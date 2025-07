“Alljährlich, wenn der Zeitpunkt herannaht, da an der Pariser medizinischen Fakultät die Vorlesungen aufgenommen werden, trifft man in den “salles de garde” aller staatlicher Krankenhäuser Anstalten zu einer Reihe theatralischer Vorstellungen, die an tollstem Humor und Ausgelassenheit wohl nicht zu überbieten sind. Dies ist auch eine Spezialität von Paris, auswärts weniger bekannt, und die man in manchen Großstädten nachahmt, aber nicht übertrifft. Nur grämliche Hypochonder würden es zu tadeln waten, dass an Stätten, wo menschliches Leid und Elend sich in seinen erschütterndsten Formen zeigt, übermütige Jugend sich nach Herzenslust austobt, eine flüchtige Abwechslung für die Anstrengungen eines verantwortungsvollen und ersten Berufes sucht. Der “Interne” eines Pariser Hospitals fühlt sich zu einer Elite gehörig, und die mehrjährige Praxis an der Klinik ist für ihn, der diesen Vorzug nur aufgrund glänzender Begabung erwarb, die letztes Staffel zu künftiger Meisterschaft. Dass er im Operationssaal, im Laboratorium, vor er Krankenbett vollauf seinen Mann stellt, braucht also nicht erwähnt zu werden.

Gar fröhlich geht es in der “Wachstube” zu, die in Wirklichkeit ein großer, künstlerisch ausgeschmückter Saal ist, wo die Internen, meist ein Dutzend an der Zahl, ihre Gäste bewirten. An diesen Gästen mangelt es nie, und sie rekrutieren sich unter den berühmtesten Namen der Pariser Künstlerwelt. Vor allem ist es die Literatur, die hier mit Äskulap fraternisiert.

Einen drolligen Streich spielte man dort einem Kollegen, der bei der Vertilgung von Champagner des Guten zu viel tat. Als er bei einem Mahle wie gewöhnlich allzu viel Flaschen die Hälse gebrochen hatte und in stiller Seligkeit vom Stuhle glitt, wurde er in den Krankensaal gebracht, seiner Betäubung mit etwas Chloroform nachgeholfen und ihm hierauf beide Füße min einen Gipsverband getan. Man kann sich seine Verzweiflung vorstellen, als er am nächsten Morgen erwachte und seine Kollegen ihm mit ernstem Vorwurf erzählten, dass er im Rausche die Treppe hinabgefallen war und wegen eines doppelten Beinbruches mehrere Wochen das Bett hüten müsse. Erst nach einigen Tagen, da er hoch und teuer beschwor, dem Weine hinfort zu entsagen, wurde ihm der Gipsverband abgenommen.

Von dergleich Streichen sind auch die Vorgesetzten nicht ausgenommen, und man belacht noch heute das Missgeschick eines Direktors, der sich dem in seiner Obhut anvertrauten Spital doppelt wohl fühlte, weil ihm da ein großer Privatgarten zur Verfügung stand, mit prachtvollen Obstspalieren und einer kleinen Fontäne, in der es von Goldfischen wimmelte. Natürlich ließ es sich der Direktor schon im ersten Herbst nicht nehmen, an alle seine Freunde je einen Korb mit auserlesenstem Obst zu versenden, aber statt der erhofften Dankbriefe langten nur kuriose Erkundigungsschreiben ein: “Was für eine Sorte von Äpfeln ist denn das? Sie sind im Inneren tiefblau…” Die Internen hatten alle Früchte mittels einer Seringue, die Methylenblau enthielt, in dieser übrigens völlig unschädlichen Nuance gefärbt.

Sie waren es auch, die eines Nachts mit einem Schöpfnetz alle Goldfische aus dem Bassin entfernten, an deren Stelle weiße Fischchen einsetzten und hierauf das Wasser mit Fuchsin rot färbten, so dass der arme Direktor im ersten Moment wirklich der Meinung war, seine Goldfische hätten - abgefärbt! Er lachte schließlich zu diesen Streichen, was übrigens das beste war, was er tun konnte.

Die tolle Bande erlaubt sich derlei Witze auch mit berühmten Klinikern, falls sie zur Pedanterie neigen. So verlangte Crisolle eines Tages, dass jedes Rezept, jede Unterweisung, jede Speisevorschrift von ihm signiert sein müsse, aber da er dergestalt täglich einige hundert Unterschriften zu geben hatte, nahm er es mit dem durchlesen der Schriftstücke nicht ganz genau. Crisolle war sehr hässlich, und dies bestimmte einen Internen, ihm einen Gutschein zur Unterschrift vorzulegen, auf dem von der Administration die “Beistellung eines künstlichen Wachskopfes” “zum persönlichen Gebrauch für den Direktor” erbeten wurde. Crisolle unterzeichnet ahnungslos dieses Schriftstück, das ihm, nachdem es alle amtlichen Instanzen durchlaugen hatte, mit dem offiziellen Bescheid zurückkam: “Ansuchen abgelehnt, weil nicht als dringlich befunden.”

Nach diesen Proben echt gallischen Übermutes kann man sich beiläufig ausmalen, welcher Art die Feste sind, die sich alljährlich bei Herbstbeginn da abspielen. Der Zutritt ist nur sehr schwer zu erlangen, da um die Einladungen förmlich gerauft wird. unter den Ehrengästen figurieren natürlich alle Autoritäten der Pariser Medizin, obwohl sie da nur unter dem Gesamttitel “Glorreiche Fossilien” erscheinen.”