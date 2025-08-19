DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
Eckhard Umann's avatar
Eckhard Umann
12m

als das beschrieben wurde, gab's noch keine Möglichkeit, Moleküle dreidimensional darzustellen. Darin - und der Dreidimensionalität der Empfängerstrukturen der Zellmembranen - besteht ja dann der pharmakologische Kniff... oder sein Fehlen...

Expand full comment
Reply
Share
1 reply by DrBines verbales Vitriol
1 more comment...

No posts

© 2025 DrBine
PrivacyTermsCollection notice
Start writingGet the app
Substack is the home for great culture