Da ich häufiger gefragt werde, ob es auch LNP-(m)mRNA Produkte für Tiere gibt, hier eine grobe Zusammenfassung der Daten, über die ich bisher gestolpert bin.

“Haben Sie schon davon gehört? RNA-Impfstoffe sind jetzt auch für Hunde und Katzen erhältlich. Erfahren Sie mehr über die Zusammensetzung dieser Impfstoffe, wie sie die Immunität stimulieren und was bisher über ihre Sicherheit und Wirksamkeit bekannt ist.”

“Merck Animal Health hat die Markteinführung dieser Impfstoffe, Nobivac® NXT Canine Flu H3N2 und Nobivac® NXT FeLV, angekündigt, die beide auf der RNA-Partikeltechnologie basieren und 2024 auf den Markt kommen sollen. Beide Impfstoffe sind volumenarm (mit einer Dosis von 0,5 ml), adjuvansfrei und konservierungsmittelfrei.

[…]

Zum jetzigen Zeitpunkt weisen die verfügbaren USDA-Sicherheitsdaten für den NXT-Hunde-Grippeimpfstoff H3N2 eine Rate von 2,5 % unerwünschten Impfereignissen bei 654 Hunden auf, denen jeweils zwei Dosen des Impfstoffs (insgesamt 1301 Dosen) verabreicht wurden , darunter Lethargie (1,6 %), Durchfall (0,3 %), Polydipsie (0,2 %), Anorexie, Ödeme an der Injektionsstelle, Anaphylaxie und Schmerzen an der Injektionsstelle (jeweils 0,1 %).

Für den Nobivac NXT FeLV-Impfstoff verzeichneten die USDA-Sicherheitsdaten eine Rate von 2,7 % an unerwünschten Impfereignissen bei 837 Katzen, denen jeweils zwei Dosen des Impfstoffs (insgesamt 1657 Dosen) verabreicht wurden, darunter Lethargie (0,9 %), Schmerzen an der Injektionsstelle (1,1 %), Erbrechen (0,5 %), Anorexie (0,2 %) und allgemeine Schmerzen (0,1 %).

Obwohl die Anzahl der Katzen in jeder Kohorte gering war (jeweils 20 Katzen in der Impfstoff- und der Placebo-Gruppe in drei separaten Studien), zeigten erste Challenge-Studien mit Nobivac NXT FeLV, dass 10 bis 22 % der geimpften Katzen nach einer Infektion mit FeLV antigenämisch wurden, gegenüber 85 bis 93 % der mit Placebo geimpften Kontrolltiere zwischen 3 und 12 Wochen nach der Infektion.

Nobivac NXT Canine Flu H3N2 Daten, die beim USDA hinterlegt sind, berichten über die Wirksamkeit des Impfstoffs bei Exposition nach zwei Impfdosen im Abstand von drei Wochen bei 20 Hunden in der Impfgruppe im Vergleich zu 20 Hunden in einer Placebo-Impfgruppe. Bei 26 % der geimpften Hunde wurde 10 Tage nach der Infektion mit H3N2-Influenza eine gewisse Lungenkonsolidierung (mit Schweregrad zwischen 0,3 und 1,0) festgestellt, gegenüber 90 % der mit Placebo geimpften Kontrolltiere (mit Schweregrad zwischen 0,2 und 22,6). Die höheren Lungenwerte in der Kontrollgruppe standen in Zusammenhang mit einer eitrigen Lungenentzündung.

Der Nobivac NXT FeLV-Impfstoff hat eine veröffentlichte Immunitätsdauer (DOI) von zwei Jahren. Der NXT-Impfstoff gegen die Hunde-Grippe hat hingegen keine veröffentlichte DOI. Madeleine Stahl, DVM, stellvertretende Direktorin für Veterinary Insights Medical Affairs bei Merck Animal Health, empfahl Tierärzten, sich an die 2022 AAHA Canine Vaccination Guidelines zu halten, die zwei erste Auffrischungsimpfungen im Abstand von 3–4 Wochen und anschließend jährliche Wiederholungsimpfungen empfehlen.”

Soviel zum Werbeblock der Pharmaindustrie. modRNA ist auch für Tiere sicher und effektiv und muss natürlich jedes Jahr aufgefrischt werden.

mRNA-”Impfung” gegen Influenza in Hunden

Welche Chemikalien in diesen LNPs verwendet werden, ist in der Studie leider nicht genannt. Ob modRNA oder mRNA verwendet wird, dazu konnte ich auch (noch) nichts finden.

Warum man Hunde und Katzen gegen Influenza impft, entzieht sich meinem Verständnis, ich habe aber nie einen Hund gehabt und bin kein Tierarzt.

Genau wie beim Menschen, nimmt Merck beim Hund Antikörper des Inneren (Serum) Maß für Schleimhautimmunität gegen ein Atemwegsvirus, weil Antikörper (beim Menschen) (k)ein Maß für Immunität sind.

“An den Studientagen −1, 20, 28, 33 und 40 wurde Vollblut für Serum entnommen, um die serologischen Titer gegen das canine Influenzavirus (CIV) H3N2 zu überwachen. Alle geimpften Hunde (n = 20) zeigten nach der zweiten Impfung eine Serokonversion, wobei die höchsten Hämagglutinationshemmung (HAI)-Antikörpertiter am Studientag 33 auftraten. Der Testimpfstoff erhöhte die serologischen Titer an den Studientagen 28, 33 und 40 signifikant (* p < 0,0001) im Vergleich zu den mit Placebo geimpften Kontrollen (n = 20).”

Zur Erinnerung, Mäuse bilden Antikörper gegen Chemikalien, die in der Natur gar nicht vorkommen. Wenn man eine fremde Chemikalie spritzt, werden sich natürlich Antikörper bilden. Ob diese dann einen biologischen Zweck erfüllen, sei mal dahin gestellt. Das findet sich in meinem Janeway 2. Auflage, mit dem ich noch Immunbiologie gelernt habe.

Hat Merck auch auf Antikörper gegen die LNPs getestet?

Hat Merck auch auf Autoantikörper und Autoimmunität getestet?

Ich frag ja nur?

Man hat die Hunde anschließend mit Influenza infiziert, was man beim Menschen nicht machen kann.

“Nach der Infektion traten nur vereinzelt Fieberfälle auf: Ein mit Placebo geimpfter Kontrollhund hatte an zwei verschiedenen Tagen Fieber (104,2 °F und 103,6 °F), und ein geimpfter Hund hatte an einem Tag Fieber (103,5 °F). Spontaner Husten, mit oder ohne Würgen, war das primäre klinische Symptom für die Analyse, aber es wurden auch andere klinische Symptome einer Atemwegserkrankung wie Niesen und seröser Nasenausfluss beobachtet. Von den 20 mit Placebo geimpften Kontrollhunden husteten 18 (90 %) an mehreren Tagen und 1 (5 %) an einem Tag. Im Gegensatz dazu hustete nur 1 (5 %) der 19 geimpften Hunde an mehreren Tagen und weitere 5 (26 %) an einem Tag. Darüber hinaus waren die Gesamtdauer und der Schweregrad der klinischen Symptome bei den mit Placebo geimpften Kontrollhunden deutlicher ausgeprägt als bei den geimpften Hunden.”

Nur… Influenzaimpfungen erhöhen beim Menschen die Wahrscheinlichkeit sich zu infizieren. Wie sieht das beim Hund aus? Gibt es dazu Daten?

Hat das Mittel die Sterblichkeit bei Hunden reduziert oder nur (nervige) Symptomatik?

Im Übrigen: “Impfungen an verschiedenen anatomischen Stellen rufen unterschiedliche Immunreaktionen hervor” . Hat man das jemals bei irgendeiner Impfung beachtet und differenziert?

Zugelassen ist die Plörre jedenfalls seit Sommer 2024.

Impfstoff gegen Hunde- und Katzenleukämie

“Die Katzen wurden täglich auf unerwünschte Ereignisse beobachtet, beginnend mit der ersten Impfung bis 14 Tage nach der Auffrischungsimpfung.”

Die Katzen sind zumindest nicht in den ersten 14 Tagen verstorben. Ob sie die normale Lebensspanne erreichen werden oder die Nebenwirkungen, wie beim Menschen, Wochen, Monate und Jahre auf sich warten lassen, kann man aktuell nicht sagen.

Ob es die Katzen gegen Leukämie geschützt hat, weiß man eigentlich erst, wenn man das Leben (oder die 7 Leben) der Katzen bis zu ihrem natürlichen Ende (darunter zähle ich auch Autounfälle) verfolgt und schaut, wie viele Leukämie bekommen haben und wie viele nicht.

Das, was hier präsentiert wird zeigt nur, dass die Plörre die Tiere nicht binnen 14 Tagen getötet hat.

Für welche Tiere gibt es genetische “Impfungen”

Das Merck Handbuch für Veterinäre gibt dazu schön übersichtlich Auskunft.

DNA-Plasmid-Impfstoffe Immunität kann durch die Injektion von DNA, die virale Antigene kodiert, anstelle des Antigens selbst induziert werden. Diese DNA wird zunächst in ein bakterielles Plasmid, ein Stück ringförmiger DNA, das als Vektor fungiert, eingefügt. Wenn das gentechnisch veränderte Plasmid injiziert wird, wird es von den Wirtszellen aufgenommen. Im Zellkern wird die DNA transkribiert und mRNAs werden translatiert, um das Impfprotein zu produzieren. Die transfizierten Wirtszellen exprimieren somit das Impfprotein in Verbindung mit Molekülen des Haupthistokompatibilitätskomplexes Klasse I. Dies stimuliert eine Immunantwort, bei der nicht nur neutralisierende Antikörper, sondern auch zytotoxische T-Zellen gebildet werden. Diese Art von DNA-Plasmid-Impfstoff wird zum Schutz von Pferden vor einer Infektion mit dem West-Nil-Virus eingesetzt. Dieser Ansatz wurde experimentell zur Herstellung von Impfstoffen gegen folgende Krankheitserreger angewendet: Vogelgrippevirus

Lymphozytäre Choriomeningitis-Virus

Tollwutvirus

Canines Parvovirus

Bovines Virusdiarrhoe-Virus

Feline Immundefizienz-Virus

Feline Leukämie-Virus

Porcines Herpesvirus

Maul- und Klauenseuche-Virus

Bovines Herpesvirus-1

Newcastle-Krankheit-Virus Da sie eine ähnliche Reaktion hervorrufen wie lebende, abgeschwächte Virusimpfstoffe, eignen sich DNA-Plasmid-Impfstoffe ideal für den Einsatz gegen Organismen, die in Zellkulturen nur schwer zu züchten sind. Einige DNA-Impfstoffe sind in der Lage, selbst bei hohen mütterlichen Antikörpertitern eine Immunität zu induzieren. Die Impfung mit DNA-Plasmiden ermöglicht die Präsentation viraler endogener Antigene in ihrer natürlichen Form.

Die Frage, die sich mir hier stellt: hat jemand geprüft, ob die Plasmide dauerhaft integrieren? Dass sie in den Zellkern gehen ist ja ein Feature, das hervorgehoben wird. Wie lange bleibt die fremde DNA in den infizierten Zellen? Wird nackte DNA gespritzt oder ist die DNA in LNP verpackt?

RNA-Impfstoffe Eine wichtige Entwicklung in der Impfstofftechnologie ist die Verwendung von RNA-Impfstoffen, die bereits erfolgreich in Coronavirus-Impfstoffen für Menschen eingesetzt wurden. Sie sind einfach herzustellen und müssen im Gegensatz zu DNA-Impfstoffen nur in das Zytoplasma einer Zelle gelangen, um wirksam zu sein. DNA-Impfstoffe müssen in den Zellkern gelangen, um transkribiert zu werden. Im Zytosol kann die RNA in ein Proteinantigen übersetzt werden, das dem Immunsystem präsentiert werden kann. RNA-Impfstoffe induzieren die Produktion endogener Antigene. Sie sind stabiler als DNA-Plasmide und effizienter. Einige RNA-Impfstoffe können auch so konstruiert werden, dass sie sich selbst replizieren. Diese werden in der Regel aus Alphaviren wie dem venezolanischen Pferdeenzephalitis-Virus gewonnen. Sie können große Mengen an endogenem Antigen erzeugen, wenn sie sich für kurze Zeit in Zellen replizieren. RNA bleibt nicht in den Zellen erhalten, wodurch diese Impfstoffe sehr sicher sind. RNA-Impfstoffe werden derzeit für viele Tierimpfstoffe entwickelt.

RNA-Impfstoffe sind als noch stabiler als DNA-Plasmide?

RNA bleibt nicht in der Zelle enthalten?

Die Daten zur verwendete Plattform sind sehr dünn. Keine Informationen über Chemikalien, ob modRNA oder mRNA verwendet wird… Keine Produktnamen. Ist die (m)mRNA in LNP verpackt oder wird sie nackt gespritzt?

Da muss sich ein Tierarzt selbst einarbeiten und schon ein gewisses Grundwissen über diese Technologien haben, damit man weiß, wonach man schauen muss.

Fazit:

Die Datenlage ist dünn, dünner als bei der menschlichen modRNA-Plörre. Es wird praktisch nichts an Chemikalien und Daten wirklich transparent kommuniziert.

Man benutzt die gleichen schmutzigen Tricks wie Antikörper als Maß für Immunität und nur kurze Nachbeobachtungszeiten.

Generell würde ich daher erst einmal sagen, Meck-Tiermedizinische Produkte sind zu meiden, bis mehr Daten vorliegen, ob die Plörre die Lebensdauer der Tiere reduziert oder überhaupt funktioniert, denn wie will man nach 14 Tagen wissen, ob eine Impfung gegen Leukämie wirkt?

Hier müsste ich mal ein Tierarzt tiefer einarbeiten, der weiß, wie man an die entsprechenden Daten herankommt und wo man an diese Daten herankommt.