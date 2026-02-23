DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
GeoffPainPhD's avatar
GeoffPainPhD
1h

Schreckenberg used which Lots of Pfizer and Moderna Jabs, I wonder?

"They were consistently incubated at 60–70% confluence with identical concentrations of authentic BNT162b2 (2.0 µl or 0.2 µg RNA/ml) or mRNA-1273 (3.3 µl or 0.66 µg RNA/ml) obtained as original vials"

https://geoffpain.substack.com/p/do-moderna-and-pfizer-jabs-attack

Reply
Share
3 replies by DrBines verbales Vitriol and others
GeoffPainPhD's avatar
GeoffPainPhD
1h

Schreckenberg et al. acknowledge the Endotoxin confounder problem but failed to measure it:

"In their studies, which rely on cell-free systems, both Petruk et al. and Petrlova et al. demonstrate that SARS-CoV-2 spike protein can form high-molecular weight aggregates in the presence of LPS. In cultures of immunocompetent cells and in vivo in the mouse model, pro-inflammatory signaling pathways were activated only upon formation of aggregated spike protein complexes (54, 55). It is therefore plausible that the IL-6 induction observed in AC16 and HeLa cells may also be driven by high-molecular-weight off-target products rather than the spike monomer itself."

https://geoffpain.substack.com/p/gmo-spike-protein-carries-e-coli

Schreckenberg et al. also fail to mention Endotoxin contamination of the Avanti Polar Lipids they used to make LNPs.

https://geoffpain.substack.com/p/lnps-contaminated-with-endotoxin

Reply
Share
6 replies by DrBines verbales Vitriol and others
9 more comments...

No posts

Ready for more?

© 2026 DrBine · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture