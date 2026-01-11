DrBine’s Newsletter

serge
8h

„Die Ausstellung von sogenannten Masken-Attesten in der Corona-Pandemie hat für Mediziner in Deutschland weitreichende juristische Konsequenzen. Wie WELT AM SONNTAG erfuhr, sind mit Stand Oktober 2024 bereits mindestens 1000 Strafverfahren rechtskräftig abgeschlossen. Dabei verhängten Richter Geldstrafen von bis zu 15.000 Euro, Berufsverbote und Freiheitsstrafen. Das geht aus den Auskünften der Generalstaatsanwaltschaften der Bundesländer hervor. …“

https://kodoroc.de/2026/01/11/was-wenn-kennedys-zahlen-stimmen/

John Pearse
8h

Danke für diese sachlich-nüchterne Analyse. Anderen wird es schwer fallen, angesichts der Tatsache dass Verantwortliche für Massentötungen (Konterfeis im Post zuhauf vorhanden) sich so aalglatt versuchen aus der Verantwortung zu stehlen. Was unwiderruflich weg ist und NIE WIEDER zurückkommt ist das Vertrauen. Damit ist die Zivilisation am Ende. Nicht sofort aber schneller als es Viele erwarten. Die nassen Fetzen werden folgen.

