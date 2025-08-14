Auf Twitter ist ein cooles Lied aufgetaucht, ein echter Ohrwurm mit fiesem Text.

Wenn man kein Englisch kann, würde man sagen, cooles Sommerlied. Macht Spaß, ist ein richtiger Ohrwurm. Trifft genau meinen Musikgeschmack.

Der Text steht jedoch im starken Kontrast zum Text. So dass einem die gute Laune entweder sofort abhanden kommt oder in schwarzen Humor umschlägt.

https://suno.com/s/GS19wFxzk27eaHEp (mein Favorit)

Das Lied gibt es in verschiedenen Varianten, damit für jeden Musikgeschmack was dabei ist.

Das perfekte Lied, um es in allen Versionen hintereinander bei Demos (vor BioNTech) zu spielen?

Englischer Text

It could've been worse You could've ended up Ridin' in a hearse It could've been worse Was told I wouldn't get Covid If I got mRNA shot So I got the vaccine And I got the boosters And this is what I got— I got Covid Not once Not twice But three times, My lady I got Covid Really bad But... It could've been worse You could've ended up Ridin' in a hearse It could've been worse I was told it was safe & effective But then I got the shingles It was followed by shakes And for goodness sakes My life is needle-like tingles But It could've been worse You could've ended up Ridin' in a hearse It could've been worse I was told my shakes were fake, That my numbness and pain Were all in my head; So they gave me a pill And told me to chill And that was all they said But It could've been worse You could've ended up Ridin' in a hearse It could've been worse Then one day I was sitting out in the sun Couldn’t walk, Couldn’t move Couldn’t have any fun I tried to get up And fell right down Darkness was all around It ended up worse I ended up riding in a hearse There’s no lesson learned If you’ve been through it You shot yourself You can’t undo it.

Deutsche Übersetzung:

Es hätte schlimmer kommen können Du hättest in einem Leichenwagen enden können. Es hätte schlimmer kommen können Mir wurde gesagt, ich würde kein Covid bekommen wenn ich die mRNA-Impfung bekomme Also habe ich mich impfen lassen Und ich habe die Auffrischungsimpfungen bekommen Und das ist das Ergebnis Ich habe Covid bekommen Nicht einmal Nicht zweimal sondern dreimal, meine Dame Ich habe Covid bekommen Und zwar richtig schlimm …. Mir wurde gesagt, es sei sicher und wirksam Aber dann bekam ich Gürtelrose Es folgten Schüttelfrost Und um Himmels willen Mein Leben ist ein Kribbeln wie von Nadeln …. Man sagte mir, mein Zittern sei vorgetäuscht, meine Taubheit und meine Schmerzen seien nur Einbildung. Also gaben sie mir eine Tablette und sagten mir, ich solle mich beruhigen. Das war alles, was sie sagten. … Dann, eines Tages saß ich draußen in der Sonne konnte nicht laufen, konnte mich nicht bewegen konnte keinen Spaß haben Ich versuchte aufzustehen und fiel sofort wieder hin Dunkelheit umgab mich