2022 erschien eine wissenschaftliche Analyse der Gesetzeskonstrukte, welchen die modRNA-Produkte möglicherweise unterliegen.

Banoun H. mRNA: Vaccine or Gene Therapy? The Safety Regulatory Issues. Int J Mol Sci. 2023 Jun 22;24(13):10514. doi: 10.3390/ijms241310514. PMID: 37445690; PMCID: PMC10342157. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10342157/

Möglicherweise sage ich daher, weil Helene Wissenschaftlerin ist. Man könnte sagen Helene ist die Anführerin des französischen Widerstandes.

Die französischen Wissenschaftler haben das “Conseil Scientifique Indépendant” in welchem sie neue wissenschaftliche Entwicklungen auf französisch diskutieren.

Ich kann nicht beurteilen wie juristisch korrekt Helenes Recherchen sind.

Damals, als das Paper erschien, war ich noch nicht auf Substack. Daher hole ich die Analyse nun nach.

Ich übersetze die Highlights und kommentiere. Das soll einen ersten Überblick geben, ersetzt aber dem Juristen nicht das lesen des Originals in Gänze. Ich lasse die Nummern der Quellen im Text, die Quellen muss man jedoch im öffentlich zugänglichen Paper nachschauen.

Es geht nicht darum zu streiten, dass die Einstufung als Impfung aus biologischer Sicht falsch ist. Es geht erst mal darum zu akzeptieren was ist und das Problem innerhalb des existierenden Regelwerks zu beheben, denn man wird es (schon aus politischen Gründen) nicht schaffen, die Regeln rückwirkend zu ändern.

Die Wirkungsweise von mRNA-Anti-COVID-19 definiert sie als GTP und ihr Schicksal als Impfstoffe

Obwohl noch nicht vollständig definiert, sollte die Wirkungsweise von mRNA-Impfstoffen sie als Gentherapieprodukte (GTP) klassifizieren [2]; es handelt sich um Nukleinsäuren, die die Zellen des Geimpften dazu bringen sollen, ein Antigen zu produzieren, wodurch die Produktion von Antikörpern induziert wird. Diese Wirkungsweise entspricht genau der Definition eines GTP durch die Aufsichtsbehörden. Laut dem Bericht des CHMP (Ausschuss für Humanarzneimittel) der EMA [11]: „Der Wirkstoff besteht aus mRNA, die in das Spike-Protein-Antigen von SARS-CoV-2 translatiert wird; das LNP schützt die RNA und ermöglicht die Transfektion von Wirtszellen nach intramuskulärer Verabreichung; das S-Protein induziert eine adaptive Immunantwort”. Laut FDA [12] ist die Gentherapie eine medizinische Intervention, die auf der Veränderung des genetischen Materials lebender Zellen basiert. Zellen können in vivo durch eine direkt dem Patienten verabreichte Gentherapie verändert werden.

Und hier haben wir den Haken. Im Glaubenskonstrukt der modRNA Religion verändert modRNA die Zelle eben nicht, weil sie ein, frei nach Frau Buyx “so elegantes Verfahren sind und schwups wieder weg sind.” Einen modRNA Gläubigen davon zu überzeugen, dass diese Technologie nicht so wie versprochen wirkt, dürfte schwierig werden. Die meisten Richter sind modRNA gläubig und mehrfach geboostert.

Biologisch also unbestritten, juristisch dürfte dieser Punkt schwer zu vermitteln sein.

Die Frage ist, wie “verändert werden” temporal anzusehen ist. Würde auch eine kurzzeitige Veränderung reichen, selbst bei einem “eleganten Produkt” das ganz schnell wieder abgebaut wäre?

Laut EMA 2009 [13] enthält eine GTP: (a) einen Wirkstoff, der eine rekombinante Nukleinsäure enthält oder aus dieser besteht, die bei Menschen verwendet oder diesen verabreicht wird, um eine genetische Sequenz zu regulieren, zu reparieren, zu ersetzen, hinzuzufügen oder zu löschen; und (b) steht in ihrer therapeutischen, prophylaktischen oder diagnostischen Wirkung in direktem Zusammenhang mit der darin enthaltenen rekombinanten Nukleinsäuresequenz oder dem Produkt der genetischen Expression dieser Sequenz. Aber mRNA entspricht auch der Definition eines Impfstoffs; es besteht jedoch bis zu einem gewissen Grad eine Unvereinbarkeit. Die WHO-Leitlinien von 2005 [14] gewähren nukleinsäurebasierten Impfstoffen den Status von Impfstoffen („Antigene, die in vivo im geimpften Wirt nach Verabreichung eines lebenden Vektors oder einer Nukleinsäure oder Antigene, die durch chemische Synthese in vitro hergestellt werden“).

Und das ist der Punkt, auf den sich die Hersteller und das PEI fixieren.

“Wichtig ist auch der Hinweis, dass eine mRNA zur Behandlung oder Vorbeugung von Infektionskrankheiten per Gesetz kein Gentherapieprodukt ist, auch wenn alle anderen Anforderungen erfüllt sind (rekombinant, biologisch). Folglich ist ein mRNA-Molekül, das zur prophylaktischen Impfung, z. B. gegen Influenza, verwendet wird, kein Gentherapieprodukt, während dies beispielsweise bei der Behandlung von Krebs der Fall ist. “

Auch wenn es biologisch eine Gentherapie ist, wenn die WHO sagt, dass es eine Impfung ist, ist es eine Impfung. Die WHO hat immer Recht, genau wie das PEI. So sehen das zumindest die Gerichte.

Gemäß der Definition der ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament, Saint-Denis, Frankreich) [15] ist ein Impfstoff ein Präventivmedikament, das aus einem oder mehreren Wirkstoffen biologischen Ursprungs, sogenannten Antigenen, besteht und zum Schutz vor einer Krankheit verabreicht wird. Gemäß der CDC [16] ist ein Impfstoff ein Präparat, das zur Stimulierung der Immunantwort des Körpers gegen Krankheiten verwendet wird.

Und die Immunantwort wird definitiv stimuliert. Komplett unkontrolliert und keiner versteht, was immunologisch passiert, aber das hat die letzten 4 Jahre noch keinen Richter wirklich gestört.

Gemäß den europäischen Vorschriften sind Impfstoffe Produkte, die eine aktive Immunität hervorrufen können [17] und Antigene enthalten, die eine aktive Immunität gegen einen Infektionserreger induzieren können [4]. Nach Angaben der EMA [11] ist der Wirkstoff des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer mRNA: Es handelt sich nicht um ein Antigen. Daher sollten mRNAs gemäß den europäischen und französischen Arzneibüchern nicht als Impfstoffe betrachtet werden, da sie keine Antigene enthalten. Darüber hinaus können mRNA-Impfstoffe aufgrund ihrer Wirkungsweise als Pro-Impfstoffe betrachtet werden; dies ist ein Neologismus, der sich an dem Begriff „Prodrug” orientiert, der ein Medikament bezeichnet, das nach der Verabreichung vom Organismus in ein pharmakologisch wirksames Medikament umgewandelt wird. Tatsächlich muss mRNA gemäß ihrem Wirkprinzip von den Zellen der geimpften Person in Proteine übersetzt werden (die injizierte Substanz ist nicht die Substanz, die eine aktive Immunisierung bewirkt). Laut FDA [18] entsprechen mRNA-Impfstoffe dem Typ IA der Prodrugs, also Substanzen, die von Zellen in aktive Arzneimittel umgewandelt werden. Diese Prodrug-Eigenschaft könnte zusätzliche Kontrollen gegenüber den für Impfstoffe geltenden Kontrollen nach sich ziehen. Allerdings nehmen weder die FDA noch die EMA Bezug auf diese Qualifikationen für mRNA-Impfstoffe gegen COVID-19.

Und wenn weder FDA noch EMA auf diese Qualifikationen Bezug nehmen, dürfte es für den normalen Juristen vor Gericht schwer werden, das vor Gericht gegen die FDA und EMA durchzusetzen. Die übliche Begründung ist, dass die FDA und EMA die besten und meisten Experten auf dem Gebiet hat, eine einzelne Kanzlei kann nicht besser sein. Daher haben FDA und EMA immer recht und wissen es am besten, schon wegen ihrer jahrzehntelangen Erfahrungen auf dem Gebiet.

2.2. mRNAs als Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten wurden von den GTP-Vorschriften der USA und der EU ausgenommen

Bereits 1998 stellte die FDA fest, dass rekombinante DNA-Materialien, die zur Übertragung von genetischem Material als vorbeugende Impfstoffe verwendet werden, nicht unter die Leitlinien für Gentherapie fallen [12].

Das juristische Problem liegt also schon ein paar Jahrzehnte zurück und hat sich verfestigt.

Im Jahr 2007 unterschied die FDA zwischen DNA-Plasmid-Impfstoffen danach, ob sie zur Prophylaxe einer Infektionskrankheit bestimmt waren oder nicht. DNA-Plasmide ohne Indikation bei Infektionskrankheiten unterlagen der Regulierung für Gentherapieprodukte, während DNA-Plasmid-Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten einer separaten Regulierung unterlagen, die sich an den Vorschriften für GTP orientierte [19].

Darauf beziehen sich auch PEI und BioNTech in ihrer gemeinsamen Publikation:

“Wie oben dargelegt, gehören Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten nicht zu den Gentherapie-Arzneimitteln. In dem CAT-Reflexionspapier wird jedoch dargelegt, dass ein gentherapeutischer Impfstoff dennoch als Gentherapie eingestuft werden kann, wenn er zur Behandlung oder Vorbeugung von durch die Infektion ausgelösten Krankheiten (z. B. bösartigen Erkrankungen) indiziert ist.“

Im Jahr 2013 bestätigte die FDA, dass die Regulierung für Gentherapieprodukte nicht für Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten gilt [20].

Die EMA und die TGA haben sich bei der Zulassung an die FDA rangehängt und nur übernommen, was die FDA gemacht hat.

In einem Dokument aus dem Jahr 1996 [21] über DNA-Plasmide zur Vorbeugung von Infektionskrankheiten wird (wie in allen FDA-Leitlinien) festgelegt, dass keine weiteren Anforderungen festgelegt wurden: Es handelte sich um unverbindliche Empfehlungen. Aus diesem Grund stützt sich diese Studie in erster Linie auf Dokumente der EMA. Obwohl die EMA-Leitlinien nicht rechtsverbindlich sind, müssen Antragsteller Abweichungen begründen. Laut EMA dürfen seit 2009 „Gentherapeutika keine Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten enthalten” [13]. Diese Ausnahme wurde 2015 bestätigt [22]. Eine Übersicht über die Geschichte der Regulierung von Nukleinsäuren zur Vorbeugung von Infektionskrankheiten findet sich in Tabelle 1.

Sein Ausschluss wirft ein logisches Problem auf, da nicht alle RNA-basierten Produkte denselben regulatorischen Status haben, wie Guerriaud und Kohli aufgezeigt haben [4]. 2.3. Es ist notwendig, die Widersprüche der Gesetzgebung hervorzuheben Gemäß der Gesetzgebung der Europäischen Union (EU) können RNA-basierte Arzneimittel derzeit in verschiedene regulatorische Status eingeteilt werden, abhängig von ihrem Ziel (Infektionskrankheit oder nicht) bei Impfstoffen und von der Art ihrer Gewinnung (chemisch oder biologisch) bei anderen Arzneimitteln [4].

Das deckt sich erneut mit dem PEI Paper mit BioNTech:

“Die Einzelheiten der mRNA-Herstellung, wie die Verwendung von chemisch synthetisierten Vorlagen im Gegensatz zu aus Bakterien isolierten Plasmid Vorlagen, könnten für die Entscheidung, ob eine mRNA ein biologisches Arzneimittel ist oder nicht, von Bedeutung sein.”

Diese Einstufung bestimmt die Kontrollen und Studien, die durchgeführt werden müssen, um eine Marktzulassung zu erhalten. So werden mRNA-Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten nicht als Gentherapieprodukte eingestuft [17] (S. 162) und [22], während mRNA-Impfstoffe zur Behandlung von Krebserkrankungen GTMPs (Gentherapeutika, die zu den ATMPs, den fortschrittlichen therapeutischen Arzneimitteln, gehören) sind. Tatsächlich sind mRNAs laut CAT (Committee for Advanced Therapies) GTMPs und müssen daher vollständigen pharmakokinetischen Studien unterzogen werden [24]. Es ist daher überraschend, dass Moderna und BioNTech davon ausgingen, dass ihre Produkte als Gentherapien reguliert werden würden. Moderna, Inc. räumte in seiner Meldung an die Securities and Exchange Commission (SEC) für das zweite Quartal 2020 ein, dass „mRNA derzeit von der FDA als Gentherapieprodukt betrachtet wird” [26]. Darüber hinaus erklärte Ugur Sahin, Gründer von BioNTech, in einem Artikel aus dem Jahr 2014: „Man würde erwarten, dass ein mRNA-Medikament als Biologikum, Gentherapie oder somatische Zelltherapie klassifiziert wird” [27]. Somit war der Status der COVID-19-mRNA-Impfstoffe selbst den Herstellern nicht klar. Die EMA-Verordnung muss sich auf die WHO-Leitlinie zur nichtklinischen Bewertung von Impfstoffen beziehen. Laut EMA „umfasst die WHO-Leitlinie im Gegensatz zur EU-Leitlinie auch Impfstoffe, die einen lebenden Vektor oder Nukleinsäure enthalten. Dies wird als angemessen angesehen, da viele der zu behandelnden nichtklinischen Aspekte sowohl für traditionelle Impfstoffe als auch für Impfstoffe mit einem lebenden Vektor oder freier DNA gelten.“ Dies steht im Widerspruch zum Ausschluss von Nukleinsäure-Impfstoffen aus der GTP-Verordnung, da die EMA im selben Dokument aus dem Jahr 2016 festlegt, dass die spezifischen Aspekte von Nukleinsäure-Impfstoffen im Lichte der GTP-Vorschriften untersucht werden müssen [28]. Im Jahr 2020 stellte die WHO fest, dass die Vorschriften für mRNA-Impfstoffe unklar sind. Um dieses regulatorische Problem zu lösen, veröffentlichte die WHO am 20. Dezember 2020 einen Entwurf für einen Leitfaden zur Bewertung der Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit von mRNA-Impfstoffen, der die Herstellung und Kontrolle von Impfstoffen sowie deren nichtklinische Bewertung umfasst. Die WHO räumte ein, dass keine detaillierten Informationen zur Herstellung von COVID-19-mRNA-Impfstoffen verfügbar waren. Darüber hinaus waren die Sicherheits- und Wirksamkeitskontrollen für genbasierte Biologika nicht standardisiert, und einige Details blieben urheberrechtlich geschützt und wurden nicht öffentlich bekannt gegeben. Angesichts dieser Unsicherheiten hielt es die WHO für unmöglich, spezifische internationale Leitlinien oder Empfehlungen zu entwickeln, und war der Ansicht, dass eine gewisse regulatorische Flexibilität erforderlich sei [25]. 2.4. Warum sind mRNA-Impfstoffe von der Regulierung von Genprodukten ausgenommen? Laut Guerriaud und Kohli [4] „ist es schwierig, mit Sicherheit zu beantworten, warum Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten ausgenommen wurden. Die Definition [von Impfstoffen] hat sich seit 1975 nicht geändert, einer Zeit, in der es noch keinen „Impfstoff” gegen Krebs gab” [17]; es handelt sich um Wirkstoffe, die eine aktive Immunität gegen eine Infektionskrankheit hervorrufen können. Zu dieser Zeit gab es nur Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten, und die aktuelle Definition eines Impfstoffs beschränkt sich auf ein immunologisches Arzneimittel gegen eine Infektionskrankheit. Daher kann ein Krebsmedikament keinesfalls als „Impfstoff“ bezeichnet werden. Es sei darauf hingewiesen, dass therapeutische AIDS-Impfstoffe, die auf Lentiviren basieren und als Gentherapien wirken, weil sie sich in das Genom integrieren, ebenfalls von den Gentherapien ausgeschlossen wurden [29]. Es ist anzunehmen, dass der Antragsteller argumentiert hat, dass das Produkt sowohl eine therapeutische als auch eine prophylaktische Wirkungsweise hat, aber das Dokument ist auf der Website der EMA nicht verfügbar. Aus Sicht der öffentlichen Gesundheit und in dem Wissen, dass Anti-COVID-19-mRNAs, die als Impfstoffe gelten, nicht alle für GTPs erforderlichen strengen Kontrollen durchlaufen haben (siehe unten), könnte man einwenden, dass ein Produkt, das für die Mehrheit der gesunden Weltbevölkerung bestimmt ist, strengeren Vorschriften unterliegen sollte als ein GTP, das für wenige seltene Menschen bestimmt ist, die an einer seltenen Krankheit oder Krebs leiden (in diesem Fall betrifft dies Millionen von Menschen). Darüber hinaus besteht laut EMA [28] „da Impfstoffe in den meisten Fällen einer großen Anzahl gesunder Personen verabreicht werden, die Notwendigkeit einer soliden nichtklinischen Sicherheitsbewertung“. Diese Ausnahme könnte eine regulatorische Erklärung haben; diese Entscheidung wurde zum einen getroffen, weil Impfstoffe einen ganz anderen Wirkmechanismus haben als andere Arzneimittel, und zum anderen, um sicherzustellen, dass alle Impfstoffe vom selben Ausschuss (dem Ausschuss für Humanarzneimittel – CHMP), den speziellen Impfstoffexperten der EMA (der Wissenschaftlichen Beratergruppe für Impfstoffe (SAG-V) [30]) und der Arbeitsgruppe „Impfstoffe“ [31] geprüft werden. 2.5. Erforderliche Kontrollen für mRNAs, die als Impfstoffe betrachtet werden Impfstoffe gehören laut EMA im Allgemeinen zu den Humanarzneimitteln und müssen daher den für diese Produkte geltenden Kontrollen unterzogen werden; die Regulierung eines Arzneimittels betrifft die guten Herstellungspraktiken (GMP).

Hier kommt in Deutschland die Spahn Gesetzgebung ins Spiel, welche GMP für COVID-Produkte aushebelt. Ob das auch in anderen Ländern so gehandhabt wurde, kann ich leider nicht sagen. Da BioNTech vor allem Deutschland und die Türkei beliefert hat, gilt für BioNTech wohl hauptsächlich die Deutsche Gesetzgebung bezüglich GMP. Bei Pfizer sieht das anders aus.

Diese GMP sind im EMA-Dokument von 2001, aktualisiert im Jahr 2012, detailliert beschrieben, das für alle Humanarzneimittel einschließlich Impfstoffe gilt [17] (S. 117). Diese GMP betreffen unter anderem und für präklinische Studien die Bewertung von Umweltrisiken, die Charakterisierung des Produkts und der Rohstoffe (Reinheit und Qualität), deren Kontrolle und Stabilität, Herstellungsverfahren, pharmakologische Studien (z. B. quantitative Zusammensetzung, Beschreibung des Herstellungsverfahrens, nicht in einer Pharmakopöe aufgeführte Rohstoffe, Identifizierung und Analyse des Wirkstoffs, Wirkungsweise, In-vitro- oder In-vivo-Test der biologischen Aktivität – wenn eine Analyse im Endprodukt nicht möglich ist –, Toxizität, Karzinogenität, Reproduktions- und Embryo-/Fötotoxizität, Pharmakokinetik, Pharmakodynamik – Veränderung der Physiologie durch das Arzneimittel –, Wirksamkeit und Produktsicherheit). Bei einem neuen Hilfsstoff sollten die chemischen, pharmazeutischen und biologischen Informationen mit denen für den Wirkstoff identisch sein [17] (S. 135).

Damit sind diese Untersuchungen per Gesetz von Spahn für obsolet erklärt worden, so wie es aussieht. Laut dieser Gesetzgebung muss dafür eine Behörde zustimmen. Welche Behörde war das? Das BMG oder eine Unterbehörde wie das PEI?

Die WHO empfiehlt die gleiche Art von Kontrollen für Impfstoffe im Allgemeinen [14]. GMPs in Bezug auf Produktqualität, Reinheit, Stabilität, Herstellungsverfahren, Reproduktions- und Embryo-/Fötotoxizität sowie Karzinogenität werden im Folgenden erörtert. Obwohl diese GMP für alle Humanarzneimittel gelten, werden sie im Allgemeinen nicht auf Impfstoffe angewendet. Die Pharmakokinetik ist die Wirkung des Organismus auf ein Arzneimittel, d. h. der Verbleib des Arzneimittels vom Eintritt in den Organismus bis zum Austritt aus dem Organismus, die zeitliche Entwicklung seiner Absorption, seine Bioverfügbarkeit, seine Verteilung, sein Metabolismus und seine Ausscheidung [17]. „Pharmakokinetische Studien sind für Impfstoffe in der Regel nicht erforderlich. Solche Studien können jedoch erforderlich sein, wenn neue Verabreichungssysteme eingesetzt werden oder wenn der Impfstoff neuartige Adjuvanzien oder Hilfsstoffe enthält“ [23].

Die Lipide sind neue Hilfsstoffe, mussten aber, weil es Hilfsstoffe sind, nicht untersucht werden. In Australien, also wahrscheinlich mit Genehmigung der FDA lieft das so:

EN: “The toxicity of LNP formulation or the novel excipients alone was not specifically studied. […] The potential of the LNP or the vaccine formulation for complement activation or stimulation of cytokine release was not adequately assessed in nonclinical studies. […] Safety of the novel excipients was not assessed in a second species. No further data would be submitted as stated by the Sponsor. In response to the TGA enquiry regarding the toxicity assessment of the novel excipients in the LNP formulation, the Sponsor referred to the evaluation of the siRNA product OnpattroTM (patisiran) 1, 2 administered as a LNP formulation, which is approved in the US, Europe and Canada (not reviewed by TGA) for the treatment of hereditary transthyretin-mediated amyloidosis (hATTR amyloidosis) by IV infusion every 3 weeks. The LNP in OnpattroTM is composed of DLin-MC3-DMA, PEG2000-C-DMG, DSPC, and cholesterol. No nonclinical safety concerns regarding excipients, impurities, or degradation products were identified in the FDA and EMA evaluations. The primary toxicity observed in both rats and monkeys was an elevation in liver enzymes, with hepatocyte vacuolation. Therefore, the Sponsor argued that ALC-0315 and ALC-0159 would have similar toxicity profile to the lipids DLin-MC3-DMA and PEG2000-C DMG, respectively, as they were structurally and functionally similar (See Section 1.4). However, while the pegylated lipids (ALC-0159 and PEG2000-C DMG) are structurally similar, the structures of ALC-0315 and DLin-MC3-DMA are not similar. Nonetheless, given that both the novel excipients are amino or amino/PEG lipids and the potential lifetime exposure is expected to be low (see discussion below), the Sponsor’s justification for not conducting repeat dose toxicity studies with the novel excipients in a second animal species is acceptable.”

DE: “Die Toxizität der LNP-Formulierung oder der neuartigen Hilfsstoffe allein wurde nicht speziell untersucht. […] Das Potenzial der LNP- oder Impfstoffformulierung zur Komplementaktivierung oder Stimulierung der Zytokinfreisetzung wurde in nichtklinischen Studien nicht ausreichend bewertet. […] Die Sicherheit der neuen Hilfsstoffe wurde nicht an einer zweiten Spezies bewertet. Wie vom Sponsor angegeben, würden keine weiteren Daten vorgelegt werden. In Beantwortung der Anfrage der TGA bezüglich der Toxizitätsbewertung der neuen Hilfsstoffe in der LNP-Formulierung verwies der Sponsor auf die Bewertung des siRNA-Produkts OnpattroTM (Patisiran) 1, 2 verwiesen, das als LNP-Formulierung in den USA, Europa und Kanada (nicht von der TGA geprüft) für die Behandlung der hereditären Transthyretin-vermittelten Amyloidose (hATTR-Amyloidose) durch intravenöse Infusion alle drei Wochen zugelassen ist. Das LNP in OnpattroTM besteht aus DLin-MC3-DMA, PEG2000-C-DMG, DSPC und Cholesterin. In den Bewertungen der FDA und der EMA wurden keine nichtklinischen Sicherheitsbedenken hinsichtlich Hilfsstoffen, Verunreinigungen oder Abbauprodukten festgestellt. Die primäre Toxizität, die sowohl bei Ratten als auch bei Affen beobachtet wurde, war eine Erhöhung der Leberenzyme mit Vakuolisierung der Hepatozyten. Daher argumentierte der Sponsor, dass ALC-0315 und ALC-0159 ein ähnliches Toxizitätsprofil wie die Lipide DLin-MC3-DMA bzw. PEG2000-C DMG aufweisen würden, da sie strukturell und funktionell ähnlich sind (siehe Abschnitt 1.4). Während die pegylierten Lipide (ALC-0159 und PEG2000-C DMG) strukturell ähnlich sind, sind die Strukturen von ALC-0315 und DLin-MC3-DMA nicht ähnlich. Da es sich bei beiden neuen Hilfsstoffen jedoch um Amino- oder Amino/PEG-Lipide handelt und die potenzielle Lebenszeitbelastung voraussichtlich gering sein wird (siehe Diskussion unten), ist die Begründung des Sponsors, keine Toxizitätsstudien mit wiederholter Dosierung der neuen Hilfsstoffe an einer zweiten Tierart durchzuführen, akzeptabel.”

Dr. Panzner hat versucht herauszufinden, warum das in der EU auch so gelaufen ist. Die Antwort ist, geht dich nen **** an, nur höflicher formuliert.

“Sehr geehrter Herr Dr. Panzner,

Betreff: Leitlinien vom 19. März 2015 zur formalisierten Risikobewertung zur Feststellung der guten Herstellungspraxis für Hilfsstoffe in Humanarzneimitteln, ASK-278856 – Schreiben an den Antragsteller; Dokumente, die nicht im Besitz der Agentur sind

Vielen Dank für Ihren Antrag auf Zugang zu Dokumenten, der am 14. Mai 2025 eingegangen ist und für den das Verfahren am 28. Mai 2025 eingeleitet wurde. Darin beantragen Sie eine Kopie der folgenden Dokumente im Zusammenhang mit den oben genannten Leitlinien, insbesondere:

die vorherigen Leitlinien, die vor März 2015 galten. Insbesondere benötige ich die

Änderungen, die für die Fassung vom März 2015 mit den entsprechenden Kommentaren eingefügt wurden.

Ihr Antrag wurde gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission (die Verordnung) und Abschnitt 3 des Anhangs zur „Politik der Europäischen Arzneimittel-Agentur zum Zugang zu Dokumenten – POLICY/0043″? bearbeitet.

Die Agentur bedauert, Ihnen mitteilen zu müssen, dass die von Ihnen angeforderten Dokumente nicht im Besitz der Agentur sind. Wir sind daher nicht in der Lage, Ihnen Zugang zu diesen Dokumenten zu gewähren.

„Die Agentur bedauert, Ihnen mitteilen zu müssen, dass die von Ihnen angeforderten Dokumente nicht im Besitz der Agentur sind. Wir sind daher nicht in der Lage, Ihnen Zugang zu diesen Dokumenten zu gewähren.“

Bitte beachten Sie, dass die Anforderung einer formalisierten Risikobewertung durch die Richtlinie

2011/62/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Änderung der Richtlinie

2001/83/EG zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel hinsichtlich der

Verhinderung des Eindringens von gefälschten Arzneimitteln in die legale Lieferkette eingeführt wurde.

Infolgedessen wurden die formalisierten Leitlinien zur Risikobewertung erstmals im März 2015 von der Europäischen Kommission veröffentlicht. Vor März 2015 gab es keine Leitlinien zu diesem Thema. Daher sind weder eine frühere endgültige Leitlinie noch Änderungen an einer früheren endgültigen Fassung verfügbar.

Sie können sich auch direkt an die Europäische Kommission wenden unter:

https://commission.europa.eu/about/contact_en :”

Im Klartext, man hat die Lipide mit einem anderen zugelassenen Produkt verglichen, dessen Lipid eine komplett andere Struktur hat und bei dem vor dem Einsatz massiv mit antiinflammatorischen Medikamenten vorbehandelt werden muss. Das ging durch und zwar ohne die antiinflammatorische Medikation.

Vorbehandelt wird eine Stunde vor Verabreichung mit

intavenösem Dexamethasone (10 mg)

oral paracetamol/acetaminophen (500 mg)

intravenösem H2 Blocker (wie Ranitidine 50 mg oder Famotidine 20 mg)

intravenösem H1 Blocker (wie Diphenhydramine 50 mg). Als Alternative zum H1 Blocker: Hydroxyzine oder Fexofenadine 25 mg (oral) oder Cetirizine 10 mg (oral).

(https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/onpattro-epar-public-assessment-report_.pdf)

Laut einem Dokument aus dem Jahr 2016 [28] sollten die Vorschriften für die EMA denen der WHO entsprechen. Die WHO-Leitlinien [14] legen fest, dass eine pharmakodynamische Studie auch auf die Pharmakologie eines Adjuvans ausgedehnt werden kann und dass bei neuen Formulierungen Verteilungsstudien in Betracht gezogen werden müssen. Wenn ein neuer Zusatzstoff verwendet werden soll, für den keine toxikologischen Daten vorliegen, sollten zunächst Toxizitätsstudien für den Zusatzstoff allein durchgeführt und die Ergebnisse gemäß den Leitlinien für neue chemische Substanzen dokumentiert werden. Die EMA verlangt auch zusätzliche Studien für Impfstoffe, die eine neue Formulierung verwenden. In einem Dokument aus dem Jahr 2006, das für „DNA-Impfstoffe, die fremde Antigene exprimieren” gilt, heißt es: „Pharmakokinetische Studien sind für Impfstoffe in der Regel nicht erforderlich. Solche Studien können jedoch erforderlich sein, wenn neue Verabreichungssysteme verwendet werden oder wenn der Impfstoff neuartige Adjuvanzien oder Hilfsstoffe enthält” [23].

Wie war das mit Mercks Gardasil und dem amorphen Aluminium?

“Das firmeneigene, hochreaktogene Aluminiumadjuvans von Merck, dessen Sicherheit offenbar nicht ordnungsgemäß geprüft wurde.”

“Die Autoren der Studie kamen zu dem Schluss, dass sowohl die US Food and Drug Administration (FDA) als auch die EMA die Impfstoffe in der irrtümlichen Annahme zugelassen haben, dass es sich bei der Adjuvans-Komponente um Aluminiumhydroxid und nicht um AAHS handelt, was bedeutet, dass Merck die behördlichen Richtlinien für die Einführung neuer Adjuvantien umgangen hat.”

Das Problem hat bei der EU System. Moderna wollte zusätzliche Daten liefern, die EU hat abgewunken. Zumindest las sich der EPAR für mich damals so. Ich muss mir die EPARs noch mal neu vornehmen.

Dieses Dokument wurde vor dem Ausschluss von Nukleinsäureimpfstoffen gegen Infektionskrankheiten aus den GTP-Vorschriften erstellt. Wir werden weiter unten sehen, dass die für Anti-COVID-19-mRNAs vorgesehenen pharmakokinetischen Studien unvollständig sind. 2.6. Als Prodrug erforderliche Kontrollen Die FDA[18] weist auf die besonderen Probleme von Prodrugs hin, die sich aus ihrer mehr oder weniger vollständigen Umwandlung in einen Wirkstoff und der Frage der Toxizität ergeben. Nach Ansicht der FDA muss definiert werden, inwieweit das Prodrug zum Toxizitätsprofil des Wirkstoffs beiträgt, insbesondere in Abhängigkeit vom Ort der Umwandlung und Wirkung. Bei mRNA-Impfstoffen findet die biologische Umwandlung in vielen Zelltypen und in allen Organen statt (siehe unten), während das gewünschte Ziel, nämlich die Immunisierung, nur in Immunzellen erreicht wird. mRNA-Impfstoffe werden jedoch nicht als Prodrugs eingestuft und müssen daher nicht den Kontrollen hinsichtlich des Ortes der Umwandlung und der Wirkungsweise unterzogen werden.

Wir sind also wieder einmal beim Problem der Definition. Wenn man nicht definiert was und wie etwas ist, sind Ungenauigkeiten Tür und Tor geöffnet.

Das ist kein Versehen, das hat System, um der Industrie Hintertüren offen zu lassen. Ein Beispiel ist der Seroxat Skandal. Da scheiterte die MHRA and schwammigen EU Regeln.

2.7. Zusätzliche Kontrollen auf der Grundlage der GTP-Vorschriften Angesichts der Pandemie-Notlage wurde das Impfstoff-Prüfungsverfahren in Form einer fortlaufenden Überprüfung geändert und beschleunigt. Bei fortlaufenden Überprüfungen werden die Daten eingereicht und geprüft, sobald sie verfügbar sind, noch bevor das vollständige Datenpaket vorliegt. Dieser Ansatz erfordert eine engere Zusammenarbeit und intensivere Interaktion zwischen dem Sponsor und der Gesundheitsbehörde [6]. Aus den EMA-Berichten lässt sich ableiten, dass die EMA die Impfstoffvorschriften angepasst und bestimmte Kontrollen speziell für Gentherapieprodukte vorgeschrieben hat. Dies geht aus der Analyse der EPARs für Moderna [32] und der fortlaufenden Überprüfung für Pfizer [11,33,34] hervor. Trotz des Fehlens spezifischer Vorschriften für mRNA-Impfstoffe hat die EMA die folgenden Kontrollen zur Produktqualität hinzugefügt: Identität (durch RT-Sanger-Sequenzierung für Spikevax und Next-Generation-Sequenzierung für Comirnaty); Gesamt-RNA-Gehalt (UV), Reinheit (RP-HPLC); produktbezogene Verunreinigungen (RP-HPLC); % 5Capped (RP-UPLC); % PolyA-geschwänzte RNA (RP HPLC für Spikevax, für Comirnaty nicht vollständig beschrieben) und Rest-DNA-Template (qPCR).

Und hier ist der Hund begraben, denn die Hersteller haben den Test so manipuliert, dass die Verunreinigung nicht detektiert würde.

Dabei wussten sie, dass die modRNA so klebrig ist, dass sie sich nicht von der DNA Vorlage trennt und so nicht durch DNase I entfernt werden kann.

Das weiß der Hersteller auch und hat es selbst veröffentlicht.

Ganz unten rechts stehen die RNA:DNA Hybride.

Die EMA weiß, dass der DNase Verdau versagt und hat das so weiter laufen lassen.

Die Regeln sind also da. Der Essay wurde angefordert. Er hat gezeigt, das Produkt ist Schrott. Die EMA lässt es auf dem Markt.

Das hat nichts mit den Regeln an und für sich zu tun.

Das hat etwas damit zu tun, dass niemand die vorhandenen Regeln durchsetzt und kontrolliert.

Einige spezifische Verpflichtungen, die im ersten Bericht genannt wurden (z. B. die Wirkungsweise, die nicht beschrieben wird) [11,33,34], wurden jedoch laut dem Bericht von 2021 nicht erfüllt [35].

Und hier sind wir wieder beim durchsetzen von Regeln. Nichterfüllung hat keine Konsequenzen. Was ist also der Sinn von Regeln? Man kann nun die Regeln optimieren wie man will und diskutieren, ob es die richtigen Regeln sind. Wenn es keine Konsequenzen hat, wenn man sie bricht, kann man sich auch die Regeln direkt sparen.

In Bezug auf Verunreinigungen sollte die Methode zur Bestimmung von bakteriellen Endotoxinen angegeben werden [11,33,34]. Die festgestellten Endotoxingehalte sind in den Unterlagen der australischen Regulierungsbehörde TGA nicht angegeben, und einige Chargen befanden sich zum Zeitpunkt der Freigabe noch in der Bewertung [36].

Endotoxine in LNP sind auch sehr schwer zu bestimmen.

Der akzeptierte Grenzwert liegt bei 12,5 EU/ml [34].

Und erneut das Thema Regeln/Grenzwerte. Wenn der Essay zum messen murks ist, kann man sich auch die Grenzwerte direkt sparen. Erst muss der Test validiert werden, das ist nie geschehen.

Was die Qualität des Produkts betrifft, so ist die In-vitro-Transkriptionsmethode nicht ausreichend beschrieben und die Charakterisierung der mRNA ist nicht zufriedenstellend; die Methoden zur Bewertung von verkürzten und modifizierten mRNAs müssen detaillierter sein. Ein Wirksamkeitstest ist nicht zufriedenstellend, der In-vitro-Expressionstest muss aktualisiert werden. Wenn die Länge und der Prozentsatz des Poly(A)-Schwanzes teilweise erhalten bleiben, ist die REC20 nicht erfüllt. Wenn Stabilitätsdaten für 3 Monate vorgelegt werden, werden Daten für 6 Monate erwartet [36], und das Vorhandensein von verkürzter mRNA und verkürzter Proteinexpression ist nicht ausreichend untersucht [33]. Die EMA fordert eine Klarstellung der Wirkungsweise [11,33,34]. Daher sind die Ergebnisse der von der EMA geforderten Kontrollen für GTPs laut den Berichten der EMA nicht ausreichend.

Streng genommen sind es nicht nur verkürzte modRNA, das sind verkürzte modRNAs die sich in sich selbst auch noch rückfalten. Kevin erklärt das schön in diesem Video.

Das ist deutlich komplexer als die EMA auch nur ahnt.

Wie soll man etwas regulieren, das man nicht versteht und dessen Eigenschaften nicht definiert sind?

3. Gemäß den GTP-Vorschriften erforderliche Kontrollen, denen Anti-COVID-19-mRNAs nicht unterzogen wurden 3.1. Produktqualität In Bezug auf die Produktqualität unterliegen GTPs spezifischen Kontrollen, die für Nicht-Gentherapeutika nicht erwähnt werden [37,38]. Bei diesen Kontrollen wurde der Endotoxingehalt nicht numerisch angegeben (siehe oben) und die Wechselwirkung von Nukleinsäuren mit dem Vektor wurde nicht untersucht. Das Vorhandensein/Fehlen spezifischer Merkmale, wie z. B. CpG-Sequenzen, sollte durch geeignete Methoden bestätigt werden: Dies ist nicht vorgesehen. Die Erforschung und Quantifizierung produktbezogener Verunreinigungen (gelöschte, umgeordnete, hybride oder mutierte Sequenzen, Oxidation, Depolymerisation) ist nicht vorgesehen. Die Verwendung von Antibiotikaresistenzgenen im endgültigen GTMP sollte nach Möglichkeit vermieden und, wenn dies nicht möglich ist, begründet werden (dies wurde nicht begründet). „Wenn unvermeidbar, sollten vor den ersten klinischen Studien Untersuchungen durchgeführt werden, die sich mit der unbeabsichtigten Expression des Resistenzgens in menschlichen somatischen Zellen befassen“ [37]; diese Untersuchungen wurden nicht durchgeführt.

Nicht nur das! BioNTech/Pfizer haben den SV40 Promotor in der Annotation der Plasmidkarte händisch gelöscht. Es geht also nicht nur um das Resistenzgen, es geht auch um das Spike-Protein.

Aber erneut: Wenn keiner durchsetzt, dass die Untersuchungen gemacht werden und wenn jemand die Untersuchungen macht, dieser zensiert wird, liegt das Problem nicht am Regelwerk. Es mangelt am politischen Willen die Regeln mittels schmerzhafter Strafen durchzusetzen.

Was die US-FDA betrifft, so sollte man sich auf den Leitfaden des CBER (Center for Biologics Evaluation and Research) beziehen, das für die Regulierung dieser Produkte zuständig ist und nur unverbindliche Empfehlungen herausgibt [39], sowie auf die Anweisungen von 2013 [20], die insgesamt die gleichen Kriterien wie die EMA vorschreiben. 3.2. Pharmakokinetik Nach Angaben der EU erfordern GTMPs spezifische Tests oder Versuche zur Bewertung des Risikos der Genomintegration und der Keimbahnübertragung [24,38], auch wenn diese Integration unwahrscheinlich ist [37], wie dies bei RNA der Fall ist. GTMPs erfordern spezifische Tests oder Studien zur Bewertung des Risikos von Insertionsmutagenese, Tumorigenität, Embryo-/Fötus- und Perinataltoxizität sowie Langzeitexpression [38], die nicht durchgeführt wurden. Für GTMPs verlangt die EMA umfangreiche Studien sowohl zur Nukleinsäure als auch zum Vektorpartikel/Transportsystem, die Biodistribution, Dosierungsstudie, potenzielle Zieltoxizität, die Identifizierung des Zielorgans zur Erlangung biologischer Aktivität, Toxizität im Zusammenhang mit der Expression strukturell veränderter Proteine, Reproduktionstoxizität (für diese Studien müssen die Tests dem ICHM3-Dokument [40] entsprechen), wiederholte Toxizität und Ausscheidung in die Umwelt umfassen.

Wenn keiner diese Regeln durchsetzt, ist das nicht das Problem der Regeln.

Wer genau soll diese Regeln gegen die Hersteller durchsetzen und was sind die Strafen bei Betrug?

Diese Studien sind für Produkte erforderlich, die DNA enthalten, da das Dokument 2006 [37] verfasst wurde und mRNA-Impfstoffe zu diesem Zeitpunkt noch nicht berücksichtigt wurden. Die wiederholte Toxizität wurde nicht ausreichend untersucht, da nur zwei Impfdosen geplant waren [32]. Es ist notwendig, auf pharmakokinetischen Studien zu bestehen, die für Impfstoffe im Allgemeinen nicht erforderlich sind, es sei denn, sie basieren auf einer neuen Formulierung oder der Impfstoff enthält neuartige Adjuvanzien oder Hilfsstoffe.

Und hier beißt sich die Schlange in den Schwanz. Wenn die EU sagt, das ist OK mit den neuen Hilfsstoffen, bzw. neue Chemikalien einfach als Hilfsstoffe definiert, ist das kein Problem des Regelwerks sondern seiner Durchsetzung.

Die Notwendigkeit solcher Studien muss für Impfstoffe von Fall zu Fall durch die Zulassungsbehörden bewertet werden [23].

Und wenn die, wie im Falle der Plörren sagt, passt scho, dann ist das halt so. DAS ist das Problem. Wer hat gesagt, dass man das nicht machen muss und warum?

Darüber hinaus „sind die Standardstudien zur Absorption/Verteilung/zum Metabolismus und zur Ausscheidung für herkömmliche Arzneimittel möglicherweise nicht relevant für GTMPs“ [38]. Beispielsweise sollte die Verabreichungsform berücksichtigt werden, die als Worst-Case-Szenario angesehen wird (z. B. intravenös, was die Wirkung einer weitreichenden Verbreitung des GTMP darstellt). Für GTPs werden Ausscheidungsstudien erwartet, die sich mit der Ausscheidung und Verbreitung im Körper befassen, einschließlich Studien zur Persistenz, Clearance und Mobilisierung. Biodistributionsstudien sollten auch pharmakokinetische Studien des transgenen Produkts (z. B. exprimierte Proteine) umfassen. Die von den Herstellern vorgelegten Studien scheinen unter diesem Gesichtspunkt unvollständig zu sein (siehe Abschnitt 4).

Und wenn man per Gesetz definiert, dass ein GTP kein GTP ist, dann ist das politisch so.

3.3. Nicht durchgeführte Kontrollen biologischer Arzneimittel Die EMA ist ebenso wie die Europäische Kommission der Ansicht, dass „RNA-abgeleitete Produkte als biologische Produkte betrachtet werden sollten, auch wenn sie nicht aus einer biologischen Quelle stammen“ [41]. Gemäß den europäischen Vorschriften [17] muss für ein biologisches Arzneimittel eine Liste der biologischen Aktivitäten vorgelegt werden, und es müssen Studien zur Fortpflanzungsfunktion, zur embryo-fötalen und perinatalen Toxizität sowie zum mutagenen und karzinogenen Potenzial berücksichtigt werden. Wir haben oben gesehen, dass diese Tests nicht durchgeführt wurden und dass die biologischen Aktivitäten des Wirkstoffs – mRNA – nicht ausreichend beschrieben wurden.

Und erneut ist die Frage, warum wurde das nicht gemacht, wenn es doch vorgeschrieben ist und warum das bisher für keinen Konsequenzen hatte.

3.4. Klinische Studien Die Ausscheidungsstudien (durch Sekrete und Ausscheidungen) in Tiermodellen werden verwendet, um die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß der Ausscheidung beim Menschen abzuschätzen und als Leitfaden für die Konzeption klinischer Ausscheidungsstudien zu dienen. Klinische pharmakokinetische Studien sollten einbezogen werden, wenn es sich bei dem Genprodukt um ein Protein handelt, das in den Blutkreislauf ausgeschieden wird. Das Potenzial für eine Übertragung auf Dritte muss untersucht werden, oder es muss eine Begründung dafür angegeben werden, warum dies nicht geschieht.

Damit ist “shedding” gemeint.

Der Dosis-Wirkungs-Effekt sollte bewertet werden.

Dafür müsste erst mal klar sein, wie viele Spike-Proteine wie lange hergestellt werden. Das weiß man bis heute nicht.

Die Ausscheidung in der Samenflüssigkeit muss ebenfalls für GTP untersucht werden; in den Berichten der Aufsichtsbehörden wird diese mögliche Ausscheidung nicht erwähnt.

Wahrscheinlich, weil man es lieber nicht so genau wissen wollte. Der SV40 Promotor ist 2 Jahre nach letzter Injektion wohl immer noch nachweisbar.

Genotoxizitätsprobleme, einschließlich Insertionsmutagenese und daraus resultierende Tumorigenität, sollten in relevanten In-vitro-/In-vivo-Modellen sorgfältig bewertet werden.

Ein sensibles Thema, bei dem man lieber nicht so genau hinschauen wollte, schätze ich.

Die Immunsuppression, ein ursächlicher Faktor für die Tumorentstehung beim Menschen, muss untersucht werden.

Damit ist VAIDS gemeint, also dass das Spike-Protein das Immunsystem erschöpft.

Laut Spikevax EPAR wurden keine Daten zu Karzinogenität, Insertionsmutagenese oder Tumorigenität in In-vivo-Studien vorgelegt. Embryo-fötale und perinatale Toxizitätsstudien können erforderlich sein, wenn Frauen im gebärfähigen Alter GTMPs ausgesetzt werden sollen [38].

Das hat man sich dann aus ethischen Gründen gespart, weil das Produkt bereits ohne Daten für Schwangere empfohlen wurde.

„Die Aufnahme in die Studie wurde mit unvollständigen Zahlen gestoppt, weil die Rekrutierung langsam war und es unvernünftig/unangemessen wurde, schwangere Frauen nach dem Zufallsprinzip auf Placebo zu setzen, angesichts der Menge an Beobachtungsdaten, die belegen, dass der Impfstoff sicher und wirksam ist, und angesichts der zunehmenden Zahl von Fachausschüssen, die die Immunisierung schwangerer Frauen unterstützen“, schrieb Jelena Vojicic, medizinische Leiterin für Impfstoffe bei Pfizer Canada, in der E-Mail von 2022

3.5. Impfstoffüberwachung Laut EMA sind GTMPs verpflichtet, nach Ablauf des Verfallsdatums des Arzneimittels 30 Jahre lang Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit vorzulegen, was über die Anforderungen der klassischen Pharmakovigilanz hinausgeht [24]. Gemäß den FDA-Vorschriften für GTPs [42] muss eine langfristige Nachbeobachtung von unerwünschten Ereignissen für mindestens 5 Jahre für neue klinische Zustände durchgeführt werden, wie z. B.: neue Malignität(en), neues Auftreten oder Verschlimmerung einer bereits bestehenden neurologischen Störung, neues Auftreten oder Verschlimmerung einer früheren rheumatologischen oder anderen Autoimmunerkrankung, neues Auftreten einer hämatologischen Störung und neues Auftreten einer Infektion (möglicherweise produktbezogen). Gemäß der europäischen Verordnung [13] muss eine Strategie für die langfristige Nachbeobachtung der Sicherheit und Wirksamkeit in den Risikomanagementplan aufgenommen werden. Bei herkömmlichen Impfstoffen beträgt die Dauer der Beobachtung unerwünschter Ereignisse in der Regel nur wenige Wochen.

Und selbst da reicht das nicht, um langfristige Schadwirkungen zu erfassen. Genau deswegen sind die Beobachtungszeiten so kurz.

Die Brighton Collaboration [43], die für die Überwachung der Sicherheitsprofile und des Nutzen-Risiko-Verhältnisses von Impfstoffen zuständig ist, hat einen Leitfaden für die Überwachung ausgewählter unerwünschter Ereignisse von Impfstoffen im Allgemeinen veröffentlicht. Die Nachbeobachtungszeiten sind manchmal festgelegt, überschreiten jedoch selten zwei Monate [44], und laut einer Pharmakovigilanz-Studie der FDA zu COVID-19-Impfstoffen [45] werden geimpfte Personen bis zu 42 Tage lang nachbeobachtet. 4. Diskussion 4.1. Erforderliche Kontrollen für ein Prodrug, die nicht durchgeführt wurden Wären Anti-COVID-19-mRNAs als Prodrugs eingestuft worden, hätten sie Kontrollen hinsichtlich des Ortes der Transformation und Wirkung durchlaufen müssen [18].

Da sie aber als Impfung definiert wurden, trifft das leider nicht zu und ist von rein akademischem Interesse.

So wäre festgestellt worden, dass das aus der mRNA translatierte Spike-Protein nicht nur in den Immunzellen des Muskels zu finden ist, in den die mRNA injiziert wurde. Dieser Punkt wird weiter unten in Abschnitt 4.3.1 diskutiert. 4.2. Die Ergebnisse bestimmter Tests, die für Impfstoffe im Allgemeinen erforderlich sind, sind nicht zufriedenstellend 4.2.1. Reinheit des Wirkstoffs Dies ist nicht der richtige Ort, um die Ergebnisse der mRNA-Kontrollen zu diskutieren, aber es scheint wichtig, dies allein im Hinblick auf die Produktreinheit zu tun. Die EMA verlangt für Produkte zur Anwendung am Menschen eine Reinheit von 95 % [17]; laut EMA [11] ist die Reinheit des Endprodukts von Pfizer je nach Herstellungsverfahren unterschiedlich. Laut dem „Rapporteur Rolling Review critical assessment report” (kritischer Bewertungsbericht des Berichterstatters), der durch FOIA [34] (S. 81 und 102) zugänglich gemacht wurde und das vorherige Dokument detailliert beschreibt, liegt die Reinheit des Produkts zum Zeitpunkt der Markteinführung deutlich unter 95 %, wobei das Akzeptanzkriterium bei 50 % liegt. In einem anderen Dokument, das von der FOIA erhalten wurde, liegt dieser Schwellenwert für mRNAs bei 58 % [35] (S. 38). Im Bericht von 2022 für den an den Omicron-Stamm angepassten Moderna-Impfstoff fordert die EMA erneut eine Neubewertung der Notwendigkeit, die Reinheitsspezifikationsgrenzen auf Ebene des Wirkstoffs anzupassen [46]. Diese Mängel in der Produktreinheit sind für eine neue Formulierung fragwürdig.

Und da werden nicht einmal die teils unbekannten Verunreinigungen der Lipide mit bedacht oder dass ALC-0315 eine chirale Chemikalie ist.

Es ist anzumerken, dass das vom OCABR [47] durchgeführte Chargenfreigabeverfahren keine Chargenheterogenität festgestellt hat. Das vom OCABR vorgelegte Dokument enthält keine Angaben zu den von den Referenzlabors durchgeführten Kontrollen hinsichtlich der Identität, Wirksamkeit und Integrität des Produkts. Es wurde jedoch eine Heterogenität in der Toxizität der Chargen veröffentlicht, die auf eine Heterogenität der Zusammensetzung zurückzuführen sein könnte [48].

Oder es liegt bereits an der Heterogenität der verwendeten Chemikalien wie unterschiedliche PEG-Länge, unterschiedliche Menge an DSPC, …

4.2.2. Verunreinigungen des Wirkstoffs Die Spezifikation für eine Rest-DNA-Matrize basierte auf der Empfehlung der WHO: nicht mehr als 10 ng DNA/Dosis [49]. Dieser Grenzwert wurde 1985 von der FDA auf 10 pg pro Impfstoffdosis festgelegt und 1986 von der WHO auf 100 pg pro Dosis und 1996 auf 10 ng pro Dosis angehoben. Die WHO wies darauf hin, dass bei der Festlegung dieses Grenzwerts die Gesamtzahl der zu verabreichenden Dosen berücksichtigt werden sollte. Auf der Grundlage dieser Überlegungen und unter der Annahme einer maximalen Dosis von 30 µg liegt das kommerzielle Akzeptanzkriterium bei der Freigabe bei ≤330 ng DNA/mg RNA[33] (S. 103). Die EMA fordert jedoch weitere Informationen zur linearen DNA-Matrize und zur Quantifizierungsmethode an. Im EMA-Bericht [33] waren die Ergebnisse für Rest-DNA-Template- und ds-RNA-Assays zwischen den Chargen sehr heterogen, lagen jedoch deutlich unter den akzeptierten Grenzwerten.

Weil falsch gemessen wurde, wir das erste Video von Kevin McKernan in diesem Artikel, erklärt.

[…] 4.3. Nicht durchgeführte, für GTP erforderliche Kontrollen: Sicherheitsprobleme aufgrund der mRNAPharmakokinetik 4.3.1. Pharmakokinetik von Anti-COVID-19-mRNAs Die für eine neue Impfstoffformulierung erforderlichen pharmakokinetischen Kontrollen wurden nicht vollständig durchgeführt. Es ist bedauerlich, dass keine vollständigen pharmakokinetischen Studien durchgeführt wurden, da die EMA darauf hinweist, dass mehrere Berichte in der Literatur darauf hindeuten, dass LNP-formulierte RNAs sich eher unspezifisch auf mehrere Organe wie Milz, Herz, Nieren, Lunge und Gehirn verteilen können [11] (S. 54).

Dafür müsste man die Pharmakokinetik verstanden haben und die entsprechenden Schritte auch messen und bestimmen können.

Hier eine Illustration des Problems:

Darüber hinaus haben unabhängige Studien nach der Markteinführung gezeigt, dass die mRNA über mehrere Wochen in vielen Organen verteilt und persistent ist [50–52]. Das Produkt der mRNA, das Spike-Protein, zirkuliert ebenfalls mehrere Wochen lang im Blut [53–56]. Das Spike-Protein wurde im Gehirn und im Herzen einer Person gefunden, die drei Wochen nach der Impfung verstorben war [57]. Das Spike-Protein wurde bis zu 100 Tage nach der Impfung in Hautläsionen gefunden [58]. Die von den Herstellern vorgelegten präklinischen Studien erscheinen daher aus pharmakokinetischer Sicht unvollständig, da sie diese breite Biodistribution und Persistenz nicht nachweisen konnten.

Das Paper ist etwas älter. Man ist aktuell offiziell bei 709 Tagen.

Bei Pfizer wurden nur die isolierten Komponenten der Nanopartikel hinsichtlich ihrer Biodistribution untersucht. Die EMA stellt anhand von Studien zu ähnlichen Komponenten, die für ein GTP (die Patisiran-Daten) durchgeführt wurden, fest, dass eine Halbwertszeit von 20 bis 30 Tagen beim Menschen und von 4 bis 5 Monaten für die vollständige Eliminierung von Lipiden aus Nanopartikeln zu erwarten ist.

Hat man das den Patienten so auch klar kommuniziert?

Die Biodistribution hätte an den vollständigen, mit mRNA beladenen Nanopartikeln untersucht werden müssen, zumal präklinische Studien eine Biodistribution in allen Organen gezeigt haben [32] gezeigt wurde. Laut Spikevax-EPAR [11] wurden Studien zur Biodistribution, Genotoxizität und Wiederholungstoxizität mit mRNAs durchgeführt, die andere Proteine als das SARS-CoV-2-Spike-Protein kodieren. Dies ist nicht mit den GTP-Vorschriften vereinbar, da die EMA verlangt, dass Verteilungsstudien mit dem Transgen durchgeführt werden, wie im GTMP [37] vorgesehen.

Und da sind wir wieder beim alten Problem: Es gibt Regeln. Es hätte gereicht, diese Regeln anzuwenden, selbst bei falscher Produktdefinition als Impfstoff. Nicht einmal das wurde gemacht.

Diese Biodistributionsdaten hätten die Notwendigkeit bestimmter wesentlicher GTP-Kontrollen unterstreichen müssen. Tatsächlich verlangt die EMA [38], dass bei Anzeichen einer langfristigen Expression eine unbeabsichtigte genomische Integration und Onkogenese untersucht werden muss.

Warum handelt die EMA dann nicht?

Könnte es sich hier eher um eine politische Frage handeln?

Die Dauer und Expression sollte durch RT-PCR und immunologische Tests und/oder Tests zum Nachweis funktioneller Proteine bestimmt werden. Die Überexpression des Transgens muss überwacht werden [38]. Dies hätte kontrolliert werden müssen, da große Mengen des Spike-Proteins produziert werden können, die manchmal über denen liegen, die bei Patienten mit schwerem COVID-19 zirkulieren. Ein Vergleich der während der Erkrankung und nach der Impfung erreichten Spike-Konzentrationen zeigt, dass während eines schweren COVID-19-Verlaufs die beobachtete mittlere Konzentration 50 pg/ml beträgt, mit Maximalwerten von 1 ng/ml. Während einer schweren COVID-19-Infektion können Werte von bis zu 135 pg/ml des S1-Spike-Proteins nachgewiesen werden, wobei die meisten Werte zwischen 6 und 50 pg/ml liegen. Nach der Impfung mit mRNA-Impfstoffkonzentrationen werden üblicherweise Werte von bis zu 150 pg/ml beobachtet, die jedoch bei Personen mit impfstoffinduzierter Thrombozytopenie 10 ng/ml erreichen können [55,59]. […]

Was bei GTP hätte gemacht werden müssen, habe ich gekürzt, weil die Stoffe eben anders definiert sind. Damit kommt man argumentativ also nicht weiter.

5. Schlussfolgerungen Obwohl das Wirkprinzip der COVID-19-mRNA-Impfstoffe der Definition von Gentherapeutika (GTPs) entspricht, wurden sie von den Aufsichtsbehörden (US-FDA und EMA) aus der Regulierung von GTPs ausgeschlossen und unterliegen stattdessen der Regulierung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Für diesen Ausschluss wird keine wissenschaftliche oder ethische Begründung angegeben, und es bestehen weiterhin Unstimmigkeiten in den Vorschriften.

Und hier sind wir wieder beim alchemistischen Prinzip:

Akzeptiere was ist und dann mach das Beste daraus.

Es wird uns wahrscheinlich nicht gelingen, diese Produktklasse rückwirkend umzudefinieren. Die Definition ist, wie sie ist.

Das heißt, die Plörre ist juristisch nun mal ein Impfstoff, ABER selbst innerhalb des Regelwerkes für Impfstoffe wurden Fehler bei der Zulassung gemacht bzw. die Regeln widersprechen sich innerhalb ihres eigenen Regelwerkes, das sie angewendet haben.



Dass dieses Regelwerk unangemessen für dieses Produkt ist, ist dabei klar. Aber das können wir nicht mehr rückwirkend ändern. Akzeptiere was ist.

Pack sie bei ihren eigenen Regeln, die sie bei der Zulassung angelegt haben und bestehe auf deren Einhaltung. Da bleibt noch genug Spielraum, sie innerhalb des angelegten Regelwerks zu bekommen.

Dafür muss sich aber auch politisch der Wind drehen.

Das ist kein rein juristisches und kein rein wissenschaftliches Problem.

Das Problem ist internationale Politik und deren Entscheidungen.