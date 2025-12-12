Aktuell wird eine Science Studie hochgejubelt, die angeblich den Grund für die ach so seltene Myokarditis nach modRNA-Injektion gefunden haben soll.

Manhas, A., Chen, Y., Caudal, A., Mondejar-Parreño, G., Kong, X., Liu, L., Zhao, S. R., Utz, P. J., Nadeau, K. C., Nishiga, M., & Wu, J. C. (2025). Inhibition of CXCL10 and IFN-γ ameliorates myocarditis in preclinical models of SARS-CoV-2 mRNA vaccination. Science Translational Medicine, 17(828). https://doi.org/10.1126/scitranslmed.adq0143, https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.adq0143

Die Presseerklärung der Standford Universität fasst das Paper schon didaktisch reduziert zusammen, daher und weil die Publikation hinter einer Bezahlschranke ist, beziehe ich mich auf die Presseerklärung.

“In der Hoffnung, diese Kommunikation mithören zu können, erzeugten die Wissenschaftler menschliche Immunzellen, sogenannte Makrophagen – aggressive Ersthelferzellen des Immunsystems – in einer Petrischale und inkubierten sie mit mRNA-Impfstoffen.

Die Makrophagen reagierten darauf mit der Ausschüttung verschiedener Zytokine, vor allem jedoch mit ausgeprägten Mengen an CXCL10. Ansonsten ahmten sie im Allgemeinen auch die bei Menschen beobachteten Impfstoffreaktionen von Makrophagen nach, wie der Vergleich mit veröffentlichten Daten von geimpften Personen zeigte.

Als die Wissenschaftler die Petrischale zusätzlich mit einer weiteren Art von Immunzellen versorgten – T-Zellen, wandernde Wächter, die bestimmte Krankheitserreger erkennen und Immunangriffe auf sie starten können, aber auch eine allgemeine Erregung des Immunsystems auslösen können – oder sogar, als sie T-Zellen lediglich in die Lösung tauchten, in der die mit dem Impfstoff behandelten Makrophagen gebadet hatten, beobachteten sie einen deutlichen Anstieg der IFN-gamma-Produktion der T-Zellen. T-Zellen, die ohne Makrophagen oder deren Badewasser mit mRNA-Impfstoff inkubiert wurden, produzierten jedoch nur normale Mengen an IFN-gamma. Diese Ergebnisse zeigten, dass Makrophagen die Hauptquelle für CXCL10 und T-Zellen die Hauptquelle für IFN-gamma als Reaktion auf eine mRNA-Impfung sind.”

Dem ist leider nicht so, weil hier einige bekannte Daten unterschlagen werden.

1. Makrophagen selbst werden durch modRNA transfiziert

Die Aufnahme der Liposomen durch die Makrophagen ist von der Größe und der Ladung der partikel abhängig. Je positiver die Ladung, desto stärker die Interaktion mit dem MPS-System, insbesondere mit Makrophagen. Kleinere Liposomen desto höhere Interaktion mit dem MPS. Kleine (25 nm), positiv geladene LNP sind maximal schlecht für Makrophagen und das MPS. Die aktuell verwendenden LNPs sind im Vergleich zu diesen Versuchen von der Größe her im mittleren Bereich.

Man kann Makrophagen mit LNPs direkt transfizieren, damit sie andere Proteine als normal herstellen. Das setzt man bei Krebstherapien ein.

Man hat also Makrophagen in Nährmedium mit Plörre inkubiert und wunder sich, dass diese danach möglicherweise transfiziert sind und Zytokine ausschütten.

Natürlich hat man nicht nachgeschaut, ob die Plörre die Makrophagen selbst transfiziert hat, das will man so genau lieber nicht wissen.

Sind die Makrophagen nun die Guten oder die Bösen?

Laut dem neuen Stanford Paper sind die Makrophagen nun die pösen pösen Purchen, die in selten Fällen zu einer Myokarditis führen können.

Nur… leider ist man zeitgleich der Meinung, dass diese Makrophagenpolarisation, bzw. genervte Makrophagen eine super tolle Sache sind.

Wie können die Makrophagen gleichzeitig die Bösen und die Guten sein, es sei denn ich hatte mit meiner Kritik am Simonis Paper doch recht.

Das Problem sind definitiv nicht nur die Makrophagen!

Ein noch größeres Problem für die Stanford Interpretation ist das Mezache et al. in vitro Experiment. Die Forscher gaben die Plörren von BioNTech und Moderna auf Herzmuskelzellen von Ratten. Nur Herzmuskelzellen in Zellkultur, also OHNE IMMUNSYSTEM!

Die Herzzellen bekamen Herzrhythmusstörungen die im Falle der Moderna Plörre so stark war, dass man die Zellen nicht mehr vermessen konnte. Da waren nicht die Makrophagen Schuld.

Fazit:

Das Manhas et al. Paper ist Augenwischerei. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Man beobachtet einen Effekt, denn man politisch korrekt interpretiert und sicherheitshalber bereits vorhandene, unbequeme Daten ignoriert.

Das hätte ich als Reviewer nicht durchgehen lassen und hätte das Paper direkt zerlegt.

Die Autoren haben einen weiteren Mechanismus beobachtet, den sie jedoch nicht ansatzweise korrekt untersucht bzw. auch nur ansatzweise verstanden haben.

Ich glaube nicht, dass das Journal mir antworten wird, einen Versuch ist es aber wert.