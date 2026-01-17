DrBine’s Newsletter

Pierre Obertin
1h

Schön dass durch diesen Zusammenhang auch einmal der Widerstand in Frankreich zur Sprache kommt. Neben Banoun gab es hier schon sehr früh gewichtige Protagonisten wie Didier Raoult vom Universitätsklinikum Marseille, den Infektologen Christian Perrone, mittlerweile schon Autor von 3 Büchern zu COVID-19, sowie den Anästhesisten Louis Fouché der durch seine kritischen Stellungnahmen seinen Job aufgeben musste.

Leider war hier die länderübergreifende Zusammenarbeit doch eher suboptimal. Neben der Sprachbarriere mag auch die doch sehr unterschiedliche Herangehensweise der Politik ein Grund gewesen sein. Eine Corona-Ampel (Spahn/Braun) gab es nur in Deutschland während in Frankreich McKinsey bei der Beratung der Regierung eine dominante Rolle spielte.

Dan
3h

Sabine, dieses Dokument https://archive.org/details/Gene-Therapy/2007_therapeutic_RNA_stakeholder_group_comments%20on_EC_Directive_1394_2007.pdf erklärt meines erachtens hinreichend, weshalb mRNA-"Impfstoffe" von der Regulierung von Genprodukten ausgenommen wurde.

Dies geschah aufgrund von Lobbyismus der Stakeholder.

