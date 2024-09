GMP Zertifizierung des BioNTech Marburg Werkes für die Herstellung von Corminaty (BNT162B2)

Anfrage an: Regierungspräsidium Darmstadt

Ich möchte folgende Informationen zur GMP Freigabe der BioNTech Marburg Werkes:

1. Alle Korrespondenz die das Werk und die Zertifizierung betrifft von

a) Regierungspräsidium Darmstadt - PEI

b) Regierungspräsidium Darmstadt - BMG

c) Regierungspräsidium Darmstadt - BioNTech

d) Regierungspräsidium Darmstadt - EMA

2. Nennung der für die GMP Zertifizierung zuständigen Institution

3. Die Zertifizierungsunterlagen und Urkunden

Abschlussbericht des RKI an das BMG von 2020

Anfrage an: Robert Koch-Institut

In den RKI Protokollen wird am 28.08.2020 ein Abschlussbericht des RKI an das BMG erwähnt.

"Zweck des Berichts: primär fürs BMG und als Vorbereitung für Abschlussbericht bis hin zu möglicher Befragung vor Parlament im Rahmen eines Untersuchungsausschusses."

Bitte senden Sie mir diesen Abschlussbericht in vollständiger Version, wie er an das BMG ging.

Protokolle der Treffen zwischen PEI und BioNTech

Anfrage an: Paul-Ehrlich-Institut

Ugur Sahin beschreibt in seinem Buch "Projekt Lightspeed", wie er sich immer wieder mit Vertretern des PEI getroffen hat und direkt mit dem PEI telefoniert und geschrieben hat.

Bitte senden Sie mir:

1. Die Protokolle aller Treffen des PEI mit Vertretern der Firma BioNTech

2. Die vollständigen Korrespondenz des PEI mit der Firma BioNTech.

Frau Dr. Sediri-Schöns Publikation - Chargenprüfung als wesentliche Säule der Versorgung mit sicheren und wirksamen Impfstoffen

Anfrage an: Paul-Ehrlich-Institut

Frau Dr. Sediri-Schön ist beim PEI für die Freigabe der Corona-Impfstoffe zuständig.

Beweis:



https://twitter.com/ReportAdve30828/status/1714621396670611966



https://www.linkedin.com/in/hanna-sediri-sch%C3%B6n-29223396/

Frau Dr. Sediri-Schön hat 2022 eine wissenschaftliche Publikation über die Prüfung und Chargenfreigabe der COVID-Impfstoffe geschrieben:

Sediri-Schön H, Lange J, Grabski E, Wagner R, Hildt E. Chargenprüfung als wesentliche Säule der Versorgung mit sicheren und wirksamen Impfstoffen [Batch testing as an essential pillar of the supply of safe and effective vaccines]. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2022 Dec;65(12):1244-1250. German. doi: 10.1007/s00103-022-03611-1. Epub 2022 Oct 20. PMID: 36264321; PMCID: PMC9582401. https://link.springer.com/article/10.1007/s00103-022-03611-1

Ich habe Fragen zu einigen Aussagen in dieser Publikation an das PEI:

1. Frau Dr. Seidiri-Schön schreibt folgendes in ihrer Publikation:

„In Deutschland unterliegen nach § 32 AMG alle Impfstoffe der staatlichen Chargenprüfung durch die zuständige Bundesoberbehörde – dem PEI. Die jeweilige Impfstoffcharge darf in Deutschland nur dann in den Verkehr gebracht werden, wenn das PEI als offizielle Arzneimitteluntersuchungsstelle diese freigegeben hat. Die Chargenprüfung beinhaltet neben der experimentellen Prüfung der Impfstoffe auch die Überprüfung der chargenspezifischen Daten zur Herstellung und Qualitätskontrolle, die der Hersteller mit dem Antrag auf Chargenfreigabe einzureichen hat. Als OMCL führt das PEI die in den europäischen impfstoffspezifischen Leitlinien zur Chargenprüfung (Batch Release Guidelines) festgelegten experimentellen Prüfungen unabhängig vom Hersteller durch, um die zulassungskonforme Qualität jeder Impfstoffcharge unabhängig zu bestätigen“

Können Sie die Aussage der Publikation für alle COVID-Impfstoffe im Einzelnen bestätigen? Falls nicht, führen Sie bitte aus, wo genau die Realität von der offiziellen wissenschaftlichen Publikation abweicht und warum.

Sollte die Realität von der wissenschaftlichen Publikation abweichen ist ein entsprechende Corrigendum bei Springer einzureichen.

Bitte übersenden Sie mir die alle Chargenfreigabedokumente und Prüfprotokolle aller für Deutschland vom PEI freigegebenen COVID-Impfstoffe.

2. Des Weiteren schreibt Frau Dr. Sediri-Schön in ihrer Publikation:

„Im PEI wurde ein Schichtbetrieb eingeführt, um die experimentelle Prüfung aller Chargen für die Belieferung des europäischen und des deutschen Marktes konstant fortzusetzen und um zu vermeiden, dass im Falle von SARS-CoV-2-Infektionen einzelner Mitarbeitender die komplette Chargenprüfung wegen notwendiger umfangreicher Quarantänemaßnahmen zum Erliegen käme.“

Übersenden Sie mir daher:

* Die anonymisierte originale Übersicht für diesen im Paper beschriebenen Schichtbetrieb (wie vielen Personen haben wann welche Prüfungen durchgeführt).

* Die Schulungsunterlagen dieser Mitarbeiter nach ISO 17025. Nach dieser Norm arbeitet das PEI laut Sediri-Schöns Publikation.

3. Pfizer selbst klassifiziert Corminaty (PF-07302048) als eine arbeitsrechtlich als OEB 5 eingestufte Substanz.

Beweis: Certificate https://phmpt.org/wp-content/uploads/2023/11/125742_S11_M3_32r_pf-07302048-dp-rm-coa.pdf

Bitte übersenden Sie mir die SOP und alle sonstigen assoziierten Sicherheitsunterlagen bezüglich Arbeitsschutz gemäß ISO 17025 was Handhabung, Sicherheitsvorkehrungen und Entsorgung von Resten von Corminaty (P F-07302048) als OEB 5 Substanz während und nach der Chargenprüfung angeht.

Nicht Verwendung von huACE2-transgene Mäusen in den Covid-Impfstoff Studien trotz gegenteiliger Behauptung des PEI

Anfrage an: Paul-Ehrlich-Institut

Das PEI hat 2021 folgende Publikation veröffentlich:

Wagner R, Hildt E, Grabski E, Sun Y, Meyer H, Lommel A, Keller-Stanislawski B, Müller-Berghaus J, Cichutek K. Accelerated Development of COVID-19 Vaccines: Technology Platforms, Benefits, and Associated Risks. Vaccines (Basel). 2021 Jul 6;9(7):747. doi: 10.3390/vaccines9070747. PMID: 34358163; PMCID: PMC8310218. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34358163/

In dieser Publikation wird von den Autoren, unter denen sich der ehemalige Chef des PEI (Klaus Cichutek) befindet, folgende Behauptung aufgestellt:

EN: Since wild-type (wt) mice are not permissive to SARS-CoV-2 infection, huACE2-transgenic mice are used for COVID-19 vaccine-related studies in the mouse model, which express the human ACE2 receptor on cells and are therefore readily infected with SARS-CoV-2 and develop a clear disease phenotype.

DE: Da Wildtyp-Mäuse (wt) keine SARS-CoV-2-Infektion zulassen, werden für COVID-19-impfstoffbezogene Studien im Mausmodell huACE2-transgene Mäuse verwendet, die den menschlichen ACE2-Rezeptor auf Zellen exprimieren und daher leicht mit SARS-CoV-2 infiziert werden und einen eindeutigen Krankheitsphänotyp entwickeln.

Des Weiteren hat das PEI folgende wissenschaftliche Publikation unter Mitautorenschaft ihres damaligen Leiters (Klaus Cichutek) veröffentlicht, in welchem beschrieben wird, dass das Wildtyp Spike-Protein zu Zellfusionen führt.

Theuerkauf SA, Michels A, Riechert V, Maier TJ, Flory E, Cichutek K, Buchholz CJ. Quantitative assays reveal cell fusion at minimal levels of SARS-CoV-2 spike protein and fusion from without. iScience. 2021 Mar 19;24(3):102170. doi: 10.1016/j.isci.2021.102170. Epub 2021 Feb 9. PMID: 33585805; PMCID: PMC7871100. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33585805/

Keine einzige der COVID-Impfstoff Herstellerfirmen hat ihre optimierten Impf-Spikes in huACE2-transgene Mäusen getestet.

Beweis:

BioNTech: https://www.tga.gov.au/sites/default/files/foi-2389-03-1.pdf

BioNTech/Moderna: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.molpharmaceut.2c00010

Johnson & Johnson / AstraZeneca: https://scoopsmcgoo.substack.com/api/v1/file/aa0e3b63-ea79-494b-8781-f244a71b7854.pdf

Ich bitte um eine Stellungnahme des PEI und/oder der beteiligten Autoren der Publikation „Vaccines: Technology Platforms, Benefits, and Associated Risks“ zu diesem wissenschaftlichen Sachverhalt und warum die realen Studiendaten der wissenschaftlichen Publikation widersprechen.

Des Weiteren bitte ich um eine Stellungnahme, warum das PEI diesen Sachverhalt bei den Herstellern nicht gerügt hat und auf Test in huACE2-transgenen Mäusen bestanden hat.

