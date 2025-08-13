In der Literaturbeilage der Deutschen medizinischen Wochenschrift von 1901 stieß ich auf Seite 262 auf folgende Kurzmeldung:

THE OCCURRENCE OF GREEN OR BLUE URINE AND ITS MOST FREQUENT CAUSE BY F. PARKES WEBER. M.D. CANTAB., F.RC.P. LOND., PHYSICIAN TO the German Hospital, Dalston So much has been written, especially in France, on the effects of the ingestion of methylene blue on the urine, that one would think that there was little more to be said on the subject. It happens occasionally, however, that apparently healthy subjects, mostly children, pass green or blue urine, though they are unaware of having swallowed methylene blue or any other similar anilin dye in any form. Medical men not familiar with the characteristic properties of methylene blue and the reactions of urine coloured with methylene blue are therefore very apt to seek some other explanation — for instance, such an unusual one as that indigo blue, derived by fermentation from indican, is present in the urine before it leaves the body. As a matter of fact, apart from the greenish urine resulting from the presence of biliverdin and apart from the somewhat greenish urine of carboluria, practically all cases in which green or blue urine is voided are due to the ingestion of methylene blue or a similar anilin dye, though some poisonous plants may make the urine green and Zünzer 1 recorded the case of a boy who became severely ill after eating the leaves of Cytiana alpinus and pissed a large quantity of urine having a grass-green colour. I am even sceptical of the power of indigo, given medicinally or otherwise, to colour the urine green. At all events, whereas a capsule containing one decigramme of methylene blue will make the urine green or blue during the next three or four days, several doses of the same amount of indigo have no effect of this kind, the colour of the urine remaining unaltered or simply becoming yellower or more decidedly orange. I think that when apparently healthy persons in England pass green or blue urine without obvious cause the real explanation is generally that they have indulged in sweets coloured with methylene blue, particularly certain purple sweets. These latter contain a mixture of dyes and the urine passed after eating them is greenish. Thus, the supposed "unaccountable" secretion of green urine generally occurs in children and young women who like sweets. As a considerable quantity of sugar has to be swallowed for the urine to become deeply coloured (other kinds of sweets are likely to be eaten at the same time as those containing methylene blue) it is not surprising that some of those who secrete green urine should suffer from digestive troubles and a general metabolic disturbance, the latter showing itself by a sediment of uric acid or calcium oxalate 2 crystals in the urine. These disagreeable effects are certainly not so readily produced by swallowing pure methylene blue (medicinally) in considerably greater amount than that contained in the sweets. Last April a practitioner gave me a specimen of green urine from a woman, aged 28 years, who had been passing similar urine for four days. The ordinary tests for methylene blue gave positive results, and though the patient was not aware of having taken methylene blue in any form she had, as she acknowledged, been eating sweets. The urine was of specific gravity 1023, acid, free from sugar and albumin, but loaded with small uric acid crystals. Perhaps some hepatic disturbance due to indulgence in sweets accounted for the uric acid sediment. Later, in June, through the kindness of Dr. A. E Garrod, I obtained a specimen of bluish-green urine from a girl, aged nine years, together with a sample of sweets similar to those which she had been eating. The urine was of specific gravity 1022. acid, and free from albumin and sugar, but after standing it deposited a sediment of oxalate of calcium crystals. The ordinary tests

DAS AUFTRETEN VON GRÜNEM ODER BLAUEM URIN UND SEINE HÄUFIGSTE URSACHE

VON F. PARKES WEBER, M.D. CANTAB., F.RC.P. LOND., ARZT AM DEUTSCHEN KRANKENHAUS IN DALSTON

Es wurde bereits so viel, insbesondere in Frankreich, über die Auswirkungen der Einnahme von Methylenblau auf den Urin geschrieben, dass man meinen könnte, es gäbe zu diesem Thema kaum noch etwas zu sagen. Gelegentlich kommt es jedoch vor, dass scheinbar gesunde Personen, meist Kinder, grünen oder blauen Urin ausscheiden, obwohl sie nicht wissen, dass sie Methylenblau oder einen anderen ähnlichen Anilinfarbstoff in irgendeiner Form eingenommen haben. Mediziner, die mit den charakteristischen Eigenschaften von Methylenblau und den Reaktionen von mit Methylenblau gefärbtem Urin nicht vertraut sind, neigen daher sehr dazu, nach einer anderen Erklärung zu suchen – beispielsweise einer so ungewöhnlichen wie der, dass Indigoblau, das durch Fermentation aus Indikan entsteht, im Urin vorhanden ist, bevor dieser den Körper verlässt. Tatsächlich sind, abgesehen von grünlichem Urin aufgrund von Biliverdin und etwas grünlichem Urin bei Karbolurie, praktisch alle Fälle, in denen grüner oder blauer Urin ausgeschieden wird, auf die Einnahme von Methylenblau oder einem ähnlichen Anilinfarbstoff zurückzuführen, obwohl einige giftige Pflanzen den Urin grün färben können und Zünzer 1 den Fall eines Jungen beschrieb, der nach dem Verzehr der Blätter von Cytiana alpinus schwer erkrankte und eine große Menge grasgrünen Urin ausscheidete. Ich bin sogar skeptisch, ob Indigo, medizinisch oder anderweitig verabreicht, die Fähigkeit besitzt, den Urin grün zu färben. Während eine Kapsel mit einem Dezigramm Methylenblau den Urin in den nächsten drei bis vier Tagen grün oder blau färbt, haben mehrere Dosen derselben Menge Indigo keine solche Wirkung, die Farbe des Urins bleibt unverändert oder wird lediglich gelber oder deutlich orangefarbener. Ich denke, wenn scheinbar gesunde Menschen in England ohne ersichtlichen Grund grünen oder blauen Urin ausscheiden, liegt die wahre Erklärung in der Regel darin, dass sie mit Methylenblau gefärbte Süßigkeiten, insbesondere bestimmte violette Süßigkeiten, gegessen haben. Letztere enthalten eine Mischung aus Farbstoffen, und der Urin, der nach dem Verzehr ausgeschieden wird, ist grünlich. So tritt die vermeintlich „unerklärliche” Ausscheidung von grünem Urin in der Regel bei Kindern und jungen Frauen auf, die Süßigkeiten mögen. Da eine beträchtliche Menge Zucker aufgenommen werden muss, damit der Urin eine intensive Färbung annimmt (wahrscheinlich werden gleichzeitig mit den methylene bluehaltigen Süßigkeiten auch andere Süßigkeiten gegessen), ist es nicht verwunderlich, dass einige der Personen, die grünen Urin ausscheiden, unter Verdauungsbeschwerden und einer allgemeinen Stoffwechselstörung leiden, die sich durch eine Ablagerung von Harnsäure oder Kalziumoxalat-Kristallen im Urin äußert. Diese unangenehmen Auswirkungen treten sicherlich nicht so leicht auf, wenn reines Methylenblau (medizinisch) in wesentlich größeren Mengen als in Süßigkeiten enthalten ist, eingenommen wird. Im April letzten Jahres gab mir ein Arzt eine Probe grünen Urins einer 28-jährigen Frau, die seit vier Tagen ähnlichen Urin hatte. Die üblichen Tests auf Methylenblau fielen positiv aus, und obwohl die Patientin nicht wusste, dass sie Methylenblau in irgendeiner Form eingenommen hatte, gab sie zu, Süßigkeiten gegessen zu haben. Der Urin hatte eine spezifische Dichte von 1023, war sauer, frei von Zucker und Albumin, aber mit kleinen Harnsäurekristallen belastet. Möglicherweise war eine Leberfunktionsstörung aufgrund des übermäßigen Konsums von Süßigkeiten für die Harnsäureablagerungen verantwortlich. Später, im Juni, erhielt ich dank der Freundlichkeit von Dr. A. E. Garrod eine Probe bläulich-grünen Urins von einem neunjährigen Mädchen zusammen mit einer Probe Süßigkeiten, die denen ähnelten, die sie gegessen hatte. Der Urin hatte eine spezifische Dichte von 1022, war sauer und frei von Albumin und Zucker, aber nach dem Stehen bildete sich ein Sediment aus Kalziumoxalatkristallen. (Übersetzt mit Deepl)

showed that the colour was due to methylene blue. The sweets in question were violet or purple coloured, becoming opaque and more reddish on keeping. Three or four pieces swallowed experimentally sufficed to impart a green colour to the urine passed two or three hours afterwards: this green colour was shown by the ordinary tests to be due to methylene blue. In July a woman who attended as an out-patient at the North London Hospital for Consumption told me that her daughter, six years old, had recently had a peculiar affection. During about eight weeks the child from time to time passed greenish urine. The green colour used to be observed for two or three days consecutively every week, and only in the urine passed in the morning. I ascertained that the child had been occasionally eating purple-coloured sweets, though she preferred others when she had the choice. In this case I succeeded in getting some of the purple sweets from the maker. They were similar to those mentioned in the previous case, and after experimentally eating some of them greenish acid urine was excreted, giving the ordinary proofs of the presence of methylene blue. I have taken considerable trouble to test the accuracy of various accounts of the characters by which a green or blue colouration of the urine may be recognised as due to methylene blue. Some mistakes in this connexion have been published, but I believe the following summary to be correct. 1. When a capsule containing one decigramme of methylene blue has been swallowed by a fairly healthy adult the urine passed an hour or so afterwards is already found to have a greenish tint. The urine voided later is deeper green, and still later it is blue. The colour is observed in ihe urine of the next three or four days, but becomes less intense and finally intermittent, the earliest morning urine being the best coloured. In some individuals a green tint may even be observed in the morning urine after five days, though the midday urine of the two preceding days has only the ordinary yellow appearance. This accounts for the history sometimes given that the green colour has been observed chiefly, or exclusively, in the morning urine — that is, in the urine secreted during the night's sleep. Thus when relatively small doses of methylene blue in the form of sweets are taken at intervals during several weeks, as in the third case which I have alluded to, it is not surprising to hear that during eight weeks the green was noticed only in the morning urine. 2. The colour of the urine varies from faint greenish-yellow to deep blue and depends, of course, on the amount of methylene blue and of the ordinary yellowish pigment present In the specimen. The urine quickly stains ordinary white writing- or blotting-paper blue. 3. The colour of the urine may sometimes be increased by boiling. This is because some of the methylene blue is excreted as a colourless " chromogen." The colour is brought back by heating the urine with acetic acid, as Achard and Castaigne 3 say, or, in acid urine at all events, as I have noted, merely by boiling it. The amount of methylene blue secreted as a colourless chromogen is very much greater in some animals (the dog, the rabbit, and the guinea-pig) than in man, and is increased by the presence of certain pathological conditions in man. 4. The colour of the urine is slightly lessened by filtering it. This is because part of the methylene blue is absorbed in staining the filter paper, and sometimes also because the urine contains suspended uric acid crystals stained with the blue which cannot pass through the filter paper. 5. The urine is decolourised by adding a solution of caustic potash without heating. A few drops of nitric acid will not effect this, but decolourisation can generally be effected by boiling with strong nitric or hydrochloric acid. The green or blue can be brought back by neutralisation. 6. Ether, when shaken up with the urine, does not become coloured, but chloroform takes up much of the dye and rapidly becomes blue. This it will not do with an ordinary aqueous solution of methylene blue. Generally, when shaken up with the latter, chloroform gradually becomes mauve, and afterwards purple or red, causing some diffuse absorption in the green of the spectrum.4 It is probable, however, that the anilin dyes which after passing through the body appear in the urine as methylene blue are not all quite identical with each other — in other words, that there are different varieties of anilin dyes 5 resembling methylene blue which when absorbed from the alimentary canal are excreted in the urine as methylene blue. The blue colouration of chloroform by the methylene blue in the urine does not absolutely prove that the anilin dye has passed through the body, for outside the body ordinary methylene blue if dissolved in any urine, whether freshly passed or otherwise, becomes rapidly capable of giving the characteristic blue colour to chloroform. 7. On examining the green ur blue urine with a good pocket spectroscope an absorption band can sometimes, but not always, he made out, identical with that yielded by an aqueous solution of methylene blue. The absorption band can, however, be best examined in a pale blue chloroform solution derived from the urine. It is a clearly defined band in the red of the spectrum separated by a considerable space from the sodium band (Frauenhofer D), whereas the characteristic band from a chloroform solution of indigo (and of artificial indigo) is further from the red end of the spectrum and quite close to the sodium band. In more deeply coloured solutions of methylene blue there is a second band in about the position of the indigo band, and in still stronger solutions the two bands united spread out from the red into the yellow and green of the spectrum. If a greenish colour in urine is due to indigo blue the chloroform should take on a bluish tint somewhat different from that due to the presence of methylene blue, and if the chloroform becomes sufficiently coloured the characteristic absorption band of indigo should be detected whilst that of methylene blue should be absent; moreover, when indigo is present the urine is likely to be decomposing and alkaline and by microscopical examination of the sediment the blue granules of the pigment will probably be seen. 6. Methylene blue is reduced and decolourised by the vital action of living organisms. Consequently when urine containing methylene blue begins to ferment the lower portion of the liquid, owing to the action of the reducing microbes, loses its colour and only the upper surface retains it. There the anilin dye forms a thin blue or green film which cannot be decolourised because it is directly exposed to the oxygen of the air. On gently shaking up the liquid and thus mixing it with oxygen the colour may be seen rapidly spreading downwards from the surface until the original appearance of the whole is regained. If the decomposing urine is in a tightly-corked bottle, but does not quite fill it, this beautiful experiment may be repeated several times; but at last all the oxygen in the bottle is used up by the reducing microbes and the urine by reduction entirely loses its colour. Then no amount of shaking will bring back the colour until the cork be withdrawn so no to let out the carbonic acid and admit oxygen. On taking such a bottle of decolourised fermenting urine out of a cupboard and withdrawing the cork and pouring out the liquid into a glass the colour rapidly returns and the erroneous conclusion may be arrived at that it is exposure to light instead of oxygenation which causes the colour to return. Such a mistake has been made, but Achard and Castaigne 7 drew attention to this decolourising effect of living organisms on methylene blue as far back as in 1897. The same action of living tissues explains why the ingestion of a considerable dose of methylene blue scarcely alters the colour of the living human blood and tissues. The methylene blue, until it is excreted by the kidneys, is present in the body as a

Der gewöhnliche Test ergab, dass die Farbe auf Methylenblau zurückzuführen war. Die fraglichen Süßigkeiten waren violett oder purpurfarben und wurden bei Lagerung undurchsichtig und rötlicher. Drei oder vier Stück, die versuchsweise verschluckt wurden, reichten aus, um dem Urin zwei bis drei Stunden später eine grüne Färbung zu verleihen: Diese grüne Färbung wurde durch die üblichen Tests als auf Methylenblau zurückzuführen identifiziert. Im Juli erzählte mir eine Frau, die als ambulante Patientin im North London Hospital for Consumption behandelt wurde, dass ihre sechsjährige Tochter seit kurzem unter einer seltsamen Erkrankung litt. Etwa acht Wochen lang hatte das Kind von Zeit zu Zeit grünlichen Urin. Die grüne Farbe trat in der Regel zwei bis drei Tage hintereinander jede Woche auf, und zwar nur im morgendlichen Urin. Ich stellte fest, dass das Kind gelegentlich violette Bonbons gegessen hatte, obwohl es andere bevorzugte, wenn es die Wahl hatte. In diesem Fall gelang es mir, einige der violetten Bonbons vom Hersteller zu bekommen. Sie ähnelten denen aus dem vorherigen Fall, und nach dem experimentellen Verzehr einiger Bonbons wurde grünlicher, saurer Urin ausgeschieden, der die üblichen Anzeichen für das Vorhandensein von Methylenblau aufwies.

Ich habe mich sehr bemüht, die Genauigkeit verschiedener Berichte über die Merkmale zu überprüfen, anhand derer eine grüne oder blaue Verfärbung des Urins als Folge von Methylenblau erkannt werden kann. In diesem Zusammenhang wurden einige Fehler veröffentlicht, aber ich halte die folgende Zusammenfassung für richtig.

1. Wenn ein relativ gesunder Erwachsener eine Kapsel mit einem Dezigramm Methylenblau geschluckt hat, weist der etwa eine Stunde später ausgeschiedene Urin bereits eine grünliche Färbung auf. Der später ausgeschiedene Urin ist tiefer grün und noch später blau. Die Färbung ist im Urin der nächsten drei bis vier Tage zu beobachten, wird jedoch weniger intensiv und schließlich intermittierend, wobei der Urin am frühen Morgen die stärkste Färbung aufweist. Bei einigen Personen kann sogar nach fünf Tagen noch eine grüne Färbung im Morgenurin beobachtet werden, obwohl der Mittagsurin der beiden vorangegangenen Tage nur das normale gelbe Aussehen aufweist. Dies erklärt die manchmal angegebene Beobachtung, dass die grüne Farbe hauptsächlich oder ausschließlich im Morgenurin – also im während des Nachtschlafes ausgeschiedenen Urin – festgestellt wurde. Wenn also relativ geringe Dosen von Methylenblau in Form von Bonbons über mehrere Wochen hinweg in Abständen eingenommen werden, wie im dritten Fall, den ich erwähnt habe, ist es nicht verwunderlich, dass acht Wochen lang nur im Morgenurin eine grüne Färbung festgestellt wurde.

2. Die Farbe des Urins variiert von blass grünlich-gelb bis tiefblau und hängt natürlich von der Menge des Methylenblaus und des gewöhnlichen gelblichen Pigments in der Probe ab. Der Urin färbt gewöhnliches weißes Schreib- oder Löschpapier schnell blau.

3. Die Farbe des Urins kann manchmal durch Kochen verstärkt werden. Dies liegt daran, dass ein Teil des Methylenblaus als farbloser „Chromogen” ausgeschieden wird. Die Farbe lässt sich durch Erhitzen des Urins mit Essigsäure wiederherstellen, wie Achard und Castaigne 3 berichten, oder, wie ich festgestellt habe, in saurem Urin in jedem Fall durch einfaches Kochen. Die Menge an Methylenblau, die als farbloses Chromogen ausgeschieden wird, ist bei einigen Tieren (Hund, Kaninchen und Meerschweinchen) viel größer als beim Menschen und wird durch bestimmte pathologische Zustände beim Menschen erhöht.

4. Die Farbe des Urins wird durch Filtrieren leicht abgeschwächt. Dies liegt daran, dass ein Teil des Methylenblaus beim Färben des Filterpapiers absorbiert wird und manchmal auch daran, dass der Urin suspendierte Harnsäurekristalle enthält, die mit dem Blau gefärbt sind und nicht durch das Filterpapier hindurchgehen können.

5. Der Urin wird durch Zugabe einer Lösung von Kalilauge ohne Erhitzen entfärbt. Einige Tropfen Salpetersäure haben keine Wirkung, aber eine Entfärbung kann im Allgemeinen durch Kochen mit starker Salpetersäure oder Salzsäure erreicht werden. Die grüne oder blaue Farbe kann durch Neutralisation wiederhergestellt werden.

6. Äther verfärbt sich beim Schütteln mit dem Urin nicht, aber Chloroform nimmt einen Großteil des Farbstoffs auf und verfärbt sich schnell blau. Bei einer gewöhnlichen wässrigen Lösung von Methylenblau ist dies nicht der Fall. Im Allgemeinen verfärbt sich Chloroform beim Schütteln mit letzterer allmählich mauvefarben und anschließend violett oder rot, was zu einer diffusen Absorption im grünen Bereich des Spektrums führt.4 Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anilinfarbstoffe, die nach der Passage durch den Körper als Methylenblau im Urin erscheinen, nicht alle völlig identisch sind – mit anderen Worten, dass es verschiedene Arten von Anilinfarbstoffen gibt, die Methylenblau ähneln und nach der Absorption aus dem Verdauungstrakt als Methylenblau im Urin ausgeschieden werden. Die blaue Färbung von Chloroform durch das Methylenblau im Urin beweist nicht zwingend, dass der Anilinfarbstoff den Körper passiert hat, denn außerhalb des Körpers kann gewöhnliches Methylenblau, wenn es in Urin gelöst wird, unabhängig davon, ob dieser frisch ausgeschieden wurde oder nicht, Chloroform schnell die charakteristische blaue Farbe verleihen.

7. Bei der Untersuchung des grün-blauen Urins mit einem guten Taschenspektrometer lässt sich manchmal, aber nicht immer, eine Absorptionsbande erkennen, die mit der einer wässrigen Lösung von Methylenblau identisch ist. Die Absorptionsbande lässt sich jedoch am besten in einer hellblauen Chloroformlösung aus dem Urin untersuchen. Es handelt sich um eine klar definierte Bande im roten Bereich des Spektrums, die durch einen beträchtlichen Abstand von der Natriumbande (Frauenhofer D) getrennt ist, während die charakteristische Bande einer Chloroformlösung von Indigo (und von künstlichem Indigo) weiter vom roten Ende des Spektrums entfernt und ganz in der Nähe der Natriumbande liegt. In stärker gefärbten Lösungen von Methylenblau gibt es eine zweite Bande etwa an der Position der Indigobande, und in noch stärkeren Lösungen vereinigen sich die beiden Banden und breiten sich vom roten in den gelben und grünen Bereich des Spektrums aus. Wenn eine grünliche Färbung des Urins auf Indigoblau zurückzuführen ist, sollte das Chloroform eine bläuliche Färbung annehmen, die sich etwas von der durch das Vorhandensein von Methylenblau verursachten Färbung unterscheidet, und wenn das Chloroform ausreichend gefärbt ist, sollte die charakteristische Absorptionsbandbreite von Indigo nachweisbar sein, während die von Methylenblau fehlen sollte; Außerdem ist der Urin bei Vorhandensein von Indigo wahrscheinlich in Zersetzung begriffen und alkalisch, und bei mikroskopischer Untersuchung des Sediments sind wahrscheinlich die blauen Pigmentkörnchen zu sehen.

6. Methylenblau wird durch die Lebensaktivität lebender Organismen reduziert und entfärbt. Wenn also methylenblauhaltiger Urin zu gären beginnt, verliert der untere Teil der Flüssigkeit aufgrund der Wirkung der reduzierenden Mikroben seine Farbe, während die obere Oberfläche sie behält. Dort bildet der Anilinfarbstoff einen dünnen blauen oder grünen Film, der nicht entfärbt werden kann, da er direkt dem Sauerstoff der Luft ausgesetzt ist. Durch leichtes Schütteln der Flüssigkeit und damitiges Vermischen mit Sauerstoff kann man beobachten, wie sich die Farbe schnell von der Oberfläche nach unten ausbreitet, bis das ursprüngliche Aussehen wiederhergestellt ist. Befindet sich der zersetzende Urin in einer fest verschlossenen Flasche, die jedoch nicht ganz gefüllt ist, kann dieses schöne Experiment mehrmals wiederholt werden; schließlich wird jedoch der gesamte Sauerstoff in der Flasche von den reduzierenden Mikroben verbraucht und der Urin verliert durch Reduktion vollständig seine Farbe. Dann kann die Farbe durch kein Schütteln zurückgebracht werden, bis der Korken entfernt wird, damit die Kohlensäure entweichen und Sauerstoff eindringen kann. Nimmt man eine solche Flasche mit entfärbtem fermentierendem Urin aus einem Schrank, entfernt den Korken und gießt die Flüssigkeit in ein Glas, kehrt die Farbe schnell zurück, und man könnte zu der falschen Schlussfolgerung gelangen, dass nicht die Sauerstoffzufuhr, sondern die Lichteinwirkung die Ursache für die Rückkehr der Farbe ist. Ein solcher Fehler wurde gemacht, aber Achard und Castaigne 7 haben bereits 1897 auf diesen Entfärbungseffekt lebender Organismen auf Methylenblau hingewiesen. Die gleiche Wirkung lebender Gewebe erklärt, warum die Einnahme einer beträchtlichen Dosis Methylenblau die Farbe des lebenden menschlichen Blutes und Gewebes kaum verändert. Das Methylenblau ist, bis es über die Nieren ausgeschieden wird, im Körper als (Übersetzt mit DeepL)

colourless chromogen — that is to say, in its reduced form. Dr. L. Hill has made use of the dye to show how oxygen is used up by cerebral work, the methylene blue being reduced and decolourised by the activity of the brain substance. Naturally the deodourisation of green urine beginning to ferment may be delayed or prevented by boiling it or adding glacial acetic acid, or chloroform, or any antiseptic preservative substances. The following experiment well illustrates the action of living organisms on methylene blue. If to a weak solution of sugar coloured by methylene blue a little yeast is added the blue colour gradually disappears from the lower layers of the liquid as fermentation progresses. When the sugar is used up fermentation ceases and the blue colour returns, because the yeast cells though still alive have nothing to do. When, however, fresh sugar is added the yeast cells regain their activity and reduce the methylene blue to the state of a colourless chromogen. The questien of green urine from eating coloured sweets is not without its practical importance, for a suspicion of the true cause may save a good deal of time and possibly some anxiety. A medical man when be prescribes methylene blue should not forget, for obvious reasons, to warn the patient of the effect of the drug on the urine, and vendors of sweets, as they can hardly converse with their customers on urinary topics, ought certainly never to sell any sweets, containing the colouring matter in question. Though fuchsin, when given as medicine — as it frequently was some years back for renal affections — quickly reddens the urine I have never heard of a case in which the urine has been thus coloured from eating red sweets. Probably, therefore, fuchsin is not employed as one of the substitutes for cochineal. An eosin-like anilin dye is, however, sometimes employed for sweets. In 1896 the urine of a child just admitted to the German Hospital was found to be markedly fluorescent, somewhat like a weak solution of eosin, appearing pink by transmitted light end golden green when viewed against a black background. About three days after admission the urine was slightly acid and of specific gravity 1020 and still looked greenish-yellow against a black background, though the pink colour by transmitted light had disappeared. Dr. A. E. Garrod kindly told me of a similar case from eating anilin-dyed sweets and I obtained samples of coloured sweets which the child had partaken of just before admission to the hospital. Amongst them were pink discs like "musk-dropa" or "rose-drops," and these when dissolved in water yielded a solution fluorescent like the child's urine. The child had doubtless eaten very many of the sweets, for a few only seem not to colour the urine. This is probably why similar urine is seldom observed. Harley-street. W.

Das Methylenblau ist, bis es über die Nieren ausgeschieden wird, als farbloses Chromogen – also in seiner reduzierten Form – im Körper vorhanden. Dr. L. Hill hat den Farbstoff verwendet, um zu zeigen, wie Sauerstoff durch die Gehirnarbeit verbraucht wird, wobei das Methylenblau durch die Aktivität der Gehirnsubstanz reduziert und entfärbt wird.

Natürlich kann die Desodorierung von grünem, zu gären beginnendem Urin durch Kochen oder Zugabe von Eisessig, Chloroform oder anderen antiseptischen Konservierungsstoffen verzögert oder verhindert werden. Das folgende Experiment veranschaulicht gut die Wirkung lebender Organismen auf Methylenblau. Wenn man einer schwachen, mit Methylenblau gefärbten Zuckerlösung etwas Hefe zusetzt, verschwindet die blaue Farbe mit fortschreitender Gärung allmählich aus den unteren Schichten der Flüssigkeit. Wenn der Zucker aufgebraucht ist, hört die Gärung auf und die blaue Farbe kehrt zurück, da die Hefezellen zwar noch leben, aber nichts mehr zu tun haben. Wenn jedoch frischer Zucker hinzugefügt wird, werden die Hefezellen wieder aktiv und reduzieren das Methylenblau zu einem farblosen Chromogen.

Die Frage nach grünem Urin nach dem Verzehr von gefärbten Süßigkeiten ist nicht ohne praktische Bedeutung, denn ein Verdacht auf die wahre Ursache kann viel Zeit und möglicherweise auch Ängste sparen. Ein Arzt, der Methylenblau verschreibt, sollte aus offensichtlichen Gründen nicht vergessen, den Patienten auf die Wirkung des Medikaments auf den Urin hinzuweisen, und Süßigkeitenverkäufer, die mit ihren Kunden kaum über Urinprobleme sprechen können, sollten auf keinen Fall Süßigkeiten verkaufen, die den fraglichen Farbstoff enthalten.

Obwohl Fuchsin, wenn es als Medikament verabreicht wird – wie es vor einigen Jahren häufig bei Nierenleiden der Fall war –, den Urin schnell rot färbt, habe ich noch nie von einem Fall gehört, in dem der Urin durch den Verzehr roter Süßigkeiten so gefärbt wurde. Daher wird Fuchsin wahrscheinlich nicht als Ersatz für Cochenille verwendet. Ein eosinähnlicher Anilinfarbstoff wird jedoch manchmal für Süßigkeiten verwendet. Im Jahr 1896 wurde der Urin eines gerade in das Deutsche Krankenhaus aufgenommenen Kindes als deutlich fluoreszierend festgestellt, ähnlich einer schwachen Eosinlösung, die im Durchlicht rosa und vor einem schwarzen Hintergrund goldgrün erschien. Etwa drei Tage nach der Aufnahme war der Urin leicht sauer und hatte eine spezifische Dichte von 1020 und sah vor einem schwarzen Hintergrund immer noch grünlich-gelb aus, obwohl die rosa Farbe im durchscheinenden Licht verschwunden war. Dr. A. E. Garrod berichtete mir freundlicherweise von einem ähnlichen Fall nach dem Verzehr von mit Anilin gefärbten Süßigkeiten, und ich erhielt Proben der gefärbten Süßigkeiten, die das Kind kurz vor der Einlieferung ins Krankenhaus gegessen hatte. Darunter befanden sich rosa Scheiben wie „Moschus-Tropfen” oder „Rosentropfen”, die, wenn sie in Wasser aufgelöst wurden, eine fluoreszierende Lösung ergaben, die dem Urin des Kindes ähnelte. Das Kind hatte zweifellos sehr viele dieser Süßigkeiten gegessen, denn nur wenige scheinen den Urin nicht zu verfärben. Dies ist wahrscheinlich der Grund, warum ähnlicher Urin selten beobachtet wird.

Harley-Street. W. (übersetzt mit Deepl)

