Raphael Lataster hat in einer kurzen Antwort zu diesem Paper , welches ich bereits in einem größeren Kontext besprochen habe,

die weltweit nicht vorhandene Pharmakovigilanz der COVID-Injektionen kurz und prägnant zusammengefasst. Eine kompakte Übersicht, die juristisch nützlich sein könnte und eine schnelle Übersicht über die Datenlage des Nutzen:Risikos verschafft.

Übersetzung aus dem Englischen (mit deepl)

Sehr geehrte Redaktion

Willmans Untersuchung zeigt, dass US-Beamte sich auf einen VAERS-Algorithmus zur Signalerkennung stützten, von dem sie wussten, dass er fehlerhaft war, geplante proportionale Berichtsanalysen verzögerten und den FDA-Arzt, der eine Korrektur vorgeschlagen hatte, aufforderten, dies zu unterlassen. Die Methode versagte bei der Erkennung von Myokarditis, Bell-Lähmung und anderen Erkrankungen, während die Zulassung, die Empfehlung und der Zwang bereits im Gange waren. Diese Vorgehensweise stützt sich auf die Behauptung, dass der Nutzen die Risiken überwiege. Diese Behauptung setzt ein Sicherheitsprofil voraus, das durch klinische Studien und Systeme zur Überwachung nach der Markteinführung belegt werden kann. Keine dieser beiden Säulen ist solide.

Die vor der Zulassung vorliegenden Belege waren bereits schwächer, als die öffentlichen Zusicherungen vermuten ließen. Thacker dokumentierte in der Pfizer-Studie mutmaßliche Datenfälschungen, eine Aufhebung der Verblindung, schlecht geschultes Personal und verzögerte Nachverfolgung von unerwünschten Ereignissen. Eine erneute Analyse der Studien von Pfizer und Moderna ergab ein Übermaß an schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen von besonderem Interesse in den geimpften Gruppen von 10,1 bzw. 15,1 pro 10.000 – zusammen 12,5 pro 10.000 (Risikoverhältnis 1,43). In der Pfizer-Studie wies die geimpfte Gruppe zudem ein um 36 % höheres Risiko für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse auf. Fraiman und Kollegen stellten fest, dass diese übermäßige Häufigkeit schwerwiegender Ereignisse von besonderem Interesse die Verringerung der COVID-19-Krankenhausaufenthalte überstieg.

Probleme mit den Erfassungszeiträumen verschärfen das Problem zusätzlich. In einer Reihe von Artikeln im „Journal of Evaluation in Clinical Practice“ haben Doshi (ein BMJ-Redakteur), Fung, Jones und ich gemeinsam gezeigt, dass Erfassungszeiträume sowohl in randomisierten Studien als auch in Beobachtungsstudien die scheinbare Wirksamkeit/Effektivität überhöhen können und dass kurze Erfassungszeiträume für Nebenwirkungen – gemeldete Ereignisse über Tage, nicht gemeldete schwerwiegende Ereignisse über Monate – verzögerte Schäden übersehen und dadurch die scheinbare Sicherheit überhöhen können. Die gleichen fragwürdigen Zeitfenster tauchen auch in Beobachtungsstudien zur Wirksamkeit und Sicherheit nach der Markteinführung auf. Dabei handelt es sich nicht um obskure statistische Spitzfindigkeiten. Sie sind Gründe dafür, dass die auf Studien basierende Sicherheitsprämisse nie so solide war, wie die Zulassungsbehörden behaupteten.

Die Überwachung nach der Markteinführung sollte diese Lücke schließen. Das tat sie nicht. Im Mai 2021 schrieb die amtierende FDA-Kommissarin Janet Woodcock an Fauci und Collins, dass medizinisches Fachpersonal Probleme nach der Impfung meldete, die „sich nicht zu einem eindeutigen Syndrom zusammenfügen lassen und von denen die meisten mit Standard-Labortests nicht leicht quantifizierbar oder auswertbar sind“. Dies seien „keine Fälle, die ein System wie VAERS erkennen könnte, oder gar eine ausgefeiltere bevölkerungsbasierte aktive Nachverfolgung, wie sie die CDC betreibt, oder ein auf Krankenakten basierendes System wie BEST.“ Die Systeme, die später als die intensivste Sicherheitsüberwachung in der Geschichte der USA beschrieben wurden, waren für die beschriebenen Schäden ungeeignet.

Das V-Safe-System hat diese Lücke nicht geschlossen. In einer als Preprint veröffentlichten Studie analysierten Levi (ehemals ACIP) und Lu fast 10 Millionen V-Safe-Teilnehmer. Sie stellten fest, dass 1,87 % der Teilnehmer eine drei Monate oder länger anhaltende Verschlechterung ihres Gesundheitszustands angaben und diese Verschlechterung auf die Impfung zurückführten; etwa die Hälfte dieser Meldungen betraf schwere Fälle. Die Forscher weisen zudem darauf hin, dass die CDC die im V-Safe-Protokoll vorgeschriebene systematische Nachbeobachtung nicht durchgeführt habe.

Dies ist keine amerikanische Besonderheit. Arzneimittelüberwachungsprogramme in Deutschland, Großbritannien, Australien, Israel und anderen Ländern wurden in ähnlicher Weise mit Meldungen überschwemmt, die sie nicht vollständig überprüfen konnten. In diesem Jahr erklärte die deutsche Regierung, dass die „SafeVac 2.0“-Studie – die als aktive Nachbeobachtung gedacht war – noch immer unvollendet ist, da der Datensatz den geplanten Umfang bei weitem überstieg und vollständige Fallzahlen nicht durchgängig verfügbar waren. Eine bloße Datenmenge ohne abgeschlossene Überprüfung kann keine Sicherheitsbehauptung untermauern.

In dieser kurzen Stellungnahme bleibt noch vieles unerwähnt. Wenn die Integrität der Studien und deren Auswertung bereits in Frage standen und wenn die zur Bestätigung der fortdauernden Sicherheit eingesetzten Überwachungssysteme die relevanten Schäden nicht erkennen oder vollständig bewerten konnten, ist das Sicherheitsprofil nicht belegt. Risiko-Nutzen-Analysen, die davon ausgehen, dass es belegt ist, sind daher unzuverlässig. Eine formelle, unabhängige Überprüfung ist erforderlich, mit Konsequenzen hinsichtlich der Frage, ob diese Impfstoffe hätten zugelassen, gefördert oder vorgeschrieben werden dürfen.