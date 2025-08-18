Hämoglobin (Hb), der rote Farbstoff im Blut, ist ein Proteinkomplex, der Eisen als Co-Faktor nutzt. Viele Enzyme haben CO-Faktoren, kleine Ionen oder zusätzliche Substrate, welche sie zum funktionieren brauchen. Beim Hämoglobin sind das Eisenionen.

Die 4 Häm-Gruppen sind als Stöckchenmodelle im Schleifenmodell des Proteins dargestellt.

Häme sind eine Familie von Molekülen. Häme haben in ihrer Mitte ein Fe2+ Ion. Im roten Blutkörperchen des Menschen ist das Häm B.

Normalerweise liegt das Eisen im Blut/Häm b als Fe2+ vor.

Beim Methemoglobin liegt das Eisen in der Häm-Gruppe als Fe3+ vor.

Als Methämoglobinämie bezeichnet man in der Medizin den erhöhten Gehalt von Methämoglobin (MetHb) im Blut. ICD10-Codes: D74.0, D74.8, D74.9

Methämoglobinämie kann verschiedene Ursachen haben, z. Bsp. Vergiftung, verschiedene Medikamente oder einen reduzierten Abbau des Methämoglobins (MetHb) wegen angeborenem Angeborener Methämoglobinreduktase-Mangel oder Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel.

Am 28. November 2013 berichtete die Schweizer Zeitung 20 min über die Fugate Familie aus Kentucky.

1820 ließ sich ein französischer Einwanderer mit seiner jungen rothaarigen Frau an den Ufern des Troublesome Creek im dünn besiedelten östlichen Kentucky nieder. Hier zeugten Martin Fugate und Elizabeth Smith sieben Kinder. Soweit liegt nicht viel Außergewöhnliches in dieser Familiengeschichte. Doch vier der Fugate-Kinder waren alles andere als gewöhnlich: Sie sollen blau gewesen sein. Mit Fugate und Smith hatten sich nämlich nicht nur ein Franzose und eine Amerikanerin gefunden; es waren auch zwei seltene Erbanlagen aufeinander getroffen, die den Blauschimmer in der Haut der Nachkommen bewirkten.

Beide Eltern hatten möglicherweise rezessiv (also nur auf einem der beiden Chromosomen) ein kaputtes Methämoglobinreduktase Gen, so dass die eine Kopie bei ihnen für normale Hautfarbe reichte, aber die Kinder eine 50% Chance hatten homozygot (also auf beiden Chromosomen), das kaputte Gen zu haben.

Man kennt heute etwas ähnliches, die Hämoglobin-M-Krankheit: “Eine seltene Hämoglobinopathie, die durch das Vorhandensein von Hämoglobinvarianten mit strukturellen Anomalien im Globin-Teil des Moleküls gekennzeichnet ist, die zu einer Autooxidation von Häm-Eisen führen, was eine Methämoglobinämie zur Folge hat. Die Patienten zeigen eine Zyanose, für die keine Behandlung erforderlich ist. Der Vererbungsmodus ist autosomal-dominant.”

Bei den Fugates scheint mir die Vererbung rezessiv gewesen zu sein, weil die Eltern und einige Geschwister nicht betroffen waren, was gegen Hämoglobin-M-Krankheit sprechen würde.

20 min berichtet weiter:

“Diese erbliche Methämoglobinämie tritt allerdings nur auf, wenn beide Elternteile das rezessive Gen besitzen — angesichts der Seltenheit des Defekts eine sehr unwahrscheinliche Angelegenheit. Doch in den abgelegenen und unwegsamen Appalachen kamen die Leute nicht weit herum; oft heirateten sie Partner, die mit ihnen verwandt waren. Die genetische Anlage der Fugate für den Enzymdefekt breitete sich auf dem Cumberland-Plateau aus und immer wieder gab es Fälle von ausgeprägter blauer Hautfarbe: die blauen Menschen vom Troublesome Creek. 1890 soll es ein halbes Dutzend von ihnen gegeben haben. Zu Beginn der Sechzigerjahre hörte der Arzt Madison Cawein von dem blauen Phänomen. Es gelang ihm, mehrere blaue Mitglieder des Clans ausfindig zu machen. Cawein behandelte sie mit einer Injektion von Methylenblau, das zu einer Redoxreaktion führt, in der das Methämoglobin zu Hämoglobin reduziert wird. Die Geschwister Patrick und Rachel Ritchie waren die ersten, die von Cawein behandelt wurden — sie wurden innerhalb von Minuten rosa. Natürlich war die Verwandlung nicht von Dauer, doch die Ritchies und nach ihnen die anderen blauen Menschen erhielten nun Pillen mit Methylenblau, mit denen sie ihre Hautfarbe normalisieren konnten. Heute sind die Verkehrsbedingungen auch in den Appalachen bedeutend besser. Inzest und Verbindungen von Verwandten sind seltener geworden; die «blauen Gene» der Fugate treffen nur noch selten aufeinander: Die blauen Menschen sind am Aussterben.”

Sogar Science berichtete 1982 über diese Familie: https://web.archive.org/web/20150927104846/https://academic.csuohio.edu/neuendorf_ka/com370/370_blue_people.pdf

PLOS hatte einen Artikel über diese Familie: https://dnascience.plos.org/2016/09/22/finding-the-famous-painting-of-the-blue-people-of-kentucky/

In USA sind sie wohl auch Schulstoff: https://www.nclark.net/BluePeopleofTroublesomeCreek

Weil man mit ihnen schön Genetik unterrichten kann: