Nach einigem Hin und Her hat das Landratsamt Emmendingen tatsächlich eingewilligt, die Protokolle der Corona-Zeit herauszugeben.

Das wäre der erste Datensatz für einen LANDKREIS wo die Entscheidungen über das Landratsamt gingen.

Was bei dieser IFG neu ist: VORKASSE.

Das hatte ich bisher auch noch nicht. Bisher reichte eine Zusage der Kostenübernahme und die Rechnung lag bei.

Ich habe natürlich sofort brav die 500 EUR überwiesen.

Es ist mittlerweile selten genug, dass irgendwer ohne Anwaltsdrohung Protokolle rausrückt.

Alle Protokolle des Corona Krisenstabs des Landkreises Emmendingen. (n.d.). https://fragdenstaat.de/anfrage/alle-protokolle-des-corona-krisenstabs-des-landkreises-emmendingen/#nachricht-1133163

Wer sich an dieser IFG beteiligen möchte:

Dr. Sabine Stebel

DE 46 6809 0000 0015 9653 04

BIC: GENODE61FR1

Betreff: Beteiligung IFG-Antrag Landratsamt Emmendingen