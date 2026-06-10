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Kenny Carmody
36m

Wow vielen Dank für diese Übersetzung und das es mit ihnen so sehr resoniert.

Das macht mich sehr hoffnungsvoll 🙏

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