Diese Artikel aus dem Jahr 1939 zeigen, dass Methylenblau damals weit verbreitet war und als essentielles Medikament galt, möglicherweise als Gegenmittel bei einem Gasangriff.

Czernowitzer Allgemeine Zeitung, 1. Oktober 1939 (Jahrgang 36, Nr. 10290)

“Was jeder Bürger und jedes Unternehmen an Medikamenten für den Luftschutz besitzen muß. — Das Luftfahrt- und Marineministerium verlautbart Folgendes:

Es wurde niemanden das alleinige Verkaufsrecht für Medikamentenkistchen erteilt, welche jeder Bürger und jedes Unternehmen besitzen muss, um für den Luftschutz gerüstet zu sein. Jeder Bürger muss folgende Medikamente in einem widerstandsfähigen, leicht transportablen Kästchen bei sich haben: Ein gutgeschlossenes Paket von 50 Gramm eines Gemisches von Chlorkalk mit Talk, zehn Ätherperlen (jede Perle 0,25 Gr.) in einem geschlossenen Röhrchen, 20 Gramm Salbe gegen Brandwunden, (bestehend im Prinzipe aus 40 Prozent Lebertran, Lanolin und Vaseline für 10 Gramm), 30 Gramm Jodtinktur in einem Fläschchen mit Glasstoppel, 25 Gramm reinen Alkohol, ein bis zwei Binden in Wachspapier, 25 Gramm hydrophyle Watta in Wachspapier.

Ferner müssen in jedem Hause folgende Geräte vorhanden sein: Ein widerstandsfähiges Kistchen, das neben den oben angeführten Medikamenten aber in größeren Quantitäten je nach der Zahl der Familienmitglieder, noch nachstehende Medikamente enthalten muss: 200 Gramm Natriumbikarbonat in einer Pappschachtel, 100 Gramm Kochsalz, möglichst rein, 5 bis 10 Gramm Hypermangansaures Kalium in Tabletten zu je 0,25 Gramm, 10 Gramm zweiprozentiges Novocainglycerin in einer Flasche, 50 Gramm eines Gemisches gegen das Niesen, welches aus je 40 Teilen Alkohol und Chloroform, 15 Teilen Äther und 5 Teilen Amoniak besteht.

Die Fabriken, Werkstätten, Öffentliche und private Unternehmungen müssen in einer widerstandsfähigen Kiste aus Holz oder Blech folgende Medikamente in Vorrat haben:

1000 Gramm eines Gemisches von Chlorkalk und drei Teile Chlorkalk, ein Teil Kalk, 250 Gramm Natriumbikarbonat und 200 Gramm Alkohol), 200 Gramm konzentrierten Wasserstoffsuperoxyd, 50 Gramm Valerianatinktur, mit Äther versetzt, 39 Gramm Zusammengesetzte Opiumtinktur, 50 Gr. Gel mit 3 Prozent Gomenol, 50 Gramm zweiprozentiges Novacainglyzerin, 50 Gramm Augenwasser mit 2 Prozent Novacain, 50 Tabletten hypermangansaures Kalium zu 0.48 Gr. die Tablette, 50 Codein Tabletten zu 0.01 Gramm, 50 Ipakatabletten zu 0.50 Gramm, 90 Gramm Jod um Jodtinktur herzustellen 40 Gramm Natriumchlorid (Kochsalz) zur Herstellung von physiologischer Kochsalzlösung, 250 Gramm Salze gegen Brandwunden, 75 Ätherperlen jede zu 0.25 Gramm, 25 Injektionsphiolen mit Coffein benz. zu 0.25 gr., 12 Phiolen Koramin, 6 Phiolen Cardiazol, 6 Phiolen zu 0.001 Gramm einer Strophantinlösung zu elf Kubikzentimeter, 12 Phiolen zu 5 Kubikzentimeter einer Lösung von 1 pro Mille sterilisiertes Methylenblau, zwei Phiolen Aftitetahusserum, 3 Gramm Novokain, um Novokainaugenwasser mit 2 pro Mille Novokain herzustellen, 10 Binden, 8 Zentimeter breit, Länge 7 Meter, 10 Binden, 13 Zentimeter breit, 7 Meter lang, alle Binden aus Orzantin zu 28 Fäden auf den Zentimeter,10 Pakete Hydrophyllatta zu 33 Gramm, 50 Gramm in Zickzack zusammengelegte Binde, eine Schere um Kleider zu zerschneiden, eine Pean Adernklemme (Pinzette), eine Rekordspritze zu fünf Kubikzentimeter, fünf Injektionsnadeln, (intramuskulär und intravenös), zwei Augenwannen, zwei Kautschukröhren für Blutstillung, sechs Pipetten für Augentropfen.”

Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt, 27. Oktober 1939 (Jahrgang 66, Nr. 19959)

“Notwendige Mittel für den Gasschutz

Das Ministerium für Luft- und Schifffahrt teilt nachstehendes mit: Um die Zivilbevölkerung vor dem Wucher beim Anlauf von Gassschutzkassetten zu schützen, wird darauf aufmerksam gemacht, dass weder Firmen noch Einzelpersonen mit dem Verlauf solcher Kassetten betraut wurden. Es steht vielmehr jedem einzelnen oder jedem Unternehmen usw. frei, sich die für die erste Hilfe notwendigen Heilmittel dort zu beschaffen, wo sie zum billigsten Preise zu haben sind.

1. Jeder einzelne muss die nachstehenden Medikamente besitzen, verwahrt in einer sehr widerstandsfähigen Schachtel, die erreicht mit sich tragen kann:

50 Gramm eines Gemisches aus 3 Teilen Chlorsalz und 1 Teil Federweiß (Talcum), in einem gut verschlossenen Päckchen. 10 Perlen Äther zu je 0,20 gr, in einer Hülse oder Schachtel. 20 gr Brandfarbe, die 40 dv. 9. Lebertran, Lanolin oder Vaseline enthalten soll. 25 gr Jodtinktur in einem Fläschchen mit Glastöpfel. 25 gr reinen Alkohol. 1 bis 2 Streifen Verbandzeug und 25 gr reine Watte, beide in Wachspapier gepackt.

2. In jeder Wohnung müssen vorhanden sein: In einem Kästchen aus widerstandsfähigem Holz oder Blech aufbewahrt, eine der Anzahl der Familienmitglieder entsprechende Menge der unter Punkt 1 erwähnten Heilmittel und dazu noch: 200 Gramm Speisesoda in einer Pappelhachtel, 100 Gramm sehr reines Kochsalz, 5 bis 10 Gramm Übermangansaures Kalium, in Tabletten oder Pulverkapseln zu 0,25 gr, 1 Fläschchen mit 10 Gramm zweiprozentigem Novocain-Glyzerin, 50 Gramm einer Mischung aus 40 Teilen Alkohol, 40 Teilen Chloroform, 15 Teilen Äther und 5 Teilen Salmiakgeist, zur Verhinderung des Niesens.

3. In Fabriken, Werkstätten, bei öffentlichen und privaten Einrichtungen und Unternehmungen usw. Ein Kästchen aus Holz oder aus anderem,widerstandsfähigem Material mit:

1000 Gramm einer Mischung aus 3 Teilen Chlokalk und 1 Teil Federweiß, 250 Gramm Speisesoda, 200 Gramm Alkohol zum bereiten von Jodtinktur, 200 gr Wasserstoffsuperoxyd konzentriert, 50 Gramm Weber- Baldriantinktur, 50 Gramm gemischte Opiumtinktur, 50 Gramm Gomenolöl 3prozentig, 50 Gramm 2prozentiges Novocain-Glyzerin, 50 Gramm Novocain Augentropfen 2prozentig, 50 Tabletten Lebermangan saures Kalium, zu 0.25 Gramm, 50 Codeintabletten zu 0.01 Gramm, 50 Ipecahuanha-Tabletten zu 0,5 gr, 90 Gramm Jod zum Bereiten von Jodtinktur, 40 Gramm chemisch reines Kochsalz, zum Bereiten physiologischer Kochsalzlösung, 250 Gramm Brandsalbe, 75 Perlen Äther je 0.25 Gramm, 25 Phiolen Koffein benz. zu 0.25gr, 12 Phiolen Coramin zu 1ccm, 6 Phiolen Cardiazol, 6 Phiolen Strophantinlösung zu 0.001 gr je ccm, 12 Phiolen a 5 ccm 1 prozent. sterile Methylenblau- Lösung, 2 Phiolen Antitetanus-Serum, 3 Gramm Novocain zur Bereitung der 2prozentigen Novocain- Augentropfen, 10 Mullbinden, 28 Fäden auf den Quadratzentimeter, 8 cm breit, 7 Meter lang, 10 Mullbinden 13 cm breit, 7 Meter lang, 10 Pakete reine Verbandwatte, je 35 Gramm, 50 Gramm Mull in zickzackform gelegt, zum Abtupfen, 1 Schere zum Aufschneiden der Kleider, 1 Blutgefäß-Klemmpinzette, 1 Rekord-Injektionsspritze, 5 ccm, je 5 Injektionsnadeln für intravenöse und intramuskuläre Injektionen, 2 Augenwannen, 2 Gummischläuche zum Abbinden von Blutungen, 6 Holzschienen verschiedener Größe, zum Schienen von Knochenbrüchen, 6 Augentropfspritzen.

*

Allen Privatbewohnern und öffentlichen Beamten des Landes, die ihre Gasmasten im Voraus bezahlt haben, wird zur Kenntnis gebracht, dass sie sich, falls sie die Masken noch nicht erhalten haben, an Die nachstehende Adresse wenden mögen: Directia Protectiei Vero-Chimice, Bukarest, Strada Sevastopol Nr. 6.”