Ausgangssituation für diesen angeforderten Text:

Frau, Arm seit Impfung geschwollen und nicht einsetzbar + VAIDS.

Lymphe fließt halt nicht mehr ab und Immunzellen sind deutlich reduziert.

Argumentation mit gp120 und CCR5 (Molecular Recognition of CCR5 by an HIV-1 gp120 V3 Loop - PMC (nih.gov)) geht vor Gericht GAR NICHT, obwohl das wissenschaftlich eine Möglichkeit wäre, zumal Maraviroc funktioniert (CCR5 inhibition in critical COVID-19 patients decreases inflammatory cytokines, increases CD8 T-cells, and decreases SARS-CoV2 RNA in plasma by day 14 - PMC (nih.gov)), welches diesen Co-Rezeptor blockt. CCR5 scheint auch an einer Immunreaktion bei Impfungen beteiligt zu sein (Indentified the role of the CCR5 in the formation of the antibodies and immune memory after vaccination).

Baicalin wäre möglicherweise eine pflanzliche Alternative zu Maraviroc (Flavonoid Baicalin Inhibits HIV-1 Infection at the Level of Viral Entry - ScienceDirect, aber offiziell ist das schwurbelige Verschwörungstheorie sowie die Meinung, man könnte Baicalin gegen Prostatakrebs einsetzen (WO2012061790A1 - Combination therapy for prostate cancer using botanical compositions and bicalutamide - Google Patents).

Montagnier und HIV sind ein Trigger für Verschwörungstheorie und Schwurbelei, den man vermeiden sollte. Zumal… deutlich komplizierter als zu belegen, dass man Immunzellen direkt mit LNP transfizieren kann. Hier bietet sich die leicht belegbare mögliche Transfektion der Immunzellen an. Das gibt in diesem Zusammenhang ein recht rundes Bild, solange nicht weitere Daten vorliegen, die das widerlegen. Vor Gericht braucht es nur einen belegbaren Paper Trail, der einen begründeten Verdacht belegt, den die Beklagte (BioNTech) eigentlich widerlegen müsste, wenn man sich noch an geltende Gesetze halten würde. Gerichte sind aber sogar der Meinung, dass Thrombosen nach Impfung kein Impfschaden sind (https://www.rtl.de/cms/landessozialgericht-thrombose-nicht-corona-impfschaden-d1e4b739-e997-5fee-9490-d6735adbdf5c.html).

„Eine Lymphadenopathie ist in der Regel mit einer Lymphknotenschwellung verbunden, sie kann sich aber auch durch eine veränderte Konsistenz der Lymphknoten ausdrücken. "Lymphknotenschwellung" und "Lymphadenopathie" werden dennoch im klinischen Sprachgebrauch häufig synonym verwendet.“ (https://flexikon.doccheck.com/de/Lymphadenopathie).

Dieses Problem machte 2021 die Runde in der Ärzteschaft, weil es die Mammographiedaten verfälschte (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8516481/).

Das Lymphsystem durchzieht den ganzen Körper parallel zum Blutsystem. Das Lymphsystem ist ein Teil des Immunsystems. Geschwollene Lymphknoten entstehen, wenn das Lymphsystem, z. Bsp. durch eine bestehende, chronische Entzündung, sehr aktiv ist.

Das Spike-Protein konnte mehrfach durch den Pathologen Dr. Michael Mörz in entnommenen Lymphknoten nachgewiesen werden:

(Pathologe Dr. med. Michael Mörz auf einer Tagung Münster im Mai 2024. Danke an Dr. Mörz, die Bilder anonymisiert verwenden zu dürfen).

Die modRNA persistiert in den Lymphknoten laut Literatur bis zu 8 Wochen (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35148837/), eine längere Verweildauer ist jedoch nicht ausgeschlossen, da es aktuell keine Möglichkeit gibt, die Stabilität von mRNA in Zellen zuverlässig zu messen, da die entsprechenden Methoden noch nicht entwickelt und validiert sind und aktuell verwendete Methoden widersprüchliche Ergebnisse liefern (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31960607/).

Ugur Sahin selbst beschreibt, dass die Lipidnanopartikel vom Muskel direkt in die Lymphknoten wandern (Wie funktioniert das: einen mRNA-Impfstoff herstellen? https://www.projektlightspeed.de/#chapter-05) und dort Immunzellen transfizieren.

Autoren des modRNA-Konkurrenten Moderna bestätigen diesen Sachverhalt in ihrem Übersichtsartikel „Für eine erfolgreiche Immunisierung sind das Abfangen des LNP-mRNA-Konstrukts durch die Immunzellen, die Antigenproduktion und der Zugang zum lymphatischen System erforderlich." (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38263456/)

In einem Übersichtsartikel über das Lymphsystem im Kontext der Covid-Impfungen wird dies ebenfalls bestätigt (https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2022.1041025/full).

„Das lymphatische System oder Lymphsystem ist ein Teil des Immunsystems (Abwehrsystems), der Wirbeltiere gegen Krankheitserreger, Fremdpartikel und krankhaft veränderte Körperbestandteile (z. B. Tumorzellen) schützt. Es gliedert sich in die lymphatischen Organe und das Lymphgefäßsystem. Das Lymphgefäßsystem hat neben der Funktion im Abwehrsystem auch eine Bedeutung beim Flüssigkeitstransport und steht in enger Beziehung zum Blutkreislauf. […] Die lymphatischen Organe sind spezialisierte Organe zur Differenzierung und Vermehrung der Lymphozyten. Sie werden in primäre und sekundäre lymphatische Organe unterteilt. Die Lymphknoten zählen zu den sekundären lymphatischen Organen. In den sekundären lymphatischen Organen wird durch Zusammentreffen von Antigenen und immunkompetenten Lymphozyten eine spezifische Immunantwort ausgelöst […].“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Lymphatisches_System)

Die Transfektion von Immunzellen durch Lipidnanopatikel von Makrophagen (https://www.nature.com/articles/s41467-019-11911-5.pdf) und T-Zellen (https://www.nature.com/articles/s41467-020-19486-2.pdf) ist bereits länger bekannt.

Transfektion von B-Zellen durch BNT162B2 sind ebenfalls in der Literatur nachgewiesen (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35288714/) und Spike-Protein in Plasmazellen, welche die Zellen sind, die Antikörper produzieren, konnte ebenfalls von Dr. Michael Mörz beobachtet werden.

Moderna selbst beschreib, dass durch Impfung produzierte Proteine von den Makrophagen im Lymphknoten präsentiert werden

(https://s29.q4cdn.com/435878511/files/doc_presentations/2022/05/Science-Day-2022-Master-Slides-FINAL-(05.17_7am).pdf).

All das hat zur Folge:

1. Eine Lymphadenopathie (Entzündung von Lymphknoten), welche zu einem Lymphödem (Abflussstörung der Lymphflüssigkeit) führen kann. Dadurch schwillt der Arm der Mandantin an.

Diese Lymphadenopathie ist sowohl für Cormirnaty von BioNTech/Pfizer als auch Spikevax von Moderna nachgewiesen (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9490792/) und wurde bereits in den klinischen Studien beobachtet (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10054375/#:~:text=In%20the%20clinical%20trials%20of,3%2C4%2C5%5D). Lymphadenopathie ist eine Nebenwirkung, die auch für andere Impfstoffe beobachtet wird (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10054375/). Obwohl sich diese Schwellung bei den meisten Patienten rückbildet, sind in der Literatur Fälle bekannt, dass diese mehr als 6 Monate anhalten können (https://journals.lww.com/nuclearmed/abstract/2023/03000/ipsilateral_upper_limb_lymphedema_after_covid_19.16.aspx) und im vorliegenden Fall noch länger, persistieren können.

2. Die oben beschriebene Transfektion der Immunzellen und deren anschließende Zerstörung durch noch gesunde Immunzellen führt zu einer reduzierten Anzahl an Immunzellen, da die befallenen/transfizierten Immunzellen als mit einem fremden Protein infiziert erkannt und abgetötet werden. Dies kann zu einer Lymphopenie (unphysiologische Erniedrigung der Lymphozytenzahl im Blut) und somit Schädigung des adaptiven Immunsystem und damit einhergehender höherer Infektanfälligkeit führen.

Die Kombination aus hyperaktiven Lymphknoten in Kombination mit Lymphopenie ist in der Literatur für Einzelfälle durchaus bekannt (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34857663/).