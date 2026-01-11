RFK hat die deutsche Regierung wegen ihrer Ärzteverfolgung wegen Corona-Verstößen öffentlich gerügt. Der original Tweet ist seltsamerweise nicht mehr verfügbar auf X. Ich habe ihn aber auf Twitter geteilt, daher weiß ich, dass er existiert hat. Auch über VPN über UK ist der Tweet nicht vorhanden, es ist also kein EU Zensurproblem.

Das BMG hat sich geäußert:

“In Deutschland gilt grundsätzlich die verfassungsrechtlich geschützte ärztliche Therapiefreiheit.”

Wenn man die Impfquoten nicht erfüllt, wir halt einfach die Vorhaltepauschale gekürzt, was den Arzt finanziell ruinieren kann, wenn er sich an seinen Eid hält. Er ist somit theoretisch durchaus in der Lage frei zu behandeln, solange er sich das finanziell leisten kann.

Ärztinnen und Ärzte entscheiden selbstständig und eigenverantwortlich über die Behandlung von Patientinnen und Patienten. Der Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung basiert auf nachgewiesener wissenschaftlicher Evidenz und wird nicht von der Politik festgelegt. Ebenso sind Patientinnen und Patienten frei in ihrer Entscheidung, welche Therapie sie in Anspruch nehmen.

Es sei denn, ich möchte mein Kind nicht gegen Masern impfen lassen, da gilt eine Impfpflicht, welche die Therapiefreiheit beendet. Ich glaube auch bei TBC gibt es noch Behandlungs- und Meldepflicht.

Für Beschäftigte des Gesundheitswesens und Soldaten gab es sehr sowohl Impfpflicht als auch Berufsverbot, wenn sie die Spritze verweigerten, auch wenn die Anordnung selbst nicht zwingend war und den Gesundheitsämter Ermessen eingeräumt war.

So kann man sich jetzt perfide darauf zurückziehen, dass es keine Pflicht gab, die es aber de facto, wenn nicht de jure gab. Die Kritiker sagten schon 2022, dass man es in der Politik, wenn es ans Abrechnen kommt, genau so machen würde: Keiner wurde gezwungen, es war alles freiwillig. Man hätte sich einen anderen Job suchen können. Man hätte nicht mitmachen müssen. Exakt diesen Joker zieht man nun und unterschlägt die zusätzliche Verfolgung durch die Ärztekammer.

Die wissenschaftliche Evidenz für die Grippe- und Corona-Impfung (und andere Impfungen) ist negativ, wird aber trotzdem bezahlt. SSRIs sind evidenzlos , die Parkinsonforschung ist wohl komplett gefälscht. Soviel zum Thema “nachgewiesener wissenschaftlicher Evidenz”.

Während der Corona-Pandemie gab es zu keiner Zeit eine Verpflichtung der Ärzteschaft, Impfungen gegen COVID-19 durchzuführen. Wer aus medizinischen, ethischen oder persönlichen Gründen keine Impfungen anbieten wollte, machte sich weder strafbar, noch mussten Sanktionen befürchtet werden. Es gab kein Berufsverbot oder Geldstrafe, wenn nicht geimpft wurde.

Das ist nur bedingt korrekt. Man musste nicht impfen, ich kenne Ärzte, die nicht geimpft haben. Man musste halt unter Umständen mit anderen Konsequenzen leben, wenn man das zu öffentlich geäußert hat.

Wenn man als Arzt Atteste ausgestellt hat, wurde und wird man bestraft. Ruhige Passivität wurde meist toleriert, aktiver Schutz der Patienten bestraft. Und wer in den Mülleimer geimpft hat, den bekommt man über Abrechnungsbetrug ran. Es gibt immer einen Weg zu Sanktionieren, wenn auch nicht direkt für die Tat, die bestraft wird.

Wer den Mund aufgemacht hat, wurde bestraft. Dr. Fritz Dücker aus Offenburg hat nicht geimpft, er hat einfach nur auf dem Marktplatz protestiert. Dafür sollte er in eine Irrenanstalt eingewiesen werden, weil er gegen Corona-Regeln verstoßen hat.

Strafrechtliche Verfolgung gab es ausschließlich in Fällen von Betrug und Urkundenfälschung, etwa bei der Ausstellung falscher Impfpässe oder unechter Maskenatteste.

Und genau das prangert RFK an. Das BMG gibt es also zu!

In USA werden diese Ärzte vom DOJ nicht (mehr) verfolgt

und die Soldaten, welche eine Injektion verweigert haben, dürfen auch zurück zum Militär. In Deutschland werden diese Soldaten noch immer unehrenhaft entlassen und verlieren ihre Pension, wenn auch nicht wegen der Impfverweigerung sondern wegen anderer Winkelzüge. Man findet immer einen Weg Ungehorsam irgendwie zu bestrafen. Auch Al Capone kam nur wegen Steuerhinterziehung hinter Gitter.

Laut Tom lausen ist die Aussage der Ministerin sogar juristisch falsch:



”1. Ärzten und Ärztinnen, denen die Herausgabe von auf der Grundlage von Ausnahmevorschriften der Länder-Corona-Verordnungen erteilten Maskenbefreiungsattesten an Patienten in Deutschland vorgeworfen wurde, wurden nicht wegen Urkundenfälschung nach § 267 StGB (Identitätstäuschung) und Betruges nach § 263 StGB, sondern allein nach § 278 StGB wegen Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse verurteilt (zum Beispiel BGH 5 StR 335/25 und BayerObLG 206 StR 76/23).

2. Ärzten und Ärztinnen, denen man die unrichtige Bescheinigung von nicht durchgeführten Impfungen in Impfpässen vorwarf, wurden ebenfalls nicht wegen Urkundenfälschung nach § 267 StGB (da keine Identitätstäuschung vorlag) und wegen Betruges nach § 263 StGB verurteilt, sondern ausschließlich nach § 278 StGB wegen Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse sowie wegen unrichtigen Dokumentierens einer Impfung nach § 74 IfSG (zum Beispiel BGH 4 StR 75/25).”

Das deutsche Unrechtssystem verfolgt Ärzte, die ihre Patienten schützen wollten und die Papiere brauchten, um zu arbeiten, und ihre Familie zu ernähren, bis teils in den beruflichen Ruin.

Beispiele:

Dr. Peter Mathieu

Dr. Fritz Dücker

Michael Maria Barden †

Dr. F

Dr. Heinrich Habig

Dr. Gerhard Holst

Dr. med. Carola Javid-Kistel

Dr. med. Monika Jiang

Dr. Katrin Kessler

Rolf Kron

Dr. Stefanie Lob

Christine Roch

Ralf Tillenburg

Dr. med. Walter Weber

Dr. med. Ronald Weikl

Bianca Witzschel

Die Liste ist sicherlich deutlich länger.

Auch die Patienten dieser Ärzte wurden verklagt und von den Behörden bedrängt.

Auf Twitter kommt die Stellungnahme des BMG auch nicht wirklich gut an:

Was soll man auch von einer Gesundheitsministern erwarten, von der es solche Bilder gibt:

Auch Jens Spahn sprach mit Billy Boy.

In der Wissenschaft nennt man so was einen Bias.

Auch Karl Lauterbach hatte sich wohl (privat?) geäußert.

Dieser Tweet ist aber mittlerweile auch verschwunden.