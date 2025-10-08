DrBine’s Newsletter

Beweis
3h

Geradezu magisch habe ich mir nach der Lektüre die Fingerkuppe beim Kartoffelschälen entfernt. Ich wünsche euch alles Gute.

Ähnliche Shedding-Symptome habe ich seit 2021, immer nachdem ich mit meinem Kind bei meiner durchgespritzten Mutter war. Aber wir gehen trotzdem immer wieder hin - da muss ich halt durch. Mein Kind (12) scheint schon besser adaptiert zu sein. Die Alternative wäre die totale Entmenschlichung, die Isolation meiner alten Mutter, die Beendigung des familiären Kontextes meines Kindes.

Vereinsamung ist nicht akzeptabel. Mit mir nicht. Deswegen lasse ich auch kein Blutbild machen und setze auf die Kraft des reinen Herzens.

Wurde eigentlich von irgendwem in diesem Kontext das Thema Aderlass mal wieder auf Wiedervorlage gelegt?

Dr. Manfred Hauptreif
6h

Ist echt spooky! Nehme inzwischen auch MB, habe aber wahrscheinlich unterdosiert. Ich mach es wie beim Beerenessen im Wald, wenn ich keine Experten dabei hab. Erstmal ganz wenig und dann höher dosieren. Ich hatte halt keine Dosisemphehlung und 3-4 Tropfen ist wohl zu wenig.

