Wie sich Methylenblau in der Schwangerschaft auf das Kind auswirkt, dazu liegen mir keine modernen Daten vor. Aus der frühen Zeit von Methylenblau jedoch gibt es Daten dazu, auch wenn Methylenblau selbst nicht das Forschungsobjekt war sondern ein Mittel, um den Stoffaustausch von Mutter und Kind zu untersuchen.

Von der Plazentaschranke und dass viele Stoffe diese nicht überschreiten können, wusste man damals nichts.

Versuche an Schwangere gelten heutzutage eigentlich als unethisch, sind aber für die modRNA-Produkte in ähnlicher Art durchgeführt worden, wie diese Versuche mit Methylenblau. Anders als damals hat man es aber bei den modRNA-Produkten vermieden das Kind zu untersuchen und hat sich auf Placenta und Nabelschnur beschränkt. So genau wollte man es heutzutage wohl lieber nicht wissen.

Methylenblau überschreitet die Plazentaschranke und es wird vom Kind selbst auch verstoffwechselt.

Das Hauptproblem aus meiner Sicht ist, dass Methylenblau auf die Blut-Hirn-Schranke überschreitet und nicht abschätzbar ist, wie es sich auf ein sich noch entwickelndes Gehirn auswirkt. Dazu sind mit nicht einmal Tierstudien bekannt. Das würde ich ungern am eigenen Nachwuchs erforschen, wenn ich ehrlich bin. Daher würde ich sagen, dass MB in der Schwangerschaft kontraindiziert ist, bis man eine saubere Datenlage hat.

Um diese Daten englischsprachigen Wissenschaftlern wieder zugänglich zu machen, habe ich den Text digitalisiert und von Hand um zwei Rechtsschreibreformen in die aktuell übliche deutsche Rechtschreibung korrigiert. Anmerkungen habe ich wie folgt markiert (*Anmerkung*).

Google Translate Link: Methylene blue during pregnancy

Das Original kann hier heruntergeladen werden:

‘Krohne, Otto: Beitrag zur Lehre vom Stoffaustausch zwischen Mutter und Frucht’, Bild 1 von 48 | MDZ https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb11597294?q=%28Otto+Krohne+-+Lehre+vom+Stoffaustausch+zwischen+Mutter+und+Frucht%29&page=,1

“Der Stoffwechsel des Fötus und Neugeborenen, ein noch zum größten Teil dunkles und unerforschtes Gebiet der Geburtshilfe, hat im letzten Jahrzehnte das Interesse der Geburtshelfer und Physiologen in erhöhtem Masse in Anspruch genommen.

Seitdem Gusserow seine bekannten Versuche mit benzoesaurem Natron an Schwangeren und Kreissenden veröffentlicht hat, ist über den Übergang von Stoffen aus dem mütterlichen Blut im das fötale viel experimentiert worden. Es ist gelungen, nicht nur den Übergang von gasförmigen und flüssigen, sondern auch — was besonders wichtig erschien — denjenigen von geformten Elementen auf den Fötus mit Sicherheit nachzuweisen. — Ferner stellten, was die Ausscheidung dieser von der Mutter überkommenen Stoffe durch den Urin des Neugeborenen anbelangt, Porak, Fehling und Benicke, die mit Jodkali (*Jod-Kaliumiodid-Lösung*), Ferrocyankalium (*Kaliumhexacyanoferrat II, E 536*) und Salicylsäure an Kreissenden (*Gebärenden*) experimentierten ziemlich übereinstimmend fest, dass die chemischen Reaktionen auf diese Stoffe im zweiten und dritten Urin von Neugeborenen stets positiver und stärker ausfielen, als im ersten unmittelbar post partum (*Wochenbett, nach der Geburt*) mit Katheder entnommenen Urin, und zwar auch dann, wenn die betreffenden Schwangeren und Kreissenden das Mittel schon längere Zeit vor der Geburt gebraucht hatten.

Sie schlossen daraus, dass die Nierensekretion der Frucht erst im extrauterinen Leben allmählich in Gang käme. —

Dem entgegen hat noch in neuester Zeit (Gynäkologen - Congress 1888) Dührssen die Tatsache als solche auf Grund seiner Beobachtungen über die Ausscheidung der Hippursäure entschieden bestritten. Er hat gefunden dass längstens nach 20 Stunden die Hippursäure vollständig aus dem kindlichen Urin verschwunden ist und hat auch in 3 Fällen, allerdings nur je einmal bei drei verschiedenen Kindern, die Menge der ausgeschiedenen Hippursäure quantitativ bestimmt.

Es liegt auf der Hand, dass zur endgültigen und sicheren Entscheidung der Frage, ob tatsächlich beim Neugeborenen in den späteren Urinen eine erheblich größere Menge der ihm schon intrauterin einverleibten Stoffe ausgeschieden wird, wie in dem ersten unmittelbar post partum entleerten Urin, weder die zwar zahlreichen, aber doch immerhin nur qualitativ chemischen Reaktionen der zuerst genannten Autoren, noch die äußerst spärlichen quantitativen Bestimmungen Dührssens genügen. Denn die größere oder geringere Intensität rein qualitativer Reaktionen, die vielfach von zufälligen Faktoren abhängig ist, gestattet natürlich ebenso wenig einen sicheren Schluss auf die Quantität des nachzuweisenden Stoffes, wie eine nur einmalige quantitative Analyse ein Urteil über Zu- und Abnahme der mit den einzelnen Urinen ausgeschiedenen Menge. — Nur eine ganze Reihe quantitativer Bestimmungen derjenigen Mengen, die in jedem einzelnen Urin von der Geburt bis zur beendigten Ausscheidung enthalten sind, kann zu einem sicheren Resultate führen.

Aber derartige quantitative Analysen auf dem gewöhnlichen Wege der Gewichtsbestimmung oder des Titrierens haben bei den minimalen Mengen die im Urin des Neugeborenen zur Ausscheidung gelangen, ihre großen Schwierigkeiten. Sie sind in jedem Falle sehr zeitraubend, oft aber direkt unmöglich. Auf der anderen Seite schien eine Nachprüfung der von Porak, Fehling und Benicke aufgestellten Behauptung aber doch von einigem Wert.

Denn, wenn auch die weitgehenden Folgerungen, die sie hinsichtlich der fetalen Nierensekretion daran geknüpft haben, schon von Krukenberg widerlegt sind, würde immerhin die nach der (Geburt eintretende Steigerung der Ausscheidung fremder Stoffe eine interessante Parallele zu den Stoffwechselvorgingen der ersten Lebenstage überhaupt bilden, sie würde auch manche Vermutung, die in dieser Hinsicht aufgestellt ist, zu beweisen im Stande sein.

Ich habe deshalb Versuche mit einem Farbstoffe - dem Methylenblau - angestellt, das, mit dem Urin des Kindes wieder ausgeschieden, wegen seiner intensiven Farbekraft und seiner Farbenbeständigkeit sich leicht quantitativ auf kolorimetrischem Wege bestimmen lasst.

Diese Methode gibt recht genaue Resultate, auch bei minimalen Mengen, und ist doch verhältnismäßig einfach und ohne viel Zeitverlust auszuführen. Noch eine andere Eigenschaft des Methylenblau schien für derartige Untersuchungen günstig: das Methylenblau geht nicht, wie das Jodkali und die Salicylsäure in die Milch über. — Die Ausscheidung im Urin des Neugeborenen kann also nicht von der etwa mit der Nahrung aufgenommenen Milch herrühren. Ich. habe mich davon überzeugt, indem ich Wöchnerinnen Methylenblau gab. Der Urin der Kinder, die sie stillten, zeigte niemals Blaufärbung, während andererseits Urin vom Neugeborenen, deren Mutter als Schwangere Methylenblan bekommen hatten, stets mehr oder minder gefärbt erschien, auch wenn die Kinder mit Kuhmilch künstlich genährt wurden. Auch ist die Methylenblau-Ausscheidung am dritten, spätestens am vierten Tage beendigt, zu einer Zeit also, wo ein bedeutendes Quantum an Milch noch nicht konsumiert wird.

Ich habe im Verlauf von vier Monaten an 42 Schwangeren und Kreissenden Versuche mit Methylenblau angestellt. Dieses Medikament, von Ehrlich und Guttmann vor drei Jahren als Antineuralgikum und Spezifikum gegen Malaria empfohlen, ist durchaus ungiftig, auch in größeren Dosen. Die große Zahl der von mir angestellten Versuche ist wohl der beste Beweis hierfür (*Ein altbekanntes Argument in der Medizin, welches auch Pfizer gerne in Prozessen nutzt*). Nur in einem einzigen Falle und auch hier nur vorübergehend, trat bei einer Schwangeren heftiges Erbrechen auf. Reizerscheinungen von Seiten der Blase, wie sie Ehrlich erwähnt, habe ich nie beobachten können.

Das Methylenblau wurde in Gelatinekapseln à 0,1 bis zu 0,6 pro dosi und 1,0 pro die gegeben. Mit der Hohe der Dosis und der Dauer des Gebrauchs wurde mannigfach variiert. Das Mittel wurde bis zu 2 Monaten vor der Geburt gebraucht. Der Übergang des Methylenblau in den mütterlichen und auch in den fötalen Kreislauf erfolgt verhältnismäßig rasch. Bei der Mutter trat die erste Färbung des Urins in der Regel eine halbe bis eine Stunde nach dem Gebrauch auf, beim Neugeborenen enthielt der Urin schon Spuren von Methylenblau, wenn das Mittel nur etwa anderthalb Stunden ante partum der Mutter gereicht war. Um zu sehen, innerhalb welcher Zeit bei Mutter und Kind die Ausscheidung des Methylenblau beendet sein würde, wurde mit der Darreichung des Methylenblau kürzere oder längere Zeit vor der Geburt ausgesetzt. Bei der Mutter verschwand die Färbung des Urins etwa zwei bis vier Tage nach der letzten Medikation; im fötalen Kreislauf schien das Methylenblau länger zurückgehalten zu werden. Wenigstens fanden sich in einem Fall (Lenz), wo die Geburt des Kindes acht Tage nach dem Aussetzen des Methylenblau - Gebrauches stattfand, noch Spuren Methylen im Urin des Neugeborenen, während bei der Mutter die Ausscheidung schon vier Tage früher beendet war. Wurde mit der Darreichung des Methylenblau länger als acht Tage ante partum ausgesetzt, so war In keinem Falle mehr Methylen im Urin des Kindes nachzuweisen, auch wenn die Mutter schon Monate lang vorher größere Dosen erhalten hatte. Der quantitative Nachweis des Methylens im Urin der Neugeborenen wurde in der Weise vorgenommen, dass der Farbstoff aus dem Urin durch wiederholtes Ausschütteln mit Chloroform ausgezogen wurde, um so die Eigenfarbe des Urins als Fehlerquelle bei der kolorimetrischen Bestimmung auszuschalten. Das Chloroform wurde dann im Scheidetrichter von dem nun farblosen Urin gesondert. Bei sehr geringem Gehalt des Urins an Methylenblau wurde der Chloroformauszug vorsichtig eingedampft. Die erhaltene Lösung des Farbstoffes in Chloroform wurde in ein Reagenzglas gegeben, ein zweites Reagenzglas von gleicher Weite und gleichem Lichtbrechungsvermögen wurde mit einer konzentrierten Normallösung gefüllt und solange in messbarer Weise verdünnt, bis beide dem Augenschein gleich gefärbt waren. — Es gelang so, Methylenblau bis zu 0,000001 mit annähernder Sicherheit quantitativ zu bestimmen. In vielen Fällen, namentlich auch bei den Untersuchungen des Fruchtwassers, war in den zu untersuchenden Flüssigkeiten nicht die geringste Spur von Farbe sichtbar, während der eingedampfte Chloroformauszug nicht unbedeutende Mengen von Methylenblau ergab. —

Da das Methylenblau in dem Urin auch in reduzierter Form = als sogenanntes Leukoprodukt erscheinen kann, wurde dieses vor dem Ausschütteln den zu untersuchenden Flüssigkeiten durch Zusatz von Eisenchlorid und Erwärmen wieder zum nachweisbaren Farbstoff oxydiert. Das Leukoprodukt oxydiert sich übrigens auch durch den Sauerstoff der Luft ziemlich schnell und es ist deshalb eigentlich nur nötig, den Urin tüchtig umzuschütteln und längere Zeit vor der Untersuchung stehen zu lassen.

Die einzelnen Urine wechseln beim Methylenblau- Gebrauch oft außerordentlich in ihrer Färbung. Sie durchlaufen unter Umständen die ganze Karbenskala von dunkelblau bis hellgrün. Es rührt dies wohl daher, dass die Farbe des Urins ja noch abhängig ist von seiner Konzentration und von der zu verschiedenen Zielten wechselnden Eigenfarbe des Urins, vielleicht auch von dem größeren oder geringeren Gehalt an Leukoprodukt. Für die kolorimetrische Bestimmung wie ich sie geübt, ist dies ohne Einfluss, da ja einmal Konzentration und Eigenfarbe des Urins durch das Ausschütteln mit Chloroform und andrerseits der Gehalt an Leukoprodukt durch die Oxydation mit Eisenchlorid als Fehlerquellen ausgeschaltet werden können. Ob die Farbe des Urins von der Hohe der gegebenen Methylenblau-Dosis abhängig ist, war für meine Untersuchungen ebenfalls gleichgültig, denn es lag mir nur daran, diejenigen Mengen genau zu bestimmen, die im Urin wirklich zur Ausscheidung gelangen. —

Ich musste auf diese Verhältnisse näher eingehen, wie eigentlich notwendig, da zur Zeit in der Deutschen medizinischen Wochenschritt zwischen Alexander (Breslau) und Kutner (Berlin) eine etwas erregte Diskussion über die Ausscheidung des Methylenblaus im Urin und über die wichtige Frage, ob derselbe blau oder grün aussieht, geführt wird.

Ich komme jetzt zu den Ergebnissen meiner quantitativen Methylenblau- Analysen im Urin der Neugeborenen.

War das Methylenblau in kleiner Dosis und erst kurze Zeit vor der Geburt gegeben, so war der erste unmittelbar post partum entleerte Urin frei von Methylenblau, die Ausscheidung begann erst mit dem zweiten Urin. Dasselbe war der Fall, wenn längere Zeit ante partum mit dem Methylenblaugebrauch ausgesetzt war, und infolgedessen überhaupt nur geringe Mengen zur Ausscheidung gelangten. Dieselben ließen sich ebenfalls erst im zweiten Urin nachweisen. War dagegen längere Zeit Methylenblau gebraucht, so enthielt schon der allererste Urin, der mit dem Katheter entnommen wurde, Methylenblau und zwar um so mehr, je längere Zeit das Methylenblau vorher gebraucht war.

In sechs Fallen habe ich den Methylenblaugehalt dieses ersten unmittelbar post partum entleerten Urins feststellen können.

Je längere Zeit hindurch also Methylenblau der Mutter gegeben wird, desto größer ist der Gehalt des ersten Urins an Methylenblau.

Diese Tatsache lässt eine intrauterine Funktion der fötalen Niere wahrscheinlich erscheinen. Einen Beweis dafür kann sie nicht bilden, weil es ja in keinem Falle ausgeschlossen erscheint, dass der gleich post partum entleerte Urin erst nach Eintritt der Geburtswehen sezerniert wurde, und weil natürlich der erste sezernierte Urin um so mehr Methylenblau enthalten muss, je mehr im kindlichen Organismus aufgespeichert ist. Das wird aber bei längerer Darreichung eher der Fall sein, als bei nur kurzer Dauer des Gebrauchs.

Außerdem kommt für den größeren oder geringeren Gehalt des ersten post partum entleerten Urins auch die Größe der der Mutter gegebenen Dosis und die die individuell vielleicht verschiedene Dauer und Stärke der Ausscheidung in Betracht.

Nach den oben angeführten sechs Fällen scheint es ja allerdings, als ob weniger die Hohe der Dosis, als die längere Dauer des Gebrauchs von Einfluss wäre.

Was die Ausscheidung des Methylenblau in den späteren Urinen des Neugeborenen am zweiten und dritten Tage anbelangt, so bestätigt sich ausnahmslos auf Grund der quantitativen Analysen, von denen ich nur einige an dieser Stelle anführe, die von Porak, Fehling und Benicke aufgestellte Behauptung, dass die Ausscheidung in den späteren Urinen eine bei weitem stärkere sei, als in dem ersten unmittelbar post partum entleerten Urin.

In allen Fällen - ich habe bei 20 Kindern die quantitativen Analysen durchgeführt - zeigt es sich dass ungefähr bis zum dritten Tage sowohl die Gesamtmenge des innerhalb 24 Stunden ausgeschiedenen Methylens, als auch der Gehalt der einzelnen Urine an Methylenblau steigt, um dann rasch abzufallen. Die Methylenblau-Ausscheidung steigt also prozentual und absolut!!

War die Menge des dem Fötus von der Mutter überkommenden Methylens überhaupt gering, so fiel die Acme der Ausscheidung natürlich, da dieselbe auch früher aufhörte, auch auf einen früheren Tag, beispielsweise zweiten oder ersten Tag.

Saalmüller: entbunden am 12. III, Mittags 12 Uhr, (3 Stunden a. partum 0.2 gr M.)

Hieraus erklärt sich wohl auch die Dührssen’sche Beobachtung, dass die Ausscheidung der Hippursäure schon nach sehr kurzer Zeit beendigt sei. — Es ist jedenfalls in seinen Fallen überhaupt wenig Hippursaure zur Ausscheidung gekommen und deshalb meist noch im Lauf des ersten Tages die Acme der Ausscheidung erreicht.

Es ist somit die von Porak, Fehling und Benicke festgestellte Tatsache der mit den ersten Lebenstagen stetig sich steigernden Ausscheidung fremder Stoffe durch die Nieren des Neugeborenen gegenüber der gegenteiligen Behauptung Dührssen’s als bewiesen zu erachten.

Was die aus dieser Tatsache gezogenen Schlussfolgerungen anbelangt, so nahmen Porak und Felling bekanntlich an, dass die Nierensekretion der Frucht erst extrauterin in Gang käme und folgerten weiterhin sogar, dass eine intrauterine Funktion der Niere nicht bestünde. Doch schon Benicke und nach ihm namentlich Krukenberg haben darauf hingewiesen, dass die er höhte Ausscheidung durch den in den ersten Lebenstagen erhöhten Stoffwechsel bedingt sei.

Es empfahl sich also, wollte man überhaupt dieser Frage näher treten, neben den quantitativen Methylenblau-Analysen auch den sonstigen Eigenschaften des kindlichen Urins in den ersten Lebenstagen, namentlich aber auch seinem Harnstoffgehalt als dem besten Gradmesser für die im Organismus sich abspielenden Stoffwechselvorginge Aufmerksamkeit zu schenken. Ich habe daher von Anfang an die Mengen, das spezifische Gewicht und den Harnstoffgehalt des kindlichen Urins festgestellt.

[…]

(*die Ausführungen zu den Harnstoffmessungen habe ich nicht bearbeitet, die sind für Methylenblau nicht von Interesse*)

[…]

Wir erinnern uns nun, dass die Menge des Urins beim Neugeborenen wächst, und dass trotzdem bis zum dritten Tage der Prozentgehalt der einzelnen Urine an Methylenblau, wie an Harnstoff zunimmt. Es müssen sich hier also ebenfalls erhöhte Zersetzungsvorgänge abspielen. Da nun das Methylenblau beim Neugeborenen mit der Nahrung nicht mehr zugeführt wird, sondern sich nur noch aus der Zeit seines intrauterinen Daseins im Körper befindet, kann seine prozentual gesteigerte Ausscheidung natürlich nur der Ausdruck eines erhöhten Zerfalles von Körpereiweiß sein. Durch eine Zersetzung des Nahrungseiweißes wird ja seine Ausscheidung nicht berührt und die erhöhte Flüssigkeitsaufnahme konnte nur die absolute Menge vermehren, nicht aber den Gehalt der einzelnen Urine an Methylenblau.

Für diese Ausscheidung des Methylenblaus, die proportional dem Zerfall von Körpereiweiß erfolgt, gibt es in der Physiologie der Nierensekretion schon eine Analogie in der Ausscheidung des Kochsalzes im Hungerzustande. Das Kochsalz kann hier natürlich auch nur aus dem Zerfall von Körpersubstanz frei werden.

Bei Fick heißt es hierüber: “Die Kochsalzausscheidung ist wahrscheinlich, zum Teil wenigstens, an die Zersetzung der Eiweißkörper geknüpft, mit denen Kochsalz und andere Salze der Säfte und Gewebe in einer Art von chemischer Verbindung sich zu befinden scheinen. Man kann sich hiernach vorstellen, dass bei der Zersetzung jedes Eiweißmoleküls ein damit verbundenes Salzteilchen frei und ausscheidbar wird.“

Denselben Vorgang darf man sich wohl auch für die Ausscheidung des Methylenblaus, das sich schon vor der Geburt im neugeborenen Organismus befand, vorstellen.

Von Krukenberg wird des Weiteren als Ursache der m den ersten Lebenstagen erhöhten Harnstoffausscheidung die im Verhältnis zum intrauterinen Leben beim Neugeborenen gesteigerte Muskelarbeit angegeben. Das ist aber wohl nicht richtig! Denn bei der Muskeltätigkeit werden bekanntlich nur stickstofffreie Verbindungen verbrannt, und der Harnstoff repräsentiert doch nur das Endprodukt der Verbrennung stickstoffhaltiger Substanzen.

Allgemein anerkannt ist dagegen als Ursache einer erhöhten Harnstoffausscheidung eine gesteigerte Wärmeproduktion, deren Bedeutung, wie schon erwähnt, von Hofmeier und Krukenberg ganz besonders hervorgehoben wird.

(*Die Ausführungen über die Temperaturschwankungen in den ersten Lebenstagen und über den Stickstoffgehalt des Urins in Abhängigkeit der Temperatur und die Bestimmung des Fettgehalts der Milch, habe ich, weil sie irrelevant für Methylenblau sind, nicht digitalisiert*)

Versuche über den Übergang von Methylenblau in das Fruchtwasser

Seit Gusserows bekannten Versuchen ist man vielfach bestrebt gewesen, über die Frage nach der Herkunft des Fruchtwassers, die man früther durch die chemische Analyse desselben zu lösen hoffte, dadurch Aufschluss zu erlangen, dass man experimentell den Übergang von löslichen Stoffen in dasselbe untersuchte.

Aus der zahllosen Reihe von Experimenten, die im Laufe der Jahre angestellt wurden, sind nur zwei positiv ausgefallen: die von Gusserow mit benzoe-saurem Natron am Menschen und die von Zuntz mit Indigocarmin am Kaninchen. Gegen beide sind auch von verschiedenen Seiten gewichtige und niemals ganz widerlegte Einwände erhoben worden. Doch sind die Versuche selbst, die Folgerungen, die daraus gezogen wurden und die Einwände, die dagegen erhoben wurden, zu sehr bekannt, als dass ich näher darauf eingehen brauchte.

Die Ergebnisse der anderen Autoren, die über den Übergang löslicher Substanzen in das Fruchtwasser experimentierten, waren anfangs sich durchaus widersprechend, in einem Teil der Fälle wurden die Stoffe, mit denen experimentiert wurde, im Fruchtwasser nachgewiesen, in einem anderen Teile wurden sie nicht gefunden. Erst mit der Verbesserung der Untersuchungsmethoden gelang der Nachweis der betreffenden Stoffe im Fruchtwasser häufiger, und Krukenberg hat zuletzt eine Reihe von 10 Fällen veröffentlicht, in denen er ausnahmslos den Übergang von Jodkali in das Fruchtwasser nachgewiesen hat. Doch gestattete auch dieser konstante Nachweis von fremden, der Mutter einverleibten Stoffen immer noch keine Schlüsse hinsichtlich der Herkunft des Fruchtwassers zu ziehen, denn in jedem dieser Fälle war der betreffende Stoff auch im ersten Urin des Kindes nachweisbar.

Es konnte somit nicht entschieden werden, ob er auf dem Wege der Transsudation von der Mutter oder durch die Nieren vom Kind her ins Fruchtwasser gelangt sei.

Man hätte also einen Stoff finden müssen, der nur auf dem einen oder dem anderen dieser beiden möglichen Wege in das Fruchtwasser gelangt sein konnte.

Eine Eigenschaft des Methylenblaus musste hier zu Versuchen auffordern:

Das Fruchtwasser hat bekanntlich in seiner Zusammensetzung die größte Ähnlichkeit mit einem serösen Transsudat. Durch die Untersuchungen von Kowalsky ist, nur für Tiere, festgestellt, dass das Methylenblau, obwohl es sich in allen Organen des Körpers nachweisen lässt und mit Harn und Kot ausgeschieden wird, niemals in seröse Transsudate, wie z. B. präkardiales, pleuritisches Exsudat, Ascites, übergeht.

Ging nun auch beim Menschen das Methylenblau nicht von der Mutter aus auf dem Wege der serösen Transsudation in das Fruchtwasser über, wahrend es sich doch stets im kindlichen Urin fand und mit demselben natürlich auch eventuell in das Fruchtwasser entleert werden musste, so schien es a priori nicht ausgeschlossen, dass man damit ein Mittel habe, um den Anteil, den die totale Nierensekretion an der Bildung des Fruchtwassers hat, abzumessen.

Ich habe bei den 42 Schwangeren und Kreissenden, denen ich Methylenblau gab und bei denen ich mit der Zeit der Darreichung sowohl, als mit der Hohe der Dosis mannigfach variierte, 19 Mal Fruchtwasser auffangen können. Die Blase wurde mit einem langen Troicart gesprengt, nachdem vorher die Scheide sorgfältig erst mit irgend einem Desinfiziens und dann mit gekochtem Wasser ausgespült war. — Um Verunreinigungen mit dem mütterlichen Urin zu vermeiden, wurde stets vorher katheterisiert und zum Überfluss die Harnröhrenmündung während der Sprengung der Blase noch mit einem Wattebausch zugehalten.

Siebenmal war das Fruchtwasser in größerem oder geringerem Grade mit Mekonium verunreinigt.

Unter den 12 Malen, wo ich es ganz rein auffangen konnte, fand ich zweimal Methylenblau in demselben:

I. Hubert: (hat innerhalb fünf Tagen vor vor Entbindung insgesamt 1,2 g Methylenblau erhalten)

Fruchtwasser, dessen Menge nicht zu bestimmen, enthält:

pro ml 0,000002 g Methylenblau

1. Urin 5 ml pro ml 0,0000026

II. Greubel: (innerhalb drei Wochen insgesamt 10,5 g Methylenblau) Fruchtwasser: pro ml 0,000002 g Methylenblau

1. Urin 9,1 ml pro ml 0,000007.

Es bleiben somit 10 Fälle, in denen ich mit Sicherheit nach der für die Untersuchung des Urins im ersten Teil angegebenen Methode das Nichtvorhandensein des Methylenblaus im Fruchtwasser konstatieren konnte, obgleich einzelne der Schwangeren das Mittel bis zu 5 Wochen vor der Geburt und keine unter vier Tagen vor derselben, in ziemlich großer Dosis erhalten hatten.

Bei zwei von diesen Fällen, wo ich kein Methylenblau im Fruchtwasser nachweisen konnte, war die kindliche Blase leer.

In vier von den 12 Fällen, wo ich kein Methylenblau im Fruchtwasser nachweisen konnte, hatte ich den Methylenblaugebrauch mit der Darreichung von Jodkali kombiniert.

In allen vier Fallen fand sich Jodkali im Fruchtwasser und kein Methylenblau. Bei den beiden Fällen, in denen ich Methylenblau fand, hatte ich kein Jodkali gegeben. Wollte ich aus diesen vier Fällen, wo ich Jodkali im Fruchtwasser fand, Methylenblau aber vermisste, wie überhaupt aus den 10 Fallen wo ich Methylen nicht nachweisen konnte, den Schluss ziehen, dass das Methylenblau nicht auf dem Wege der Transsudation in das Fruchtwasser überginge, so müsste ich weiter folgern, dass die beiden Male, wo ich Methylenblau fand, dasselbe aus dem kindlichen Urin dahin gekommen sei, dass also, wenn auch verhältnismäßig selten, eine intrauterine Harnentleerung des Fötus statthabe. Die beiden Fälle, in denen die Blase post partum leer war und sich doch kein Methylenblau im Fruchtwasser fand, müsste ich dann so erklären, dass die Urinentlehrung des Fötus erst mach dem Blasensprung in das nachfolgende Fruchtwasser erfolgt sei.

Den Methylenblaugehalt des Nachwassers habe ich niemals untersucht, da bei ihm eine Verunreinigung mit mütterlichem Urin sich doch niemals mit Sicherheit ausschließen lässt.

Diese Schlüsse würden manche Wahrscheinlichkeit für sich haben, sie würden auch mit der heute geltenden Ansicht, dass das Fruchtwasser zum großen Teil Transsudat von der Mutter und nur durch den Urin des Fötus häufiger verunreinigt werde, vollkommen in Einklang stehen.

Indessen diese Schlüsse waren bei der geringen Zahl von exakten Beobachtungen, die mir trotz meiner großen Versuchsreihe glückten, äußerst gewagt.

Wenn ich auch bei meinen Urinuntersuchungen feststellen konnte, dass der Nachweis des Methylenblaus durch wiederholtes Ausschütteln mit großen Mengen Chloroform und nachherigem Eindampfen bis auf 0,5-1 ml noch in ganz minimalen Mengen gelingt, so habe ich mich doch andererseits bei dem Nachweis von Jod, das bekanntlich zu den sehr leicht nachzuweisenden Stoffen gehört, überzeugt, wie heikel derartige Untersuchungen beim Fruchtwasser sind sind.

Ich habe, um mich von dem Wert, beziehungsweise Unwert, der von den verschiedenen Autoren angegebenen Methoden des Jodnachweises im Fruchtwasser zu überzeugen, das Fruchtwasser von einer Person, der ich 40 Minuten vor dem Blasensprung ein Gramm Kal. jodat. gegeben, auf drei Methoden untersucht.

Zunächst habe ich das Fruchtwasser mit Stärkelösung, der Salpetersäure zugesetzt war, versetzt; es zeigte sich keine Reaktion.

Dann habe ich 40 ml desselben Fruchtwassers unter Zusatz von Natriumnitrit und Schwefelsaure überdestilliert und das Destillat mit Stärke auf Jod untersucht. Das Resultat war ebenfalls negativ. Und doch wird diese Methode vom Fachchemiker viel geübt! Erst, als ich ein größeres Quantum Fruchtwasser, nachdem es mit Natronlauge alkalisch gemacht war — nach dem Erwärmen muss von neuem auf die Reaktion geprüft werden — äußerst vorsichtig veraschte und dann in ganz wenig heißem Wasser löste, erhielt ich durch Zusatz von Stärkekleister und rauchender Salpetersäure eine deutliche Jodreaktion.

Ich halte es nach diesen Erfahrungen nicht für ausgeschlossen, dass das Methylenblau doch auf dem Wege der Transsudation in das Fruchtwasser übergeht, aber entweder in veränderter Form, in der es als Farbstoff überhaupt nicht mehr nachzuweisen ist, oder wie das Jod, an Eiweißstoffe gebunden, die den Nachweis bedeutend erschweren.

Aber selbst, wenn dies so wäre, wäre es für die Folgerungen, die man in Betreff der intrauterinen fötalen Nierensekretion aus dem Verhalten des Methylenblau ziehen konnte, gleichgültig, wofern nur das Methylenblau, wenn es mit dem Urin ins Fruchtwasser entleert wurde, als solches durch Ausschütteln mit Chloroform nachweisbar wäre.

Dass das letztere in der Tat so ist, davon habe ich mich durch das Experiment überzeugt. Ich habe den ersten unmittelbar post partum entleerten Methylenblauhaltigen Urin eines Neugeborenen in Fruchtwasser, das von einer anderen Kreissenden stammte, gegossen, durchgeschüttelt und längere Zeit stehen gelassen. Durch Ausschütteln mit Chloroform konnte ich in der bekannten Weise das Methylenblau nachweisen. Angenommen also, es ginge wirklich Methylenbleu durch Transsudation in das Fruchtwasser über, so ist es jedenfalls mit der von mir geübten Methode nicht nachweisbar, während dies für das mit dem Urin übergegangene der Fall ist.

Das durch Ausschütteln mit Chloroform erhaltene Methylenblau würde also nur das durch die kindliche Niere ausgeschiedene Methylenblau repräsentieren und so mit ein Schluss auf den Anteil, den die Nierensekretion des Fötus an der Fruchtwasserbildung hat, gestattet sein, selbstverständlich nur für die letzte Zeit der Schwangerschaft

Ich kann jedoch bei der geringen Zahl der sicheren Versuchsresultate nur noch einmal betonen, dass Schlüsse, die ich daraus ziehen wollte, gewagt wären, um so gewagter, als man sich bei der Frage nach der Herkunft des Fruchtwassers auf einem Gebiete bewegt, in dem seit Jahrzehnten von vielen Autoren zahllose Vermutungen und Hypothesen aufgestellt sind und auf dem doch so herzlich wenig sicher beobachtete Tatsachen vorliegen. Ein Kapitel der Geburtshilfe, in dem wohl wie in keinem anderen exakte Beobachtungen und ein gut Teil Skeptizismus so sehr von Nöten sind.

Meine Versuche können im allergünstigsten Falle nur einen Weg andeuten, auf dem man, wie Gusserow sagt, “über diesen schwierigen und doch gewiss nicht uninteressanten Gegenstand” Aufklärung erhalten kann.

Zuletzt habe ich noch mit: einem Wort die Hautsekretion des Fötus zu streifen. Es zeigte sich nämlich in allen Fällen, wo das Methylenblau längere Zeit gegeben war, die vernix caseosa (*Käseschmiere*) des Neugeborenen blau gefärbt. Auf den ersten Blick muss man dies für den Beweis einer regelmäßigen Hautsekretion des Fötus halten und muss es für äußerst unwahrscheinlich halten, dass das Methylenblau, das doch auf die Außenfläche des Fötus regelmäßig ausgeschieden wird, sich nicht auch regelmäßig im Fruchtwasser finden sollte.

Es erklärt sich diese Tatsache aber ungezwungen, wenn man bedenkt, dass viele Stoffe, wie z. B. das Carbol (*Phenol*), aus fettigen Lösungen nicht in wässerige übergehen.

Besonders Farbstoffe zeigen dies Verhalten und um einen besonders drastischen Vergleich zu wählen, braucht man nur an die Farbenbeständigkeit der Ölfarbe gegenüber Wasser zu denken. Man kann sich auch durch das Experiment überzeugen, dass auch für vernix caseosa und Fruchtwasser dasselbe statt hat. Ich habe eine größere Menge intensiv blauer vernix caseosa mit Fruchtwasser anhaltend durchgeschüttelt, abfiltriert, mit Chloroform ausgeschüttelt und keine Spur Methylenblau gefunden.

Es ist damit natürlich nicht ausgeschlossen, dass andere Stoffe in Lösung ungehindert durch die Haut diffundieren.

Die Frage nach der Herkunft des Fruchtwassers, nach der fötalen Nieren- und Hautsekretion ist in einer zahllosen Reihe von Experimenten bearbeitet. Es war wohl nicht immer das Interesse und die Wichtigkeit der zu behandelnden Frage allein, was diese Experimente veranlasste, auch nicht immer nur die Unmöglichkeit, die Frage auf anderem Wege zu lösen. Gerade auf diesem Gebiet scheint jedes neue Experiment, ja jede Variation eines alten auf den ersten Blick sichern Erfolg zu versprechen.

Und doch bilden gerade diese Fragen für experimentelle Untersuchungen ein durchaus unergiebiges Feld. Die Faktoren, die mitsprechen, sind zu zahlreich, und zur Gewinnung von sicheren Schlüssen nach der einen oder anderen Richtung hin niemals ganz auszuschließen, die Fehlerquellen chemischer Untersuchung und Technik sind gerade bei Fruchtwasseruntersuchungen, namentlich für den Mediziner, nicht gering anzuschlagen. Der Weg, auf dem diese Fragen nur gelöst werden können, ist der des anatomischen Studiums und der klinischen Beobachtung, nicht der des Experiments.

Anders verhält es sich mit den Untersuchungen über den Stoffwechsel des Neugeborenen; hier ist ein ungleich günstigerer Boden für das Experiment und die chemische Analyse, günstiger noch, wie bei den Stoffwechseluntersuchungen bei Erwachsenen. Die gleichmäßige Nahrung, die das Neugeborene erhält, die individuell so wenig verschiedenen äußeren Bedingungen, unter denen es lebt, die typische Regelmäßigkeit, in der alle Funktionen bei ihm ablaufen, das Fehlen aller nervösen Einflüsse vereinfachen die Technik der Versuche und machen manches Experiment möglich, das beim Erwachsenen unausführbar ist. Auf der anderen Seite finden in der ersten Zeit nach der Geburt wohl noch zweifellos Ausgleichungsvorginge zwischen intrauterinem und extrauterinem Leben statt. Das Studium dieser Ausgleichungsvorginge gestattet jedenfalls mit größerer Sicherheit einen Rückschluss auf das normale physiologische Verhalten, wie dasjenige pathologischer Zustände, die der Physiologe zu seinen Untersuchungen heranzuziehen sich schon längst gewohnt hat.

Es ist deshalb nur zu bedauern, das diesen Stoffwechseluntersuchungen beim Neugeborenen so wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird und zwar aus rein äußeren Gründen: Weil dem Physiologen das Material und dem Geburtshelfer die einschlägigen Kenntnisse und Technik des Fachphysiologen mangeln.”