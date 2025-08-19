Nur, weil die Struktur einer Chemikalie einer anderen ähnelt, heißt nicht, dass sie sich gleich oder auch nur ähnlich verhalten.

Ein Beispiel ist ALC-0315 und seine Ennantiomere, die unterschiedlich Toxisch sind bzw. Chiralität ganz allgemein.

Schon die Anhänge an den Seiten der Grundstruktur können die Eigenschaften eines Moleküls stark verändern, bei den Azofarbstoffen z. Bsp. die Farbe:

Ein weiteres Beispiel ist das Antibiotikum Chloramphenicol. Das Enzym CATI packt an das nur eine Acetylgruppe (Ac) und schon ist das Antibiotikum nicht mehr antibiotisch.

Die Moleküle sehen fast noch identisch aus, aber eben nur fast. Ihre Eigenschaften können aber bereits sehr unterschiedlich sein.

Es gibt nun Ärzte, die behaupten, Methylenblau wäre gefährlich, weil es die Grundstruktur verschiedener Psychopharmaka hätte. Dem ist nicht so, wie man bereits 1967 bei R. Degkwitz im Leitfaden der Psychopharmakologie, Wissenschaftliche Gesellschaft M.B.H. Stuttgart auf S. 13f nachlesen kann.

Die Wirkung wird von den Seitenkennten bestimmt nicht vom Grundgerüst.

B. Chemische Struktur der Psycholeptika

Phenothiazinderivate und chemisch nahe verwandte Substanzen

Phenothiazin ist mit dem Methylenblau chemisch nahe verwandt, wie die Abbildung zeigt. Beide Substanzen sind Fermentinhibitoren. Sie haben in abgeschwächtem Maße Wirkungen, die bei den Phenothiazinderivaten besonders stark hervortreten, und zwar sympathikolytische Effekte, Einfluss die Körpertemperatur und potenzierende Wirkung auf Barbiturate. Beide haben aber keine hypnotischen oder narkotischen Wirkungen.

Durch Substitutionen mit längeren Seitenketten am Stickstoffatom und am 3. Kohlenstoffatom (nach amerikanischer Zählung am 2. Kohlenstoffatom), das sich in Parastellung zu dem mit dem schwefelsubstituierten Kohlenstoffatom des rechten Phenolringes befindet, entstehen die klinisch wirksamen Phenothiazinderivate (nicht weitere „Phenothiazine”). Bei den klinisch wichtigen Phenothiazinderivate sind entweder Aminoäthyl- oder Aminopropyl-Seitenketten am Stickstoffatom substituiert. Bei den Substanzen mit der Kette N-C-C-N handelt es sich um hochwirksame Antihistaminika, z. B. Promethazin (Atosil), Phenethazin (Anergan) und Thiaziarnium (Pasidal). Bei den Substanzen mit einer Propyiseitenkette treten die zentralen europlegischen Wirkungen (sedative, antiemetische, potenzierende und hypothermisierende) in den Vordergrund, während die Antihistaminwirkung nur noch relativ gering ausgeprägt ist. Neben der Art der Seitenkette ist die Substitution der Aminogruppe am Ende der Seitenkette von Bedeutung. Bei dem stark wirksamen Antihistaminikum Promethazin ist der Aminostickstoff mit 2 Methylgruppen substituiert, Werden die Methylgruppen durch Äthylgruppen ersetzt, wie dies bei Diethazin (Diparcol, Latibon) und isothiazin (Dibutil, Parsidol) der Fall ist, so geht die Antihistaminwirkung zurück.“