Typhus ist eine bakterielle Infektion Salmonella Typhi, bei Paratyphus ist es eine Infektion durch Salmonella paratyphi. Salmonellen sind gram-negative Stäbchen, was ich insofern spannend finde, weil man bei gram-positiven Bakterien erwartet, dass Methylenblau sie abtötet (werden durch Gram-Färbung gefärbt).

Bei der Gram-Färbung werden gram-positive Bakterien mit einem basischen Anilinfarbstoff und noch anderen Bestandteilen, blau gefärbt. Gram-positive Bakterien bleiben blau, weil sie ein dickere Hülle haben und den Farbstoff nicht mehr raus bekommen. Das kann sie töten. Gram-negative Bakterien haben eine dünne Hülle und werden Anilinfarbstoffe wieder los.

Dass Methylenblau gram-positive Bakterien töten kann ist somit offensichtlich.

Obwohl Salmonella Typhi gram-negativ ist, schein Methylenblau es abzutöten.

Methylenblau wurde auch bei (anderen?) Durchfallerkrankungen eingesetzt. Wie genau die Differenzierungen der Ursachen des (unstillbaren) bakteriell verursachten Durchfalls war, sei einmal dahingestellt.

Die damals verwendeten Dosierungen sind jedoch recht hoch im Vergleich mit den heute üblichen Dosierungen.

Wiener Medizinische Wochenschrift Nr. 27, 1917, S. 193

“A. Galambos: Neue Richtlinien in der Heilung des Typhus und des Paratyphus A und B.

In zirka 400 Fällen verwendete G. die Vakzine von Besredka, in der Regel intravenös und nur in mittelschweren Fällen. Gute Wirkung erzielte er auch mit der Kolivakzine. Methylenblau gab ihm in schweren und in schwersten Fällen die besten Resultate.“

Deutsche Medizinische Wochenschrift 9. November 1916 S. 1395

“A. Galambos, Behandlung der Typhus- und Paratyphus (A und B) Erkrankungen mit Methylenblau. Ther. d. Gegenw. Nr. 10. Man gibt pro dosi 20 cg, pro die 1,2 g vierstündlich, täglich sechsmal in Oblaten bzw. Gelatinekapseln innerlich. Meist genügen vier bis acht Tage; im einzelnen sind die Modifikationen zu beachten, die der Autor, je nach der Eigenart des Falles, vorschreibt. Allerdings kommen dabei kritische oder prompte Heilungen nicht so oft vor wie nach Besredka- oder Koli-Injektionen, andererseits ist die Methylenblau-Darreichung gefahrlos und auch in schwersten Fällen nicht kontraindiziert.”

Therapie der Gegenwart Nr. 10 1916 S. 365-369

“Mitteilung aus einem k. u. k. Mob.-Res.-Spital.

Über die Behandlung' der Typhus- und Paratyphus- (A und B) Erkrankungen mit Methylenblau.

Von Dr. A. Galambos, k. u. k. Reg.-Arzt i. d. Res.

Vorläufige Mitteilung.

Bei der Behandlung des Typhus und Paratyphus A und B kommt — nach meiner Erfahrung — dem Methylenblau eine wichtige Rolle zu. Als Ausgangspunkt zu meinen therapeutischen Versuchen diente die in der Behandlung der Malaria beobachtete prompte Wirkung des Methylenblaus. Obzwar nach den neuesten Erfahrungen in der Behandlung des Typhus und Paratyphus A und B der Typhusvaccine (Galambos: Über die Behandlung des Typhus und Paratyphus A und B mit der Besredkaschen Vaccine, Zschr. f. klin. M. 1916, Bd. 83), wie auch anderen Verfahren (Galambos: Die Behandlung des Typhus und Paratyphus mit Albumose, Heterovaccine, NaCI-Lösungen usw., W. kl. W. 1916) eine ganz besondere Rolle zukommt, schien doch das Forschen nach anderen Mitteln a priori

nicht überflüssig. Der Grund hierfür ist: dass

1. bei all diesen Verfahren das Mittel intravenös verabfolgt wird; aber nicht einmal die intravenöse Anwendung, sondern vielmehr die Indikation der Anwendung und die der Wiederholungen der Injektionen usw. einen Spezialarzt erfordert, der ganz besonders im Gebiete der Vaccinetherapie Erfahrung, Gewandtheit besitzt. Diese Verfahren können nur in der Hand einzelner spezialistisch gebildeter Fachärzte, einzelner Kliniker, nie aber in der Hand des praktischen Arztes segenhaft wirken.

2. Alle diese Verfahren bedeuten selbst in der Hand des geübten Arztes eine gewisse Gefahr. Diese Verfahren, i. e. die intravenösen Vaccine- und Hetero-vaccine-Injektionen besitzen alle diese gemeinsame Eigentümlichkeit, dass sie eine gewaltige Reaktion auslösen (Schüttelfrost, Hyperpyrexie, kritischer Temperaturfall), große Anforderungen an das Herz stellen, ihre Anwendung im Falle gewisser Komplikationen (Pneum. croup., Myokarditis) kontraindiziert ist, in den schwersten Fällen, wo wir eben hilflos dastehen, kaum anwendbar sind. In zirka 1-1,5% der Fälle tritt nach Anwendung derselben Kollaps auf, der gewöhnlich zum Tode führt. Sogar in Fällen der Anwendung der Typhusvaccine treten zirka 1-2% der Fälle toxische Darmblutungen, Verblutungen auf. Je wirksamer die Mittel im allgemeinen sind, desto stärker sind die Reaktionen, und um so größer die Gefahren.

3. Die Anwendung dieser Verfahren wird auch dadurch erschwert, dass die Vaccine keine chemischen, sondern sero-bakteriologische Präparate sind, und infolgedessen in der Wirksamkeit desselben Mittels große Schwankungen vorkommen, höchstwahrscheinlich auf Grund der verschiedenen Virulenz, Toxizität der zur Herstellung verwendeten Bakterien. So zum Beispiel: früher verabfolgte ich von Colivaccine 25-50-100 Millionen Keime pro dosi intravenös —mit mäßigen Reaktionen. Bei den neuerlich erhaltenen Präparaten lösen gewöhnlich 10-12 Millionen Keime schon gewaltige Reaktionen aus, sodass als Maximaldose 50, ja sogar oft 25 Millionen Keime angenommen werden müssen. Die Wirksamkeit ist also im Minimum die vierfache des vorherigen. — Neuerlich injiziere ich von der Besredkavaccine (Typhus) intravenös 1/4 ccm als Anfangsdosis und wiederhole die Injektionen höchstens zweimal mit 1/2 ccm, um toxische Blutungen, Kollapszustände zu vermeiden.- Seit dieser Zeit — verwendet in zirka 50 Fällen — kamen unangenehme Nebenwirkungen nicht vor. — Die Wirksamkeit der Albumose ist auch — sicher nach der verschiedenen chemischen Zusammensetzung derselben — (hergestellt aus verschiedenen Eiweißkörpern, enthaltend verschiedene Aminogruppen usw. sehr different. Zuerst hatte ich ein Präparat, welches zirka in 50% kritische Heilung herbeiführte, dann kamen verschiedene Präparate beinahe ohne Wirkung, heute besitze ich auch wieder ein Präparat, welches in über 25% der Fälle prompt heilt. Üble Wirkungen sah ich in über 60 Fällen (über 100 Injektionen) nicht (im Beginne von zersetzter Lösung zweimal Todesfälle). — Die Anwendung der NaCl-Infusionen ist umständlich, ihre Wirkung ist bedeutend geringer.

4. All diese Verfahren führen nur in einem gewissen Prozent (20-35%) zur kritischen Heilung, sogar gute Beeinflussung ist auch nur in zirka 50-75% zu erwarten. In 25-50% bleibt die Wirkung aus. Die Mortalität betrug 7-9%.

Methylenblau wird dagegen per os verabfolgt. Seine Anwendung ist in keinem Falle kontraindiziert, in den schwersten Fällen, sowie auch bei Erkrankungen mit schweren Komplikationen kann es ebenso verabfolgt werden. Reaktionen treten nicht auf, schädliche Wirkungen habe ich überhaupt nicht beobachtet. Das Mittel ist ein chemisches Mittel und infolgedessen seine Zusammensetzung und seine Wirkung immer dieselbe; Schwankungen in der Wirksamkeit kommen nicht vor. Zur Anwendung ist kein Spezialarzt notwendig, der praktische Arzt kann es ebenfalls gut verabfolgen. Ich gab. pro dosi 20 cgr, pro die 1,2 gr (M. B. medicinale, Merck; vierstündlich, täglich sechsmal). Verabreicht soll es in Oblaten, noch besser in Gelatinekapseln werden. Die durchschnittliche Darreichungsdauer beträgt vier bis acht Tage. Wenn inzwischen — am zweiten bis dritten Tage — Entfieberung eintritt, kann die Darreichung eingestellt oder aber noch einen bis zwei Tage weiter fortgesetzt werden. Wenn nach vier bis sechs Tagen sich keine Neigung zum Temperaturfalle zeigt, kann es ausgesetzt werden. Wenn erst nach vier bis fünf Tagen die Temperaturabnahme beginnt, kann noch

zwei bis drei Tage weiter fortgesetzt werden. Nicht selten ereignet sich, dass bis zur Darreichung kaum ein nennenswerter Erfolg oder überhaupt keine Beeinflussung wahrnehmbar ist, gleich nach Aussetzen aber, spätestens ein bis zwei Tage nachher ein auffallendes Sinken der Temperatur, eventuell eine Entfieberung eintritt. Die während der Darreichung des Mittels begonnene Abnahme des Fiebers setzt sich gewöhnlich auch nach Aussetzen desselben bis zur vollständigen Entfieberung fort. Es kommt mitunter — seltener als nach intravenöser Besredka oder Coli-injektionen — vor, dass in ein bis zwei Tagen nach dem Aussetzen des Mittels wieder eine langsame Temperatursteigerung beginnt. Diese neuerliche Temperatursteigerung wird gewöhnlich — wenn sie nach Einschränkung der Diät nicht aufhört — durch neuerlich erfolgte Darreichung des Mittels prompt beeinflusst. Es genügt in diesen Fällen eine nochmalige ein- bis zwei-, seltener drei- bis viertägige Darreichung des Mittels zur vollständigen Entfieberung. Selbstverständlich bleiben Fälle, wo die wiederholte Darreichung doch erfolglos ist. In einem guten Teile der refraktären Fälle konnte ich noch nach Verabfolgung einer intravenösen Besredka-, Coli- oder Albumose- Injektion eine kritische Heilung oder ausgesprochene Beeinflussung erreichen. Die Entfieberung erfolgte mit Ausnahme weniger Fälle, wo sie schon binnen acht bis zwölf Stunden also kritisch auftrat, gewöhnlich lytisch. Die Temperatursenkung war nie von starkem, prefusem Schweißausbruch begleitet, wie es nach Pyrymidonbehandlung oft der Fall ist. Die Beeinflussung des allgemeinen Zustandes war eine gute; Sensoriumstörungen, Benommenheit, Status typhosus, Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit usw. besserten sich beinahe immer parallel mit dem Nachlassen des Fiebers. Dass die Zurückbildung des Milztumors, vollständiges Verschwinden der lleocöcalschmerzen usw. die Fieberperiode überdauern konnten, ist selbstredend. Bis jetzt verabfolgte ich dieses Mittel in 120 Fällen, endgültiges Urteil kann ich heute über die ersten 95 Fälle abgeben. Diese Fälle bezogen sich — ausgenommen die leichteren Erkrankungen, deren Zahl während dieser Zeit zirka 50 betrug — auf sämtliche Zugänge unseres Spitals, mit Ausnahme der nicht zahlreichen Fälle im Stad. Decrementi. Es waren der Schwere nach (zirka 50 leichtere Erkrankungen wurden nicht behandelt); 63 mittelschwere (Ty. 2, P. A. 35, P. B. 4, Bakt. neg. 22), 23 schwere (Ty. 5, P. A. 11, P. B. 1, Bakt. neg. 6), 9 sehr schwere (Ty. 2, P. A. 4, P. B.1, Bakt. neg. 2) Fälle behandelt. Die Fälle der mittelschweren, schweren und sehr schweren Erkrankungen wurden ausnahmslos mit Methylenblau behandelt. In diesen sämtlichen Fällen konnte die Diagnose auch im Falle des negativen bakteriologischen Befundes auf Grund der klinischen Erscheinungen (Roseola, Milztumor, Ileocöcalschmerzen, sehr oft trockene, typische Zunge mit Rhagaden, positive Diazoreaktion, Continua, sehr oft Stat. typhosus, Sensoriumstörungen usw.) als sicher angenommen werden. Nachdem die meisten bakteriologisch-positiven Fälle Paratyphus und nicht Typhuserkrankungen waren, bleiben — solange bis die therapeutischen Versuche auch an einer größeren Zahl blutbakteriologisch-positiver Typhuserkrankungen nicht angewendet werden — sämtliche Behauptungen und Folgerungen einstweilen in der ersten Reihe auf Paratyphus A, dann auf Paratyphus B und auf Typhus abdominalis aufrecht. Der Schwere nach war zwischen diesen Erkrankungen kaum ein Unterschied zu verzeichnen. Bakteriologisch-positiv waren auf Typhus abdominalis 9 (ausnahmslos im Blute, 2 auch im Stuhle), auf Paratyphus A 50 (35 im Blute, die übrigen in Roseola, Stuhl oder Urin), auf Paratyphus B 6 (3 im Blute, die übrigen je 1 in Roseola, Stuhl und in der Darmgeschwürswand der Leiche). Bakteriologisch-negativ waren 30 Fälle. In einem bedeutenden Teile dieser bakteriologisch-negativen, oft äußerst schweren Erkrankungen mag der negative Befund im Zusammenhange stehen mit der letzten Typhusschutzimpfung, welche in einem guten Teile dieser Fälle knapp vor der Erkrankung, also in der Inkubationszeit, sogar während der ersten Krankentage verabfolgt wurde. Infolgedessen kann der größte Teil dieser negativen Fälle als Typhus und nicht als Paratyphus angesehen werden. Von den 95 Fällen war die Erkrankung 12mal (13%) kritisch geheilt (binnen höchstens vier Tagen nach Beginn mit dem Mittel, also gewöhnlich noch während der Verabfolgung des Mittels, bei sechs-

maligen vierstündigen Messungen vollständige und endgültige Entfieberung), prompt beeinflusst — wo in fünf bis zehn Tagen nach Beginn, also ein bis drei Tage nach Beendigung der Darreichung die vollständige Entfieberung eintrat oder aus einer sehr schweren Erkrankung eine mittelschwere wurde — war die Erkrankung 25mal (26%). Eine noch sicher nachweisbare, ausgesprochene Wirkung war 13mal (14%) nachweisbar. 45mal (47%) war keine sichere Wirkung beobachtet. Ich bin in der Beurteilung der Wirksamkeit des Mittels streng vorgegangen und habe Fälle mit mäßiger Wirkung oder mit ausgesprochener aber vorübergehender Wirkung oder Fälle, in denen die gute Wirkung nicht mit Sicherheit festgestellt werden konnte, zu den negativen Fällen gerechnet. In einem großen Teile der negativen Fälle (die im Beginne behandelten) wurde die Verabfolgung nur durch zwei bis drei Tage fortgesetzt. Sicher wäre noch in einem guten Teile dieser Fälle durch weitere Fortsetzung mit dem Mittel eine gute Wirkung erzielt worden. Nicht gerechnet diese (25) Fälle, wäre die Zahl der wirkungslos gebliebenen Fälle kaum 20 (30 %). Über die Vergleichsresultate der mit Pyramidon (6 x 10 cgr täglich, vierstündlich) behandelten Fälle berichte ich in der nächsten Arbeit. Hier sei nur kurz erwähnt, dass, wenn auch in den leichteren und mittelschweren Fällen — nicht sehr selten — eine die Krankheitsdauer —anscheinend — verkürzende Wirkung wahrzunehmen war, konnten jedoch bei den schwereren und sehr schweren Erkrankungen ähnliche Wirkungen nicht beobachtet werden. Wichtig und erfreulich ist, dass eine gute Wirkung in den schweren und in den schwersten Fällen wenigstens so oft zu verzeichnen war, als in den mittelschweren Fällen. Ich habe darauf hingewiesen (siehe die zitierten zwei Arbeiten), dass bei der Vaccine-, Heterovaccine-, Albumose-Therapie die schwersten Fälle bedeutend seltener gut reagieren als die mittelschweren, ja sogar eben in den aller schwersten Fällen diese intravenöse Behandlung infolge der schweren Reaktionen, die den intravenösen Injektionen folgen, kontraindiziert ist. Wo man also am meisten angewiesen war, die Kranken aus dem aller schwersten Zustande herauszuhelfen, war man zur Hilflosigkeit verurteilt. Die subkutane Anwendung der Vaccine brachte nur selten zufriedenstellende Wirkung. Rezidive wurden bisher nicht beobachtet, obzwar über 50 Fälle schon seit Wochen entfiebert sind. Komplikationen traten sehr selten auf. Pneumonia crouposa bei einem tödlichen Typhus, Orchitis in der Rekonvaleszenz eines Paratyphus-B-Kranken. Bei Paratyphus A traten je einmal Angina Ludovici, Keratitis, einseitige seröse Pleuritis und Parotitis purulenta auf. In diesem letzten Falle trat auch der einzig beobachtete Decubitus auf. Die Mortalität war gering. Sie betrug im ganzen bisher vier Fälle (3-4%). (Bei der intravenösen Besredkabehandlung 9%.) Zwei Fälle von diesen beziehen sich auf zwei blutbakteriologisch-positive Typhuserkrankungen, die schon im schwersten Zustande aufgenommen wurden und bei denen die Methylenblaubehandlung ganz wirkungslos blieb und der Tod erst nach dem Aussetzen des Mittels (bei einem Pneum. croup. als Komplikation) eintrat. Der dritte Fall bezieht sich auf eine blutbakteriologisch-positive Paratyphus-B-Erkrankung, welche ohne Fieber, in Form einer Meningitis verlief und der ebenfalls in dem aller schwersten Zustand auf die Abteilung kam. Der vierte Fall betrifft einen bakteriologisch-negativen, klinisch wie auch bei der Sektion positiven mittelschweren Fall im Alter von 50 Jahren, der auf M. B. prompt reagierte und am sechsten fieberfreien Tag an Angina Ludovici erkrankte und an Herzschwäche zugrunde ging. Die Darmgeschwürswand der Leiche enthielt Paratyphus-B-Bazillen (Kultur). Wie vorher erwähnt, gefährliche Nebenwirkungen kamen nicht vor. Ein Teil der sonst auch an Diarrhöe leidenden oder zu Diarrhöen veranlagten Kranken reagierte öfters mit Diarrhöen. In diesen Fällen leistete Opium (Tinct. opii 3 x 10-15 Tropfen) gute Dienste. In Oblaten oder noch besser in Gelatinekapseln verabfolgtes Methylenblau verursachte nur selten Erbrechen. In diesen Fällen vertrugen die Kranken ausnahmslos das Mittel im Klysma (Einlauf) (täglich dreimal 40 cgr M. B. mit je 15 Tropfen Opiumtinktur, nach vorherigem Reinigungsklysma). Diese Darreichung per Klysma konnte öfters nach ein bis zwei Tagen wiederum durch die Darreichung per os ersetzt werden. Die Reizung des uropoetischen Systems ist unbedeutend. Spontan beklagten sich nur ein bis zwei Kranke über

brennen in der Urethra. Albuminurie trat nie auf. Es ist unangenehm, dass die Urethra-und Aftergegend wie auch die Wäsche blaugefärbt werden können. Es ist aber nicht zu vergessen, dass Urin, Stuhl bei diesen Kranken infektiös sind und infolge dessen ist eine jede Verunreinigung der Wäsche schon wegen Infektionsgefahr zu vermeiden. Die blaue Farbe dient höchstens als Indikator für das Vorgehen mit den Kranken und für die Beachtung der hygienischen Maßnahmen mit den infektiösen Entleerungen. Mit besonderer Sorgfalt gelingt es auch, diese Blaufärbung beinahe ganz zu eliminieren. Übrigens lassen sich diese Flecke durch Einlegen der Wäsche in 1% ige Lysollösung (zweimal je ein Tag) mit nachherigem Kochen in Sodalösung vollständig entfernen. Zusammenfassend kann behauptet werden, dass, wenn auch nach Verabreichung des Methylenblau kritische oder prompte Heilungen so oft wie nach intravenöser Besredka- oder Coli- Injektionen nicht vorkommen, andererseits doch dieser große Vorteil besteht, dass seine Anwendung gefahrlos ist und auch in den schwersten Fällen nicht kontraindiziert ist. Große Reaktionen (Schüttelfrost, Hyperpyrexie, kritischer Temperaturfall) werden ganz vermieden. Es kann auch von dem praktischen Arzte verabreicht werden. Kritische Heilungen traten in zirka 13 %, prompte Wirkungen in zirka 26%, ausgesprochene Beeinflussung in zirka 14% auf. In 47 % war keine Wirkung festgestellt. Schlechte Wirkung trat nie, Komplikationen nur selten auf. Rezidive wurden bisher noch nicht beobachtet. Die Mortalität betrug 3-4%. Indiziert ist ihre Anwendung in der Hand des praktischen Arztes: in jedem mittelschweren, schweren und sehr schweren Falle von Typhus, Paratyphus A und B (in den leichten Fällen wie auch im Stad. Decrementi überflüssig); in der Hand des Spezialarztes: in den schwersten Fällen dieser Erkrankungen, ebenso in Fällen schwerer Komplikationen (Pneum. croup., Myokarditis), bei denen die Reaktion auslösenden intravenösen Injektionen kontraindiziert sind; in jenen Fällen der mittelschweren und schweren Typhus-, Paratyphus-Erkrankungen, bei denen die hervorgegangene intravenöse Vaccinebehandlung wirkungslos blieb. In schwersten Fällen können nebenbei Digitalis, kalte Einpackungen verabfolgt werden. Von anderen Erkrankungen gab ich das Mittel in einzelnen schwereren, hartnäckigeren Fällen von Dysenterie mit gutem Erfolge. Ausführliche Mitteilung folgt demnächst.

Interessant an dieser Publikation ist, dass man erneut das Argument findet, dass der Impfschaden durch die Typhusimpfung wegdiskutiert wird, weil die Impfung kann die Symptome doch nicht ausgelöst haben… Man hatte also die Symptome der Krankheit mit welcher man geimpft wurde, und weil man mit den (abgeschwächten) Erregern geimpft wurde, kann es diese Krankheit nicht gewesen sein.

Bei bakteriellen Durchfallerkrankungen

Therapie der Gegenwart 1903 S. 323

“Bei unstillbaren Diarrhöen der Phthisiker (TBC-Patienten) hat sich, nach einer Mitteilung von L. Rénon in der Sitzung zum 27. Mai der Société de Thérapeuthique, das Methylenblau in 80% der Fälle gut bewährt. Das Mittel wurde in einer täglichen Dosis von 0,15 -0,20, mit einer vierfachen Menge von Milchzucker verrieben, in Oblaten gereicht. Die Stühle wurden vom ersten Tage an seltener und in drei Tagen schwanden gewöhnlich der Durchfall; manchmal ging er sogar in Verstopfung über. Diese Wirkung sei Folge der Antibakteriellen Eigenschaften des Methylenblaus, welches alle in die Tuberkulösen Darmgeschwüre gelangten Sekundär-infektiösen Keime zur Abtötung bringt.”

Auch 1940 ist Methylenblau noch als Mittel gegen Darmkatharre gelistet:

Wiener Medizinische Wochenschrift Nr. 13, 1940, S. 235