mRNA - Could have been worse
Genau mein Humor
Auf Twitter ist ein cooles Lied aufgetaucht, ein echter Ohrwurm mit fiesem Text.
Wenn man kein Englisch kann, würde man sagen, cooles Sommerlied. Macht Spaß, ist ein richtiger Ohrwurm. Trifft genau meinen Musikgeschmack.
Der Text steht jedoch im starken Kontrast zum Text. So dass einem die gute Laune entweder sofort abhanden kommt oder in schwarzen Humor umschlägt.
https://suno.com/s/GS19wFxzk27eaHEp (mein Favorit)
Das Lied gibt es in verschiedenen Varianten, damit für jeden Musikgeschmack was dabei ist.
Das perfekte Lied, um es in allen Versionen hintereinander bei Demos (vor BioNTech) zu spielen?
Englischer Text
It could've been worse
You could've ended up
Ridin' in a hearse
It could've been worse
Was told I wouldn't get Covid
If I got mRNA shot
So I got the vaccine
And I got the boosters
And this is what I got—
I got Covid
Not once
Not twice
But three times,
My lady
I got Covid
Really bad
But...
It could've been worse
You could've ended up
Ridin' in a hearse
It could've been worse
I was told it was safe & effective
But then I got the shingles
It was followed by shakes
And for goodness sakes
My life is needle-like tingles
But
It could've been worse
You could've ended up
Ridin' in a hearse
It could've been worse
I was told my shakes were fake,
That my numbness and pain
Were all in my head;
So they gave me a pill
And told me to chill
And that was all they said
But
It could've been worse
You could've ended up
Ridin' in a hearse
It could've been worse
Then one day
I was sitting out in the sun
Couldn’t walk,
Couldn’t move
Couldn’t have any fun
I tried to get up
And fell right down
Darkness was all around
It ended up worse
I ended up riding in a hearse
There’s no lesson learned
If you’ve been through it
You shot yourself
You can’t undo it.
Deutsche Übersetzung:
Es hätte schlimmer kommen können
Du hättest in einem Leichenwagen enden können.
Es hätte schlimmer kommen können
Mir wurde gesagt, ich würde kein Covid bekommen
wenn ich die mRNA-Impfung bekomme
Also habe ich mich impfen lassen
Und ich habe die Auffrischungsimpfungen bekommen
Und das ist das Ergebnis
Ich habe Covid bekommen
Nicht einmal
Nicht zweimal
sondern dreimal,
meine Dame
Ich habe Covid bekommen Und zwar richtig schlimm
….
Mir wurde gesagt, es sei sicher und wirksam
Aber dann bekam ich Gürtelrose
Es folgten Schüttelfrost
Und um Himmels willen
Mein Leben ist ein Kribbeln wie von Nadeln
….
Man sagte mir, mein Zittern sei vorgetäuscht,
meine Taubheit und meine Schmerzen seien nur Einbildung.
Also gaben sie mir eine Tablette
und sagten mir, ich solle mich beruhigen.
Das war alles, was sie sagten.
…
Dann, eines Tages
saß ich draußen in der Sonne
konnte nicht laufen,
konnte mich nicht bewegen
konnte keinen Spaß haben
Ich versuchte aufzustehen
und fiel sofort wieder hin
Dunkelheit umgab mich
Es endete noch schlimmer
Ich fuhr schließlich in einem Leichenwagen
Es gibt keine Lektion zu lernen
Wenn du das durchgemacht
hast Du hast dir selbst in den Kopf geschossen
Du kannst es nicht rückgängig machen.
Sabine, das ist echt klasse, dass du die Versionen alle zusammengestellt und den Text übersetzt hast. 👍🏼👍🏼👍🏼
Allerdings ist dabei ein „d“ bei „dreimal“ abhanden gekommen.
