Ich bin vor kurzem auf einen eher unbekannten Substack Autor namens Kenny Carmody gestoßen, der hauptsächlich psychologisch, philosophische Texte schreibt.

Kenny Carmody ist digitaler Künstler und Senior 3D Character & Creature Artist. Er kreiert komplexe digitale Skulpturen, Charaktere und Kreaturen für namhafte Produktionen der Videospiel-, Film- und 3D-Druck-Branche.

Der original Text auf Englisch:

Ich muss Kenny in vielerlei Hinsicht Recht geben, mir begegnen diese Archetypen auch immer wieder. Auch der deutsche Corona-Widerstand sollte einmal über diese Thesen nachdenken.

Nach der Rechtfertigung: Die psychologische Falle, die diejenigen verschlingt, die Recht hatten

Sie leisteten Widerstand, als es sie etwas kostete. Die Fakten haben ihnen Recht gegeben. Und nun tut ein beträchtlicher Teil von ihnen etwas, das Nietzsche, Jung und Frankl alle vorausgesagt und vor dem sie alle gewarnt haben. Dies ist kein angenehmer Text. Es ist ein notwendiger Text.

Ihr hattet Recht.

Das sei klar, vollständig und ohne Einschränkung gesagt.

Die institutionellen Versäumnisse sind dokumentiert. Die Daten, die unterdrückt wurden, sind nun verfügbar. Die Vorhersagen, die unter persönlichen und beruflichen Opfern getroffen wurden, haben sich im Nachhinein bestätigt. Die Ärzte, die ihre Zulassung verloren haben, die Wissenschaftler, denen die Plattform entzogen wurde, die Pflegekräfte, die ihre Karrieren aufgegeben haben, die einfachen Menschen, die das soziale Urteil ihrer Gemeinschaften hingenommen und trotzdem an ihren Standpunkten festgehalten haben – die Fakten haben ihnen Recht gegeben.

Ihr hattet recht.

Nun kommt die Frage, mit der sich die Widerstandsgemeinschaft nicht auseinandersetzen will.

Na und?

Denn Recht zu haben ist die Voraussetzung für Nützlichkeit. Es ist nicht die Nützlichkeit an sich. Und auf der anderen Seite der Rechtfertigung ist etwas geschehen, das mit derselben psychologischen Präzision benannt werden muss, die der ursprüngliche Widerstand verdient hat.

Ein bedeutender Teil der Menschen, die Recht hatten, ist dort stehen geblieben.

Sie bauen nicht auf. Sie bereiten die nächste Generation nicht vor. Sie schaffen keine alternativen Institutionen. Sie verrichten nicht die geduldige, unscheinbare, zukunftsorientierte Arbeit, die die Kosten des Widerstands überhaupt erst gerechtfertigt hat.

Sie tun etwas anderes.

Und Nietzsche hatte ein Wort dafür.

Ressentiment: Das zweite Gefängnis

Nietzsche identifizierte zwei grundlegende Orientierungen des Daseins.

Die erste schafft. Sie baut auf, bekräftigt, bringt aus eigener Kraft etwas Wertvolles hervor. Sie definiert sich durch das, wofür sie steht, und nicht durch das, was sie ablehnt. Sie verwandelt Schwierigkeiten in etwas – Kunst, Verständnis, Handeln, Gemeinschaft.

Die zweite kann nicht schaffen. Also definiert sie sich durch Opposition. Durch das, was sie verübelt. Durch die zugefügte Wunde. Durch die Kluft zwischen dem, was sie verdient hätte, und dem, was die Welt ihr zuteilwerden ließ.

Er nannte die zweite *Ressentiment*. Und er betrachtete sie als die psychologisch zerstörerischste Haltung, die einem Menschen zur Verfügung steht.

Nicht, weil die Beschwerde immer falsch war. Oft war die Wunde real. Die Ungerechtigkeit echt. Das Unrecht dokumentiert und klar.

Das Problem war, was die Person daraus machte.

Der Mensch des Ressentiments verwandelt die Wunde nicht in etwas. Er lebt in ihr. Er baut seine Identität in ihr auf. Er kehrt zu ihr zurück, so wie die Zunge zu einem schmerzenden Zahn zurückkehrt – nicht, um ihn zu heilen, sondern um zu bestätigen, dass er noch da ist. Um zu bestätigen, dass die Welt ihm etwas schuldet, das sie noch nicht beglichen hat.

Betrachten Sie einen bedeutenden Teil der heutigen COVID-Widerstandsbewegung.

Die tägliche Aufzählung institutioneller Verbrechen. Die Bilanz getroffener und bestätigter Vorhersagen. Die Selbstdarstellung, Recht gehabt zu haben, die nicht darauf abzielt, etwas aufzubauen, sondern darauf, ständig als derjenige gesehen zu werden, der Recht hatte. Die Verachtung für jeden, der die gezahlten Kosten und die Richtigkeit der vertretenen Position noch nicht vollständig anerkannt hat.

Das ist kein Widerstand. Das ist Ressentiment, das sich als Widerstand tarnt.

Und Nietzsches tiefste Beobachtung dazu ist die, die am meisten schmerzt.

Es ist Schwäche, die sich als moralische Überlegenheit tarnt.

Der Starke verwandelt seine Wunde in etwas Nützliches. Der Ressentiment-Träger verwandelt seine Wunde in eine Identität und schützt diese Identität dann vor genau der Heilung, die sie auflösen würde.

Denn wenn die Wunde heilt, verschwindet die Identität mit ihr.

Und die Identität ist alles, was sie haben.

Die Märtyrer-Inflation

Jung verbrachte seine Karriere damit, vor einer bestimmten psychologischen Falle zu warnen, die er Inflation nannte.

Der Zustand, in dem sich das Ich so sehr mit einem Archetyp, einer Rolle, einer Erzählung, einer symbolischen Position identifiziert, dass die eigentliche Person darin verschwindet.

Die verführerischste Inflation, die es in Krisenzeiten gibt, ist der Archetyp des Märtyrers.

Der Mensch, der für die Wahrheit gelitten hat. Der den Preis gezahlt hat, den andere nicht zahlen wollten. Der allein stand, als die Menge in die entgegengesetzte Richtung ging. Der von Institutionen abgewiesen und durch die Ereignisse rehabilitiert wurde.

Dies ist ein wahrhaft mächtiger Archetyp. Er hat echtes Gewicht, weil er in vielen Fällen etwas wirklich Reales beschreibt. Menschen haben echte Preise für echte Standpunkte gezahlt.

Aber Inflation erfordert keine falsche Geschichte. Sie erfordert nur, dass die wahre Geschichte die Person vollständig vereinnahmt.

Der aufgeblasene Märtyrer nutzt seine Erfahrung nicht als Rohmaterial für etwas Neues. Er nutzt sie als permanente Position der Überlegenheit. Ein hohes Ross, von dem aus alles darunter entweder wie der Feind oder wie Unzulängliches aussieht.

Beobachten Sie das im Raum der Widerstandskämpfer.

Die Person, die sich nicht auf eine neue Idee einlassen kann, ohne zuvor ihre Referenzen als jemand zu etablieren, der die letzte durchschaut hat. Die jedes Gespräch daran misst, ob die andere Person angemessen anerkannt hat, was sie geopfert hat. Die jeden, der nicht Widerstand geleistet hat, mit Verachtung behandelt, einschließlich Menschen, die einfach keinen Zugang zu Informationen oder die berufliche Position hatten, die Widerstand möglich gemacht hätte.

Jungs klinische Beobachtung zur Aufblähung war präzise und wenig schmeichelhaft.

Der aufgeblasene Mensch glaubt, er sei größer geworden. Tatsächlich ist er kleiner geworden. Die volle Dimension dessen, was er tatsächlich ist – die Komplexität, die Verletzlichkeit, die Zukunft, die ihm noch offensteht –, wurde auf die einzige Erzählung der Rolle komprimiert.

Der Märtyrer, der nur der Märtyrer ist, hat dem System genau das gegeben, was das System am liebsten empfängt.

Nicht seine Gefügigkeit. Seine permanente Unzufriedenheit.

Eine Person, die ständig gekränkt ist, stellt für kein System eine Bedrohung dar.

Sie lenkt nur davon ab.

Der Internetbeitrag ist nicht die Tat

Es gibt ein spezifisches und gut dokumentiertes psychologisches Phänomen, das als moralische Lizenzierung bezeichnet wird.

Wenn Menschen eine tugendhafte Handlung vollziehen, die richtigen Werte zum Ausdruck bringen, die richtigen Inhalte teilen, sich öffentlich der richtigen Position anschließen, geben sie sich selbst unbewusst die Erlaubnis, sich in den Bereichen, in denen tatsächlich Handeln erforderlich ist, weniger tugendhaft zu verhalten.

Die Darbietung der Tugend ersetzt deren Umsetzung.

Es ist der Mechanismus hinter dem Aktivisten, der die Menschen in seiner unmittelbaren Umgebung mit Verachtung behandelt. Dem Umweltschützer, der mit dem Privatjet fliegt. Und dem Widerstandskämpfer, der täglich über institutionellen Mut postet, während er nichts aufbaut, was solchen Mut erfordert.

Über Widerstand zu schreiben ist kein Widerstand.

Über Mut zu posten ist kein Mut.

Die Inhalte von Menschen zu teilen, die das Schwierige getan haben, ist nicht das Schwierige zu tun.

Das muss ohne Grausamkeit, aber auch ohne Beschönigung gesagt werden, denn die sozialen Medien haben ein außerordentlich effizientes System geschaffen, um die psychologischen Belohnungen moralischen Handelns zu liefern – die Bestätigung, die Identitätsstärkung, das Gefühl, einen Beitrag zu leisten –, ohne dass tatsächliches Handeln erforderlich ist.

Der Arzt, der aus seinem komfortablen Ruhestand heraus über medizinische Freiheit postet, hat nicht das gleiche Gewicht wie der Arzt, der noch praktiziert, noch Berichte schreibt, noch bei den durch Impfstoffe geschädigten Patienten sitzt, die das System im Stich gelassen hat und deren Kosten die Versicherungsgesellschaften nicht übernehmen wollen.

Der Elternteil, der Inhalte zur Elternmitbestimmung teilt, ohne an der Schulratssitzung teilzunehmen, ohne die Primärliteratur zu lesen, ohne das unangenehme Gespräch mit dem Kinderarzt zu führen, hat die Rolle des Widerstandskämpfers gespielt.

Er hat die Arbeit nicht geleistet.

Und die Kluft zwischen der Darstellung und der Arbeit summiert sich zu einer besonderen Verbitterung der Person, die glaubte, einen Beitrag zu leisten, und nicht verstehen kann, warum sich nichts geändert hat.

Die Welt verändert sich nicht als Reaktion auf Posts.

Sie verändert sich als Reaktion auf die geduldige, unspektakuläre Arbeit von Menschen, die da waren, etwas aufgebaut haben und weitergemacht haben, als niemand zusah.

Diese Arbeit ist möglich.

Sie erfordert etwas, was der Post nicht erfordert.

Sie erfordert, dass man den Bildschirm schließt.

## Bitterkeit ist der Sieg des Systems

Das System hatte zwei akzeptable Ergebnisse.

Das erste war Gehorsam. Die schweigende Mehrheit, die mitmachte, die Rituale vollzog und keine unbequemen Fragen stellte. Das System war mit diesem Ergebnis vollkommen zufrieden.

Das zweite war Bitterkeit. Die Minderheit, die Widerstand leistete und dann den Rest ihrer Energie in Ressentiments, Beschwerden und die unproduktive Darstellung davon verbrachte, Unrecht erfahren zu haben. Das System ist damit ebenso zufrieden.

Was das System nicht verkraften kann, ist etwas ganz anderes.

Die Person, die Widerstand leistete und dann etwas aufbaute.

Die die Klarheit nutzte, die das Überstehen des Drucks hervorbrachte – das Verständnis dafür, wie institutionelle Vereinnahmung funktioniert, wie Massenpsychologie wirkt, wie Gehorsam in großem Maßstab erzeugt wird – und sie in etwas umwandelte, das die nächste Generation schwerer vereinnahmbar macht.

Der verbitterte Widerstandskämpfer ist keine Bedrohung für irgendein System.

Er ist dessen Trophäe.

Der Beweis, dass Widerstand nicht nur im Moment, sondern dauerhaft seinen Preis hat. Dass der Mensch, der sich weigert zu gehorchen, nicht gestärkt und produktiv hervorgeht, sondern geschädigt und aufgebraucht. Dass die Lektion für die zuschauende nächste Generation lautet: Seht, was Verweigerung mit euch macht. Seht, was es kostet. Seht, was es aus euch macht.

Diese Lektion dient dem System ebenso effizient wie der Gehorsam.

Viktor Frankl überlebte Auschwitz. Er hatte mehr berechtigten Anspruch auf Bitterkeit und bleibenden Groll als fast jeder andere Mensch des 20. Jahrhunderts. Er hatte Menschen sterben sehen, die er liebte. Er hatte sein Manuskript verloren. Er hatte ertragen, was sich die meisten von uns nicht wirklich vorstellen können.

Stattdessen schrieb er *...trotzdem Ja zum Leben sagen*.

Keine Leugnung dessen, was geschah. Keine Darbietung von Vergebung, die eine echte Aufarbeitung umging. Eine Transformation. Das Rohmaterial des Überlebens wurde in etwas umgewandelt, das Millionen von Menschen über Generationen hinweg einen Rahmen bot, um Sinn in ihrem eigenen Leiden zu finden.

Frankl stellte jedem, der zu ihm kam und etwas Schreckliches durchgemacht hatte, eine Frage.

Nicht: Was hast du erlitten?

Nicht: Wer hat dir Unrecht getan?

Nicht: Haben sie es anerkannt?

Er fragte: *Was hast du daraus gemacht?*

Diese Frage ist die einzige, die auf die Freiheit hinweist, die das System einem letztendlich nicht nehmen kann.

Die Entscheidung, was du mit dem tust, was dir angetan wurde.

Die neue Autorität: Kontrarianismus als Konformität

Hier liegt die Falle, die niemand in der Widerstandsgemeinschaft direkt untersuchen will.

Wer sich weigert, dem institutionellen Konsens zu folgen, und stattdessen dem anti-institutionellen Konsens folgt, hat sich nicht der Dynamik des Gehorsams entzogen.

Er hat lediglich eine neue Autorität gefunden, der er gehorchen kann.

Der Mechanismus ist identisch. Die Richtung umgekehrt. Die Psychologie unverändert.

Aschs Konformitätsforschung demonstrierte dies mit einer Präzision, die nie ihr wichtigstes Ergebnis war: Einige Probanden, die sich weigerten, der einstimmigen falschen Antwort zuzustimmen, übten kein echtes unabhängiges Urteilsvermögen aus. Sie passten sich einer anderen Referenzgruppe an, einer, die das Vorzeigen von Unabhängigkeit als ihr eigenes soziales Signal wertschätzte.

Sie spielten Nonkonformismus vor einem Publikum von Nonkonformisten.

Beobachte das heute im Widerstandskreis.

Die Persönlichkeiten, die innerhalb der Gemeinschaft Autorität angesammelt haben und deren Äußerungen von Anhängern ungeprüft hingenommen werden, die eine unhinterfragte Autorität durch eine andere ersetzt haben. Die Gemeinschaft, in der Abweichung vom abweichenden Konsens auf dieselbe Feindseligkeit stößt, die der Mainstream-Konsens gegenüber Abweichung von ihm an den Tag legt. Die Person, deren Position zu jeder neuen Frage zuverlässig vorhergesagt werden kann, indem man einfach die institutionelle Position identifiziert und das Gegenteil davon einnimmt – nicht, weil sie diese spezifischen Beweise geprüft hat, sondern weil Opposition zu ihrem Betriebssystem geworden ist.

Jung nannte dies Enantiodromie: die Tendenz von Dingen, die bis zum Äußersten getrieben werden, sich in ihr Gegenteil zu verwandeln.

Der Widerstandskämpfer, der den Widerstand zu seiner Identität gemacht hat, hat sich nicht von der Abhängigkeit von Autoritäten befreit.

Er hat sie umgekehrt.

Und eine Gemeinschaft, die auf gemeinsamem Widerstand statt auf gemeinsamem, echtem Hinterfragen aufgebaut ist, ist keine Gemeinschaft freier Denker.

Es ist eine andere Menge. Mit anderen Totems. Die denselben Mechanismus antreibt.

Echte Unabhängigkeit bedeutet nicht, sich dem Konsens zu widersetzen. Sie bedeutet, jede einzelne Behauptung nach ihren spezifischen Vorzügen zu bewerten, institutionelles Fachwissen anzuerkennen, wo es verdient und gerechtfertigt ist, es präzise und anhand von Beweisen abzulehnen, wo dies nicht der Fall ist, und gleichermaßen bereit zu sein, sich zu irren, egal ob der Irrtum einen in Richtung des Mainstreams oder davon wegzieht.

Das ist in jeder Richtung gleichzeitig unangenehm.

Und genau daran erkennt man, dass es echt ist.

Was du den Menschen schuldest, die zugehört haben

Manche Menschen haben reale Dinge verloren, weil sie einer Stimme im Widerstandsraum vertraut haben.

Eine Behandlung abgelehnt. Ihren Arbeitsplatz verloren. Beziehungen zerstört. Eine Karriere aufgegeben. Entscheidungen getroffen, die echte Kosten mit sich brachten, basierend auf Analysen und Mitteilungen von Menschen, die sich als Träger der Wahrheit positioniert hatten, die die Institutionen unterdrückten.

Diese Menschen haben etwas gegeben.

Sie haben den Worten in dem konkreten, messbaren Sinne Bedeutung verliehen, dass Worte nur dann Bedeutung haben, wenn jemand die Konsequenzen trägt, nach ihnen zu handeln.

Und diese Konsequenz schafft eine Verpflichtung, mit der sich die Widerstandsgemeinschaft noch nicht vollständig auseinandergesetzt hat.

Nicht nur, um weiterhin Recht zu haben. Nicht nur, um die Plattform aufrechtzuerhalten. Nicht nur, um die Dokumentation des institutionellen Versagens fortzusetzen, so legitim diese Dokumentation auch sein mag.

Etwas für die Menschen aufzubauen, die dir vertraut haben.

Den praktischen Rahmen. Den klinischen Behandlungsweg für den verletzten Patienten, den das System im Stich gelassen hat. Die Bildungsressource für den Arzt, der unabhängig denken will und nicht weiß, wo er anfangen soll. Die Gemeinschaftsstruktur, die die Menschen durch die nächste Prüfung trägt. Die Vorbereitung, die das hart erkämpfte Verständnis dessen, was schiefgelaufen ist, in etwas umwandelt, das die nächste Generation wirklich schwerer zu fassen macht.

Wer ein Publikum aus Menschen um sich schart, die für seine Inhalte bezahlt haben, und dieses Publikum in erster Linie dazu nutzt, das Publikum weiter zu vergrößern, zieht etwas aus den Menschen heraus, die ihm vertraut haben.

Wer dieses Publikum nutzt, um echte Kapazitäten aufzubauen, würdigt das, was ihm gegeben wurde.

Der Unterschied zwischen diesen beiden Ausrichtungen ist nicht subtil.

Und die Menschen, die vertraut und für dieses Vertrauen bezahlt haben, verdienen es zu wissen, welche der beiden Ausrichtungen hier zum Tragen kommt.

Der Zeuge und der Märtyrer

Es gibt eine letzte Unterscheidung, die alles andere zusammenhält.

Der Zeuge sagt die Wahrheit und macht sich wieder an die Arbeit.

Der Märtyrer sagt die Wahrheit und macht das Erzählen zur Arbeit.

Beide erforderten echten Mut. Beide zahlten echte Kosten. Beide haben einen legitimen Anspruch auf Respekt.

Aber sie blicken in unterschiedliche Richtungen.

Der Zeuge ist auf das ausgerichtet, was getan werden muss. Die Wahrheit, die er gesagt hat, ist die Grundlage für das Handeln, nicht das Ziel. Er hängt nicht an der Identität, die das Aussprechen hervorgebracht hat. Hätte er die Wahl, würde er eine Welt vorziehen, in der das Aussprechen der Wahrheit kein persönliches Opfer erfordert.

Der Märtyrer ist auf die Wunde ausgerichtet. Die ausgesprochene Wahrheit ist zum zentralen Bestandteil seiner Identität geworden. Er kehrt zu ihr zurück, nicht um sie zu nutzen, sondern um in ihr zu leben. Der gezahlte Preis ist zu seiner wichtigsten Referenz, seinem wichtigsten Opfer und in vielen Fällen zu seinem Hauptgrund geworden, überhaupt in der öffentlichen Debatte zu existieren.

Die Grenze zwischen ihnen wird allmählich überschritten. Ganz natürlich. Ohne dass die Person es bemerkt. Denn die sozialen Belohnungen für die Märtyreridentität in der Gemeinschaft der Widerstandskämpfer sind echt: die Bestätigung, die Anerkennung, die Zugehörigkeit zu Menschen, die das Verständnis dafür teilen, was getan wurde und was es gekostet hat.

Aber die Märtyreridentität blickt zurück.

Und alles, was die Situation erfordert, blickt nach vorne.

Die Vorbereitung der nächsten Generation. Der Aufbau von Institutionen, die unabhängiges klinisches Urteilsvermögen bewahren können, ohne Angst vor einer Überprüfung der Zulassung zu haben. Der geduldige Aufbau von Gemeinschaften, die die Menschen durch alles tragen werden, was als Nächstes kommt.

Diese Arbeit kümmert sich nicht um deine Referenzen. Sie verlangt nicht, dass dein Leiden anerkannt wird, bevor sie beginnt. Sie braucht kein Publikum.

Sie braucht dich, damit du die Entscheidung triffst, die der Zeuge trifft.

Jeden Tag.

Sag die Wahrheit.

Und dann mach dich wieder an die Arbeit.

Die einzige Frage, die bleibt

Nietzsche fragte, was du aufbaust.

Jung fragte, ob du vom Pferd gestiegen bist.

Frankl fragte, was du aus dem gemacht hast, was du überlebt hast.

Die Antwort auf alle drei Fragen ist dieselbe Handlung.

Kein Beitrag. Kein Thread. Nicht das Einnehmen einer Position vor einem Publikum, das ohnehin schon zustimmt.

Etwas, das in der Welt existiert, nachdem du es geschaffen hast. Das jemandem dient, der es braucht. Das bringt die Situation voran, anstatt sie wieder in die Ungerechtigkeit des Augenblicks zurückzuversetzen, der bereits dokumentiert und bekannt ist.

Du hattest recht.

Die Faktenlage ist eindeutig.

Die Leute, die an dir gezweifelt haben, lagen falsch, und die Beweise stehen nun jedem zur Verfügung, der bereit ist, sie zu prüfen.

Das ist das Fundament.

Nicht das Gebäude.

Das Gebäude wartet noch immer.

Und es wird warten, solange es bequemer ist, in der Wunde zu verharren, als mit der Arbeit zu beginnen.

Das Experiment läuft, wie immer.

Die einzige Frage, die es jetzt zu beantworten lohnt, ist nicht, wogegen du dich gewehrt hast.

Es ist das, was du aufbaust.

Wenn dich dieser Text herausgefordert hat, dann war das beabsichtigt. Teile ihn mit jemandem aus der Gemeinschaft der Widerstandskämpfer, der bereit ist, ihn zu hören. Die Menschen, die mit dem Letzten Recht hatten, sind die wichtigsten Menschen, die es gibt, um das aufzubauen, was als Nächstes kommt. Wenn sie das Bauen dem hohen Ross vorziehen.

Für alle, die zu faul für lange Texte sind hier meine ironisch überspitzte Zusammenfassung:

Manche Menschen aus dem Widerstand suhlen sich in ihrem Selbstmitleid und dem erfahrenen Unrecht und lecken sich selbstgerecht die Wunden, statt konstruktiv die Zukunft zu verändern. Nur die wenigsten nutzen die gemachten Erfahrungen, um diese nutzbringend für die Aufarbeitung und Verhinderung einer Wiederholung einzusetzen, z. Bsp. dass letztendlich die Wahrheit Einzug in die Geschichtsbücher hält: Corona war eine Plandemie, eine riesige politische Lüge. Nicht die Täter dürfen die Geschichte für die Nachwelt schreiben.

Das ist etwas, was diejenigen, die Recht hatten, und sich darin sonnen Recht gehabt zu haben, und daher auf die anderen, die mitgemacht haben herabsehen, nicht hören wollen. Sie wollen die Mitläufer einfach nur verachten, statt endlich den Arsch hoch zu bekommen, und daran zu arbeiten, das so was nicht noch einmal passiert und die Täter zur Rechenschaft gezogen werden.

Durch diese selbstgerechte Passivität, spielen sie dem System in die Hände und werden so doch noch Opfer des Systems, obwohl sie dachten, sie wären clever genug gewesen, zu entkommen.

Die Aufarbeitung ist kein Sprint, sie ist ein Marathon, dafür haben aber die meisten Menschen des Widerstandes keine Energie oder Geduld und begeben sich zurück in die Bequemlichkeitsfalle der alten Welt, aber mit dem guten Gewissen, recht behalten zu haben und zumindest damals nicht mitgemacht zu haben.