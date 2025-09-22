Ich will nicht bestreiten, dass es in einzelnen Fällen ungeimpfte Menschen gibt, welche Viren, die sie sich eingefangen haben, nicht mehr oder nur schwer wieder los werden.

Das ist aber nicht neu, das gab es schon immer bei verschiedensten Viren.

Bei COVID ist das aber politische Agenda.

Da werden von staatlicher Stelle bezahlte Wissenschaftler zusammengerufen, die staatlich gewollte Krankheit wissenschaftlich aus der Taufe zu heben und medizinisch zu etablieren.

Ein Beispiel, wie so etwas aussehen kann ist dieses Paper:

Entwicklung einer Definition für postakute Folgeerscheinungen einer SARS-CoV-2-Infektion

“Eine Definition von PASC wurde auf der Grundlage von Symptomen in einer prospektiven Kohortenstudie entwickelt. Als erster Schritt zur Schaffung eines Rahmens für weitere Untersuchungen ist eine iterative Verfeinerung erforderlich, die weitere klinische Merkmale einbezieht, um umsetzbare Definitionen von PASC zu unterstützen.”

Aufgrund von Symptomen…

Also nicht aufgrund messbarer Laborparameter, sondern aufgrund von Symptomen, was ich bereits problematisch finde.

Die Länge der Autorenliste ist beeindruckend, da es sich hier wohl um das staatlich geförderte RECOVER Consortium handelt. Finanziert wird das Consortium vom NIH aus Faucis Zeit als Herr über die Gelder, schätze ich.

Die Liste der Interessenkonflikte sind noch beeindruckender.

Ich habe noch nie so eine lange Liste von Interessenskonflikten gesehen, die NATÜRLICH bei dieser Publikation keinerlei Einfluss auf das Ergebnis haben, denn Wissenschaft ist natürlich neutral…

Erklärung zu Interessenkonflikten:

Dr. Thaweethai gab an, Fördermittel vom National Institutes of Health (NIH)/National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) erhalten zu haben und als Co-Forscher des RECOVER Data Resource Core tätig zu sein. Dr. Jolley gab an, Fördermittel vom NIH/NHLBI erhalten zu haben. Dr. Karlson gab an, Fördermittel vom NIH erhalten zu haben. Dr. Levitan gab an, Fördermittel vom NIH und Amgen erhalten zu haben. Dr. Levy gab an, Fördermittel vom NHLBI sowie persönliche Honorare oder Forschungsunterstützung von Entrinsic Bioscience, Nocion Therapeutics, Gossamer Bio, AstraZeneca, Novartis, Sanofi, Amgen, Genentech, Pieris Pharmaceuticals und SRA erhalten zu haben. Dr. McComsey gab an, als Berater für Gilead, Merck, Janssen und GlaxoSmithKline tätig zu sein und Forschungsunterstützung von Pfizer, Genentech und Roche zu erhalten. Frau McCorkell gab an, persönliche Honorare von NIH RECOVER und Forschungsgelder als Subunternehmerin vom NIH und dem Patient-Centered Outcomes Research Institute (PCORI) erhalten zu haben. Dr. Parthasarathy gab an, Zuschüsse von NIH, NHLBI, der Sergey-Brin Foundation und Regeneron sowie persönliche Honorare von Jazz Pharmaceuticals erhalten zu haben. Dr. Singh gab an, Zuschüsse von Pfizer erhalten zu haben und als Berater für Regeneron und Gilead tätig zu sein. Dr. Walker gab an, Zuschüsse vom NHLBI erhalten zu haben. Herr Shinnick gab an, Zuschüsse vom NIH/NHLBI erhalten zu haben. Dr. Horwitz gab an, Zuschüsse vom NIH erhalten zu haben und in einem Ad-hoc-Ausschuss der National Academy of Medicine mitzuwirken. Dr. Foulkes gab an, Zuschüsse vom NIH/NHLBI und persönliche Honorare von der Round Table Group erhalten zu haben und als Hauptforscher des RECOVER Data Resource Core tätig zu sein. Dr. Alba gab an, persönliche Honorare von Minerva Biotechnologies erhalten zu haben. Dr. Alicic gab an, Fördermittel vom NIH, den Centers for Disease Control and Prevention und Travere Therapeutics sowie persönliche Honorare von Boehringer Ingelheim erhalten zu haben. Dr. Ashktorab gab an, Fördermittel vom NIH erhalten zu haben. Dr. Bhattacharyya gab an, Fördermittel vom NIH RECOVER, Alexion Pharmaceuticals, UCB und dem Massachusetts Consortium on Pathogen Readiness sowie persönliche Honorare von der American Academy of Neurology und UpToDate erhalten zu haben. Dr. Castro gab an, Zuschüsse vom NIH, der American Lung Association, PCORI, AstraZeneca, Gala Therapeutics, Genentech, GlaxoSmithKline, Novartis, Pulmatrix, Sanofi, Shionogi und Theravance Biopharma erhalten zu haben. persönliche Honorare von Allakos, Amgen, OM Pharma, Pfizer, Pioneering Medicines, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Genentech, Teva Pharmaceutical Industries, Sanofi, Merck, Novartis, Arrowhead Pharmaceuticals und Regeneron; Aktienoptionen von Aer Therapeutics; und Lizenzgebühren von Elsevier. Dr. Chu gab an, Fördermittel vom NIH und persönliche Honorare von Merck, Vir Biotechnology, AbbVie, Ellume, Pfizer und der Bill and Melinda Gates Foundation erhalten zu haben, in Beratungsgremien für Merck und AbbVie tätig zu sein, CME-Lehrveranstaltungen mit Medscape, Vindico und Clinical Care Options durchzuführen und Forschungsgelder von Gates Ventures sowie Unterstützung und Reagenzien von Ellume und Cepheid zu erhalten. Dr. Clifton gab an, Fördermittel vom NIH erhalten zu haben. Dr. Costantine gab an, Fördermittel vom NIH, Baxter International und Siemens Healthcare sowie persönliche Honorare von Quidel, Progenity und Siemens Healthcare erhalten zu haben. Dr. Davila Nieves gab an, Fördermittel vom NIH erhalten zu haben. Dr. Deeks gab an, Fördermittel vom NIH erhalten zu haben. Dr. Emery gab an, Fördermittel vom NIH erhalten zu haben. Dr. Erdmann gab an, Zuschüsse vom NIH und persönliche Honorare von Perspectum erhalten zu haben und ein Patent für Plantform zu besitzen. Dr. Erlandson gab an, in den letzten drei Jahren Zuschüsse und Beratungshonorare von Gilead Sciences (gezahlt an die University of Colorado) sowie Beratungshonorare von Merck und ViiV (gezahlt an die University of Colorado) erhalten zu haben. Frau Gainer gab an, Zuschüsse vom NIH RECOVER erhalten zu haben. Dr. Geng gab an, Fördermittel von Pfizer und persönliche Honorare von UnitedHealthcare erhalten zu haben. Dr. Gibson gab an, Fördermittel vom NIH erhalten zu haben. Dr. Go gab an, Fördermittel vom NIH erhalten zu haben. Dr. Goldman gab an, Fördermittel von Gilead Sciences und Merck erhalten zu haben, persönliche Honorare von Gilead Sciences und Eli Lilly, Auftragsforschung von Gilead Sciences, Eli Lilly und Regeneron Pharmaceuticals sowie nichtfinanzielle Unterstützung von Adaptive Biotechnologies, Labcorp und Monogram Biosciences. Dr. Greenway gab an, Zuschüsse vom NIH erhalten zu haben. Dr. Heath gab an, Zuschüsse von Merck und Gilead Sciences sowie persönliche Honorare von Regeneron Pharmaceuticals erhalten zu haben und Vorstandsmitglied bei IsoPlexis zu sein. Dr. Hess gab an, Zuschüsse vom NIH erhalten zu haben und Mitglied eines Daten- und Sicherheitsüberwachungsgremiums für Astellas Pharmaceuticals zu sein. Dr. Hodder gab an, Zuschüsse vom NHLBI erhalten zu haben. Dr. Hoffman gab an, Zuschüsse vom NHLBI erhalten zu haben. Dr. Hughes gab an, Honorare von UpToDate und persönliche Honorare von AMAG Pharmaceuticals erhalten zu haben. Frau John gab an, Fördermittel vom NIH erhalten zu haben. Dr. Katz gab an, Fördermittel vom NIH erhalten zu haben. Dr. Klein gab an, Fördermittel vom NIH RECOVER und Beratungshonorare von Gilead Sciences erhalten zu haben. Dr. Knox gab an, Fördermittel vom NIH erhalten zu haben. Dr. Krishnan gab an, Fördermittel vom NIH/NHLBI, persönliche Honorare von GlaxoSmithKline, AstraZeneca, CereVu Medical, BData, Propeller, ResMed, American Board of Internal Medicine, American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology sowie Forschungsgelder vom NIH, PCORI, American Lung Association, COPD Foundation und der Sergey Brin Family Foundation erhalten zu haben. Dr. Laiyemo gab an, Zuschüsse vom NIH erhalten zu haben. Dr. Lambert gab an, Zuschüsse vom NIH und vom PCORI erhalten zu haben und als leitender Prüfarzt für von Vertex und Aceragan finanzierte Studien tätig zu sein. Dr. Luciano gab an, Zuschüsse vom NIH und Vortragshonorare von Sanofi-Genzyme erhalten zu haben. Frau Mallett gab an, Zuschüsse vom Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development erhalten zu haben. Dr. Marathe gab an, Zuschüsse vom NIH RECOVER und Fördermittel vom Boston Medical Center erhalten zu haben. Dr. Marconi gab an, Zuschüsse von den Centers for Disease Control and Prevention, Veteran Affairs und dem NIH erhalten zu haben; Zuschüsse, persönliche Honorare, nichtfinanzielle Unterstützung und Sonstiges von Eli Lilly und Gilead; Zuschüsse und persönliche Honorare von ViiV; sowie nichtfinanzielle Unterstützung von Bayer. Dr. Marshall gab an, Zuschüsse vom NIH erhalten zu haben. Herr Martin gab an, Zuschüsse vom NIH erhalten zu haben. Dr. Metz gab an, Zuschüsse vom NIH und Pfizer sowie persönliche Honorare von Pfizer erhalten zu haben. Herr Morse gab an, Zuschüsse vom NIH/NHLBI erhalten zu haben. Dr. Mullington gab an, Zuschüsse vom NIH und der Open Medicine Foundation sowie Honorare als Referent und für Beiträge zu Buchkapiteln für Idorsia Pharmaceuticals erhalten zu haben. Dr. Murphy gab an, Zuschüsse vom NIH/NHLBI erhalten zu haben. Dr. Nikolich gab an, Zuschüsse vom NIH/NHLBI erhalten zu haben. Dr. Ojemakinde gab an, Zuschüsse vom NIH erhalten zu haben. Dr. Parry gab an, Zuschüsse vom NIH RECOVER erhalten zu haben, die an die Penn gezahlt wurden, sowie Fördermittel von der Sergey Brin Family Foundation. Dr. Peluso gab an, persönliche Honorare von Gilead Sciences und AstraZeneca erhalten zu haben. Dr. Pogreba-Brown gab an, Zuschüsse vom NIH RECOVER erhalten zu haben. Dr. Poppas gab an, Aktien von GE zu besitzen und als Mitwirkender bei UpToDate sowie als Mitherausgeber von Hurst und Fusters „The Heart“ tätig zu sein. Dr. Quigley gab an, Zuschüsse vom NIH, Pfizer, AbbVie und Teva Pharmaceutical Industries sowie persönliche Honorare von Alexion Pharmaceuticals, Servier Laboratories, Agios Pharmaceuticals und Rigel Pharmaceuticals erhalten zu haben. Dr. Reiman gab an, Zuschüsse vom NIH erhalten zu haben. Dr. Rischard gab an, Fördermittel von NIH/NHLBI, Bayer, Janssen, Merck, Aerovate Therapeutics und Respira Therapeutics erhalten zu haben und als Berater für Acceleron Pharma und United Therapeutics tätig zu sein. Dr. Rosand gab an, Fördermittel von NIH und der American Heart Association sowie persönliche Honorare von der National Football League und Takeda Pharmaceutical Co. erhalten zu haben. Dr. Shepherd gab an, Fördermittel von NIH RECOVER erhalten zu haben. Dr. Simhan gab an, Fördermittel von NIH erhalten zu haben. Dr. Singer gab an, Fördermittel von der Case Western Reserve University und MetroHealth erhalten zu haben. Dr. Sparks gab an, Fördermittel vom National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases, dem R. Bruce and Joan M. Mickey Research Scholar Fund, dem Llura Gund Award for Rheumatoid Arthritis Research and Care, dem Brigham and Women’s Hospital und Bristol Myers Squibb sowie persönliche Honorare von Bristol Myers Squibb, AbbVie, Amgen, Boehringer Ingelheim, Gilead Sciences, Inova Diagnostics, Janssen, Optum und Pfizer erhalten zu haben. Dr. Thomas gab an, persönliche Honorare von Guidepoint Global und GLG Councils erhalten zu haben und ein Patent für EKG-Spektrogramme zu besitzen, für das MyCardio LLC über das Beth Israel Deaconess Medical Center Lizenzgebühren zahlt. Dr. Thuluvath gab an, Fördermittel vom Mercy Medical Center erhalten zu haben. Dr. Tita gab an, Zuschüsse von Pfizer erhalten zu haben. Dr. VanWagoner gab an, Zuschüsse vom NIH erhalten zu haben. Dr. Vasey gab an, Zuschüsse vom NIH RECOVER erhalten zu haben. Dr. Wallace gab an, Zuschüsse von Bristol Myers Squibb, Sanofi und Horizon Therapeutics sowie persönliche Honorare von Sanofi, Novartis, Shionogi, Visterra, Horizon Therapeutics, PPD Inc, Zenas BioPharma und Medpace erhalten zu haben. Dr. Warren gab an, Zuschüsse vom NIH erhalten zu haben. Herr Weiner gab an, Zuschüsse vom NIH erhalten zu haben. Frau Welch gab an, Zuschüsse vom NIH erhalten zu haben. Dr. Wisnivesky gab an, persönliche Honorare von PPD Inc, Banook, Sanofi, Atea Pharmaceuticals und Prospero sowie Zuschüsse von Regeneron Pharmaceuticals, Axella, Sanofi und Arnold erhalten zu haben. Dr. Yee gab an, Zuschüsse vom NIH erhalten zu haben. Es wurden keine weiteren Offenlegungen gemeldet.

Die Frage, die sich mir hier nun stellt, wie soll man mit diesen vielen Konflikten bei einer Publikation umgehen?

Kann man diese Daten noch ernst nehmen?

Sollte man einen Wissenschaftler danach bewerten, von wem er Geld annimmt oder früher einmal angenommen hat? Ich habe auch kurz für die Pharma gearbeitet, auch wenn ich rausgeworfen wurde.

NIH ist nicht so schlimm, denke ich. Die waren zwar in der COVID P(l)andemie involviert, aber das ist etwa wie DFG oder BMBF Finanzierung in Deutschland. Ohne diese Gelder kann man nicht forschen. Das sind die normalen Drittmittel aus Steuergeldern, auch wenn da auch in Deutschland gemauschelt wird. Andererseits waren es die Politiker, die Long Covid “erfunden” haben oder zumindest propagiert haben, um die Menschen in die Spritze zu treiben. Wer nicht nach den staatlichen Regeln spielt, bekommt auch keine staatliche Förderung mehr, so dass man unangenehme Professoren finanziell austrocknen kann. Ist der ständige Fluss staatlicher Fördergelder ein Maß für die Abhängigkeit und Systemtreue oder steht einem universitären Forscher dieses Geld bei guten Projekte auch zu?

Soll man Vorträge kostenlos halten, wenn man eingeladen wird?

Sind Honorare bei Konferenzen OK?

Eine Frage, die sich auch langsam für mich stellt, obwohl das bisher kein Thema in den Kreisen des COVID-Widerstandes ist, weil mehr als Übernachtung, Verpflegung und Reisekostenerstattung ist bisher nicht drinnen. Teils auch nur Übernachtung und Verpflegung ohne Reisekosten (eher die Norm), da zahlt man privat schon mal drauf und macht aus Idealismus mit, damit es für die Teilnehmer nicht so teuer wird mit den Teilnahmegebühren, denn der Veranstaltungsort verlangt seine Miete so oder so.

Wenn man Geld für seine Arbeit nimmt, wird man einerseits angreifbar je nach dem von wem man das Geld genommen hat, andererseits muss man irgendwann von etwas leben, wenn man sonst kein Einkommen hat. Wissenschaftler an Institutionen haben normalerweise ein festes Einkommen, die sind nicht zwangsweise auf Honorare für Vorträge angewiesen würde ich sagen. Ich glaube, die dürfen daher auch keine Honorare nehmen, sondern nur Reiseaufwandsentschädigung, was ich richtig finde. Sie haben auf großen Konferenzen schließlich die Gelegenheit ihre Daten zu präsentieren und Werbung für sich zumachen.

Nun stellt sich mir persönlich natürlich die Frage, von wem würde ich Geld nehmen für Vorträge, wenn es mal so weit ist, dass man in Zukunft, dafür Geld bekommen sollte, die die eigenen Auslagen übersteigen?

Würde ich von Pfizer Geld nehmen, wenn ich denen einen Vortrag halten würde, was sie wussten und wo sie Mist gebaut haben?

Würde ich von denen überhaupt Reisekostenerstattung anfassen wollen?

Ich habe mich damals entschieden für meine Beiträge bei Kontrafunk keine Rechnung zu stellen, als man mich per Email “entlassen” hat. Es gab nie einen Vertrag, ich habe Beträge geliefert und nach dem, wie ich behandelt wurde, wollte ich von denen kein Geld haben. Die Beiträge haben mich aber nur Lebenszeit gekostet, das war OK.

Bei der oben genannten Studie sind die Konflikte oder das Brett vor dem Kopf offensichtlich, auch ohne die Interessenkonflikte. Laut dem RECOVER Consortium kann man PASC auch haben, wenn man “geimpft” war. Es wird nicht differenziert, welchen Einfluss die “Impfung” hatte und ob es nun ein virales oder ein Produktbedingtes Problem ist. Ob das aber böswillig ist oder diese Wissenschaftler das wirklich glauben? Das Unwissen der modRNA Gläubigen wird in US Senatsanhörungen immer offensichtlicher.

Wie soll man so eine Publikation beurteilen?

Wie soll man die Wissenschaftlicher anhand ihrer Interessenskonflikte beurteilen?

Wie soll man beurteilen, dass es sich hier um eine staatliche Auftragsforschung handelt, die Beteiligten aber wirklich an ihre Forschung glauben könnten und in ihrer Blase nicht mitbekommen haben, dass das Impf-Spike über Jahre im Körper verbleibt?

Wo sind die Grenzen zwischen fairer Aufwandsentschädigung für die eigene Arbeit und Forschung und Interessenskonflikt/Beeinflussung?

Einer der Gründe, warum es hier auf meinem Substack keine Abomöglichkeiten gibt und ich meine Interviews und Videos nicht kommerzialisiere und kein Geld dafür nehme und nehmen würde. Wenn Geld ins Spiel kommt, wird die Motivation selbst aus den eigenen Reihen hinterfragt und es kommt Neid ins Spiel, weil man sich fragt, wieviel dieser Mensch mit seiner Arbeit verdienen könnte. Das lenkt vom Inhalt ab oder lenkt den Inhalt zu den Inhalten, die mehr Klicks generieren, wie das bei den alten Medien passiert ist. Sie sind in die Klick-Geld Falle getreten und haben darüber den Inhalt ruiniert.

Ich will mich den Themen widmen, auf die ich gerade Lust habe. Ich schätze meine wissenschaftliche Freiheit, die ich dank meiner Eltern pflegen kann. Eine privilegierte Rolle als Tochter, für die ich ihnen sehr dankbar bin. Aber irgendwann werde ich mich auch stabil finanzieren müssen und das ohne meine Glaubwürdigkeit zu verlieren. Ein Problem, vor dem andere Wissenschaftler auch jetzt schon stehen, die sich nicht auf die Hilfe der Familie stützen können. Sie müssen Gelder annehmen, besonders, wenn sie Kinder haben und Miete zahlen müssen. Kann man es ihnen zum Vorwurf machen, wenn sie Geld annehmen, das sie zum Leben brauchen? Wo ist die Grenze dessen, was akzeptabel ist und wo beginnt die Abhängigkeit? Welches Geld darf man annehmen? Wie viel darf man nehmen, ohne sich gleich verdächtig zu machen, Gewinn erzielen zu wollen?

US-Ärzte halten kleine Geschenke von Pharmaunternehmen für unbedenklich.

Das sieht die Pharmaindustrie natürlich anders, sonst hätte sie nicht so eine Armee von gut bezahlten Pharmareferenten. Die Folgen sind z. Bsp. Opiodkrisen.

Ich habe bis heute einige der Werbeartikel von Konferenzen, die ich als Student besucht habe. Die Firmen sagen mich nichts, ich nutze nur die Stifte und Post-its. Eine Bindung an die Firmen fand nicht statt. Ich habe sogar noch eine Stofftasche von der DARPA, die nutze ich gerne für Wolle. Werbeartikel haben (zumindest auf mich) keinen Einfluss. Wäre das mit kleinen Geldmengen genauso?