwand beeinträchtigt und so die Dissektion begünstigt haben könnte.

Ein anderer Bericht beschreibt fünf Patienten mit kardialen Nebenwirkungen. Einer der Patienten erlitt eine akute Aortendissektion (DeBakey Typ 1) im Bereich eines bereits bestehenden, zuvor unbemerkt gebliebenen Bauchaortenaneurysmas.

Der zuvor gesunde junge Mann litt unter einer akuten, schweren inneren Entzündung, die rasch zu einer tödlichen Aortendissektion und einer Flüssigkeitsansammlung um das Herz (Perikardtamponade) führte.

Das Problem scheint mittlerweile so häufig, dass sich kaum einer noch die Mühe macht, das zu publizieren.

Jessica Rose hat dazu eine Auswertung aus VAERS in ihrem Artikel.



Der US-Senator Lindsey Graham vertrat bezüglich der COVID-19-Impfung eine konsequent positive und befürwortende Haltung, positionierte sich gleichzeitig aber strikt gegen staatliche Impfpflichten.

Da Aortenrupturen vor 2020 extrem selten waren, sieht es danach aus, als wenn Senator Lindsey Graham an einem Klassiker der modRNA-Schäden verstorben wäre. Einer der Fälle, denen es gut geht, die nichts merken und dann einfach tot umfallen und innerlich verbluten.

Genau wüsste man es, wenn man eine Autopsie mir Färbungen auf Spike-Proteine machen würde.

Mehr Artikel zu Aortenruptur inspiriert von Senator Lindsey Graham:

Unterstützungsmöglichkeiten:

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