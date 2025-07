Neuer Weg 14. Jahrgang Nr. 4198, Bukarest, Sonnabend 27. Oktober 1962, S. 4

“Chemie und grüne Haare

Man möge sagen, was man will, Eulalia Brei, die behauptet, in den besten Jahren zu sein, ist es längst gewesen. Und daran wäre ja nichts auszusetzen, denn es gibt manch nette, alte, grauhaarige Tante. Aber Eulalia Brei, obwohl Großtante, wollte partout jung scheinen. Und da es nun mal so ist, störte sie ihr schon ziemlich angegrautes Haar sehr. Da gedachte sie, ihm wenigstens einen modernen Schimmer zu verleihen. Es leicht bläulich zu tönen. Ja, nur zu tönen, nicht zu färben.. Gedacht, getan.

Eines Tages begann sie die farbtönende Prozedur. Aber ach, als sie beginnen wollte, war das nötige Färbemittel nicht da, nicht einmal ein Tintenstift oder Waschblau, die laut Eulalia Breis Freundin Lili hervorragend „tönen“, waren bei der Hand. Da griff sie zu Methylenblau.

Langsam tauchte sie ihre Frisur ins Blau, aber anscheinend dauerte die Prozedur zu lange, denn als sie sich endlich entschloss, das Haupt aus den blauen Wogen zu ziehen, da war ihr Haar so blau, dass die blaueste Adria davon vor Neid erblasst wäre. Das war nun auch Tante Eulalia zu viel. Und sie suchte nach Rettung.

Da fiel ihr ein, dass die Zitrone außer Vitamin C auch bleichende Wirkung besitzt. Flugs richtete sie eine scharfe Limonade an und tauchte ihr Haupt in die bleichenden Fluten.

Aber ach, die arme Eulalia ! Sie, die anscheinend keine großen Kenntnisse in Chemie besaß, hatte in der Eile vergessen, dass eine Zitrone außer Vitaminen auch Säure enthält, und diese hatte nun die methylenblauen Haare durch unergründliche chemische Vorgänge in ein leuchtendes Grün verwandelt. Wie ein Urwald nach einem Tropenregen, glänzend und üppig, strebte nun ihr Haar schön grün himmelwärts...

Na, alles geht vorüber. Und nach einigen Tagen war Eulalia wieder bei der Originalfarbe angelangt. Nur ein leichter Hauch, wie Grünspan, lag noch hier und da auf ihrem Haupt.

Soweit so gut. Aus sicherer Quelle sickerte dann durch, dass ihr die lieben Verwandten ins Gewissen redeten, doch diese unnötigen „Verjüngungsmaßnahmen“ wegzulassen, oder, wenn nicht, doch wenigstens die chemischen Vorgänge zu beachten.

Sie gab ihren Verwandten recht. Sie studiert jetzt ein Chemiebuch ihres Großneffen. Ja, so sind die Frauen. Hugo Albert“

Die Geschichte klingt aberwitzig, basiert aber auf tatsächlich praktizierten Färbemethoden bei weißem Haar.

Neue Wiener Friseur-Zeitung Nr. 17, 1911, S. 3

“Mit dem Bleichen allein ist es wenig oder gar nicht möglich, eine der Natürlichkeit gleichkommende Haarfarbe zu erzielen; es fehlt der matte Ton, als auch der dem Naturhaar eigene Glanz an dem gebleichten Haar. Mit wenigen Ausnahmen genügt des Bleichen allein und des Öfteren mag es der Zufall, dass gerade die im Wege des Bleichens erzielten Farbtöne erwünscht sind, weswegen schon allein aus dem Grunde ein Versuch nicht zu verwerfen ist. Es genügt oft nur eine Kleinigkeit von Nachfärben, ja selbst nur ein sogenanntes Brechen der Farbe an dem Haar. Nachdem ein angebleichtes Haar rascher der Aufnahme von Farbe zuneigt, als ein solches im Naturzustande, so ist wie gesagt, bei geringem Erfordernis von Nachfärben ein Kochen in der Farbe nicht notwendig. So z. B. bringe man einen Teil fertig angesetzter Farbe in heißes Wasser, füge einige Tropfen Essigsäure hinzu und tauche das Haar je nach Bedarf darein. Essigsäure dient dazu, um die Farbe aufnahmefähiger und fester zu gestalten. Bei neutralen Farben, wie in den Abstufungen von dunkelblond bis dunkelbraun, ist es empfehlenswert, das bereits gefärbte und gereinigte Haarstück in einer ganz schwachen Lösung von Methylenblau zu tauchen, was den Zweck hat, einen der Farbe entsprechenden schillernden Ton hervorzurufen. Ein Gelblich oder Rötlichblond lässt sich matt decken durch ein Färbebad von je 1 bis 2 g Galläpfel und Kupferwasser auf einem Liter Wasser. “

Neue Wiener Friseur-Zeitung N. 8, 1916, S. 4

“Briefkasten.

Antworten der Schriftleitung.

Herrn J. K. 60. 1. Zu dunkel gefärbte Haare oder Haarzöpfe werden folgenderweise entfärbt, bzw. die Farbe abgezogen: In ein Gefäß mit lauem Wasser werden 10 bis 15 Tropfen Salzsäure gegossen und die Haare unter beständigem Wenden einige Augenblicke darin gelassen. Es soll dies jedoch nicht zu lange geschehen, weil die Haare sonst einen rötlichen Stich erhalten. Hienach in einem anderen Wasser gut auswaschen. 2. Weiße, gelblich gewordene Haare muss man Anblauen. Eine weiße Wasserschüssel wird mit warmem Wasser gefüllt, worauf dasselbe mittels Methylenblau und Malachitgrün schwach angefärbt und das vorher gereinigte Haar durchgezogen wird. Bei ungünstiger Wirkung ist dieser Vorgang zu wiederholen. Die Farben werden am besten vorher je auf 1 Liter heißem Wasser, etwa so groß wie ein Weizenkorn, aufgelöst und von dieser Flüssigkeit nur einige Tropfen in das warme Wasser gegossen, wo das Haar angebläut werden soll. 3. In dem angefragten Lehrbuch sind alle Haararbeiten angegeben, also auch ein Damenkreuzscheitel. 4. Für Färben und Bleichen ist das Lehrbuch “Die Haarpräparation” zu empfehlen.”

Der Haararbeiter. (Fortsetzung:) Das Bleichen der Haare. Neue Wiener Friseur-Zeitung 41. Jahrgang, 15. September 1924, S. 4

“Wird weiß gebleicht, so wird das Haar nach der letzten Prozedur noch feucht in einer gut verschlossenen Kiste geschwefelt. Der Vorgang ist folgender: In einer ziemlich hohen und schmalen Kiste, die am Boden einige große Löcher hat und vom Boden etwas erhöht gestellt werden muss, damit die Luft durch die Löcher in die Kiste strömen kann, wird in einem Metallbehälter gewöhnlicher, etwas zerkleinerter Schwefel gegeben und derselbe angezündet. Das Haar muss am Deckel der Kiste lose mit Schnüren befestigt sein und der Deckel auf die Kiste gegeben werden. Um das Ausströmen der Schwefelgase zu verhindern, bedeckt man die Fugen der Kiste mit feuchtem Lappen. Selbstverständlich muss das Schwefeln wegen der Dämpfe im Freien geschehen. Ist das Haar genügend geschwefelt, so wird dasselbe in ein Bad heißen Wassers gelegt, zu welchem man einige Tropfen Schwefelsäure (zu 1 Liter 1 Esslöffel voll) und etwas Pariserviolett beimengt. Hat man in diesem Verfahren einige Übung erlangt, so wird es keine Schwierigkeiten machen, im Bedarfsfalle Haare in den gewünschten Farben zu bleichen. Die angeblauten Haare, wozu man auch Methylenblau nehmen kann, werden an der Luft getrocknet, dann gut ausgehechelt und gebunden. Es ist selbstverständlich, dass es sich nicht lohnt, kleine Quantitäten Haare zu bleichen, sondern besser tut, einige Delta fertiger Haare beim Haarhändler zu kaufen. Immerhin ist es notwendig, dass der tüchtige Haararbeiter auch im Bleichen von Haaren bewandert ist und im gegebenen Falle imstande ist, sich weiße Haare herzustellen. (Fortsetzung folgt.) “

Neue Wiener Friseur-Zeitung 47. Jahrgang Nr. 10 1930, S. 8

“Was das Dauerwellen von weißem Haar betrifft, so ist vor allem zu achten, dass das Haar vom Metall ganz isoliert ist, was am besten ist, wenn man den Wickler mit leicht in Öl getränktem Batist, Leinen, Mull, auch Ölpapier usw. mit Da weißes Haar auch in den meisten Fällen stark ist, muss man die Alkalienlösung auf jeden Fall verdünnen oder aber verdünnte Alkalienlösung verwenden (sehr gut bewährt sich N A-M, amerikanische Dauerwellölpräparate mit schwachem Alkaliengehalt). Außerdem soll der Lösung Methylenblau ganz schwach zugesetzt werden, um die Lösung zu bläuen und die Fleckerln leicht mit Öl bestrichen werden. Wichtig ist es, bei diesem Haar die Heizung unbedingt mit zwei bis dreimaliger Unterbrechung durchzunehmen, damit das Haar keinen zu hohen Hitzegrad bekommt, da ja durch die Ölfleckerln die Heizung an und für sich rascher und intensiver erfolgt, da nämlich das Öl durch den niederen Schmelzpunkt in dem Moment, wo es heiß wird, sich auf dem Haarwickler ausdehnt und somit den Wickler mit heißem Öl umschließt, wodurch einerseits durch die Wirkung des heißen Öls der Wickler hermetisch abgeschlossen ist und andererseits Fettstoff zugeführt wird und außerdem die Heizung nach innen verstärkt ist, wodurch eine intensivere Heizung vor sich geht. Ist nun die Heizung beendet und das Haar weist trotz dieser Behandlung einen gelben Stich auf, so wird es mit einer stark gebläuten B-Lösung neutralisiert und dann etwas abfrottiert und strähnweise mit einer Zitrone durch den Kamm fest abgerieben; außerdem bewährt sich auch bei schwereren Fällen sehr gut eine Behandlung mit L’Oreal (d'Argent), mit dem man das Haar gleich wasserwellt. Außerdem gibt es noch verschiedene andere Lösungen, die teils in dem Shampoon und, auf das Haar angewendet, eine bleichende Wirkung ausüben.”

”Die Abstellung des Rotstiches ist ebenso schwer, wie seine Vermeidung. Auch selbst die zur Bekämpfung des Rotstiches empfohlenen, besonders matten Färbemittel sind nicht in der Lage, den Rotstich zu decken. Außer Spülungen mit einem Gemisch von Methylenblau, Nigrosin und Malachitgrün sind oft tiefschwarzfärbende Oxydationsfarben in starker Verdünnung, eventuell einer normalen Waschseife zugesetzt, geeignet, den Rotstich abzustellen. Aber auch selbst diese Mittel sind nicht in jedem Falle wirksam.

Sehr zweckmäßig ist es auch, ein gefärbtes Haar, welches einen Rotstich besitzt, vor der Nachbehandlung so stark wie möglich aufzuhellen und dann entweder mit besonders matt eingestellten Farben nachzufärben (möglichst helle Nuancen wählen) oder mit einer Spülung einer stark verdünnten schwarzfärbenden Oxydationsfarbe zu behandeln. Die Verdünnung der schwarzfärbenden Oxydationsfarbe kann wie folgt vorgenommen werden:

10 ccm Färbeflüssigkeit,

40 ccm 6% Wasserstoffsuperoxyd,

50 ccm fl. gute Waschseife.

Mit dieser Seife wird das Haar eingeschäumt und je nach Art des Falles einwirken lassen. Diese Einwirkungsdauer schwankt zwischen drei und 50 Minuten. Unter Umständen führen je nach Art des Falles auch Blitzgüsse zu Erfolg. Kennt man ein Haar und man weiß, dass es zu Rotstich neigt, so ist manchmal ein Erfolg möglich, wenn man vor dem Auftragen der Färbeflüssigkeit das Haar mit einer Lösung von Methylenblau behandelt.

Zur Bereitung dieser sogenannten Tinten zum Nachspülen ist es zweckmäßig, die Farbstoffe in Brennspiritus zu lösen und aus diesen Lösungen eine entsprechende Me Fa herzustellen.

Zu diesem Zwecke werden

10 Gramm Methylviolett,

10 Gramm Nigrosin,

10 Gramm Methylenblau

also je 10 Gramm in 100 ccm Brennspiritus gelöst und diese wieder mit je einem Liter, am besten destilliertes Wasser, verdünnt.”