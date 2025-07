Auch diese alten Daten zu Herpes Zoster und Methylenblau sind mittlerweile in einer kleinen klinischen Studie bestätigt worden.

“Methoden: 64 ältere Patienten mit Herpes zoster wurden randomisiert und erhielten entweder eine 10-tägige intradermale Injektion von Methylenblau und Lidocain plus oralem Valaciclovir (Gruppe A, 32 Fälle) oder eine intradermale Injektion von Lidocain plus oralem Valaciclovir (Gruppe B). Der Herpes-Bewertungsindex, der Schmerzbewertungsindex, die Inzidenz postherpetischer Neuralgien und die umfassende therapeutische Wirkung wurden zwischen den beiden Gruppen 11, 30 und 60 Tage nach der Behandlung verglichen.

Ergebnisse: Die Ausgangsmerkmale waren in beiden Gruppen vergleichbar (alle P > 0,05). Im Vergleich zu Gruppe B war die Zeit bis zum Ausbleiben neuer Bläschenbildung, bis zur Verkrustung und Ablösung der Bläschen sowie bis zur Schmerzlinderung in Gruppe A signifikant verkürzt (P < 0,05), wobei auch die Schmerzintensität nach der Behandlung deutlich geringer war. Die Inzidenz der postherpetischen Neuralgie war in Gruppe A nach 30 Tagen signifikant niedriger als in Gruppe B (P < 0,05), jedoch nicht nach 60 und 90 Tagen nach der Behandlung. Die Gesamt-Ansprechrate betrug in Gruppe A 93,8 % und war damit deutlich höher als in Gruppe B (62,5 %, P < 0,05).

Die intradermale Injektion von Methylenblau kann den Krankheitsverlauf bei älteren Patienten mit Herpes zoster wirksam verkürzen, die Schmerzintensität verringern und die Entwicklung einer postherpetischen Neuralgie verhindern.”

Mit MB schneidet besser ab also ohne MB. Problem: MB wurde nicht alleine getestet, es war immer Valaciclovir mit dabei. MB scheint aber einen Zusatznutzen in der Kombination zu bringen.

Methylenblau wird offiziell im Merck Handbuch von 1899 und 1911 als Mittel bei Herpes benannt.

Methylenblau scheint bei Herpes damals hauptsächlich als Schmerzmittel eingesetzt worden zu sein. Die oben genannte zeitgenössische Studie deutet jedoch an, dass es weitere Wirkmechanismen jenseits der Schmerzlinderung geben muss.

Wiener Medizinische Wochenschrift Nr 45, 1891, S. 1832

“94. Methylenblau als Antineuralgicum empfiehlt Immerwahr (Deutsche Med. Wochenschr. Nr. 41, 1891). Er verabfolgt es innerlich zu 0.1 bis 0.3 Gr, 3 Mal täglich, als trockenes Pulver in Gelatinekapseln. Bei 6 Fällen von Ischias wurde kein Erfolg gesehen. Dagegen wurden 2 Fälle von Trigeminusneuralgie vollkommen geheilt, ebenso 3 Fälle von angiospastischem und mehrere von rein nervösem Kopfschmerz. Auch bei Muskelrheumatismus und bei Herpes zoster schwanden die Schmerzen rasch. “