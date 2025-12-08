Allergien können immer auftreten, gegen ALLE Substanzen. Das sind wieder einmal die Landsteiner Experimente von 1936. Wir bilden Antikörper auch gegen Chemikalien, die in der Natur nicht vorkommen. Das kann natürlich auch bei Methylenblau vorkommen, so wie das bei allen Medikamenten passieren kann.

Es gibt nur extrem wenige Fälle in der wissenschaftlichen Literatur, die über allergische Reaktionen auf Methylenblau berichten. Zum Vergleich: 2% -17% der Bevölkerung sind gegen Penicillin allergisch. Wobei man sich streitet, ob es nun allergische Reaktionen oder Nebenwirkungen sind, die vermischt werden.

Schauen wir uns daher berichtete Fälle über allergische Reaktionen auf Methylenblau näher an.

“Nach unserem Kenntnisstand wurden jedoch nur zwei lebensbedrohliche Ereignisse mit intradermalem Methylenblau-Farbstoff gemeldet, und keines davon betraf Kinder. Wir berichten über den Fall eines 6-jährigen weißen Mädchens mit einem spitzoiden Melanom am rechten Unterarm. Sie wurde unter Vollnarkose einer Lymphszintigraphie unterzogen und intubiert in den Operationssaal gebracht. Intradermal wurde Methylenblau (0,2 ml) um die Läsion herum injiziert, und nach 5 Minuten wurde eine breite komplexe Bradykardie festgestellt, die innerhalb von weniger als 1 Minute zu einer Asystolie führte. Es wurde mit der kardiopulmonalen Reanimation begonnen. Es wurden mehrere Dosen Reanimationsmedikamente verabreicht und zweimal eine elektrische Kardioversion durchgeführt. Sie erholte sich vollständig und wurde auf die Intensivstation verlegt.”

Zwei bekannte Fälle, es wird über einen dritten Fall berichtet. Alle drei Fälle betreffen eine Injektion in die Haut, sind also nicht direkt mit dem Trinken oder Schlucken des Mittels vergleichbar. 200 µl ist jedoch deutlich weniger, als man sich unter Umständen in den Kaffee tropft.

Ist in dieser Publikation kausal belegt, dass das Kind Antikörper gegen Methylenblau entwickelt hat und es sich wirklich um eine Allergie handelt?

“Sie wurde an einen Allergologen/Immunologen überwiesen, und es wurde ein Hautpricktest für Anästhetika durchgeführt. Die Ergebnisse waren negativ. Der Allergologe vermutete, dass Methylenblau die Ursache sei. Allerdings können andere Medikamente, darunter Fentanyl, Propofol und Cefuroxim, nicht ausgeschlossen werden. Der Allergologe empfahl eine Vorbehandlung mit Diphenhydramin, Prednison und Albuterol-Inhalation. Zwei Wochen später wurde der Eingriff unter Befolgung der Empfehlungen und ohne Verwendung von Methylenblau-Farbstoff oder Antibiotika sicher durchgeführt.”

Das Kind hat also einen Medikamentencocktail bekommen und darauf ungünstig reagiert.

Wir stehen also vor dem gleichen Problem wie bei Penicillin: Allergie oder Nebenwirkung? Zudem? War es vielleicht die Mischung?

Gehen wir einmal zurück in die Geschichte:

Methylenblau verstärkt die Wirkung von Lokalanästhetika. Das weiß man schon seit 1952.

Österreichische Apotheker-Zeitung, Juli-Dezember 1952, S. 630

“Das Methylenblau verstärkt die Wirkung der Lokalanästhetika, leider aber auch ihre Toxizität. Ebenso vergrößert es die Wirkung des Azetylcholins und des Schlangengiftes. (Trov. Soc. pharm. Montpell. 49, 2.)”

Könnte es sein, dass es die Mischung zwischen Anästhetikum und Methylenblau war und somit das Anästhetikum das Problem war?



Schauen wir uns die weiteren Fälle aus der Literatur an:

“Brustoperation sowie zur Sentinel-Lymphknoten-Biopsie überwiesen. 99mTc-Antimonsulfid-Kolloid wurde am Tag vor der Operation oberflächlich injiziert, um während der Operation eine Sentinel-Lymphknoten-Kartierung mit einer Gamma-Sonde durchzuführen. Nach Einleitung der Anästhesie wurden 2 ml Methylenblau subdermal in den Bereich um den Brustwarzenhof des Indexquadranten der Brust injiziert. Zwei Minuten nach der Injektion des blauen Farbstoffs entwickelte die Patientin eine schwere Hypotonie, Tachykardie, Bronchospasmus sowie Hypoxie.“

Leider keine Nennung des Anästhetikums und keine Analyse, ob wirklich eine Allergie vorlag.

Der dritte Fall, gleiches Spiel:

“Eine 62-jährige Frau, die sich einer Sentinel-Lymphknoten-Biopsie und einer Lumpektomie rechts unterzog, erhielt neben Anästhetika auch Methylenblau.”

Erneut: keine Nennung des Anästhetikums nd keine Analyse, ob wirklich eine Allergie vorlag.

Dieser französische Fall jedoch sieht anders aus:

“Wir berichten über eine dokumentierte schwere Immunglobulin-E-vermittelte Überempfindlichkeitsreaktion im Zusammenhang mit der Verwendung von 1% Methylenblau zum Nachweis der Durchgängigkeit der Eileiter während einer Vollnarkose. Klinische Symptome, Ergebnisse biologischer Untersuchungen und positive Hauttests bestätigten eine anaphylaktische Reaktion auf Methylenblau.

[…]

Nach einer Stunde ereignisloser Anästhesie (Midazolam, Sufentanil, Propofol, Atracurium) und Operation wurde eine intrauterine Instillation von 1 % Methylenblau (Renaudin, Itxassou, Frankreich) verabreicht, um die Durchgängigkeit der Eileiter zu überprüfen. Innerhalb von 2 Minuten nach der Instillation von Methylenblau wurde ein deutlicher Abfall des SpO2 unter 80 % und der endtidalen Kohlendioxidkonzentration (18 mmHg) beobachtet, während ein Abfall des arteriellen Blutdrucks (60/26 mmHg) in Verbindung mit einer Tachykardie (140 Schläge pro Minute) auftrat. […] Der Plasma-Histaminspiegel (RIA, Immunotech Luminy, Frankreich), der zur Bestätigung des Beginns der Histaminfreisetzung gemessen wurde, war deutlich auf 700 nmol erhöht. L-1 (N < 10 nmol. L-1). […] Der Pricktest mit Methylenblau war positiv, während Hauttests mit Latex und allen anderen Medikamenten negativ blieben. Um die Verantwortung von Methylenblau zu bestätigen, wurde ein In-vitro-Leukozyten-Histaminfreisetzungstest mit Methylenblau durchgeführt, der positiv ausfiel (Abbildung), während er in 2 Kontrollseren negativ blieb.”

Dieser Fall belegt eindeutig eine Allergie gegen Methylenblau.

Die Lösung, wenn man sich Sorgen macht, man könnte allergisch gegen Methylenblau sein, wird jedoch direkt mitgeliefert: der Pricktest:

Bild Doccheck Pricktest: https://www.doccheck.com/de/detail/photos/42036-pricktest

Wenn man ganz sicher gehen will, bevor man MB verwendet, dass man nicht allergisch ist: Tropfen auf die Haut und anpiecksen. Wird es knubbelig und dick, ist man allergisch.

Dass nach 150 Jahren nun ein erster Fall mit einer MB-Allergie belegt ist und es potentiell 3 weitere gibt zeigt, wie selten das Phänomen ist, aber es ist existent.

Des Weiteren sollten sich die Chirurgen vielleicht auch daran erinnern, dass man seit 1952 weiß, dass Methylenblau die Wirkung von Lokalanästhetika verstärkt und das auch bei anderen Anästhetika der Fall sein könnte.

Schlimm scheint der Effekt nicht zu sein, weil man Anästhetika einige Jahre zur Sicherheit, dass man sie nicht vertauscht, mit Methylenblau gefärbt hat, bis jemandem 10 Jahre späte aufgefallen ist, dass eine nicht so intelligente Idee war.

Es gibt einen Übersichtsartikel zu dem Thema, der einen anderen Farbstoff namens Patent Blue V mit dazu nehmen musste, für den es deutlich mehr Fälle von allergischen Reaktionen gibt als bei Methylenblau.

“Methylenblau wurde aufgrund seiner vergleichbaren Wirksamkeit bei der SLN-Identifizierung, seiner geringeren Kosten und seiner geringeren allergischen Reizung als mögliche Alternative zu Patentblau V vorgeschlagen.”

“Dennoch wurde die Injektion von Methylenblau für die SLNB mit Hautreaktionen wie oberflächlichen Ulzerationen oder Erythemen an der Injektionsstelle und Hautnekrosen bei intradermaler Injektion sowie mit schweren Kapselkontrakturen um das Implantat herum in Verbindung gebracht.”

Auch diese Erkenntnis mit den Hautreaktionen ist nicht neu, seit über 100 Jahren bekannt und wurde schon bei Argochominjektionen beschrieben.

Ein weiteres Review kommt somit zu folgendem Schluss:

“Eine systematische Überprüfung der anaphylaktischen Reaktionen auf blaue Farbstoffe während der Sentinel-Lymphknoten-Kartierung durch Bezu et al. ergab eine Rate allergischer Reaktionen auf Patentblau V und Isosulfanblau von 0,07 bis 2,7 %, während bei der Sentinel-Lymphknoten-Kartierung keine allergischen Reaktionen auf Methylenblau auftraten. Der Autor kam zu dem Schluss, dass Methylenblau sicherer zu sein scheint, obwohl Hautnekrosen als nicht-allergische Reaktion auf Methylenblau berichtet wurden. Eine weitere Untersuchung von Ramin et al. ergab, dass Methylenblau unter den blauen Farbstoffen das höchste Sicherheitsniveau aufweist, wenn man seine häufige Verwendung in der medizinischen Praxis berücksichtigt.”

Fazit:

Ja, es gibt einen einzigen sicher bestätigten Fall in der wissenschaftlichen Literatur mit einer belegten allergischen Reaktion auf Methylenblau. Bei den anderen Fällen ist nicht klar, ob es die Kombination mit den Anästhetika war.

(Danke an Geoff Pain, der mich auch das Thema aufmerksam gemacht hat).