Für die Diagnose von ME/CFS gibt es keine eindeutigen Kriterien. Das Problem ist komplex.

Vielleicht gibt es jetzt eine Möglichkeit Me/CFS und LC-19 in vitro, also im Labor, nachzuweisen und zu unterscheiden.

Ein häufiges Symptom von ME/CFS ist verminderte Leistungsfähigkeit der Skelettmuskulatur und extreme Müdigkeit.

Da man vermutet, dass ich im Blut betroffener Patienten befinden könnten, die ursächlich für die Probleme sind, kamen die spanischen Forscher auf die Idee Serum betroffener Patienten auf Muskelzellkultur zu geben und zu schauen, ob etwas passiert und was passiert.

Die Forscher stellten

“3D-in vitro-Skelettmuskelgewebe aus gesunden, immortalisierten menschlichen myogenen Vorläuferzellen her, um deren Kontraktionsleistung bei kurzer Exposition gegenüber Patienten- und Kontrollseren zu bewerten.”

Das Serum (Blutserum) ist die gelbliche zellfreie Blutflüssigkeit, die nach Entfernung der Blutzellen (Blutkörperchen und Thrombozyten) und der Gerinnungsfaktoren zurückbleibt. Das Blutserum entspricht somit dem Blutplasma abzüglich der Gerinnungsfaktoren.

Das heißt, das, was in diesem Experiment gemessen wurde hat nichts mit Immunzellen zu tun. Der gemessene Effekt wird rein durch chemische Botenstoffe (Hormone, Interleukine, Zytokine), Chemikalien (Nähr- und Abfallstoffe, Medikamentenrückstände) oder Eiweiße (Antikörper) und Fette (Reste des Lipidnanopartikels?) im Plasma erzeugt.

Die Forscher nutzten für die Messung ein von ihnen selbst entwickeltes Lab-on-a-Chip System.

Biotechnologisch hergestellter Skelettmuskel reagiert auf elektrische Impulsstimulation. A) Schematische Darstellung der Einkapselung von C2C12-Zellen in Fibrin und Matrigel unter Verwendung von PDMS-Gussformen. B) Foto der PDMS-Gussform C–F) Repräsentative Hellfeldbilder einer Skelettmuskelgewebeverdichtung aus der Draufsicht zu verschiedenen Zeitpunkten. Maßstabsbalken: 1 mm. G–J) Repräsentative konfokale Bilder, die lange, ausgerichtete Myotuben im bioengineerten Skelettmuskelgewebe am Tag 7 zeigen. G) F-Aktin ist rot gefärbt, H) sarkomerisches α-Actinin (SAA) ist grün gefärbt und zeigt gestreifte Myotuben, und I) die Kerne wurden mit DAPI blau gegengefärbt. Maßstabsbalken: 50 µm. K) Repräsentative Säulenverschiebungs-Messlinien, die während der elektrischen Impulsstimulation (EPS) bei verschiedenen Frequenzen (d. h. 1, 2, 5, 10, 25 und 50 Hz) eines Skelettmuskelgewebes erhalten wurden.

Entwurf und Herstellung des mikrofluidischen Multi-OOC-Geräts. A–C) Schematische Zeichnungen, die die Abmessungen und den Aufbau des Multi-OOC-Geräts zeigen. D) Foto des zusammengebauten Multi-OOC-Geräts. Beachten Sie, dass zur Visualisierung der Kanäle und Kammern ein blauer Farbstoff verwendet wurde. Numerische Untersuchung der Strömungsgeschwindigkeit, durchgeführt mit der Software COMSOL Multiphysics unter Verwendung einer Durchflussrate von 50 µL min−1 am Einlass. Die Simulationsbilder zeigen die Strömungsgeschwindigkeit E) im gesamten Mikrofluidik-Chip (Ebene an den Mikrofluidik-Kanälen) und F) im Muskel sowie in den G) Pankreas-Kammern (parallele Ebene 0,1 mm über dem Gewebe und orthogonale Ebene). Graue Pfeile zeigen die Richtung des Mediums in beiden Kammern an.

“Zu diesem Zweck haben wir, wie zuvor beschrieben, 3D-in vitro-Skelettmuskelgewebe aus gesunden, immortalisierten menschlichen myogenen Vorläuferzellen hergestellt, um deren Kontraktionsleistung als Reaktion auf Patienten- und Kontrollseren bei kurzer Exposition zu bewerten (Abbildung 1(A)). Alle Gewebe waren gut differenziert und wiesen lange, mehrkernige Myotuben auf, die vor der Behandlung senkrecht zu den beiden Säulen ausgerichtet waren. Das Kontraktionsregime umfasste progressiv ansteigende Stimulationsfrequenzen, um sowohl zuckende als auch tetanische Kontraktionen zu induzieren (Abbildung 1(B)). Die Spannung wurde konstant bei 10 VPP (Spitze-Spitze-Spannung) gehalten, mit einer 10-sekündigen Entspannungsphase nach jeder 10-sekündigen Stimulationsperiode.” Nach 48-stündiger Behandlung wiesen die Gewebe, die dem Patientenserum ausgesetzt waren und fortan als erkrankte Gewebe bezeichnet werden, einen signifikanten Rückgang der maximalen Kontraktionskraft auf (Abbildung 1(C)). Obwohl statistisch nicht signifikant, hatten die CFS-Gewebe im Vergleich zu den LC-19-erkrankten Geweben eine viel geringere Kontraktionskraft. Die Zeit bis zum Erreichen des Spitzenwerts (TIP) ist die Fähigkeit eines Gewebes, während der Stimulation seine Spitzenleistung aufrechtzuerhalten. Die TIP für die erkrankten Behandlungsgruppen ist im Vergleich zu den gesunden Kontrollen deutlich kürzer (Abbildung 1(D)). Die Kraft und Geschwindigkeit der Kontraktionen helfen bei der Interpretation der Fähigkeit eines Muskels, Arbeit zu verrichten (Abbildungen 1(E) und (F)). Diese Parameter waren bei allen erkrankten Geweben deutlich vermindert, wenn auch stärker bei den CFS-Proben. Folglich zeigten diese Gewebe bei einer höheren Frequenz von 50 Hz eine deutlich beeinträchtigte Kontraktionskraft, was sich in einer viel kürzeren Zeit bis zum Abfall auf 50 % Entspannung zeigte (Abbildung 1(L)). Ein funktionsfähiger Muskel ist in der Lage, eine Erhöhung seiner Kontraktionskraft proportional zum Reiz bis zu einer bestimmten Grenze aufrechtzuerhalten, jenseits derer die Erschöpfung der Energiereserven oder Veränderungen der strukturellen Integrität zu Beeinträchtigungen führen [24]. Bei erkrankten LC-19-Geweben wurde diese Grenze bei einer niedrigeren Stimulationsfrequenz erreicht als bei den Kontroll- und CFS-Proben. Bei 25 Hz schien die Mehrheit der LC-19-Gewebe eine Spitzenleistung zu zeigen, nach der sie ihre maximale Kraft gegen den Reiz nicht mehr aufrechterhalten konnten (Abbildung 1(k)). Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Patientenserum nicht nur die allgemeine Leistungsfähigkeit des Muskels beeinträchtigte, sondern dass das Gewebe nach Erreichen der Spitzenleistung (Abbildung 1(E), (F) und (M)) eine Schwäche zeigte und nicht mehr in der Lage war, die gleiche Leistung erneut zu erbringen, insbesondere bei LC-19-erkrankten Geweben. Das Modell repliziert daher bei kurzer Exposition die Muskelschwäche und die beeinträchtigte Kontraktionsleistung, die bei Patienten häufig auftreten. Es deutet auch auf die Anwendbarkeit der Push-Crash-Zyklus-Theorie auf erkrankte Gewebe hin.

Das Problem, das ich hier sehe, LongCovid ist nicht definiert. Waren diese Probanden geimpft, nur infiziert oder geimpft und dann infiziert? Das könnte einen Unterschied machen.

Um herauszufinden, wo das Problem der Muskelzellen lag machten die Forscher Transkriptomanalysen indem man die gesamte RNA sequenzierte.

Die Forscher führten zudem

“Genontologie-Anreicherungsanalysen (GO) zwischen beiden Patientengruppen und Kontrollgruppen durch, um dysregulierte Signalwege zu identifizieren, sowie Gen-Set-Anreicherungsanalysen (GSEA) zwischen ME/CFS und LC-19, um zugrunde liegende unterschiedliche biologische Tendenzen zu identifizieren. […] Die Ergebnisse der GO-Anreicherungsanalysen (Abbildung 6)

zeigten wichtige Veränderungen in der Muskelstruktur und der kontraktilen Funktion sowie im Zellstoffwechsel, insbesondere in der Proteinsynthese und -translation bei ME/CFS, während die LC-19-Proben eine Hochregulation der mitochondrialen Struktur und Funktion sowie der Proteintranslation aufwiesen. Die Bubble-Plots der GO-Anreicherungsanalyse liefern ein umfassendes Profil der differentiellen Genexpression und der Regulationsmuster (Abbildung 3).

Fazit:

Wir beobachteten einen signifikanten Anstieg der Proteintranslationsprozesse sowohl im Zytoplasma als auch in den Mitochondrien in den ME/CFS- und LC-19-Kohorten im Vergleich zur Kontrollgruppe. Alternativ wiesen LC-19-Proben eine Hochregulation der Komponenten der inneren Mitochondrienmembran, des ETC, des TCA und des mitochondrialen Fettsäurestoffwechsels auf. Diese Muster deuteten auf grundlegend unterschiedliche Anti-Stress-Mechanismen zwischen den beiden ähnlichen Erkrankungen ME/CFS und LC-19 hin.

LongCovid ist also kein Me/CFS, da ist etwas grundlegend anders. Hier wäre es nun wichtig zu wissen, ob die “LongCovid” Fälle auch geimpft waren. Ansonsten kann man nicht mehr sagen als dass ME/CFS und LongCovid zwei unterschiedliche Krankheitsbilder mit sehr ähnlicher Symptomatik sind.

Bei Geimpften würden mir direkt mehrere mögliche Ursachen einfallen: N1-Methylpseudouridin, die Lipide der Lipidnanopartikel (da müsste man noch unterscheiden zwischen ALC-0315 und SM102), das Spike Protein, Autoantikörper.

[…] In der erkrankten Kohorte war insgesamt ein Anstieg der mitochondrialen OCR und EACR zu verzeichnen, was auf einen erhöhten Energiebedarf mit hohem Protonenleck hindeutet. Nach 48 Stunden Exposition scheinen sich das ME/CFS- und das LC-19-Gewebe an der Schnittstelle zwischen mitochondrialer Schädigung und unausgewogenem Proteinumsatz zu befinden. Darüber hinaus war auch ein Anstieg des nicht-mitochondrialen Sauerstoffverbrauchs zu verzeichnen, was bedeutet, dass ein erheblicher Teil des gesamten verbrauchten Sauerstoffs wahrscheinlich für proinflammatorische oder kompensatorische Prozesse verwendet wurde, die eine hohe Energiebelastung verursachten.

Irgendetwas im Serum der Patienten führt zu Entzündungsreaktionen, welche die Mitochondrien schädigen.

ME/CFS und LC-19 weisen mehrere Überschneidungen auf, wie mehrere Studien berichten und auch unsere RNA-Sequenzierungsanalysen bestätigen. Im mitochondrialen Paradigma scheinen jedoch unterschiedliche Trends zwischen den beiden zu bestehen. Unsere Gen-Set-Anreicherungsanalyse deutete darauf hin, dass alle kompensatorischen Signalwege zwischen ME/CFS und LC-19 im letzteren im Vergleich zum ersteren hochreguliert waren, mit Ausnahme der zellulären Reaktion auf Hunger.

ME/CFS und LC-19 verhalten sich biochemisch also regelrecht komplementär. Entsprechend werden Behandlungen, die bei ME/CFS funktionieren mögen, bei LC-19 möglicherweise keinen Effekt haben.

Bei ME/CFS schienen die Signalwege im Zusammenhang mit der ECM-Umgestaltung im Vergleich zu LC-19 hochreguliert zu sein. Nach 48 Stunden Exposition scheinen die Seren von ME/CFS und LC-19 die Mitochondrien zu einem erhöhten Sauerstoffverbrauch und Stoffwechsel anzuregen, doch das produzierte ATP reicht nicht aus, um die Kontraktionsleistung aufrechtzuerhalten. Wir nehmen an, dass diese adaptive metabolische Umprogrammierung kein vollständiger Stoffwechselwechsel ist, sondern vorübergehender Natur ist und der Zelle etwas Pufferzeit verschafft, bevor sie der Atrophie weicht. Eine fortgesetzte LC-19-Serumexposition über 48 Stunden hinaus führte zu einer fortschreitenden Myotubusatrophie, die sich in einer Verringerung des Myotubusdurchmessers äußerte. Die Kontraktionskraft des Gewebes war beeinträchtigt und konnte nicht aufrechterhalten werden. Ein Großteil der Gewebe brach, bevor sie elektrisch stimuliert wurden, um ihre Kontraktionsprofile zu überwachen. Darüber hinaus nahmen die Mitochondrien nicht nur die charakteristische globuläre Geometrie an, die während der Fragmentierung beobachtet wurde, sondern auch eine toroidale Konformation, was auf eine veränderte Fusionsdynamik, eine Dissipation des mitochondrialen Membranpotentials und eine Ablösung des Zytoskeletts hindeutet. Die toroidale oder donutförmige Formation geht der Fragmentierung voraus, die wir ebenfalls mit der Zeit zunehmend beobachteten [47].

Das klingt so, als wenn LC-19 für die Muskeln langfristig fatal ist, wenn man das nicht stoppt. Solange aber die Ursache unbekannt ist und nicht differenziert wird zwischen Geimpft und Ungeimpft, kann man mit diesen Ergebnissen wenig anfangen, außer, dass gezeigt wurde, das LC-19 nicht ME/CFS ist und es sich um zwei biochemisch sehr unterschiedliche Krankheiten handelt.

Abbildung 7. Grafische Darstellung der wichtigsten Ergebnisse: (A) Ausgangsstruktur einer Muskelfaser (B) Wesentliche Veränderungen nach 48-stündiger Exposition gegenüber ME/CFS- und LC-19-Seren. (C) Fortschreitende Atrophie bei längerer Exposition gegenüber Patientenseren.

Wer also Patienten gegen Mitochondriopathie behandelt, muss wahrscheinlich zwischen ME/CFS und LC-19 unterscheiden, auch in den zur Behandlung eingesetzten Mitteln.