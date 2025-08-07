Damals war man auch kreativ beim Färben von Holz. Da wurde nicht nur einfach gestrichen, da war das Holz ordentlich durchgefärbt und das sogar recht bunt.

Ich habe noch nie derartig bunt gefärbtes Holz gesehen, Boucherisieren muss aber um 1900 eine gängige Technik gewesen sein.

Der Duden kennt das Wort auch noch:

Wer Bilder derartiger Stücke hat, bitte in die Kommentare.

Drogisten-Zeitung, 11. Februar 1902, S. 107

“Über Beizen (Färben) von Hölzern. Das Färben des Holzes kann in zweifacher Absicht unternommen werden: entweder man beabsichtigt, das Holz durchzufärben oder man will es nur auffärben, d. h. es soll nur auf seiner Oberfläche, aber doch so tief gefärbt werden, dass es die nachfolgende, mechanische Behandlung (Abschleifen, Polieren) aushält, ohne dass die ungefärbte Holzfläche wieder sichtbar würde.

Die Durchfärbung des Holzes wird nach der »Badischen Gewerbezeitung« hauptsächlich bei Fourieren vorgenommen. Diese müssen vollständig durchgefärbt sein, weil sonst bei dem auf das Färben folgenden Abschleifen die gefärbte Holzschicht ganz oder teilweise abgerieben und beim Auf-, beziehungsweise Auseinanderlegen einzelner Fournierstücke, wie es beim Anfertigen von Einlegearbeiten geschieht, das ungefärbte Holz zu Tage treten würde. Im großen werden zwar auch Hölzer in dickerer Schicht durchgefärbt, doch gehen wir auf die hierfür Anwendung findenden Verfahren nicht ein, weil es uns lediglich darauf ankommt, solche Färbemethoden zu besprechen, welche im kleinen und ohne Aufwendung umfangreicher und kostspieliger Hilfsmittel durchgeführt werden können.

Das Durchfärben von Fourieren — und hierfür eignen sich am besten bestimmte Teerfarben — kann auf zweierlei Weise bewirkt werden; entweder man legt das Fournier in eine wässerige Lösung des Farbstoffes und belässt es darin, bis es durch seine ganze Masse vom Farbstoff durchdrungen ist, oder man bringt das Fournier in eine siedende wässerige Farbstofflösung und lässt diese auch noch unter geringem Überdruck auf das Holz einwirken. Die erste Methode hat den Vorzug, dass man zum Färben keine anderen Hilfsmittel gebraucht, als die Farbstofflösung selbst, aber sie lässt sich nur bei weichen Hölzern, welche leicht von der Farbstofflösung durchdrungen werden, z. B. bei Fourieren aus Stechpalmenholz, anwenden, auch eignen sich für dieses Färben auf kaltem Wege durchaus nicht alle Farbstoffe, welche sonst für Holzfärbungen Verwendung finden können, und endlich beansprucht der Färbeprozess lange Zeit.

Beim Färben in der Siedehitze und unter Druck können natürlich nur solche Farbstoffe Verwendung finden, welche hierbei sich nicht zersetzen, ihre Zahl ist aber grösser als diejenige der Farbstoffe, welche zum Färben in kalter, wässeriger Lösung dienen können. Um nach diesem Verfahren Durchfärbungen von Fourieren in kleinen Stücken vorzunehmen, bedient man sich zweckmäßig eines gusseisernen, innen emaillierten Kochtopfes mit aufschraubbarem Deckel (Dampfkochtopf), an welch letzterem ein kleines Sicherheitsventil und ein Hahn zum Ablassen des Dampfes angebracht ist. Die Heizung kann durch Gas oder Petroleum erfolgen. Man bringt die Farbstofflösung in den Topf, dazu die Fournierstücke, verschließt mit dem Deckel und erhitzt nun zum Sieden. Sobald das Sicherheitsventil abzublasen beginnt, verkleinert man die Heizflamme und reguliert sie so, dass ein ständiger, aber nicht zu starker Dampfstrom aus dem Sicherheitsventil entweicht. Je nach der Holzart und dem angewendeten Farbstoff lässt man alle ein oder zwei Stunden den Dampf aus dem Kessel abblasen, öffnet den Kessel und überzeugt sich durch Anschneiden des Fourniers, wie tief die Farbstofflösung in dasselbe eingedrungen ist. Auch kann bei dieser Gelegenheit das verdampfte Wasser ersetzt, eventuell auch konzentriertere Farbstofflösung zugesetzt werden, wenn etwa der Farbton des Fourniers zu hell ausgefallen sein sollte. Es muss berücksichtigt werden, dass das nasse Fournier immer erheblich dunkler gefärbt aussieht als das getrocknete. Ist der gewünschte Farbton erreicht und das Fournier durchgefärbt, so lässt man dasselbe an der Luft trocknen. Es ist als dann für die weitere Behandlung, also zum Abschleifen und Polieren, fertig. Sollte das Fournier”

Drogisten-Zeitung, 11. Februar 1902, S. 108

nach dem Trocknen doch noch zu hell erscheinen so kann die eben beschriebene Handlungsweise bis zur Erzielung des richtigen Farbtones wiederholt werden.

Die Zeitdauer, welche für die Durchfärbung eines Fourniers notwendig ist, hängt ab von der Art und Beschaffenheit des Holzes und dem Charakter des Farbstoffes. Sie schwankt zwischen 1 und 4 Stunden. Das oben beschriebene Verfahren lässt sich auch in größerem Maßstabe durchführen, wenn man sich einen kupfernen Färbekessel beschafft, dessen mit Manometer und Sicherheitsventil armierter Deckel mittels Schrauben luftdicht aufgesetzt werden kann. Die Fourniere werden über Holzstäbe gerollt in den Kessel eingesetzt, die Farbstofflösung nachgegossen und, nachdem der Kessel verschlossen, zum Sieden erhitzt, welches man so regelt, dass man einen Überdruck von ungefähr 1 Atmosphäre im Kessel hat. Es gelingt auf diese Weise leicht, mehrere Quadratmeter Fournier gleichzeitig in irgendeiner Farbe zu färben. Es empfiehlt sich aber, vor Durchführung eines solchen Versuches im großen immer einen Vorversuch im kleinen anzustellen, damit man über die Nuance, welche man erzielen kann, die Konzentration der Farbstofflösung und die Zeitdauer, welche das Durchfärben erfordert, schon vorher unterrichtet ist.

Wenn Fourniere gefärbt werden sollen, welche nicht schon von Natur aus schön weiß sind, wie z. B. Stechpalme oder Ahorn, so ist es zur Erzielung namentlich zarter und reiner Farbtöne erforderlich, das Fournier vor dem Färben zu bleichen. Man erreicht dies am besten und leichtesten, wenn man in eine flache Schale eine ammoniakalische Wasserstoffsuperoxydlösung (1—2 prozentig) gibt, in welche man das Fournier durch mehrere Stunden und so lange einlegt, bis dasselbe völlig weiß gebleicht wird. Nach dem Trocknen wird in der beschriebenen Weise gefärbt. Speziell Fourniere von Stechpalme, Ahorn, Vogelaugenahorn, ungarischer Esche und Birnbaum können in der angegebenen Weise durch die nachfolgenden Farbstoffe und Farbkombinationen durch und lichtecht gefärbt werden, wobei die Farbstoffmengen je nach der Nulance, die erzielt werden soll, in den ungefähren Grenzen von 0,1—5 g auf 2 L schwanken:

1. Blaue Färbungen: Methylenblau

2. Violette Färbungen: Säureviolett, Rhodamin, gemischt mit Wollgrün, Säureviolett, gemischt mit Wollgrün, Wollgrün, Neptungrün,Wollgrün gemischt mit Echtgelb, Orange N, Chinolingelb oder Metanilgelb.

4. Rote Färbungen: Rhodamin B, Palatinscharlach

5. Orange Färbungen: Orange N, X und G.

6. Gelbe Färbungen: Chinolingelb, sofern man sich nicht mit der natürlichen Farbe des Holzes begnügt.

Pflanzliche oder mineralische Farbstoffe eignen sich zum Durchfärben nach dem angegebenen Verfahren nicht. (Schluss folgt:)

Drogisten-Zeitung, 18. Februar 1902, S. 121

Über Beizen (Färben) von Hölzern.

Schluss.

Im übrigen ist es Sache der Übung, durch zweckentsprechende Mischung von Farbstofflösungen diejenigen Farbtöne ausfindig zu machen, welche sich für bestimmte Zwecke eignen, wobei es sich aber empfiehlt, nicht basische Farbstoffe mit sauren zu mischen, da sonst leicht ungleichmäßige Färbungen erzielt werden.

Sehr viel einfacher und leichter ausführbar ist das Ausfärben der Hölzer. Hierfür können sämtliche lichtechten, wasserlöslichen Teerfarbstoffe, sowie lichtechte Pflanzenfarbstoffe und einige gefärbte oder das Holz infolge chemischer Einwirkung färbende, mineralische Salze benutzt werden. Die wässerige Farbstofflösung wird mittels eines Pinsels oder wohl auch eines Tuchlappens gleichmäßig auf das Holz und so lange aufgestrichen, bis der Farbstoff tief genug in das Holzeingedrungen und auch die nötige Farbintensität erzielt ist. Die Wiederholung des Auftragens der Farbstofflösung darf aber erst erfolgen, wenn der vorhergehende Aufstrich völlig getrocknet ist, also etwa nach 24 Stunden. Auch sollen die Beizen nicht konzentriert angewendet werden; dies gilt namentlich für harte Hölzer, wie Eiche, Nussbaum, Birnbaum; auch kann es bei solchen Hölzern von Vorteil sein, die Farbstofflösung heiß aufzutragen. Will man Ausfärbungen mit Teerfarben vornehmen, so muss man darauf Rücksicht nehmen, ob man mit sauren oder mit basischen Farbstoffen färben will. Im ersten Falle behandelt man das Holz vor dem Beizen mit alkalischer Flüssigkeit (Soda oder Pottaschelösung oder auch stark verdünnte Natronlauge) und bestreicht erst dann mit der Farbstofflösung. Stattdessen kann man das Holz auch mit einer Lösung von 20 g Marseiller Seife in 1 l Wasser imprägnieren. Im zweiten Falle tritt eine Vorbehandlung mit einer Säure ein, wozu sich insbesondere Gerbsäure eignet; natürlich nur in dem Falle, wenn das Holz nicht selbst schon diese Säure enthält, wie z. B. das Eichenholz. Hölzer, welche kein Harz enthalten, nehmen Teerfarbstofflösungen leicht auf, dagegen verlangen Harthölzer Vorbehandlung mit Seifenlösung, wenn die Farbstofflösung genügend rasch eindringen und gleichmäßige Färbung erzielt werden soll. Zu Auffärbungen eignen sich nachfolgende Teerfarbstoffe:

1. Blaue Färbungen: Methylenblau, Wasserblau.

2. Grüne Färbungen: Blaugrün, Wollgrün, letzteres auch in Mischung mit Echtgelb oder Orange G

3 Violette Färbungen: Säureviolett für sich oder gemischt mit Rhodamin, Rhodamin gemischt mit Wollgrün

4 Rote Färbungen: Cochenillerot, Ponceau 6 R. Baumwollscharlach, Erythrin, Safranin, Echtrot

5. Braune Färbungen: Vesuvin

6. Gelbe Färbungen: Brillantgelb, Echtgelb

7. Graue Färbungen: Nigrosin

8. Schwarze Färbungen: Salzsaures Anilin, mit doppeltchromsaurem Kali und Kupferchlorid.

Von pflanzlichen Farbstoffen finden Verwendung:

1. Für Braun: Catechulösung in Verbindung mit doppeltchromsaurem Kali, Eisensalzen oder Kupfervitriol; Gallusoder Pyrogallussäure in Verbindung mit Pottasche oder Sodalösung.

2. Für Schwarz: Wässeriger Auszug von Blauholz, Blauholzextrakt in Wasser gelöst mit Eisen oder Kupfersalzen oder Catechu in Verbindung mit Alaun und doppelte chromsaurem Kali.

3. Für Grau: Blauholz mit Kupfervitriol, Pyrogallussäure oder Gallussäure mit Eisenvitriol in verdünnter Lösung.

Drogisten-Zeitung, 18. Februar 1902, S. 122

Für rote, gelbe und grüne Beizen sind die pflanzlichen Farbstoffe fast ganz durch Teerfarbstoffe verdrängt, welche, soweit sie oben namhaft gemacht sind, sich lichtechter erweisen, als die Pflanzenfarbe

Von den gefärbten Salzen findet das einfach chromsaure Kali, auch für sich allein, noch mehrfach Anwendung. Die damit hergestellten Gelbfärbungen sind aber nicht lichtecht.

(»Leipziger Drechsler-Zeitung.«)

Wiener Landwirtschaftliche Zeitung, 27. Januar 1915, S. 55

“Schon 1839 gab es ein englisches Patent zur Imprägnierung des Holzes mit Hilfe des natürlichen Safttriebes und das Boucherisieren (Verfahren Boucherie, 1841) frisch gefällter Stämme mit Kupfervitriol wird noch jetzt bei Telegraphenstangen angewendet. Neuestens stellte nun Dr. Kleinstück interessante Versuche zur künstlichen Holzfärbung an lebenden Bäumen an. Durch den Stamm wird ein Kanal oder ein Röhrensystem gebohrt, an einem Ende verkorkt und am anderen die Imsprägnierungsflüssigkeit eingeführt. Mit Malachitgrün und Methylenblau wurden so bei Birken vollkommen gleichmäßige Färbungen, mit Eosin nur rote Äderung erhalten. 1%iges salzsaures Anilin verfärbte eine Birke bereits über Nacht und verdunkelte den Schimmer der Blätter in einigen Tagen blutbuchenartig. Eine Kiefer nahm in zwei Tagen 10 L Salzlösung auf.”

Pilsner Tagblatt Nr. 303, 4. November 1917, S. 8

“Wie lebendes Holz gefärbt wird. Die Färbung von Holz gelingt besonders gut, wenn es gewissermaßen „in der Wolle gefärbt“ wird. Ein Verfahren hierfür hat unlängst Doktor Kleinstück erfolgreich ausgeprobt. Er durchbohrte dazu die lebenden Stämme, verschloss ein Ende des Bohrkanals mit einem Pfropfen und ließ in die andere Öffnung gefärbte Flüssigkeit einströmen, etwa Anilinlösungen. Malachitgrün und Methylenblau rief bei Birken gleichmäßige und einheitliche Holzfärbungen hervor; durch Eosin dagegen wurde das Holz nur rot geädert. Die Färbung des Lignins des Holzes gelang durch Einführung salzsauren Anilins oder Paraphenylendiamins. Eine einprozentige Lösung genügte, um in einer Nacht eine Birke durch und durch zu färben, und nach einigen Tagen war der Farbstoff soweit in den Geweben des Baumes verteilt, dass die Blätter wie die einer Blutbuche aussahen! Eine Kiefer nahm in zwei Tagen nicht weniger als 10 Liter Salzlösung auf. Auch gelang es, Stoffe, wie Tannin, einzuführen, die bei der später erfolgenden Bearbeitung des geschnittenen Stammes einen bestimmten Farbton hervorriefen.“

Dieser Artikel erschien noch einmal identisch im Salzburger Volksblatt am 19. Dezember 1917.

Salzburger Volksblatt, 19. Dezember 1917, S. 3