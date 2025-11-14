Wirkt die Corona modRNA gegen Krebs?

Das könnte tatsächlich in einigen seltenen Fällen der Fall sein, wenn der Mechanismus stimmt, denn man in Nature postuliert.

“SARS-CoV-2-mRNA-Impfstoffe sensibilisieren Tumore für die Blockade von Immun-Checkpoints”

Damit gibt man indirekt zu, dass modRNA Turbokrebs auslöst und das direkt in der Überschrift.

Turbokrebs heißt wissenschaftlich korrekt: “Hyperprogressive Disease”

Wo hat man die Hyperprogressive Disease zum ersten mal beobachtet?

Beim Einsatz von Checkpoint Inhibitoren!

“Immun-Checkpoint-Inhibitoren (ICIs) haben einen Durchbruch in der Behandlung verschiedener Tumorarten erzielt und zu einer Verbesserung der Überlebensrate geführt, selbst bei Patienten mit fortgeschrittenem Krebs. Trotz der guten klinischen Ergebnisse spricht ein gewisser Prozentsatz der Patienten nicht auf diese Art der Immuntherapie an. Darüber hinaus wurde bei einem Teil der Nicht-Responder-Patienten, der je nach Studie zwischen 4 und 29 % variieren kann, nach der Verabreichung von ICIs ein paradoxer Anstieg des Tumorwachstums beobachtet: ein völlig unvorhersehbares neues Muster der Krebsprogression, das als hyperprogressive Erkrankung definiert wird.

Immun-Checkpoints (ICs) wie das zytotoxische T-Lymphozyten-assoziierte Protein 4 (CTLA-4), das programmierte Zelltodprotein 1 (PD-1) und die programmierten Zelltodliganden 1 und 2 (PD-L1 und –L2) gehören zu komplexen Regulationssystemen, die physiologisch an der Feinabstimmung der Immunantwort und der Verhinderung von Autoimmunreaktionen beteiligt sind. Die gleichen Mechanismen können jedoch von Krebszellen ausgenutzt werden, um sich dem Angriff des Immunsystems zu entziehen.”

Wie gesagt hyperprogressive Erkrankung ist ein Synonym für Turbokrebs.

Was passiert laut diesem Paper, wenn man modRNA in Krebspatienten einsetzt?

“Hier zeigen wir, dass mRNA-Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 auch Tumore für ICIs sensibilisieren. In präklinischen Modellen führten SARS-CoV-2-mRNA-Impfstoffe zu einem erheblichen Anstieg des Typ-I-Interferons, wodurch angeborene Immunzellen CD8+ T-Zellen aktivieren konnten, die gegen tumorassoziierte Antigene gerichtet sind.”

Wie sieht das in der Realität bei einem Patienten mit T-Zell-Lymphom aus?

“Bilder mit maximaler Intensitätsprojektion von 18F-FDG-PET/CT zu Studienbeginn (8. September) und 22 Tage später (30. September), 8 Tage nach der Injektion des BNT162b2-mRNA-Impfstoffs in den rechten Deltamuskel. 8. September: hypermetabolische Lymphknoten hauptsächlich in den supraklavikulären, zervikalen und linken axillären Regionen; begrenzte gastrointestinale hypermetabolische Läsionen. 30. September: Dramatischer Anstieg der hypermetabolischen Läsionen in den Lymphknoten und im Magen-Darm-Trakt. Asymmetrische metabolische Progression im zervikalen, supraklavikulären und axillären Bereich, stärker ausgeprägt auf der rechten Seite.”

Das Bild ist eindeutig. Hyperprogressive Disease durch BNT162B2.

Also ja, irgendwie wirkt modRNA in den Netzwerken, in welchen Checkpoint Inhibitoren ihre Aktivität ausüben.

Das weiß auch BioNTech, daher investiert man massiv in die Entwicklung von Checkpoint Inhibitoren.

Wenn also am Krebs irgendwie T-Zellen beteiligt sind und man diesen Krebs mit modRNA “behandelt” geht das nach hinten los?

Sind an der Immunantwort nach modRNA-Injektion T-Zellen beteiligt?

„Der exakte immunologische Mechanismus, der für Schutz gegen SARS-CoV-2 verantwortlich ist, ist unbekannt.“

Sollte man das vielleicht vorher klären? Insbesondere, ob T-Zellen beteiligt sind?

Welcher Teil der modRNA-Injektionen ist für den beobachteten Effekt bei Checkpoint Inhibition zuständig?

Die modRNA?

Die spezielle Sequenz der modRNA oder modRNA generell?

Das komplette Lipidnanopartikel?

Das Spike-Protein?

Fehlgefaltete Spike-Proteine?

“Wir zeigen hier, dass selbst die lokale Injektion von RNA-LNPs, die N1-Methyl-Pseudouridin enthalten, um die Aktivierung des angeborenen Immunsystems zu minimieren, einen ausreichenden Reiz erzeugt, um TMEs umzuprogrammieren und Tumore für ICI zu sensibilisieren. Darüber hinaus stellen wir fest, dass eine Verstärkung der Aktivierung des angeborenen Immunsystems durch den Ersatz von N1-Methyl-Pseudouridin-modifizierter mRNA durch unmodifizierte mRNA die Antitumorwirkung dieses Ansatzes weiter verstärken kann.”

Ähm, also normale Bio mRNA ist besser als modRNA aus der Plörre, daher hilft die Plörre?

Das normale mRNA Antitumoreffekte hat ist NICHT neu. Es ist aber auch nicht neu, dass modRNA mit 100% N1-methyl-pseudouridine (m1Ψ) Krebs beschleunigt.

Gibt es auch als Übersichtsartikel: “N1-Methyl-Pseudouridin (m1Ψ): Freund oder Feind des Krebses?” mit dem ich mich 2024 auseinandergesetzt habe:

Eigentlich steht im Nature Paper, in dem angeblich bewiesen wird, dass die Plörre bei Checkpoint Inhibition hilfreich ist, dass normale bio-mRNA besser wäre und somit genau NICHT die Plörre?

Warum ist das ein Nature Paper, wenn das eigentlich altes Zeugs ist?

Und ist diese Aussage wirklich positiv für Menschen mit einem ruhenden Tumor?

”Wir zeigen, dass COVID-19-mRNA-Impfstoffe die PD-L1-Expression auf Tumoren erhöhen und immunologisch kalte Tumoren empfindlich gegenüber ICIs machen.”

“Der Level der Infiltration vom Tumor und dessen Mikroumgebung durch T-Lymphozyten ist ein weiteres Kriterium im Immunoscore. Tumoren mit T-Lymphozyteninfiltration, sogenannte „heiße“ (inflamed) Tumoren, sprechen häufig besser auf eine Immuntherapie an als „kalte“ Tumoren ohne Lymphozyteninfiltration. Der Phänotyp des „heißen“ Tumors, charakterisiert mit Biomarkern für Lymphozyteninfiltration und Gensignaturen für Aktivitäten von Zytokinen wie Interferon, gilt als prädiktiv für eine gute Ansprechwahrscheinlichkeit auf Checkpoint-Inhibitoren”

Infiltration von Tumoren mit T-Zellen… Was passiert, wenn die modRNA über 100 % m1Ψ-assoziierte PD-L1+-T-Zell-Erschöpfung die T-Zellen reduziert?

Welche Art der Manipulation wird bei der Berichterstattung zu diesem Thema verwendet?

Welche Art der Manipulation verwendet die Pharmazeutische Zeitung?

Geschichten verkürzt erzählen Verschweigen von Kontext

Also man verschweigt dem Leser den Kontext, den ich am Anfang des Artikels erklärt habe und verschweigt die bekannten, nicht verstandenen Probleme der Technologie, wie hyperprogressive Disease, die es schon vor den modRNA-Spritzen gab und die man noch nicht verstanden hat?

Obwohl… “Zusatzeffekt bei Krebs” ist durchaus interpretationsflexibel und möglicherweise die Wahrheit zwischen den Zeilen.