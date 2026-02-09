Ein kleiner Transparenzbericht, damit diejenigen, die mich unterstützt haben, wissen, wo ihr Geld unter anderem investiert wird. Ohne eure Unterstützung könnte ich mir solche Anfragen sonst nicht leisten.

Ich habe meine erste Rechnung vom PEI für eine IFG erhalten.

Bisher hatte ich immer Glück und hatte kostenfreie IFGs.

Diese IFG war den Preis jedoch wert.

Die Rechnung gehört zu dieser IFG:

Und auf dieser Anfrage basieren folgende vier Artikel:

Ich vermute, die nächste kostenpflichtige IFG wird meine Anfrage zu GISAID werden. Falls die Verträge spannende Daten enthalten, habe ich schon Kontakt zu den Autoren von Science aufgenommen, die über GISAID berichtet haben.

Unterstützungsmöglichkeiten:

Bücherwunschzettel: https://www.amazon.de/registries/gl/owner-view/30LG3DJ4ET90L?ref_=list_d_gl_lfu_nav

Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: