Anthelminthikum ist der medizinische technische Terminus für Wurmmittel oder Entwurmungsmittel.

In der Deutschen Tiermedizinischen Wochenschrift 1926? fand sich eine Kurznachricht über einen Artikel, der 1924 wohl in der Zeitschrift für Veterinärkunde erschienen ist. Der Band von 1924 ist leider nicht digital online verfügbar.

Ob Methylenblau auf bei Menschlichen Würmen als Entwurmungsmittel wirkt, habe ich bisher keinerlei Daten gefunden.

Versuche mit Methylenblau als Anthelminikum

Vom Oberveterinärrat Dr. Fischer.

(Zeitschrift f. Veterinärk. 1924, H. 1.)

FISCHER wählte zu Versuchen mit dem genannten Mittel, das im Gegensatz zu den gebräuchlichsten Wurmmitteln für Pferde (Brechweinstein und Arsenik) völlig unschädlich ist, 35 Pferde aus dem Bestande von drei Eskadrons aus, die den Verdacht auf Darmparasiten aufkommen ließen. Der Kot von diesen Pferden wurde nach der Methode von SCHUHMANN-KIEFFER (vergl. B. T. W. 1922, Nr. 31) untersucht und in allen Proben Eier von Strongylusarten, und zwar meistens von Strongylus bidentatus vulgaris, sehr häufig gemischt mit Strongylus edentatus, seltener die von Sklerostomum tetracanathum gefunden. Eier von Ascaris Megalocephala kamen 6mal zur Beobachtung, darunter bei 2 Pferden in größerer Anzahl.

Alle Pferde wurden mit Methylenblau durch behandelt und es lässt sich zusammenfassend sagen: Das Methylenblau ist ein mildes, für die Gesundheit der Pferde völlig unschädliches Wurmmittel, das in entsprechender Menge (etwa 4 g) täglich verabreicht in 3-5 Tagen eine bemerkenswerte Besserung der Parasiteninvasion gewährleistet. Seine Wirksamkeit gegenüber Askariden ist im allgemeinen günstiger zu veranschlagen als gegenüber den Sklerostomen, zu deren Beeinflussung eine längere Darreichung notwendig erscheint. Wegen seiner Ungefährlichkeit würde es wohl in erster Linie als Anthelmintikum bei Fohlen in Frage kommen.