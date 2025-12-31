Die Verursacher scheinen beratungsresistent und haben auch 2025 nicht aufgegeben Falschbehauptungen mit staatlicher Förderung zu verbreiten.

Was ist “Demokratie Leben!”?

Man findet diese NGO im Libernet-Bericht über den Deutschen Zensurkomplex

“Das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSJ) hat seinen traditionellen Schwerpunkt auf Soziales erweitert und ein Portfolio für digitale Medien hinzugefügt, das darauf abzielt, den Online-Diskurs zu beeinflussen und zu steuern. Es verwaltet das umfangreiche Programm „Demokratie leben!“ (das in diesem Bericht ausführlicher behandelt wird), das zwar dem Namen nach ein Bildungsprogramm ist, in Wirklichkeit jedoch eine politische Intervention des Ministeriums in die deutsche Gesellschaft darstellt.” (S. 22)

“Der deutsche Staat arbeitet mit quasi-staatlichen Stiftungen und Programmen zusammen, um die Regulierung des Online-Diskurses zu finanzieren. Diese Programme und Stiftungen widmen sich in erster Linie der Durchsetzung bestehender Gesetze wie dem DSA oder sogar der Beobachtung und Meldung von strafbaren politischen Äußerungen sowie der Aufklärung. Programme wie Demokratie Leben! (DL) arbeiten als direkte Tochtergesellschaften von Bundesministerien – im Fall von DL beispielsweise stellt das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSF) die Finanzierung bereit und legt die Agenda fest. DL wiederum finanziert fast 50 Organisationen mit 170 Einzelzuschüssen, deren Empfänger von Parteistiftungen bis hin zu religiösen und zivilgesellschaftlichen Organisationen reichen.” (S. 39)

“Das oben erwähnte Programm „Demokratie leben!“ (DL) ist das zentrale Förderinstrument der deutschen Bundesregierung zur Bekämpfung von staatlich definiertem Extremismus und verdient besondere Aufmerksamkeit. Seine jährlichen Mittel belaufen sich mittlerweile auf fast 200 Millionen Euro, wobei der Schwerpunkt weiterhin auf „Verschwörungsnarrativen“ und Hassreden im Internet liegt. 86 Über 300 kommunale Partnerschaften für Demokratie, 16 Landeszentren und rund 400 bundesweite Modellprojekte werden aus Mitteln des DL gefördert. Zu den Förderungsempfängern gehört DAS NETTZ (für das Projekt Bundesarbeitsgemeinschaft „Gegen Hass im Netz”), das im Zeitraum 2021-2024 insgesamt fast 2 Millionen Euro von DL erhielt. Das Archiv der Jugendkulturen e.V. erhielt für sein Projekt sUPpress – Medienkompetenz für Engagement und Selbstwirksamkeit – von 2020 bis 2024 jährlich 226.500 Euro und seit 2021 mehr als 1,3 Millionen Euro.” (S. 40)

Welche Falschinformationen werden verbreitet?

Wie im Libernet-Bericht erwähnt, geht es bei “Demokratie leben"!” vor allem um das angebliche widerlegen von Verschwörungstheorien.

Warum sind Verschwörungstheorien gefährlich?

Die Gefahr hinter Verschwörungsideologien und Verschwörungsdenken Welche Gefahren gehen vom Glauben an Verschwörungen sowohl für die betreffende Person und für deren Umfeld, als auch für Demokratie und Gesellschaft aus? Verschwörungsideologien können erstmal interessant, obskur oder seltsam wirken. Doch gehen von den teilweise plausibel wirkenden, teilweise völlig abwegigen Erklärungen für alle möglichen Entwicklungen verschiedene Gefahren aus – sowohl für verschwörungsgläubige Personen, als auch für deren Umfeld und für die gesamte Gesellschaft. Verschwörungsideologien zerstören das Vertrauen in die Wissenschaft, in anerkannte Expert*innen und Institutionen. Sie gehen über kritisches Denken und legitime Zweifel an offiziellen Erklärungen hinaus und zielen nicht auf das rationale Prüfen und Widerlegen von Erkenntnissen durch Beweise, sondern setzen rationalen Erklärungen eigene, nicht überprüfbare und nicht durch Quellen gestützte Narrative entgegen. Diese sind häufig von menschen- und demokratiefeindlichen Annahmen durchzogen.

Hier haben wir den Grund, warum Verschwörungstheorien so gefährlich sind: Sie kommen der Wahrheit zu nahe!

Sie zerstören dadurch den Glauben in die staatlich sanktionierte, erlaubte Wissenschaft, die Daten finde, um politische Entscheidungen zu begründen.

Sie untergräbt das Vertrauen in die Experten(TM) der staatlichen Medien, die vom Staat finanziert werden, staatlich erlaubte Forschung zu betreiben, um Schwachsinnsentscheidungen von Politikern pseudowissenschaftlich zu “belegen”.

Oder wie sagte das RKI so schön: Innerhalb des vom BMG festgelegten thematischen Rahmens ist das RKI frei in der Wahl der Forschung.

Sie gehen über kritisches Denken und legitime Zweifel an offiziellen Erklärungen hinaus

Wenn man selbst denkt, geht man über die Grenzen der erlaubten offiziellen Erklärungen hinaus!

Immerhin, so ehrlich ist “Demokratie leben"!

Es geht darum, den engen Diskussionskorridor nicht zu verlasse und das eigentliche Problem anzusprechen. Z. Bps. darf man sich den Mund fusselig reden, ob die Maskenbeschaffung so korrekt war aber nicht, dass sie generell total sinnlos war, weil Masken nutzlos waren. Das Gleiche gilt für die Plandemie. Es gab keine Pandemie, nicht mal in den Daten des RKI, das ist aber außerhalb des sanktionierten Diskussionskorridors und geht über kritisches Denken und legitime Zweifel an offiziellen Erklärungen hinaus.

Diesen engen Diskussionskorridor zu verlassen ist demokratiefeindlich, also gefährlich für deren Demokratie.

Dadurch geht mit dem Glauben an Verschwörungsideologien häufig die Annahme von antidemokratischen und menschenfeindlichen Einstellungen einher.

Wer selbst denkt und die Dogmen der Regierung in Zweifel zieht ist antidemokratisch und ein Menschenfeind.

Verschwörungsdenken kann dazu führen, dass die betreffenden Personen Fehlentscheidungen, z. B. in gesundheitlicher und finanzieller Hinsicht treffen.

Das ist deren persönliche Angelegenheit. Wenn ich in Aktien eines Unternehmens investiere, dass anschließend bankrott geht, ist das meine Sache.

Wenn ich mich nicht medizinisch behandeln lassen möchte, ist das mein Recht.

Zudem sorgt Verschwörungsdenken in vielen Fällen für soziale Isolation und den Abbruch von freundschaftlichen oder familiären Beziehungen, was Personen isolieren und Bindungen nachhaltig zerstören kann.

Echt? Ich habe seit 2020 mehr Freunde als davor. Vor 2020 war ich Einzelgänger, weil ich mit den Menschen um mich herum nichts anfangen konnte. Ich fand diese Menschen fremd und hatte keine Lust, meine Zeit mit ihnen zu verschwenden und habe lieber Bücher gelesen. Seit 2020 habe ich viele Menschen kennengelernt, mit denen es sogar Spaß mach, meine Zeit zu verbringen.

Ja, mit dem Frankfurter Familienzweig habe ich keinen Kontakt mehr, die mochte ich vorher aber schon nicht sonderlich und vermisse sie auch nicht. Die habe ich vor 2020 auch nur einmal im Jahr gesehen, zu Omas Geburtstag, das war’s.

Darüber hinaus fördern Verschwörungsideologien politische Gleichgültigkeit, da Verschwörungsgläubige, oft nicht mehr an demokratischen Prozessen wie Wahlen teilnehmen.

Seit wann haben Wahlen aus einem vorselektierten Pool von Berufspolitikern etwas geändert? Im Übrigen ist es genau anders herum. Die Schlafschafe sind politisch passiv und wählen wie es in der Familie Tradition ist. Politisch kritisch und aktiv sind die Selbstdenker, die das System uncool finden, wie es gerade ist.

Dies kann die Hinwendung zu radikalen Gruppierungen verstärken, die das demokratische System ablehnen oder stürzen wollen.

So radikale Gruppen wie jene, die Basisdemokratie möchten? Also Demokratieextremisten, die Parteien und Parteilisten abschaffen möchten und statt dessen nur noch Direktkandidaten aus der Region wollen? Boa, wie undemokratisch. Die stellen dann womöglich solche gemeinen Fragen:

Ist es eine Verschwörungstheorie, wenn ich es mit offiziellen (staatlichen) Daten belegen kann?

Verschwörungstheorien zum Thema Impfen.

Schauen wir uns die Verschwörungstheorien zum Thema impfen näher an aus dem Bereich medizinische Desinformation.

“Medizinische Desinformation und Verschwörungserzählungen, von Mythen über evidenzbasierte Medizin bis zu pseudowissenschaftlichen Heilmethoden, stellen oft den Einstieg in ein verschwörungsideologisches Weltbar dar. Erfahren Sie, warum sie außerdem gesundheitsgefährdend sein können und warum eine Beratung oft sinnvoll ist.”

So wie Cannabis angeblich der Einstieg in die illegalen harten Drogen ist, ist Naturmedizin und sind alternative Heilmethoden der Einstieg in ein verschwörungstheoretisches Weltbild. Globuli als Einstiegsdroge in die rechte Szene?

Gesundheit ist ein sensibles Thema. Gerade in Zeiten von Unsicherheit oder bei hoher individueller Belastung, Krankheitsangst und Leidensdruck suchen viele Menschen nach Orientierung, alternativen Erklärungen und neuen Wegen der Heilung. Doch im Internet und in sozialen Netzwerken kursieren unzählige medizinische Verschwörungserzählungen und Fehlinformationen, die gefährlich werden können – für die eigene Gesundheit, für das Vertrauen in die evidenzbasierte Medizin und für das gesellschaftliche Miteinander.

Dem stimme ich zu. Man schaue sich nur die ganzen gefälschten Studien der Pharmaindustrie an, wie den Seroxat Skandal.

Was ERNEUT auffällt: WO SIND DIE FUSSNOTEN?

Die komplette Seite ist eine belegfreie Aneinanderreihung von Meinungen, die man jedoch nicht überprüfen kann, weil die Quellen nicht angegeben sind.

Das ist unwissenschaftlich und schon das Fehlen von Fußnoten sollte einen Misstrauisch werden lassen.

Impfung und „Impfkritik“ Ein zentraler Bereich, in dem Desinformation seit Jahren zunimmt, ist das Thema Impfung. Falschinformationen über Impfungen kursieren in Form von Impfmythen, etwa der Behauptung, Impfungen machten unfruchtbar (Impf-Unfruchtbarkeit, Impfen Unfruchtbarkeit sind im Milieu verbreitete Stichwörter) oder enthielten Mikrochips (als Impfchip oder Impf-Mikrochip bezeichnet). Andere Erzählungen warnen vor einer angeblichen „Zwangsimpfung“ oder behaupten, Impfstoffe würden die menschliche DNA verändern (DNA-Impf-Verschwörung).

Ja, es kursieren Falschinformationen, vor allem durch das PEI. Ich habe diese im einzelnen aufedröselt.

Das mit den Chips ist tatsächlich Schwachsinn und wird daher gerne angeführt, um den Behauptungen der staatlichen NGOs ein wenig Glaubwürdigkeit zu geben. Zwangsimpfung statt Impfpflicht ist auch ein interessanter Kniff, weil die Begriffe unterschiedliche Konnotationen haben.

Unter einer Zwangsimpfung stellt man sich vor, dass jemand festgehalten wird und man ihm gegen seinen Willen eine Spritze reinrammt. Dass das durch die Masernimpfpflicht durchaus so vorkommt, wenn diese vor Gericht landet, wird unterschlagen. Selbst das Deutsche Ärzteblatt, die von “Demokratie leben"!” sicherlich nicht unter die Verschwörungstheoretiker gezählt werden, nennt es Zwangsimpfung, dass es bei Masern nur Kombiimpfstoffe gibt.

“Aber zu bedenken sei, dass Zwangsimpfungen generell unzulässig seien. Das habe Folgen für die aktuelle Situation, da ist sich Kirchhoff sicher: „Die fehlende isolierte Impfbarkeit der Masern liefert uns Anwälten zahlreiche Argumente, um für Mandanten, die mit einem Bußgeld überzogen wurden oder Arbeitnehmer, die von der Leitung einer Einrichtung, in der sie beschäftigt sind, freigestellt und nicht bezahlt werden, Pluspunkte zu erzielen.“

Was die Veränderung der Menschlichen DNA angeht, auch die klassischen Impfstoffe sind jenseits der Grenzwerte mit DNA-Produktionsrückständen verunreinigt.

„Aus Blut isolierte zirkulierende zellfreie DNA (cfDNA) wurde in zahlreichen Bereichen als potenzieller Biomarker identifiziert und war im letzten Jahrzehnt Gegenstand intensiver Forschung, obwohl ihre ursprüngliche Entdeckung bereits 60 Jahre zurückliegt.“

“Zirkulierende DNA/zirkulierende zellfreie DNA (cirDNA/ cfDNA) dringt in die Zielzellen ein und löst eine Vielzahl von genregulatorischen Effekten aus, die mit den Nachrichtenfunktionen verschiedener Natur, dem Fortschreiten von Krankheiten, der somatischen Genomvariation und der transgenerationalen Vererbung zusammenhängen. Dies stellt die traditionellen Ansichten zu jedem der vorgenannten Themen in Frage. Alle diese Entdeckungen lassen sich direkt auf die ikonischen Werke von Darwin, Lamarck und ihren Nachfolgern zurückführen. Die Geschichte der cirDNA, die hier aufgearbeitet wurde, ist reich an Informationen, die in der klinischen Praxis und bei der Planung neuer Experimente berücksichtigt werden sollten und die sehr nützlich sind, um ein empirisch aktuelles Bild von cirDNA und EVs zu erhalten. Darüber hinaus hoffen wir, dass sie zu vielen Spekulationen anregt und zu weiteren Untersuchungen über ihre biologischen und evolutionären Ursprünge anregt.“

Nun zählen wir 1+1 zusammen…

Genauer habe ich das hier behandelt:

Solche Narrative haben keinerlei wissenschaftliche Basis, widersprechen den Empfehlungen von Medizin und Wissenschaft und schaffen Misstrauen gegenüber Ärzt*innen, Behörden und wissenschaftlichen Erkenntnissen. Durch die Behauptung eines angeblichen „Impfstreits“ wird negiert, dass sich die Wissenschaft hinsichtlich der Wichtigkeit von und des Schutzes durch zugelassen Impfungen sehr einig ist.

Ich habe die wissenschaftliche Basis oben belegt.

Wer ist “Die Wissenschaft(TM)” die hier als Beleg ohne Fußnote herangezogen wird.

Die Wissenschaft ist sich generell nie in nichts einig, das ist das Wesen der Wissenschaft, ein Wettstreit der Ideen.

Es gibt keinen Beleg für die Sicherheit von Impfstoffen, da keine Placebo kontrollierten Versuche durchgeführt wurden.

Somit wird eine Sicherheit behauptet, die nie bewiesen wurde. Vergleicht man die Gesundheit geimpfter und ungeimpfter Kinder wird es ungemütlich für die Impfbeführworter.

“Je nachdem, welche Impfstoffe sie erhielten, war die Sterblichkeitsrate bei geimpften Kindern um 29 % bis 74 % höher als bei ungeimpften Kindern. Bei geimpften schwarzen Säuglingen war die Sterblichkeitsrate um 28 % bis 74 % höher, und bei geimpften weiblichen Säuglingen war das Sterberisiko um 52 % bis 98 % höher.”

“Zwischen 2020 und 2022 fanden Lois Lamerato, PhD, Abigail Chatfield, MS, Amy Tang, PhD, und Marcus Zervos, MD […] heraus, dass die Exposition gegenüber einem oder mehreren Impfstoffen mit mindestens „einer insgesamt 2,5-fachen Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, eine chronische Erkrankung zu entwickeln” verbunden war.”

“Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass der derzeitige Impfplan möglicherweise zu verschiedenen Formen von NDD beiträgt, dass Impfungen in Verbindung mit einer Frühgeburt im Vergleich zu einer Frühgeburt ohne Impfung mit einem deutlich erhöhten Risiko für NDD verbunden sind und dass eine steigende Anzahl von Arztbesuchen, bei denen Impfungen vorgenommen wurden, mit einem erhöhten Risiko für ASD einhergeht.”

In verschwörungsgläubigen Milieus werden Einzelmeinungen jedoch häufig so umgedeutet, dass verlangt wird, sie sollten als legitime Alternative gleichranging mit dem wissenschaftlichen Konsens diskutiert und präsentiert werden.

Also in Milieus wie der Tagesschau und den Sendungen des ÖRR, die nur eine Sichtweise weniger Experten(TM), wie Christian Drosten oder Prof. Protzer verbreiten aber Wissenschaftler wie John Ioannidis oder Peter Götzsche ignorieren?

So etwas wie einen wissenschaftlichen Konsens gibt es nicht! Gab es nie und wird es auch nie geben. Es gibt immer Zweifler, die durch ihre andere Sichtweise Theorien herausfordern. Mal haben sie Recht mal unrecht. Aber es gibt nie einen Konsens.

Nur Verschwörungstheoretiker propagieren einen Konsens.

Diese Dynamik führt dazu, dass Menschen wichtige Schutzimpfungen vermeiden – mit potenziell schweren Folgen für sie selbst und andere.

Welche Schutzwirkung?

Hat sich “Demokratie leben!” mal angeschaut, wogegen man im 19. Jahrhundert alles Impfungen hatte? Die sollten mal die “Deutsche Medizinische Wochenschrift” lesen und schauen, welche Impfungen man damals propagierte, die es heute nicht mehr gibt.

Zudem sind die entsprechenden Erzählungen häufig von antidemokratischen und antisemitischen Narrativen durchzogen, indem sie eine Verschwörung hinter der evidenzbasierten Medizin imaginieren.

Ernsthaft? Die Nazikeule im Impfkontext. Nur Nazis lassen sich nicht impfen? Kennen die Autoren die Impfprogramme der Nazi eigentlich?

Nazis impften für das Reich!

Wer sich nicht impft hasst Juden?! Ernsthaft? Was ist mit Juden, die sich weigern ihre Kinder gegen Masern impfen zu lassen, hassen die sich selbst?

Laut der Definition von “Demokratie leben!” sind diese in Israel lebenden orthodoxen Juden somit Antisemiten, weil sie sich aus religiösen Gründen nicht impfen lassen wollen.

Sind gefälschte Studien der Pharmaindustrie ein antisemitische Verschwörungstheorie?

Warum hat dann Peter Götzsches Buch einen BMA-Preis gewonnen?

Hier erhalten Sie weitere Informationen zum Thema Verschwörungsmythen rund um die COVID-19-Pandemie. Die Bildungsstätte Anne Frank fasst hier übersichtlich den historischen Kontext von Impfgegnertum und Verschwörungserzählungen zusammen.

Hier referenziert man sich nur selbst oder seine Blog, der nur auf staatlichen ÖRR referenziert, ein klassischer Zirkelschluss. Wissenschaftlich ist das nicht.

Alternative Heilversprechen und pseudowissenschaftliche Methoden Neben Impfmythen verbreiten sich auch Vorstellungen über angeblich „natürliche“ oder „energetische“ Heilmethoden. Unter dem Schlagwort alternative Medizin oder alternative Heilmethoden finden sich Angebote wie Naturheilung, Esoterische Behandlung, Lichtenergie-Heilung, Biophotonen-Therapie, Schwingungsmedizin, Frequenzheilung, Quantenheilung, Quantenmedizin, Bewusstseinsmedizin oder Energieerhöhung. Auch Begriffe wie Heilige Geometrie, Lichtmedizin, Frequenzgerät, Plasmaheilung, Biophotonen oder Keshe-Technologie tauchen häufig auf. Die unter diesen Begriffen vermarkteten Methoden, Präparate und Geräte haben keinerlei wissenschaftlich nachgewiesene Wirksamkeit.

Thieme verbreitet also auf Placebo kontrollierten Studien basierende Verschwörungstheorien.

Einiges an aufgezählten Methoden mag Humbug sein, der aber den Zweck eines Placebos erfüllt. Es gibt Placeboforschung und Placebos wirken sogar bei bewusster Einnahme.

Ob diese Methoden nun funktionieren oder nicht kann ich im einzelnen nicht sagen, ich würde sie daher konservativ unter Placebo zusammenfassen und damit wirken sie, weil die Menschen glauben, dass sie wirken und damit ihre Selbstheilungskräfte durch einen Talismaneffekt oder die Psyche aktivieren. Jeder sucht sich eben sein Placebo selbst aus.

Diese Seite diskreditiert also generell einfach so Placebos, weil ihnen das Konzept der jeweiligen Placebos nicht gefällt oder weil ihnen nicht gefällt, dass nicht die Pharma das Geld macht, sondern “Esoteriker”.

Wer heilt hat recht. Wer sich selbst durch seinen Glauben heilt und dafür eben eine “esoterische” Krücke braucht, der ist auch im Recht. Ich kenne Menschen, die haben ihren Krebs wegmeditiert. Das waren dann wohl “esoterische Spinner”.

Die russische Weltraummedizin, die auf Quantenmedizin beruht ist also auch Spinnerei.

Diese Elsevier veröffentlich ist also Humbug?

Diese Paper sind somit auch Verschwörungstheorien:

Tonello L, Cocchi M, Gabrielli F, Tuszynski JA. On the possible quantum role of serotonin in consciousness. J Integr Neurosci. 2015 Sep;14(3):295-308. doi: 10.1142/S021963521550017X. Epub 2015 Jul 30. PMID: 26227538. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26227538/

Kono H, Yukawa H, Hiromoto T, Igarashi R, Takakusagi Y, Adachi M, Baba Y. Quantum Life Science: A Paradigm for Life Science Research. ACS Nano. 2025 Dec 18. doi: 10.1021/acsnano.4c14828. Epub ahead of print. PMID: 41412569. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41412569/

Naghdi L, Ahonen H, Macario P, Bartel L. The effect of low-frequency sound stimulation on patients with fibromyalgia: a clinical study. Pain Res Manag. 2015 Jan-Feb;20(1):e21-7. doi: 10.1155/2015/375174. Epub 2014 Dec 29. PMID: 25545161; PMCID: PMC4325896. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4325896/

Aranda-Lara L, Camacho-López MA, Morales-Avila E, Ocampo-García B, Estrada JA, Jiménez-Mancilla N, Trujillo-Nolasco RM, Torres-García E, Isaac-Olivé K. Charge Transfer Reactions (PDT Reaction I) Induced at 1064 nm (NIR-II) between Rhodamines and Folic Acid as the Basis for Biphotonic Photodynamic Therapy. J Fluoresc. 2025 Aug 13. doi: 10.1007/s10895-025-04489-3. Epub ahead of print. PMID: 40802125. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40802125/

Wer keine Ahnung von cutting edge science hat, wird diese natürlich als Humbug abstempeln, weil sie jenseits seiner Vorstellung liegt.

Ich habe dabei nur grob in pubmed nachgeschaut. Wenn man sich wirklich in das Thema einarbeitet, wird man SEHR viel wissenschaftlich fundierte Literatur dazu finden.

Die Autoren zeigen nur, wie rückständig und ungebildet sie sind und dass sie wohl keine aktuellen wissenschaftlichen Publikationen lesen. Die Autoren sind in einem rückständigen biochemisch medizinischen Weltbild gefangen, das in einigen Jahren geradezu mittelalterlich anmuten könnte.

Während viele Menschen mit Naturheilkunde oder Entspannungsverfahren gute Erfahrungen machen, ist es problematisch, wenn solche Angebote wissenschaftlich unhaltbare Heilversprechen machen, Betroffene dazu verleiten, notwendige medizinische Behandlungen zu vermeiden oder Betroffene auf betrügerische Art und Weise um viel Geld bringen.

Korrekt. Das gilt aber auch für die Pharmaindustrie und die (deutsche) Politik und die Medien.

Wir war das mit den COVID-Produkten?

Wer hat hier Heilversprechen gemacht, die nicht haltbar waren und der Fachinformation widersprachen?

Besonders gefährlich wird es, wenn chemische Substanzen wie „Miracle Mineral Solution“ (MMS), Chlordioxid, CDL oder DMSO als Wundermittel propagiert werden – oft unter Berufung auf angebliche Energie- oder Bewusstseinsprozesse. Diese Stoffe können ernsthafte Vergiftungen verursachen. Diese Publikation vom Zentrum Liberale Moderne fasst die Problematik alternativer Heilmethoden konzise zusammen.

Also lügt dieser japanische Pharmakonzern?

Ogata N, Miura T. Inhibition of the Binding of Variants of SARS-CoV-2 Coronavirus Spike Protein to a Human Receptor by Chlorine Dioxide. Ann Pharmacol Pharm. 2021; 6(1): 1199. https://www.remedypublications.com/open-access/inhibition-of-the-binding-of-variants-of-sars-cov-2-coronavirus-spike-7364.pdf

Es gibt im übrigen diverse wissenschaftliche Studien, die CDL sogar prüfen, nur nennt man die Substanz dann anders.

Der Link geht auf das “Zentrum liberale Moderne”, welches Teil des Zensurkomplexes der Bunderegierung ist. Erneut ein Zirkelschluss inmitten der eigenen Blase. Man generiert sich selbst die “Beweise”, um seine eigenen Theorien zu belegen, weil man keine externen Belege hat.

“Die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), die mit der Durchführung bundesweiter staatsbürgerlicher Bildungsmaßnahmen beauftragt ist, hat seit 2021 mindestens 636.000 Euro an mehrere Programme und Agenturen verteilt, darunter das Institute for Strategic Dialogue (ISD), CORRECTIV und das Zentrum für die liberale Moderne gemeinnützige GmbH für dessen Projekt „Aufbau und Stärkung russisch-deutscher (Mikro-)Influencer für Demokratie im Internet”.” (S. 37)

Ideologische Heilungslehren und gefährliche Esoterik Ein besonders extremes Beispiel solcher pseudomedizinischen Systeme ist die „Neue Germanische Medizin“ (auch „Germanische Heilkunde“, „Hamer-Medizin“, „NGMM“ oder „NGM-Glaube“genannt). Sie geht auf den Arzt Ryke Geerd Hamer zurück und basiert auf der sogenannten „Konflikttheorie Heilung“, wonach jede Krankheit auf ungelöste seelische Konflikte zurückgehe. In diesem Milieu wird evidenzbasierte Medizin als gefährlich oder „jüdisch“ diffamiert – eine gefährliche Mischung aus Esoterik, Verschwörungsideologie und Antisemitismus. Mehrere Todesfälle sind auf das Vertrauen in diese Lehre zurückzuführen.

Ich bin kein Freund von Hamer, es ist aber klassisch medizinisch belegt, dass einige Krebserkrankungen bei Menschen mit psychischen Probleme häufiger sind. Konflikte zu lösen und so die Heilung psychisch zu unterstützen kann somit durchaus hilfreich sein.

“Es gibt eine breite Evidenzbasis für die Häufigkeit und die negativen Konsequenzen psychischer Komorbidität. Psychotherapeutische Interventionen reduzieren psychische Symptome und steigern die Lebensqualität. Trotz Verbesserungen in den letzten Jahren bestehen jedoch Hürden für eine bedarfsgerechte psychosoziale Versorgung.”

Es gibt zu wenig Psychologen und Psychotherapeuten. Was ist verwerflich oder verschwörungstheoretisch, wenn Menschen ihre Konflikte anhand eines einfach zu verstehenden Regelwerks gemeinsam ohne Therapeuten zu lösen versuchen?

Zudem sind Medikamente die vierthäufigste Todesursache, häufiger als eine Behandlung nach Hamer.

20000 Tode durch Medikamente im Jahr 1999 im Vergleich zu Menschen, die die Behandlung einfach verweigern, den Behandlung nach Hamer würde ich konservativ einfach unter Behandlungsverweigerung packen und dazu hat jeder Patient das Recht.

In ähnlichen Szenen werden auch riskante Behandlungen wie die Verwendung der „Schwarzen Salbe“ oder pseudowissenschaftliche Geräte beworben und häufig aus wirtschaftlichem Antrieb vertrieben. Hier berichtete die Tagesschau zum Thema Neue Germanische Medizin.

Ich kenne persönlich einen Fall, der seinen Hautkrebs mit “schwarzer Salbe” geheilt hat, er ist praktisch rausgefallen, als er zur OP ging. Die Ärzte haben so etwas noch nie gesehen und das nicht verstanden.

Tagesschau als Referenz ist wieder einmal ein Zirkelschluss innerhalb des Zensurnetzwerkes.

Verschwörungserzählungen um Covid-19 und 5G-Technologie Mit der Corona-Pandemie hat sich die medizinische Desinformation nochmals ausgeweitet. In sozialen Netzwerken kursieren Theorien, Covid sei erfunden, Corona künstlich erzeugt oder eine „Covid-Biowaffe“ (auch „Corona Biowaffe“, „Covid Biowaffe“). Diese Narrative werden häufig mit Verschwörungserzählungen wie die „5G-Verschwörung“ oder Vorstellungen von einer „5G-Krankheit“ verknüpft (in den entsprechenden Milieus unter Schlagwörtern wie „5G impfen“ oder „5g Krankheit“ gehandelt“).

Hier werden komplett unterschiedliche Themenkomplexe undifferenziert in einen Topf geworfen. Das ist wissenschaftlich ungenau und unprofessionell.

COVID-Biowaffe bezieht sich auf den Laborursprung, der mittlerweile nicht einmal mehr von der US Regierung geleugnet wird. Auch der deutsche Geheimdienst kam zu diesem Schluss, will die Unterlagen aber nicht herausgeben. Selbst Christian Drosten hat es mittlerweile eingesehen, dass das Virus aus dem Labor stammt. Die Anträge and die DARPA, auf denen das Projekt beruht, sind auch öffentlich zugänglich. DARPA ist übrigens ein militärischer Geldgeber und Thinktank, nur so nebenbei.

Zu 5G bzw. generell elektromagnetischer Strahlung gibt es Einiges an wissenschaftlich seriöser Literatur, welches die gesundheitlichen Probleme belegt.

Solche Geschichten erzeugen Angst und Misstrauen – gegenüber Wissenschaft, Medizin und staatlichen Institutionen. Sie können dazu führen, dass Menschen Behandlungen verweigern, falsche Mittel einnehmen oder soziale Kontakte abbrechen, wenn Angehörige nicht dieselben Überzeugungen teilen.

Was ist so schlimm an diesen Dingen?

Menschen haben das Recht Behandlungen, z. Bsp. aus religiösen Gründen, zu verweigern.

Falsche Mittel bekommt man auch verschrieben. Wie oben erwähnt, sind Medikamente die vierthäufigste Todesursache. Medizinische Irrtümer sind die dritthäufigste Todesursache. Eine Behandlungsverweigerung kann einem bei dieser Statistik durchaus auch das Leben retten.

Soziale Kontakte abzubrechen ist kein Verbrechen. Ich muss nicht mit Menschen abhängen, die ich nicht mag. Zudem haben für gewöhnlich die Geimpften die Ungeimpften ausgeschlossen und nicht umgekehrt.

Warum Beratung wichtig ist Wer in seinem Umfeld mit Menschen zu tun hat, die an medizinische Verschwörungserzählungen glauben – etwa an Chemtrails, Pharmamafia, Medbeds/Med-Beds oder andere wundersame Technologien –, steht oft vor schwierigen Gesprächen. Diskussionen führen leicht zu Konflikten, die sich verhärten und teils sogar in Kontaktabbrüchen münden.

Ja, die Verschwörungsleugner brauchen Beratung. Die sollten einfach mal ein paar Paper lesen oder offizielle Unterlagen.

Chemtrails, auch Geoengineering genannt, wurde in Florida verboten. Wie kann man etwas verbieten, das es angeblich gar nicht gibt?

oder was ist mit dem H.R.4403 - Clear Skies Act?

Mexiko hat solar geoengineering 2023 verboten.

Pharmafia ist das oben erwähnte Buch von Peter Götzsche, das sogar einen Medizinpreis gewonnen hat. Das bestreitet eigentlich keiner, der sich ein wenig in der Pharmabranche auskennt.

Medbetten habe ich hingegen auch noch nie gesehen. Aber das ist der Trick mit dem hier gearbeitet wird. Legitime Kritik wird mit nicht belegbaren Thesen vermischt, um so alle Kritikpunkte über einen Kritikpunkt über Kontaktschuld zu delegitimieren.

Primitiv und einfach zu durchschauen.

In solchen Situationen kann es hilfreich sein, sich Beratung bei spezialisierten Stellen zu holen. Fachkräfte können dabei unterstützen, Hintergründe zu verstehen, Kommunikationswege zu den betroffenen Freund*innen, Angehörigen, Partner*innen oder Kolleg*innen offen zu halten und den Schutz der Betroffenen sicherzustellen.

Bin ich in diesem Zusammenhang eine Fachkraft? Ich habe doch viele wissenschaftlich fundierte Quellen geliefert im Gegensatz zu den Verschwörungsgläubigen, die an Impfungen glauben.

Medizinische Desinformation gefährdet Gesundheit, Vertrauen und Zusammenhalt.

Korrekt, das sehen wir seit 2020. “Demokratie Leben!” ist eine der NGOs die medizinische Desinformation verbreitet und damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Gesundheit der Menschen gefährdet.

Ein kritischer, informierter Umgang mit Gesundheitsinformationen, das Nachfragen bei Ärztinnen und wissenschaftlich geprüften Quellen und gegebenenfalls professionelle Beratung sind die besten Mittel, um sich und andere zu schützen.

Korrekt, daher habe ich diesen Artikel geschrieben. Jeder kann die Quellen selbst prüfen, anders als beim Propagandapamphlet, welches ich hier kommentiert habe.

Der Beratungskompass Verschwörungsdenken hilft Ihnen gerne dabei, sich bei Herausforderungen zu orientieren und sich zielgerichtete und stets kostenlose Unterstützung zu suchen. Rufen Sie uns an, oder schreiben Sie uns eine Nachricht.

Und wieder Selbstreferenzierung in der eigenen Blase ohne wirklich fundierte Daten zur Verfügung zu stellen.

Schreibt ihnen einen Nachricht und versucht sie mit Quellen aus Pubmed von ihrem Irrglauben abzubringen, wäre meine Empfehlung oder ruft sie an. Die freuen sich sicherlich, wenn man ihnen mal die Fakten erklärt, so in Einzelnachhilfe.