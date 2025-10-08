Holger und ich machen wirklich viel zur Entgiftung.

Wir nehmen brav unsere Gluthationmischung morgens, Basenmischung Abends, dazu Basenbäder, Sauerstoff vor dem Fernseher, Vitamine, nur gefiltertes Wasser, Biolebensmittel vom Wochenmarkt…

In normalen Blutuntersuchungen sind wir unauffällig.

Im Dunkelfeld war alles super. “Pure blood princess”, die Heilpraktikerin hatte schon lange kein so gesundes Blut gesehen.

Bei alternativen Verfahren wir Kirlianfotografie bin ich auch unauffällig, obwohl das System Orgon-Bestrahlung detektiert hat und bei meiner Sportverweigerung richtig lag.

3x von Shedding weggebügelt innerhalb von einer Woche, das war nicht lustig.

Im letzten Monat hatten wir ein paar unangenehme Sheddingerlebnisse.

Holger reagiert über Mastzellaktivierung, sein BAU Wert ist maximal bei 50, er hat somit keine Komplementaktivierung. Seine Mastzellreaktionen sind aber schneller und heftiger als meine langsamen CARPA Reaktionen.

Holger ging nur in der Tankstelle bezahlen. Da war jemand entweder frisch geimpft oder hatte die Killerkombi, die er nicht verträgt (Johnson, Astra, Moderna). 2-3 Stunden später hatte Holger dann seine volle Symptomatik: Migräne, Sehstörungen, Tinnitus, Neuropathie, Verspannungen. Den Rest der Strecke durfte also ich fahren. 23. September in Zollingen. Wir hatten einen Vortrag bei der Basis. Entweder ist Holger im Edeka kurz vor der Veranstaltung jemandem mit seiner Killerkombi und/oder frisch geimpft begegnet oder es war jemand im Vortrag. Er hat gerade noch bis zum Schluss durchgehalten, bis seine übliche Symptomatik zugeschlagen hat und ich uns in Hotel fahren durfte. IGMEDT Kongress in Wien. Am ersten Abend war Holger alleine Essen mit Kalcker und ein paar anderen. Ich hatte keinen Hunger. Als er ins Hotel zurück kam, ging es ihm erst noch gut, einige Zeit später bekam er Fieber und Schweißausbrüche. Hat in der Nacht mehrere Shirts durchgeschwitzt und zwei Bettdecken. Nach ca. 12h war der Spuk rum. In der Zeit haben wir auf der Konferenz diverse Mittel gegen die Symptome getestet, die ALLE versagt haben. Darunter zwei Globuli Varianten, diverse Vitamine und Kräutermischungen. Da wir nun wussten, dass irgendwer im Restaurant massiv sheddete, musste Holger das am nächsten Abend verifizieren. Und siehe da, kaum auf dem Zimmer ging es los mit Schüttelfrost, Fieber, Tinnitus und das Spaß der Nacht zuvor begann erneut, so dass wir weitere “Wundermittel” testen konnten. Erstaunlicherweise hat der Orgonstrahler den Tinnitus behoben und die Vollichtlampe auch geholfen. Gerade diese Dinge, die man eher als Grenzwissenschaften bezeichnen würde.

Holgers Lippen sind seitdem blau und werden nur normalfarbig, wenn er gerade geraucht hat oder ihm kalt ist.

Bei mir sind es anderes Symptome, da ich eher über CARPA reagiere. Ich habe die Blutgerinnungsstörungen bei mir schon seit einigen Monaten beobachtet. Blaue Flecken, die nicht weh tun aber riesig sind und gleich blau und ich habe keine Ahnung, wo ich sie mir eingefangen habe. Starkes Bluten, auch wenn es nur ein winziger Kratzer ist etwa wie bei unserem Kater Simba nur nicht so dramatisch, da man mit CDL alles wieder zu bekommt. Dass was nicht OK ist, war mir klar, es wurde nur bisher nichts gefunden. Das ist bei mir auch nicht immer der Fall, nur wenn ich viel abbekommen habe, z. Bsp. im Zug oder auf Kongressen. Auch bei Magnesium Sauerstoff Therapie reagiert mein System massiv zu langsam, wenn überhaupt. Das war schon im Frühjahr sehr auffällig.

Da Bad Aibling mehr oder minder auf dem Weg zum Soldatenprozess in Leipzig lag, haben wir einen Zwischenstopp gemacht und uns durchchecken lassen. Beate Jäger ist eine Freundin, daher bekamen wir problemlos einen Termin. Sonst kann das schon mal dauern.

Die Blutwerte sind bei Holger und mir im Normbereich:

Wir dachten, wir sind gut gerüstet und alles ist OK.

Wenn man jedoch Spezialanalytik macht, sieht es bei uns schon nicht mehr so gut aus.

Diese Analytik kann man, wie gesagt, in Bad Aibling bei Dr. Beate Jäger machen.

https://www.klinik-st-georg.de/team/dr-med-beate-jaeger/

Dabei handelt es sich eigentlich um eine Analytik für Impfgeschädigte.

Holger und ich sind jedoch ungeimpft!

Dass es sich um Shedding und nicht persistierendes Virus handelt kann bei mir dadurch gezeigt werden, dass die BAU-Werte sinken, wenn ich geimpfte Menschen meide und niedrig bleiben, bis ich wieder Kontakt habe. Hätte ich persistierendes Virus, bliebe der Wert hoch. Ich schwanke zwischen 400 - 1700 BAU je nach Exposition. Nach Exposition geht der BAU wert binnen Stunden hoch. Aktuell ist es mit 745 BAU gar nicht so schlecht, das ist für mich eher Mittelfeld bis gut. Ich habe die Untersuchung also in einer eher nicht so CARPA-aktiven Phase gemacht.

Die Untersuchung kostet 500 EUR + 200 EUR Arztgespräch. Das ist keine Kassenleistung!

Die Ergebnisse der Fluoreszenzmikroskopie sind unerfreulich für Holger und mich.

Links jeweils meine Werte, rechts Holgers Werte.

Wir haben beide massive Thrombozytenverklumpungen, ich mehr als Holger.

Holger hat dafür etwas mehr Endothelschäden als ich.

Trotzdem Holger und ich viel Methylenblau nehmen, haben wir noch minimal Amyloide nachweisbar. Wir werfen regelmäßig 150 mg Kapseln von Methylenblau (ca. 300 Tropfen). MB löst auch Prionen auf. Zumindest ein Bereich, wo es bei uns gut aussieht, auch wenn durchaus was nachweisbar ist.

Uns stehen somit 8 Wochen auf drei Blutverdünnern bevor:

Acetylsalicylsäure auch als Aspirin bekannt, ist schmerzlindernd, fiebersenkend und entzündungshemmenden und hemmt zudem die Blutplättchenaggregation.

Clopidogrel: Thrombozytenaggregationshemmer (Plättchenhemmer), der die Bildung von Blutgerinnseln verhindert, indem es die Verklumpung von Blutplättchen hemmt

Enoxaparin-Natrium: blutverdünnender Arzneistoff (Antikoagulans) aus der Gruppe der niedermolekularen Heparine, der zur Behandlung und Vorbeugung von Blutgerinnseln (Thrombosen) eingesetzt wird.

Wenn wir einen akuten Sheddingschub haben, um das abzufangen:

Famotitin: Famotidin hemmt Histamin an H2-Rezeptoren in der Magenschleimhaut

Shufeng Jiedu - TCM Medikament, das anti-viral, anti-inflammatorisch, Immunsystem stärkend, fiebersenkend wirkt

Melatonin - Schlafhormon

Vorbeugung Schutz:

Shufeng Jiedu

Algovier: schützt Ihre Nasenschleimhaut vor dem Eindringen von Erkältungsviren/ Spike-Proteinen

Das Medikamenten Komplettpaket liegt bei 645,76 EUR (auf Privatrezept), wenn die Kasse übernimmt, bekommen wir vielleicht ein wenig zurück, mal schauen.

Wann wird diese 8 Wochen komplette Pause einlegen, müssen wir schauen. Holger hat sich beim Kürbis schälen gerade die Fingerspitze mit dem Sparschäler weggesäbelt, das sollte wieder soweit OK sein.

Da am 8.10.2025 die lange Nacht des Impfens war uns es sicherlich wieder Menschen gibt, die sich haben transfizieren lassen, ist unser Leben bis zu der Zeit, wo sie halbwegs abgeklungen sind (März/April) massiv eingeschränkt, weil jeder Einkauf uns kurz darauf mit den üblichen Symptomen flachlegen kann. Besser als die letzten Wochen wird es sicherlich nicht werden.

In unserem Umfeld sind mittlerweile mehrere ungeimpfte Menschen, die Probleme mit Thrombosen bekommen haben. Schlimmer als wir, weil deutlich mehr Kundenkontakt.



Solange wieder Frischgespritze unterwegs sind, müssen wir uns leider zurückziehen, damit es nicht noch schlimmer wird. Einmal Gerinseltherapie reicht mir erst einmal, das muss ich nicht jedes Jahr machen.