Jede Substanz kann zum Guten als auch zum Schlechten eingesetzt werden. So scheint es bei Methylenblau, dass Moderna versucht, unter anderem mit Methylenblau seine m(od)RNA zu stabilisieren.

Moderna hat dabei festgestellt, dass Methylenblau die Adduktbildung wohl unterbindet, die auch in menschlichen Zellen ein Problem sein könnte.

Adduktbildung ist schlecht, Verhinderung von Adduktbildung im Körper also durchaus wünschenswert.

Methylenblau zeigt, je nach zugesetzter Menge, verschiedene Veränderungen im CD (circular dichroism), was auf eine komplexe Wechselwirkung und mehr als eine Art der Bindung hindeutet. Diese Veränderungen sind im Kalorimeter dramatisch und deuten auf globale Veränderung der gesamten mRNA-Struktur.” Dieser Effekt ist jedoch reversibel und verschwindet, sobald das Methylenblau entfernt wird.

Schwer zu sagen, ob das gut oder schlecht ist. Methylenblau macht etwas mit modRNA, verändert sie und scheint sie aber auch zu stabilisieren. Da der Effekt aber reversibel ist, kann damit kein langfristiges Problem entstehen, da der menschliche Körper Methylenblau schnell abbaut bzw. wieder abgibt.

“Es wurden beschleunigte Echtzeit-Stabilitätsdaten generiert, die zeigen, dass Methylenblau ein wirksamer stabilisierender Hilfsstoff für mRNA-Lipid-Nanopartikel (mRNA-LNP)-Zusammensetzungen ist. Insbesondere wurde gezeigt, dass Methylenblau-Konzentrationen im Bereich von 0,5 bis 2 mM die Reinheitsverlustrate von in LNP eingekapseltem mRNA bei Lagerungsbedingungen von 5 °C, 25 °C und 40 °C drastisch hemmen. Dieser Stabilisierungseffekt wurde auch für die eng verwandten Phenothiaziniumverbindungen Azur A, Azur B, Leucomethylenblau und den Azoniumfarbstoff Safranin O nachgewiesen. Die stabilisierende Wirkung von Methylenblau wurde für verschiedene mRNA-Sequenzen und LNP-Lipidzusammensetzungen nachgewiesen. Die Instabilität von mRNA, insbesondere der Reinheitsverlust, gilt als eine der größten Herausforderungen für ihre grundlegende therapeutische und kommerzielle Verwertbarkeit. Darüber hinaus verschlechtert sich die Instabilität von mRNA erheblich, wenn sie als LNP formuliert wird. Umfangreiche Screening-Studien, die zuvor durchgeführt wurden, konnten keine Hilfsstoffe identifizieren, die die Fragmentierungsinstabilität von mRNA verbessern. Da Methylenblau eine geringe Toxizität aufweist, seit über 100 Jahren klinisch eingesetzt wird, als Reagenz in USP-Qualität erhältlich ist und bereits von der FDA als therapeutischer Wirkstoff zugelassen ist, stellt es ein seltenes Beispiel für einen RNA-bindenden Farbstoff dar, der für die Verwendung als pharmazeutischer Inhaltsstoff geeignet ist (Osterberg et al., International Journal of Toxicology 22:377-380 (2003)). Molekulare Farbstoffe sind im Allgemeinen toxisch und werden nicht als pharmazeutische Hilfsstoffe verwendet. Obwohl es Präzedenzfälle für die analytische/biophysikalische Verwendung von Methylenblau und anderen Phenothiaziniumfarbstoffen in Kombination mit RNA und DNA gibt, scheint es keine Präzedenzfälle für RNA-Lipid-Nanopartikel-Zusammensetzungen mit Methylenblau oder verwandten Verbindungen zu geben, ebenso wenig wie für die Verwendung von Methylenblau/verwandten Verbindungen als stabilisierender biopharmazeutischer Hilfsstoff. Die Entdeckung, dass Methylenblau und bestimmte verwandte Verbindungen die mRNA innerhalb des LNP stabilisieren, ist daher unerwartet und beispiellos. Diese Entdeckung ermöglicht mehrere bedeutende Anwendungen, darunter eine verlängerte Haltbarkeit in gekühlter Flüssigkeit, eine verlängerte Verwendungsdauer bei Raumtemperatur und eine verlängerte Verwendungsstabilität bei physiologischen Temperaturen von bis zu 40 °C. Das Erreichen einer stabilen flüssigen Formulierung würde auch kommerziell und therapeutisch wünschenswertere Verpackungs- und Verabreichungsoptionen ermöglichen, darunter Fertigspritzen und Kartuschen für patientenfreundliche Autoinjektoren und Infusionspumpen. Die Einbindung dieser Verbindung in Prozessströme (möglicherweise mit anschließender Entfernung) und das endgültige Arzneimittelprodukt dürften zu einer deutlichen Verbesserung des anfänglichen Reinheitswerts bei der Herstellung führen, was derzeit problematisch ist, da bei der aktuellen großtechnischen LNP-Produktion typischerweise ein Reinheitsverlust von 5–10 % während der LNP-Bildung und -Verarbeitung auftritt. Die Fähigkeit, Lösungen und pharmazeutische Präparate von mRNA mit Methylenblau und ähnlichen Additiven mit geringer Toxizität zu stabilisieren, könnte daher eine wertvolle disruptive Technologie darstellen und eine breitere Verwendung von mRNA-Zusammensetzungen ermöglichen.”

[0083] “Abbildung 3 zeigt einen Vergleich der Stabilität einer Reihe von mRNA-LNP-Proben, die zunehmende Mengen an Thionin- oder Methylenblau-Farbstoffen enthalten und drei Wochen lang zwei Stressbedingungen (RT = Raumtemperatur und 40 °C) ausgesetzt waren. Die Daten sind Fragmentierungsanalysen, die die Reinheit des Hauptpeaks in Prozent angeben. Die Ergebnisse zeigen, dass Thionin den Abbau von mRNA im LNP beschleunigte, während Methylenblau ihn sowohl bei Raumtemperatur als auch bei 40 °C stabilisierte.”

[0084] “Abbildung 4 zeigt die DLS-Charakterisierung von mRNA-LNP-Proben nach 10-tägiger Lagerung bei unterschiedlichen Temperaturbedingungen in Gegenwart unterschiedlicher Konzentrationen von Methylenblau. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Anwesenheit von bis zu 6 mM Methylenblau keinen signifikanten Einfluss auf die hydrodynamische Größe der LNP hatte, gemessen mittels DLS, und alle Proben hochgradig monodispers blieben. Diese Daten stützen die Schlussfolgerung, dass die Anwesenheit von bis zu 6 mM Methylenblau die physikalische Stabilität der LNP unter den getesteten Temperaturbedingungen (5 °C, 25 °C und 40 °C) nicht beeinträchtigt.”

[0361] “Angesichts der überraschenden und etwas kontraintuitiven Erkenntnis, dass Methylenblau die Stabilität von mRNA-LNP-Formulierungen erhöht, wurden zusätzliche Experimente durchgeführt. Die Stabilität von mRNA-LNPs in Gegenwart steigender Konzentrationen von Methylenblau wurde nach einer Inkubation bei 5 °C, 25 °C oder 40 °C über einen Zeitraum von 10 Tagen untersucht. Die Methylenblau-Konzentrationen für jede Versuchsbedingung sind in Tabelle 2 aufgeführt. Erste Ergebnisse zeigten, dass bei 40 °C und ohne Methylenblau nach drei Wochen eine nahezu vollständige mRNA-Degradation eintrat, sodass das Experiment nicht über einen längeren Zeitraum fortgesetzt wurde. Zusätzlich zur chemischen Stabilität wurde eine sorgfältige Untersuchung der möglichen Auswirkungen von Methylenblau auf den physikalischen Zustand der LNP mittels dynamischer Lichtstreuung (DLS) durchgeführt. Diese Technik reagiert äußerst empfindlich auf winzige Veränderungen der hydrodynamischen Nanopartikelgröße, insbesondere im Hinblick auf die Bildung größerer Aggregate, die als häufige physikalische Abbauform vieler LNPs bekannt sind. Die Anwesenheit von bis zu 6 mM Methylen blau hatte unter den drei getesteten Temperaturbedingungen keinen Einfluss auf die physikalische Stabilität der mRNA-LNP (Abb. 4).”

[0068] “Abbildung 6 zeigt tabellarische Ergebnisse der Quantifizierung der mRNA-Fragmentanalyse von mRNA-LNP-Proben, die mit unterschiedlichen Konzentrationen von Methylenblau bei Raumtemperatur (RT), 5 °C oder 40 °C inkubiert wurden. Diese Daten entsprechen einer 10-tägigen Exposition gegenüber jeder Temperaturbedingung, gefolgt von einer Lagerung bei 5 °C für 3 Tage vor der Analyse.”

[0087] “Abb. 7A – 7B zeigen die Ergebnisse der LC/MS-Analyse von PEG-Lipid, das 1 Woche lang bei Raumtemperatur () und 5 °C () mit unterschiedlichen Konzentrationen von Methylenblau inkubiert wurde. Die Daten stellen die LC/MS-Signalzählungen für PEG-Lipid (halbgefüllte Kreise) oder Lyso-PEG-DMG-Abbauprodukte (gefüllte Quadrate) dar, normiert auf die Gesamtsignalzählungen (PEG-Lipid+Lyso-PEG-DMG). Diese Daten zeigen, dass steigende Konzentrationen von Methylenblau (0, 0,1, 0,5 und 1 mM) keinen Einfluss auf die Gesamtmenge des PEG-Lipids hatten, das bei beiden Temperaturbedingungen vorhanden war. Die Daten zeigen auch, dass die Anwesenheit von Methylenblau keinen Einfluss auf die Bildung von Lyso-PEG-DMG hat. Die Daten belegen, dass die Anwesenheit von Methylenblau bis zu einer Konzentration von mindestens 1 mM keine signifikanten negativen Auswirkungen auf die Stabilität von PEG-Lipid hat.”

[0090] “Abb. 10A und 10B zeigen die Ergebnisse zweier Arten von Reinheitsanalysen, die auf mRNA-LNP-Proben angewendet wurden. Abb. 10A zeigt die Reinheitsanalyse des Hauptpeaks (Summe der beiden Komponentenpeaks) mittels Umkehrphasenchromatographie (RP). Abb. 10B zeigt die Ergebnisse der Fragmentanalyse von mRNA-LNP-Proben, die 12 Tage lang bei 40 °C oder −80 °C gelagert wurden. Diese Ergebnisse zeigen, dass alle bei −80 °C gelagerten Proben ein gleichwertiges Reinheitsniveau aufwiesen, was darauf hindeutet, dass das Vorhandensein von Methylenblau die Analyse nicht beeinträchtigt. Proben, die vor Licht geschützt gelagert wurden, weisen im Vergleich zu ungeschützten Proben („40 Licht“) deutlich unterschiedliche Stabilitätsprofile auf. Proben, die vor Licht geschützt gelagert wurden („40 Dunkel“), zeigen, dass das Vorhandensein von Methylenblau die mRNA hinsichtlich des Reinheitsverlusts deutlich stabilisierte. Beide Methoden zeigen konsistente Trends, und aus den RP-Ergebnissen lässt sich ableiten, dass das Vorhandensein von Methylenblau keinen negativen Einfluss auf die Bildung von RNA-Lipid-Addukten hat. Die in dieser Studie verwendeten lichtdurchlässigen Bedingungen entsprechen klaren Glasfläschchen, die direkt auf dem Regal in einem 40 °C warmen Ofen vor dessen Glastür platziert wurden.”

[0093] “Abb. 13A-13C zeigen die Gesamtreinheit, bestimmt anhand des Hauptpeak-Prozentsatzes (13A), der mRNA-Fragmentierung (13B) und der mRNA-Adduktbildung (13C) in mRNA-LNP-Zusammensetzungen mit unterschiedlichen Konzentrationen von Methylenblau nach 5 Monaten (151 Tagen) gekühlter Lagerung, analysiert mittels RP-HPLC. Die Daten zeigen, dass bereits Konzentrationen von 0,5 mM Methylenblau die mRNA-Fragmentierungsrate im Vergleich zu LNP-Zusammensetzungen ohne Farbstoff signifikant hemmen. Darüber hinaus gibt es kaum Unterschiede in der Wirkung im Bereich von 0,5 bis 2,0 mM Methylenblau. Die Daten deuten darauf hin, dass eine Konzentration von 1,5 mM hinsichtlich der Hemmung der Adduktbildung optimal ist.”

OK, hier wird es interessant. MB verhindert die Adduktbildung. Vielleicht auch in Zellen von Geimpften, wenn ALC-0315 in der Zelle bleiben sollte?

1,5 mM jedoch, das schafft man nicht im menschlichen Körper. Das sind jedoch SEHR große Mengen.

[0094] “Abb. 14 zeigt die RNA-Integrität in lyophilisierten Pulver-mRNA-LNP-Zusammensetzungen mit und ohne Methylenblau bei verschiedenen Lagertemperaturen (−80 °C, 5 °C und 40 °C). Die Integrität wurde anhand der Fragmentierung, des Hauptpeak-Prozentsatzes und der Adduktbildung bestimmt, gemessen mittels RP-HPLC. Die Daten zeigen, dass Zusammensetzungen, die Methylenblau enthalten, eine verbesserte mRNA-Reinheit aufweisen (30 % gegenüber 22 % Hauptpeak nach 1 Woche bei 40 °C).”

[0099] “Abb. 19 zeigt die Zirkulardichroismus-Spektren von mRNA ohne Methylenblau, mit 210 μM Methylenblau oder mit 367 μM Methylenblau. Die Spektren zeigen je nach Menge des zugesetzten Methylenblau verschiedene Veränderungen, was auf eine komplexe Wechselwirkung und mehr als eine Art der Bindung hindeutet.”

[0100] “Abb. 20 zeigt Differential-Scanning-Kalorimetrie-Thermogramme von 0,3 μM mRNA in Gegenwart von 32,5 mM Natriumacetat, pH 5,0, mit verschiedenen Konzentrationen von Methylenblau. Die Thermogramme zeigen die Wirkung von zunehmenden Mengen an Methylenblau auf die mRNA. Bei 367,8 μM und darüber kommt es zu einer dramatischen globalen Veränderung der gesamten mRNA-Struktur.”

[0103] “Abb. 23 zeigt Differential-Scanning-Kalorimetrie-Thermogramme von 0,3 μM mRNA mit und ohne 100 μM Methylenblau. Die Thermogramme zeigen, dass die Wirkung von Methylenblau auf die Struktur der mRNA durch Dialyse der mRNA zur Entfernung von Methylenblau reversibel ist. Der Pfeil zeigt die Normalisierung der mRNA nach der MB-Dialysekurve auf den Peak der reinen mRNA-Kurve an.”

Die Wissenschaftler von Moderna überraschen mit immer wieder. Die haben es wirklich drauf und finden wirklich innovative Lösungen (anders als Pfizer oder BioNTech).

Was diese Daten für modRNA-modifizierte Lebewesen bedeuten, wenn die modRNA schon generell eher schlecht abbaubar ist, kann ich anhand des Patents nicht beurteilen. Die Veränderung der modRNA -Struktur könnte diese zwar stabilisieren aber so möglicherweise auch inaktivieren, weil sie nicht mehr (so einfach) ablesbar sein könnte.